Emirates: estate da oltre 330.000 prenotazioni per i voli tra Dubai e i 4 gateway italiani L’estate di Emirates in Italia – dal 1° giugno al 31 agosto 2025 – ha registrato un totale di 1.472 voli, garantendo un’ampia connettività agli oltre 225 mila passeggeri che hanno prenotato un volo con la compagnia aerea. Guardando alle prenotazioni verso l’Italia, i dati Emirates si sono attestati sulle 260.000 unità, per un totale di oltre 135 mila passeggeri (+2,2% rispetto all’estate precedente). La top tre dei Paesi di provenienza vede in testa l’Australia, seguita da Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti, con India e Giappone subito sotto il podio. Questi viaggiatori hanno trascorso, in media, 12 giorni nel Belpaese, con una spesa media per prenotazione di circa 750 euro. Osservando i flussi in uscita, i dati di Emirates mostrano un altro segno positivo: nel periodo estivo sono state 72.000 le prenotazioni dall’Italia verso l’estero (+4% rispetto al 2024). Rispetto a quelli provenienti dall’estero, i passeggeri in partenza dall’Italia hanno optato per soggiorni di circa 9 giorni, con un costo medio del volo di circa 600 € a persona. A crescere, oltre ai viaggi di coppia, sono soprattutto i viaggi di gruppo sia per la fascia 3-8 persone che superiori a 9. Queste categorie rappresentano oltre il 70% delle prenotazioni totali dall’Italia verso l’estero. ’ultima stagione estiva ha segnato anche l’ingresso nella flotta di Emirates del nuovo Airbus A350, l’aeromobile di nuova generazione che ha tenuto il primo volo inaugurale in Italia lo scorso 21 giugno a Bologna. Dei 1472 voli operati in totale, 144 sono stati effettuati con l’A350, 552 con Airbus 380 e 776 con Boeing 777. Particolarmente apprezzata la Premium Economy, scelta da 830 passeggeri dall’Italia verso l’estero e da 4.515 passeggeri inbound, a testimonianza della crescente propensione dei viaggiatori a un’esperienza di bordo superiore che si colloca tra la Business e la Economy Class. Durante l’estate la compagnia di Dubai ha accolto in flotta il nuovo Airbus A350, che ha tenuto il primo volo inaugurale in Italia lo scorso 21 giugno a Bologna. Dei 1472 voli operati in totale, 144 sono stati effettuati con l’A350, 552 con Airbus 380 e 776 con Boeing 777. Particolarmente apprezzata la Premium Economy, scelta da 830 passeggeri dall’Italia verso l’estero e da 4.515 passeggeri inbound, a testimonianza della crescente propensione dei viaggiatori a un’esperienza di bordo superiore che si colloca tra la Business e la Economy Class. Condividi

