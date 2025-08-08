Turkish presenterà a breve un’offerta vincolante su Air Europa Turkish Airlines ha annunciato l’intenzione di presentare un’offerta vincolante ad Air Europa per una quota di minoranza nella compagnia aerea Globalia. “A seguito di studi di fattibilità, l’investimento è stato valutato come coerente con gli obiettivi di creazione di valore a lungo termine dell’azienda, previsti dalla sua strategia 2033”, ha dichiarato la società in un comunicato. Turkish, che detiene già il 50% di SunExpress in una joint venture con Lufthansa e il 49% di Air Albania, da essa fondata, afferma di voler “rafforzare” la propria posizione nel settore dell’aviazione globale e “migliorare” la propria competitività sul mercato e ha pertanto tenuto colloqui non vincolanti per valutare una fusione con Air Europa e potenziali sinergie di partnership. Proprietà La compagnia aerea, controllata dal fondo sovrano Türkiye Wealth Fund, di cui lo Stato turco detiene il 49,12% del capitale e la parte restante è quotata in borsa, evidenzia la complementarietà della rete globale di Turkish Airlines e della presenza di Air Europa nella penisola iberica e in America Latina, sia nel segmento passeggeri che in quello cargo, che consente una “crescita accelerata e su larga scala nel mercato latinoamericano”. Condividi

Turkish, che detiene già il 50% di SunExpress in una joint venture con Lufthansa e il 49% di Air Albania, da essa fondata, afferma di voler \"rafforzare\" la propria posizione nel settore dell'aviazione globale e \"migliorare\" la propria competitività sul mercato e ha pertanto tenuto colloqui non vincolanti per valutare una fusione con Air Europa e potenziali sinergie di partnership.\r

\r

Proprietà\r

La compagnia aerea, controllata dal fondo sovrano Türkiye Wealth Fund, di cui lo Stato turco detiene il 49,12% del capitale e la parte restante è quotata in borsa, evidenzia la complementarietà della rete globale di Turkish Airlines e della presenza di Air Europa nella penisola iberica e in America Latina, sia nel segmento passeggeri che in quello cargo, che consente una \"crescita accelerata e su larga scala nel mercato latinoamericano\".","post_title":"Turkish presenterà a breve un'offerta vincolante su Air Europa","post_date":"2025-08-08T13:32:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754659931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_288091\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La baia di Ha Long, uno dei punti più belli del VIetnam[/caption]\r

\r

Il settore turistico vietnamita continua a registrare numeri in forte crescita: nei primi sette mesi del 2025 il Paese asiatico ha accolto oltre 12 milioni di visitatori internazionali, con un incremento del 22,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica del ministero delle Finanze vietnamita, come riporta Vietnam News.\r

\r

Solo nel mese di luglio, gli arrivi hanno toccato quota 1,56 milioni, con un aumento del 35,7% su base annua. Fattori chiave del boom turistico includono politiche sui visti più favorevoli e campagne promozionali in particolare per le celebrazioni per le festività nazionali, confermando l'Asia come il principale mercato di provenienza, con quasi 10 milioni di arrivi, seguita da Europa e America.\r

\r

Le destinazioni più gettonate restano le due metropoli Hanoi e Ho Chi Minh City, insieme alle località balneari di Da Nang, Phu Quoc e Nha Trang, apprezzate per l'offerta variegata e la vivace scena ricettiva. Il comparto turistico ha trainato anche i consumi: nei primi sette mesi, il fatturato da servizi di alloggio e ristorazione ha raggiunto circa 19 miliardi di dollari, segnando un +15%, mentre quello dei servizi turistici è cresciuto del +20%.","post_title":"La crescita del Vietnam: 12 milioni di turisti internazionali nel 2025","post_date":"2025-08-08T12:32:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1754656371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mondo del turismo open air è in aumento costante, lo dimostrano i dati e l’interesse che vi ruota attorno: si consolida la crescita del movimento e le prospettive per l’estate 2025. Il Salone del camper, appuntamento dedicato al camperismo e ai mezzi ricreazionali, dal 13 al 21 settembre 2025 alla Fiere di Parma, sarà un momento di verifica e confronto sui temi legati a questo settore. La manifestazione, organizzata da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, è alla sua 16^ edizione e la prevendita dei biglietti è disponibile sul sito www.salonedelcamper.it.\r

\r

rova conferma nelle indagini Enit che l'Italia sia una delle mete più ambite dell'estate 2025 . La componente del turismo internazionale cresce a ritmi più elevati rispetto a quella italiana: Germania, Francia, USA, Svizzera e Canada si confermano i principali mercati in aumento.\r

