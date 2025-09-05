Mandarin Oriental arriva in Corea del Sud. La catena ha infatti annunciato l’apertura di una struttura, prevista per il 2030, posizionata a Seoul all’interno del Central Business District, a nord del fiume Han.

Laurent Kleitman, group chief executive di Mandarin Oriental, ha spiegato: «Seoul è un centro culturale ed economico in pieno sviluppo e siamo lieti di annunciare il nostro ingresso in questo mercato. Mandarin Oriental, Seoul incarnerà il nostro impegno per una crescita attenta e responsabile, offrendo un’esperienza che riflette lo spirito unico della destinazione e al tempo stesso il servizio leggendario e l’eccellenza nel design, filo conduttore di tutte le nostre proprietà».

La struttura

Le 128 camere e suite saranno caratterizzate da un’atmosfera intima, ispirandosi a un club privato. Per la progettazione degli interni è stato scelto il designer André Fu, il cui obiettivo sarà di creare uno stile elegante in linea con l’essenza della destinazione. L’offerta culinaria sarà un punto focale dell’hotel. Gli ospiti potranno optare per un ristorante panoramico al 21° piano o tra due ristoranti al piano inferiore.

L’hotel disporrà anche di varie location per eventi e meeting, tra cui una sala da ballo, spazi poliedrici e una terrazza esterna, adatta sia per occasioni speciali, sia per eventi lavorativi.

Fra gli altri plus, la Spa at Mandarin Oriental, che sarà disposta su quattro piani e sarà dotata di piscina interna di 25 metri, palestra e

di una terrazza esterna. Inoltre, ci saranno un’accademia di golf con vari simulatori, una parete multiball, una sala giochi e il kids’ club.

Il progetto è sviluppato da Hanwha Group, che ha aggiunto: «Siamo onorati di collaborare con Mandarin Oriental in quello che diventerà un punto di riferimento dell’ospitalità a Seoul. Questa partnership contribuirà a valorizzare l’intero progetto di riqualificazione della stazione di Seoul, creando un polo dinamico per il business e il leisure».