Il 2025 segna un anno di svolta per Master Explorer, che mette a segno una crescita significativa secondo tutti gli indicatori. Nei primi otto mesi dell'anno, l'azienda ha registrato un incremento complessivo del fatturato pari al +20% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato frutto di un approccio fondato sulla qualità, sulla cura delle relazioni e su una visione strategica della crescita, che ha consolidato nel tempo il ruolo di Master Explorer come partner di riferimento per agenzie di viaggio e clienti corporate. Grazie anche alla nuova versione di Prenotando, il booking tool proprietario, Master Explorer guarda al futuro con rinnovata ambizione, sostenuta da uno sviluppo del business che coinvolge sempre più anche i mercati internazionali. I rapporti con il trade «Abbiamo deciso di investire in maniera significativa sul TTG di Rimini - dichiara Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer - perché riteniamo che sia il contesto ideale per presentare le nostre novità strategiche e di prodotto, sia al mercato trade italiano sia a quello dei paesi esteri. Grazie al nostro impegno in ambito tecnologico, oggi siamo in grado di sviluppare partnership di valore in tutto il mondo». Durante la tre giorni di Rimini, Master Explorer sarà presente con uno stand di grande visibilità nel cuore del padiglione A1, dove è attesa gran parte del team commerciale e back-office. Un’occasione importante per il tour operator fondato quasi 25 anni fa da Gaetano Catacchio, che continua a innovare e crescere nel panorama travel italiano. «Per l’occasione lanceremo anche un’iniziativa promozionale Speciale TTG, pensata per supportare le agenzie di viaggio negli ultimi tre mesi dell’anno» Foggetti. [post_title] => Master Explorer, fatturato in crescita del 20% [post_date] => 2025-09-23T09:38:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758620280000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497502 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways sarà al fianco di Travel Hashtag a New York, il prossimo 23 ottobre, in occasione dell’evento di networking dedicato alla promozione dell’Italia. Il format itinerante, patrocinato da Enit, prosegue così il suo tour mondiale dopo le tappe di Parigi, Londra, Dubai e Stoccolma, chiudendo nella metropoli Usa il calendario internazionale 2025. Presso il The Michelangelo di Manhattan, i principali buyer dell’area di New York incontreranno una selezione di operatori italiani del network Travel Hashtag, pronti a presentare le eccellenze del turismo e dell’ospitalità Made in Italy a uno dei mercati più strategici per l’incoming. Tra i mercati esteri, gli Stati Uniti si confermano il più strategico per Ita Airways. Nella stagione estiva 2025, la compagnia ha rafforzato la propria presenza in Nord America con voli diretti da e per New York Jfk, Boston, Miami, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Washington D.C. e Toronto. A supporto di questa crescita, il recente accordo di codeshare con United Airlines potenzia ulteriormente la connettività tra Italia e Stati Uniti, offrendo ai passeggeri Ita maggiori opzioni di viaggio all’interno del network domestico americano. Un’iniziativa che conferma l’impegno della compagnia nello sviluppo dei collegamenti transatlantici e nella proposta di un’esperienza di viaggio premium su un mercato chiave per la sua strategia di espansione internazionale. Accanto a Ita Airways, main partner dell’evento, figurano Frecciarossa, Serravalle Designer Outlet, Visit Cremona, Visit Emilia, Food Valley Travel & Leisure, Parma Incoming, Limolane, Naturalis Bio Resort & Spa, Master Explorer, Travel Before, Grotte di Castellana e Martulli Viaggi. [post_title] => Ita Airways è main partner di Travel Hashtag a New York, il 23 ottobre [post_date] => 2025-09-23T09:29:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758619761000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497489 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A metà strada tra Genova e Savona, Varazze è un concentrato di esperienze diverse ma in perfetto equilibrio: outdoor, benessere, natura, cultura, enogastronomia, e naturalmente mare. I “caruggi”, tipici vicoli, le case colorate, la Collegiata di Sant’Ambrogio con la sua torre medievale, raccontano l’anima più autentica della Liguria. Qui è nato Jacopo da Varagine, autore della Legenda Aurea: ogni anno la città si trasforma per le celebrazioni di Santa Caterina e San Bartolomeo, riti tradizionali e profondi che coinvolgono l’intera comunità. Sulle alture, le frazioni come Alpicella e Piani d’Invrea custodiscono antichi oratori, vigneti, viste che abbracciano mare e colline. Varazze è un paradiso per gli amanti dell’outdoor: il Parco del Beigua, riconosciuto Geoparco Unesco, offre oltre 500 km di sentieri tra foreste, panorami mozzafiato e perfino canyon. I percorsi per MTB della Trail Area sono ideali più sportivi, mentre la Ciclovia del Beigua è adatta per una pedalata panoramica tra Cogoleto, Varazze, Stella e Sassello. Per chi ama esperienze più tranquille, c’è il Lungomare Europa, ex ferrovia trasformata in passeggiata vista mare, e l’Eremo del Deserto, luogo sospeso tra natura e spiritualità. Le acque di Varazze, premiate con la Bandiera Blu, ospitano spiagge attrezzate, calette selvagge e attività per ogni età. È una delle mete surfistiche più rinomate