Effetto positivo sui flussi\r

Anche il Giubileo ha un effetto positivo sui flussi, una vetrina turistica non solo per la Capitale, ma anche per le regioni limitrofe, Marche e Umbria ad esempio, leader del turismo religioso. Le tempi posizionano l'Italia al secondo posto nella speciale classifica mondiale delle mete più ricercate e desiderate per le vacanze, davanti a Turchia e Francia, e subito dietro la Spagna. I flussi internazionali si concentreranno soprattutto al Nord (7,7 milioni), poi nelle destinazioni del Centro Italia (5,5 milioni) e, quindi, al Sud (5,4 milioni). \r

\r

L'Ufficio Statistica e l'Osservatorio Nazionale del Turismo (MiTur) sottolineano che i dati relativi al primo trimestre dell'anno indicano un'industria turistica in buona salute e che il turismo italiano sarà all'insegna della componente estera: oltre 8,6 miliardi di euro la spesa turistica (+6,44% sul 2024 e +29,13% sul 2019); e per le presenze seconda destinazione europea per crescita rispetto al 2019, con un +8,3%, dietro alla sola Spagna (+11,2%). ","post_title":"Cresce il movimento del turismo on air. A settembre a Parma il Salone del camper","post_date":"2025-08-08T10:30:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754649004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nonostante il clamore suscitato dagli scioperi dei controllori di volo francesi di inizio luglio, Ryanair ha avuto un luglio storico, trasportando 20,7 milioni di passeggeri e registrando il suo miglior traffico mensile di sempre, in aumento del 3% rispetto a luglio 2024.\r

\r

Il periodo estivo è stato tuttavia caratterizzato da uno sciopero molto diffuso dei controllori di volo il 3 e 4 luglio, che ha causato gravi disagi al traffico aereo in Francia e all'estero.\r

\r

Secondo i dati di Eurocontrol, in questi due giorni si sono registrati quasi 1,5 milioni di minuti di ritardo e oltre 1.400 voli cancellati, con un impatto su circa 1 milione di passeggeri in Europa, per un costo stimato di 120 milioni di euro , di cui 47 milioni di euro per i ritardi e 73 milioni di euro per le cancellazioni dei voli. Per Ryanair, ciò ha comportato la cancellazione di circa 680 voli nel solo mese di luglio, conseguenza diretta della mobilitazione del personale ATC francese.\r

\r

Tuttavia, queste interruzioni non sono state sufficienti a frenare la crescita di Ryanair, che ha mantenuto un tasso di occupazione dei posti eccezionale del 96% su oltre 113.000 voli operati a luglio.","post_title":"Ryanair, nonostante gli scioperi, ha trasportato 27 milioni di passeggeri a luglio","post_date":"2025-08-07T13:40:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754574023000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495758","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_383114\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Bagaglio a mano[/caption]\r

\r

La Commissione trasporti del Parlamento europeo ha approvato due valigie gratuite, con un testo alquanto ambiguo sulle dimensioni. I dettagli dovevano essere inclusi nel regolamento che l'intero Parlamento doveva approvare. Però le cose cambiano, più passa il tempo e più quella decisione semrba ridimensionata.\r

\r

Infatti le discussioni tra i deputati suggeriscono che intendono consentire il trasporto gratuito solo della valigia più piccola, con una formula in cui la somma dei tre lati misura un metro. La valigia attualmente consentita da Ryanair misura 40 x 30 x 20 centimetri, ovvero 90 centimetri. Questo è più o meno quanto l'Europa vuole ora consentire, gratuitamente. Oltre tale misura, si dovrà pagare.\r

\r

La seconda valigia gratuita è già stata dimenticata.","post_title":"Europa, tramonta l'idea di due valigie gratuite sull'aereo. Sarà una sola","post_date":"2025-08-07T13:35:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754573711000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A pochi giorni dal Ferragosto si prospetta un pieno di presenze nelle strutture agrituristiche italiane. Nonostante questo, l'estate 2025 per il comparto si presenta caratterizzata da luci e ombre. Secondo le rilevazioni di Agriturist (Confagricoltura), l'andamento della stagione evidenzia la tenuta del settore in un contesto generale non facile, e la necessità di rispondere a esigenze legate a nuove abitudini di viaggio.\r

