Primerano, Federalberghi Lombardia: «Per le Olimpiadi puntiamo su un turismo di qualità»

14 ottobre 2025 13:28
Fabio Primerano
Una grande opportunità, da cogliere nel migliore dei modi. Ma anche un pericoloso boomerang nel caso i risultati si rivelino inferiori alle attese: le Olimpiadi invernali Milano Cortina, in programma nel febbraio 2026, consentiranno a otto destinazioni in tre regioni di fare luce sulle eccellenze del proprio territorio. Sportive, enogastronomiche, naturalistiche o legate alle tradizioni locali.
«Non vediamo l’ora che si cominci – commenta il presidente di Federalberghi Lombardia, Fabio Primerano -. E’ già stato venduto il 60% circa dei biglietti per assistere alle gare e, tenuto conto che a volte a un biglietto possono corrispondere più persone, il numero dei visitatori in arrivo nel nostro Paese è stimato dai 3,5 ai 4,5 milioni di persone».
Una visibilità da sfruttare
Numeri importanti, che hanno indotto gli operatori del settore a prevedere una domanda che sarà superiore all’offerta di posti letto, anche se Primerano getta acqua sul fuoco: «Al sold out di alcune destinazioni come Livigno o Bormio, corrisponde invece un andamento diverso in altre zone. Milano sta ad esempio andando bene, ma non prevedo il tutto esaurito. Comunque, a tutti noi interessa un turismo di qualità, fondamentale per scoprire i territori e creare repeater disposti a tornare post evento. Inoltre, l’impatto mediatico sarà enorme e turisti provenienti da mercati chiave come quelli nordamericano o nordeuropeo potrebbero mettere in calendario un viaggio nei prossimi anni».
Sull’impennata delle tariffe alberghiere, poi, Primerano è categorico: «Non bisogna guardare al prezzo medio per camera registrato nel periodo delle Olimpiadi – spiega il presidente -, bensì alla curva della distribuzione delle tariffe. Solo su Milano, il 50% delle offerte presenta quote sotto i 500 euro. I prezzi si stanno ulteriormente assestando e prevedo che entro fine ottobre si assisterà alla loro “normalizzazione”».