d’Europa. Alla Marina di Varazze non mancano boutique, ristoranti sul molo. Gli stabilimenti balneari, aperti anche d’inverno, offrono elioterapia e relax tutto l’anno. Le strutture con Spa vista mare, i corsi di yoga in spiaggia, le passeggiate rigeneranti nel verde rendono il soggiorno un’esperienza olistica e completa. I piatti tradizionali — buridda, mandilli, ravioli, verdure ripiene — raccontano la terra e il mare, tra trattorie storiche, mercatini di frazione e ristoranti contemporanei. Alcune eccellenze, come i Mandilli de Väze e lo zafferano locale, parlano di una Liguria genuina, fatta di mani esperte e sapori veri. Varazze è viva tutto l’anno. In primavera, esplode con le celebrazioni di Santa Caterina, tra cortei, fuochi e devozione popolare. In estate, si anima con festival, concerti e il Cundigiun, evento gastronomico che celebra i sapori delle frazioni. In autunno, i boschi del Beigua si accendono di colori per chi ama il trekking. In inverno, l’aria frizzante invita a camminare sulla costa o a sfidare le onde nel cimento invernale. Il momento clou per gli sportivi è il Varazze Adventure Festival, dove surf, trail, MTB, arrampicata e sport outdoor trasformano la città in un’arena di sfide e scoperta. [post_title] => Varazze, la Liguria più autentica tutto l’anno, tra mare e percorsi nella natura [post_date] => 2025-09-23T08:44:52+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758617092000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497470 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440778" align="alignleft" width="300"] Cremona[/caption] Viva Cruises presenta Viva Unique, una nave da crociera fluviale boutique che verrà varata nel 2027 e che offrirà viaggi culturali e culinari immersivi lungo il fiume Po e la laguna di Venezia. Come riporta TravelDailyNews, la nuova nave entrerà in servizio a maggio 2027, offrendo un'esperienza di crociera fluviale elegante e coinvolgente sul Po e nella Laguna di Venezia. Quest'ultima nave segna un traguardo personale per Andrea Kruse, ceo di Viva Cruises, la cui passione per l'Italia ha ispirato questa nuova offerta. «L'Italia ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore - ha detto Kruse -. Con Viva Unique, non stiamo solo lanciando una nave: stiamo creando un'esperienza che celebra l'anima della cultura, della cucina e dell'artigianato italiano. Si tratta di offrire ai nostri ospiti qualcosa di veramente personale, coinvolgente e indimenticabile». Le tappe Viva Unique offrirà crociere a tema di sette notti fra Venezia, Burano, Chioggia, Polesella, Taglio Di Po, Cremona, Mantova. In linea con la filosofia Viva Boutique, Viva Unique fonde il design contemporaneo con il fascino della Dolce Vita italiana. La nave offre tre ristoranti a bordo: Moments, Trattoria e Riverside. Oltre la metà delle cabine a bordo sono suite, tra cui le nuove Unique Suite che offrono fino a 30 metri quadrati di spazio. Ulteriori servizi includono un centro benessere, una sala fitness e una terrazza solarium con vista panoramica sulla piscina e sulla laguna di Venezia. [post_title] => Viva Cruises, il lusso sui fiumi a bordo di Viva Unique [post_date] => 2025-09-22T10:55:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758538530000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497458 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497460" align="alignleft" width="300"] Dante Colitta[/caption] Al via domani “Geo4you – Gold Edition”, evento rivolto esclusivamente alle agenzie del segmento Gold del network Geo, che con l’occasione avranno l’opportunità di conoscere Cipro Nord. Il viaggio organizzato in collaborazione con la divisione Tour Operating e la compagnia aerea Neos di Alpitour World –coinvolgerà 100 agenti di viaggio delle Agenzie Gold, chiamate a vivere in prima persona l’offerta turistica dell’area nord dell’isola, tra cultura, archeologia e natura incontaminata. La scelta di Cipro Nord si inserisce in un percorso d’apertura verso nuove mete: Alpitour World sta infatti valutando la possibilità di ampliare la propria programmazione estiva sulla destinazione, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di crescente interesse da parte del mercato. Un volo in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, messo a disposizione per l’evento da Neos, a conferma del forte investimento del Gruppo sull'iniziativa. Estate a Cipro Il soggiorno è previsto presso l’Alpiclub Kaya Artemis Resort. Il programma include la visita di Famagosta. A completare l’esperienza, la tappa nel quartiere di Varosha, luogo sospeso nel tempo, simbolo di una storia ancora viva. Tra gli obiettivi principali dell’evento ci sono il rafforzamento del rapporto con le agenzie Gold, un’analisi puntuale sull’andamento dell’anno commerciale in chiusura e l’apertura di un confronto costruttivo su strategie e priorità legate al nuovo contratto di affiliazione, insieme alla direzione del Nnetwork appresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all'evento e ai responsabili di reparto. «Questo evento rappresenta molto più di un viaggio: è un’occasione concreta di condivisione, confronto e crescita di qualità, intesa come sviluppo professionale e rafforzamento del valore relazionale – afferma Colitta –. Portare le nostre agenzie Gold a scoprire Cipro Nord significa aprire nuove prospettive e consolidare il rapporto con chi