\r

\"La tendenza dominante è la minore durata dei soggiorni, con prenotazioni di due o tre notti al massimo, e una crescita del fenomeno delle vacanze 'mordi e fuggi'\", afferma il presidente di Agriturist, Augusto Congionti: \"Le prenotazioni sono sempre più sotto data, rendendo difficile per le imprese pianificare e gestire l'offerta al meglio. Si tratta di una dinamica che accomuna l'intero settore turistico, dagli agriturismi agli alberghi\".\r

\r

La domanda, tuttavia, si orienta sempre più verso proposte di qualità e personalizzate, che rispecchiano l'identità profonda del turismo rurale italiano.\r

\r

Escursioni e sport in testa alle richieste\r

Sul podio delle richieste del turista si trova il desiderio di contatto con la natura, con la possibilità di effettuare escursioni (53%) e attività sportive (26%), come bike, trekking ed equitazione, seguite da degustazioni e ristorazione tipica","post_title":"Agriturismo: sold out a Ferragosto. Ma il soggiorno dura meno","post_date":"2025-08-07T12:29:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754569763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495739","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’anomalia nella procedura di esenzione della trattenuta fiscale del 21% per gli host extralberghieri e il vuoto normativo nella gestione dell’imposta di soggiorno. Sono questi i due fronti su cui la Federazione nazionale Fare (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera) ha deciso di intervenire.\r

\r

La Federazione ha segnalato ad Airbnb la necessità di implementare l’elenco delle opzioni disponibili per l’esenzione dalla trattenuta del 21% prevista dalla normativa fiscale italiana. La norma – correttamente – impone ai portali di intermediazione online di trattenere alla fonte l’imposta del 21% su tutte le locazioni turistiche non imprenditoriali, per poi versarla allo Stato.\r

\r

Tuttavia, nella procedura predisposta dalla piattaforma per la raccolta delle autodichiarazioni da parte dei gestori, manca il caso più diffuso: quello degli operatori extralberghieri non imprenditoriali, che dunque rientrano tra i soggetti esenti da trattenuta, ma non trovano alcuna voce corrispondente tra le opzioni selezionabili.\r

\r

La conseguenza? “Molti host – segnala la Federazione – si sono visti costretti a spuntare una voce a caso, pur di non subire una trattenuta non dovuta. È una forzatura che va risolta subito, e lo abbiamo fatto presente ad Airbnb, invitandoli ad aggiornare il modulo con una voce coerente alla normativa e alla realtà del settore”.","post_title":"Troppe anomalie, l'extralberghiero cerca di trovare una soluzione","post_date":"2025-08-07T11:14:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1754565285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blink è la nuova piattaforma digitale, ideata e lanciata da Autolinee Toscane, per risponde a un’esigenza concreta: acquistare biglietti per piccoli gruppi e famiglie numerose, senza registrazione, in modo immediato e da ovunque ci si trovi.\r

\r

In questa stagione estiva sono attesi oltre 5,8 milioni di turisti che avranno bisogno di spostarsi agevolmente e senza interruzioni in tutta la Regione. La Toscana infatti è oggi leader nel panorama turistico nazionale. Nel 2023 è stata tra le prime tre regioni in Italia per numero di presenze, con Veneto e Trentino-Alto Adige/Sudtirol. E per l'estate 2025 ci si attende un incremento dei flussi del +0,3%, con oltre 5,8 milioni di arrivi e circa 22,1 milioni di pernottamenti. \r

\r

Uno scenario dinamico dove il viaggio intermodale, con arrivi in regione che possono avvenire via treno, aereo o auto, affiancato da spostamenti sul territorio tramite servizio pubblico su gomma, rappresenta una soluzione fondamentale per le esigenze dei viaggiatori. \r

\r

“Oggi, il panorama turistico toscano è profondamente digitalizzato: oltre l'86% degli operatori gestisce quotidianamente le prenotazioni online, da cui proviene oltre il 60% delle prenotazioni per la stagione estiva 2025. In questo scenario, Blink emerge come la soluzione ideale per facilitare l'esperienza di viaggio di chi si vuole muovere in autobus nelle città Toscane. Un sistema comodo, rapido, intuitivo e perfettamente in linea con le abitudini digitali di chi oggi usufruisce del servizio pubblico”, spiega Caterina Piccardi, customer sales manager di at - autolinee toscane.\r

Come funziona la piattaforma Blink\r

La piattaforma consente di acquistare fino a 10 biglietti in un’unica sessione, con possibilità di pagamento con carte di debito, credito e prepagate dei principali circuiti, inoltro via e-mail a terzi e attivazione tramite link. Nessuna registrazione, massima accessibilità e utilizzo immediato. Una volta ricevuta la mail con il titolo acquistato, sarà sufficiente cliccare sul link per attivarlo e visualizzare il biglietto con QR code che servirà anche in caso di controllo a bordo. \r

