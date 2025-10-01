Bluserena premiata per la qualità del lavoro Bluserena Hotels & Resorts in prima linea per la qualità del lavoro. La catena ha infatti ottenuto la certificazione Great Place to Work Italia 2025, riconoscimento che premia le aziende capaci di garantire un ambiente di lavoro di qualità e un elevato livello di soddisfazione tra i collaboratori.

La certificazione si basa sulla Survey Great Place to Work, condotta in collaborazione con la società internazionale che dal 1991 analizza la cultura organizzativa delle aziende e certifica le realtà che rispettano standard riconosciuti a livello globale. I risultati Oltre l’89% dei 2.100 dipendenti ha partecipato al sondaggio e l’84% ha riconosciuto Bluserena come «un eccellente luogo di lavoro», sottolineando la possibilità di esprimere il proprio potenziale, crescere professionalmente e costruire il proprio futuro. L’amministratore delegato, Marcello Cicalò, ha commentato: “La certificazione Great Place to Work non è solo un attestato formale, ma una conferma del valore delle persone per Bluserena. La survey ha offerto una visione chiara dei punti di forza e delle aree di miglioramento. Continueremo a crescere passo dopo passo, con collaborazione e dedizione». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495809 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha annunciato l'intenzione di presentare un'offerta vincolante ad Air Europa per una quota di minoranza nella compagnia aerea Globalia. "A seguito di studi di fattibilità, l'investimento è stato valutato come coerente con gli obiettivi di creazione di valore a lungo termine dell'azienda, previsti dalla sua strategia 2033", ha dichiarato la società in un comunicato. Turkish, che detiene già il 50% di SunExpress in una joint venture con Lufthansa e il 49% di Air Albania, da essa fondata, afferma di voler "rafforzare" la propria posizione nel settore dell'aviazione globale e "migliorare" la propria competitività sul mercato e ha pertanto tenuto colloqui non vincolanti per valutare una fusione con Air Europa e potenziali sinergie di partnership. Proprietà La compagnia aerea, controllata dal fondo sovrano Türkiye Wealth Fund, di cui lo Stato turco detiene il 49,12% del capitale e la parte restante è quotata in borsa, evidenzia la complementarietà della rete globale di Turkish Airlines e della presenza di Air Europa nella penisola iberica e in America Latina, sia nel segmento passeggeri che in quello cargo, che consente una "crescita accelerata e su larga scala nel mercato latinoamericano". [post_title] => Turkish presenterà a breve un'offerta vincolante su Air Europa [post_date] => 2025-08-08T13:32:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754659931000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "498162" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":6,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha annunciato l'intenzione di presentare un'offerta vincolante ad Air Europa per una quota di minoranza nella compagnia aerea Globalia. \"A seguito di studi di fattibilità, l'investimento è stato valutato come coerente con gli obiettivi di creazione di valore a lungo termine dell'azienda, previsti dalla sua strategia 2033\", ha dichiarato la società in un comunicato.\r

Turkish, che detiene già il 50% di SunExpress in una joint venture con Lufthansa e il 49% di Air Albania, da essa fondata, afferma di voler \"rafforzare\" la propria posizione nel settore dell'aviazione globale e \"migliorare\" la propria competitività sul mercato e ha pertanto tenuto colloqui non vincolanti per valutare una fusione con Air Europa e potenziali sinergie di partnership.\r

\r

Proprietà\r

La compagnia aerea, controllata dal fondo sovrano Türkiye Wealth Fund, di cui lo Stato turco detiene il 49,12% del capitale e la parte restante è quotata in borsa, evidenzia la complementarietà della rete globale di Turkish Airlines e della presenza di Air Europa nella penisola iberica e in America Latina, sia nel segmento passeggeri che in quello cargo, che consente una \"crescita accelerata e su larga scala nel mercato latinoamericano\".","post_title":"Turkish presenterà a breve un'offerta vincolante su Air Europa","post_date":"2025-08-08T13:32:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754659931000]}]}}