ogni giorno contribuisce in modo decisivo al successo del network. È il simbolo di una visione che unisce strategia e relazione, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro solido e di valore». [post_title] => Le agenzie Gold invitate al "Geo4you". Obiettivo su Cipro Nord [post_date] => 2025-09-22T10:07:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758535656000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un appuntamento ormai imprescindibile per il settore, che quest’anno ha scelto come filo conduttore “I 5 sensi e la generazione Wanderlust”: un viaggio emozionale che ha guidato i partecipanti attraverso esperienze immersive, stimolando la vista, l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto come metafora del modo in cui si vive e si interpreta il viaggio oggi. Protagonisti sono stati i nuovi viaggiatori del futuro, la cosiddetta generazione Wanderlust, curiosi ed esigenti, che non si accontentano di pacchetti standardizzati, ma cercano percorsi autentici, personalizzati e sorprendenti, capaci di abbattere barriere culturali e linguistiche e di trasformare ogni partenza in una scoperta. «Il Glamour Exclusive Weekend non è solo una convention, ma un’esperienza che ci permette di rafforzare i legami con le agenzie partner e di tracciare insieme la strada del futuro – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour -. I risultati di crescita ci confermano che il mercato premia la nostra visione, ma ciò che ci rende davvero unici è la capacità di anticipare i trend e offrire esperienze che parlano alla nuova generazione di viaggiatori. Con il nostro team giovane e motivato, continueremo a innovare per sorprendere e ispirare». I risultati La convention ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui risultati aziendali e sulle strategie per il futuro. Il 2025 segna un incremento del 30% nel primo semestre, grazie anche alla forte domanda di viaggi a lungo raggio (Stati Uniti, Maldive e Giappone). L’estate ha messo a segno un +25% con il successo dei viaggi tailor made in Usa e Canada, dei safari in Tanzania e Kenya con estensione a Zanzibar e Sudafrica con estensione Mauritius. Per quanto riguarda l’inverno 2025-26, focus sul Nord America, con pacchetti a date fisse su New York dal Thanksgiving all’Epifania e allotment garantiti per Capodanno. Maldive in primo piano grazie a nuove partnership con catene alberghiere 5 stelle e collegamenti con Qatar Airways da Milano e Roma. Interesse crescente per Giappone, Sudafrica, Oman, Emirati, Brasile, Costa Rica, oltre a un promettente advance sul Canada per l’estate 2026. Il team protagonista Grande protagonista della serata è stato il team Glamour: oltre 60 giovani professionisti, con un’età media di 32 anni, che hanno conquistato il palco con un mix travolgente di energia, creatività e innovazione. Spazio anche a Bryan “The Box” Ronzani voce di Radio 105,conosciuto nel mondo del gaming per le collaborazioni con Milan Game Week e Lucca Comics, che ha guidato un momento di confronto sulle aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori e sul ruolo delle agenzie nel rispondere ai loro bisogni. Oltre 35 i partner che hanno supportato l’evento, con ITA Airways come main sponsor. La due giorni è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente alle agenzie il nuovo direttore vendite, Marco Depascale. [post_title] => Glamour, estate a +25% e inverno all'insegna del lungo raggio [post_date] => 2025-09-22T09:52:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758534749000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497438 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497439" align="alignright" width="300"] Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles[/caption] Un'offerta turistica diversificata che combina natura, cultura e sport per attrarre un pubblico sempre più internazionale in grado di guarda oltre la - incontestabile - bellezza di spiagge e mare: così le Seychelles evidenziano un primo bilancio positivo del 2025, con circa 266.970 visitatori internazionali accolti tra gennaio e metà settembre, +11% rispetto allo stesso periodo del 2024. Una conferma dell’appeal crescente dell’arcipelago sul panorama turistico mondiale, capace di attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche, sostenibili ed esclusive. Il mercato italiano, in particolare, si distingue per la sua crescita costante: 16.500 gli arrivi registrati al 14 settembre 2025, pari ad una crescita del +23% rispetto al 2024, confermandosi saldamente al quarto posto tra i mercati di riferimento per le Seychelles, subito dopo Germania, Francia e Russia. “Questi risultati – commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative per l’Italia di Tourism Seychelles - dimostrano non solo la fedeltà del pubblico italiano, ma anche la crescente capacità delle Seychelles di diversificare l’offerta e intercettare nuove motivazioni di viaggio”. L'ente del turismo partecipa alla prossima fiera di Rimini con partner locali e internazionali, che incarnano l’autenticità e la qualità dell’ospitalità creola. L’obiettivo sarà rafforzare il dialogo con operatori, agenzie e media, presentando novità, progetti futuri ed esperienze: dal lusso tailor-made alle avventure a contatto con la natura, dalle nuove proposte legate agli eventi sportivi fino all’impegno concreto verso un turismo sostenibile