\r

In questo scenario l’accessibilità e la semplicità d’uso dei servizi digitali rappresentano ormai un elemento determinante per chi ha bisogno di spostarsi – sia per piacere che per lavoro. \r

Blink, la nuova piattaforma ideata e lanciata da Autolinee Toscane, si propone dunque come un’opzione di acquisto utile anche e soprattutto per la Generazione Z che sta diventando sempre più protagonista nella mobilità alternativa e fa degli spostamenti sostenibili una scelta consapevole. \r

\r

“Spostarsi in autobus è una scelta sostenibile e incredibilmente pratica: non solo si contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, ma si evitano anche le principali seccature del viaggio, come la ricerca di parcheggio nelle zone turistiche, il rischio di multe e lo stress di guidare su strade sconosciute. Ed è proprio per rispondere a queste esigenze, e per facilitare chi desidera vivere la Toscana in piena libertà, che Blink si rivela la soluzione ideale per piccoli gruppi di amici o famiglie numerose. Il nostro obiettivo è rendere l'accesso al trasporto pubblico quanto più immediato possibile, valorizzando al tempo stesso la capillarità della nostra rete. Vogliamo che prendere un autobus, dalla costa all'entroterra, sia facile quanto prenotare un hotel o acquistare un biglietto per un museo” – aggiunge Arzachena Leporatti, Brand Manager di at - autolinee toscane.\r

La campagna di comunicazione\r

[caption id=\"attachment_495705\" align=\"alignleft\" width=\"240\"] la campagna di comunicazione di Blink[/caption]\r

\r

Nata a luglio 2025, Blink è stata lanciata a supporto della stagione estiva proprio per agevolare le persone nella gestione dei propri viaggi e nell’organizzazione dei vari itinerari. Per dare massima visibilità a questo servizio, at – autolinee toscane ha dato vita a una campagna di comunicazione capillare e multicanale su tutto il territorio regionale.\r

\r

La campagna, pensata come una chat whatsapp, è stata posizionata in formato billboard all’interno dei principali punti strategici del turismo intermodale, tra cui pensiline degli autobus, stazioni, in prossimità delle biglietterie, ma anche nelle autostazioni. In aggiunta all’OOO, la campagna è on air anche in versione digitale su sito, app, social, landing page, app di viaggio terze, etc.","post_title":"Autolinee Toscane lancia Blink, la nuova piattaforma digitale per l'acquisto dei biglietti di viaggio","post_date":"2025-08-06T13:19:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["autolinee-toscane","trasporti-2"],"post_tag_name":["autolinee toscane","trasporti"]},"sort":[1754486388000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines e Ligabue lanciano la digitalizzazione nei servizi di prenotazione e pagamento dei pasti a bordo, con l’installazione di ben 24 kiosk all’avanguardia, in 10 punti vendita di sei navi della compagnia di navigazione partenopea.\r

Con l’introduzione dei kiosk digitali, è stato triplicato il numero delle casse disponibili a bordo. I viaggiatori possono adesso consultare il menù, effettuare la propria scelta e pagare in autonomia, riducendo drasticamente le code e con una maggior soddisfazione nel servizio.\r

Le nuove casse automatiche sono state installate in luoghi strategici, studiati in base ai flussi e ai comportamenti in nave, con l’obiettivo di offrire ai passeggeri un’esperienza d’acquisto più rapida, comoda e coinvolgente attraverso la modalità “click & pay”, caratterizzata da facilità di utilizzo e interazione.\r

L’uso di immagini per oltre 400 prodotti, un’architettura chiara delle categorie che facilita l’esplorazione e la selezione, e un palinsesto di vendita personalizzato – a seconda del momento e delle tipologie di consumo nell’arco della giornata, del tipo di punto vendita e delle dinamiche di acquisto – rendono l’esperienza ancora più coinvolgente ed efficiente, innovando profondamente i sistemi di consumo nel mondo dei traghetti.\r

I passeggeri Grimaldi Lines possono sperimentare i nuovi kiosk sulle tratte Livorno-Olbia (Cruise Europa e Cruise Sardegna), Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona (Cruise Roma e Cruise Barcelona), Livorno-Palermo (Zeus Palace) e Napoli-Palermo (Cruise Ausonia).","post_title":"Grimaldi Lines lancia i nuovi Kiosk digitali Ligabue","post_date":"2025-08-06T13:18:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1754486296000]}]}}