e responsabile. Saranno quindi allo stand: Creole Travel Service, Mason's Travel, 7South, Connect Seychelles, Le Duc de Praslin, Raffles Seychelles e Anantara Maia Seychelles Villas, Avani+ Barbarons Seychelles, Paradise Sun (rappresentati da Controvento). [post_title] => L'appeal delle Seychelles sui turisti italiani: arrivi a +23% nel 2025 [post_date] => 2025-09-22T09:35:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758533704000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Azerbaijan Airlines ha accolto in flotta un nuovo Airbus A320neo, in linea con l'ampio programma di rinnovo della flotta che si protrarrà fino al 2032. Secondo la compagnia basata a Baku, questo velivolo di ultima generazione dovrebbe “contribuire a ridurre l'impatto ambientale, migliorare l'efficienza operativa e aumentare il comfort dei passeggeri”. A bordo dell'A320neo i passeggeri hanno a disposizione un'ampia offerta di intrattenimento a bordo e, novità importante per la rete di medio raggio della compagnia, l'accesso al wi-fi ad alta velocità. Quest'ultimo sarà gratuito per i viaggiatori della cabina Business e per i membri del programma fedeltà Azal Miles con uno status superiore. “La modernizzazione della flotta è un pilastro fondamentale della nostra strategia. L'Airbus A320neo ci consentirà non solo di offrire una maggiore qualità di servizio ai nostri passeggeri, ma anche di volare in modo più sostenibile - ha dichiarato Samir Rzayev, presidente di Azal -. La compagnia aerea accoglierà un secondo A320neo già nel mese di ottobre e prevede, entro il 2032, l'introduzione di oltre 30 nuovi aeromobili, tra cui aerei a corridoio singolo e widebody, destinati a sostenere l'espansione del network". A metà del 2025, la flotta di Azerbaijan Airlines comprende una trentina di aeromobili passeggeri suddivisi in diverse famiglie: 3 Airbus A319-100, 10 Airbus A320-200, 3 Airbus A320neo già consegnati su un totale di 12 previsti (di cui quattro consegnati nell'autunno 2025), 2 Boeing 787-8 (con altri 10 in ordine), 3 Boeing 767-300ER e 7 Embraer 190. Con una flotta la cui età media raggiunge i 13-14 anni, Azerbaijan Airlines punta ad accelerare la transizione verso aeromobili economici e silenziosi al fine di consolidare la propria posizione sul mercato regionale e sviluppare la connettività dell'aeroporto Heydar Aliyev di Baku. L'hub mira a potenziare i collegamenti tra Europa, Asia centrale e Medio Oriente, in diretta concorrenza con altri scali di collegamento regionali come Istanbul, Doha e Dubai. [post_title] => Azerbaijan Airlines: in servizio un nuovo Airbus A320neo [post_date] => 2025-09-22T09:13:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758532437000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497417 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La destinazione The Red Sea si trova sulla costa ovest dell’Arabia Saudita, affacciata sul Mar Rosso. Offre un'esperienza unica di turismo rigenerativo di lusso in resorts di design, gestiti da marchi leader nell'ospitalità a livello mondiale. «Siamo a tre ore da AlUla, a 500 chilometri da Jeddah e un'ora e mezza di volo da Riyadh. - racconta Reema Almokhtar, tourism communications di Red Sea Global (Rsg), una società di sviluppo immobiliare certa che uno sviluppo responsabile e rigenerativo possa migliorare le comunità, stimolare le economie e migliorare i territori. «Dal punto di vista delle connessioni il Red Sea International Airport accoglie voli da Jeddah, Riyadh, Dammam e Dubai. Abbiamo appena annunciato il collegamento operato da Doha di Qatar Airways, che sarà in connessione da Roma e Milano. Siamo a 5/7h di volo dalle maggiori città europee, quindi gli ospiti raggiungono il proprio resort usufruendo di diverse modalità di trasporto ecologico ad emissioni zero: macchine o buggy elettrici, imbarcazioni, idrovolanti ed elicotteri. The Red Sea accoglie i suoi visitatori tutto l’anno: brilla sempre il sole e le temperature si aggirano sui 32°, con una lieve brezza; anche la temperatura dell'acqua è sempre piacevole. La destinazione si chiama The Red Sea, ma è molto ricca e diversificata dal punto di vista geografico. - prosegue Almokhtar - Si estende su 28.000kmq e comprende il quarto sistema di barriera corallina più grande del mondo, spiagge incontaminate, vulcani dormienti, imponenti dune di sabbia, canyon, siti storici e culturali e un arcipelago di oltre 90 isole vergini. "Sono già stati inaugurati i primi cinque resort extra-lusso. Il Six Senses Southern Dunes - The Red Sea ha un focus sul benessere: dalla cucina alla spa, al wellness; il St. Regis Red Sea Resort, con le sue 90 ville e overwater, unisce la bellezza della costa ai valori del brand e propone una cucina raffinata in sei concept diversi; il Ritz Carlton Reserve si chiama Nujuma, che in arabo significa stella. In ogni stanza c’è un telescopio per guardare le stelle. È un'area bellissima e siamo accreditati da Dark Sky, quindi il Red Sea offre anche l'astroturismo. A questi si aggiungono le prime due strutture di proprietà gestite da Red Sea Global: il Shebara che con 73 chiavi si ispira alle bolle subacquee e ha l’interior design di Paolo Ferrari e il Desert Rock Resort: scavato tra le rocce e parte del deserto roccioso circostante, offre esperienze uniche, come i piatti realizzati dalla Naira, celebre chef turca stellata Michelin». Chiara Ambrosioni

\r

[caption id=\"attachment_497508\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Domenico Foggetti[/caption]\r

\r

Il 2025 segna un anno di svolta per Master Explorer, che mette a segno una crescita significativa secondo tutti gli indicatori.\r

Nei primi otto mesi dell’anno, l’azienda ha registrato un incremento complessivo del fatturato pari al +20% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato frutto di un approccio fondato sulla qualità, sulla cura delle relazioni e su una visione strategica della crescita, che ha consolidato nel tempo il ruolo di Master Explorer come partner di riferimento per agenzie di viaggio e clienti corporate.\r

Grazie anche alla nuova versione di Prenotando, il booking tool proprietario, Master Explorer guarda al futuro con rinnovata ambizione, sostenuta da uno sviluppo del business che coinvolge sempre più anche i mercati internazionali.\r

I rapporti con il trade\r

«Abbiamo deciso di investire in maniera significativa sul TTG di Rimini - dichiara Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer - perché riteniamo che sia il contesto ideale per presentare le nostre novità strategiche e di prodotto, sia al mercato trade italiano sia a quello dei paesi esteri. Grazie al nostro impegno in ambito tecnologico, oggi siamo in grado di sviluppare partnership di valore in tutto il mondo». Durante la tre giorni di Rimini, Master Explorer sarà presente con uno stand di grande visibilità nel cuore del padiglione A1, dove è attesa gran parte del team commerciale e back-office. Un’occasione importante per il tour operator fondato quasi 25 anni fa da Gaetano Catacchio, che continua a innovare e crescere nel panorama travel italiano.\r

«Per l’occasione lanceremo anche un’iniziativa promozionale Speciale TTG, pensata per supportare le agenzie di viaggio negli ultimi tre mesi dell’anno» Foggetti.","post_title":"Master Explorer, fatturato in crescita del 20%","post_date":"2025-09-23T09:38:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758620280000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways sarà al fianco di Travel Hashtag a New York, il prossimo 23 ottobre, in occasione dell’evento di networking dedicato alla promozione dell’Italia. Il format itinerante, patrocinato da Enit, prosegue così il suo tour mondiale dopo le tappe di Parigi, Londra, Dubai e Stoccolma, chiudendo nella metropoli Usa il calendario internazionale 2025.\r

\r

Presso il The Michelangelo di Manhattan, i principali buyer dell’area di New York incontreranno una selezione di operatori italiani del network Travel Hashtag, pronti a presentare le eccellenze del turismo e dell’ospitalità Made in Italy a uno dei mercati più strategici per l’incoming.\r

\r

Tra i mercati esteri, gli Stati Uniti si confermano il più strategico per Ita Airways. Nella stagione estiva 2025, la compagnia ha rafforzato la propria presenza in Nord America con voli diretti da e per New York Jfk, Boston, Miami, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Washington D.C. e Toronto.\r

\r

A supporto di questa crescita, il recente accordo di codeshare con United Airlines potenzia ulteriormente la connettività tra Italia e Stati Uniti, offrendo ai passeggeri Ita maggiori opzioni di viaggio all’interno del network domestico americano. Un’iniziativa che conferma l’impegno della compagnia nello sviluppo dei collegamenti transatlantici e nella proposta di un’esperienza di viaggio premium su un mercato chiave per la sua strategia di espansione internazionale.\r

\r

Accanto a Ita Airways, main partner dell’evento, figurano Frecciarossa, Serravalle Designer Outlet, Visit Cremona, Visit Emilia, Food Valley Travel & Leisure, Parma Incoming, Limolane, Naturalis Bio Resort & Spa, Master Explorer, Travel Before, Grotte di Castellana e Martulli Viaggi.\r

\r

","post_title":"Ita Airways è main partner di Travel Hashtag a New York, il 23 ottobre","post_date":"2025-09-23T09:29:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758619761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A metà strada tra Genova e Savona, Varazze è un concentrato di esperienze diverse ma in perfetto equilibrio: outdoor, benessere, natura, cultura, enogastronomia, e naturalmente mare.\r

\r

I “caruggi”, tipici vicoli, le case colorate, la Collegiata di Sant’Ambrogio con la sua torre medievale, raccontano l’anima più autentica della Liguria. Qui è nato Jacopo da Varagine, autore della Legenda Aurea: ogni anno la città si trasforma per le celebrazioni di Santa Caterina e San Bartolomeo, riti tradizionali e profondi che coinvolgono l’intera comunità.\r

\r

Sulle alture, le frazioni come Alpicella e Piani d’Invrea custodiscono antichi oratori, vigneti, viste che abbracciano mare e colline.\r

\r

Varazze è un paradiso per gli amanti dell’outdoor: il Parco del Beigua, riconosciuto Geoparco Unesco, offre oltre 500 km di sentieri tra foreste, panorami mozzafiato e perfino canyon. I percorsi per MTB della Trail Area sono ideali più sportivi, mentre la Ciclovia del Beigua è adatta per una pedalata panoramica tra Cogoleto, Varazze, Stella e Sassello.\r

\r

Per chi ama esperienze più tranquille, c’è il Lungomare Europa, ex ferrovia trasformata in passeggiata vista mare, e l’Eremo del Deserto, luogo sospeso tra natura e spiritualità.\r

\r

Le acque di Varazze, premiate con la Bandiera Blu, ospitano spiagge attrezzate, calette selvagge e attività per ogni età. È una delle mete surfistiche più rinomate d’Europa.\r

\r

Alla Marina di Varazze non mancano boutique, ristoranti sul molo.\r

\r

Gli stabilimenti balneari, aperti anche d’inverno, offrono elioterapia e relax tutto l’anno. Le strutture con Spa vista mare, i corsi di yoga in spiaggia, le passeggiate rigeneranti nel verde rendono il soggiorno un’esperienza olistica e completa.\r

\r

I piatti tradizionali — buridda, mandilli, ravioli, verdure ripiene — raccontano la terra e il mare, tra trattorie storiche, mercatini di frazione e ristoranti contemporanei. Alcune eccellenze, come i Mandilli de Väze e lo zafferano locale, parlano di una Liguria genuina, fatta di mani esperte e sapori veri.\r

\r

Varazze è viva tutto l’anno. In primavera, esplode con le celebrazioni di Santa Caterina, tra cortei, fuochi e devozione popolare. In estate, si anima con festival, concerti e il Cundigiun, evento gastronomico che celebra i sapori delle frazioni. In autunno, i boschi del Beigua si accendono di colori per chi ama il trekking. In inverno, l’aria frizzante invita a camminare sulla costa o a sfidare le onde nel cimento invernale.\r

\r

Il momento clou per gli sportivi è il Varazze Adventure Festival, dove surf, trail, MTB, arrampicata e sport outdoor trasformano la città in un’arena di sfide e scoperta.","post_title":"Varazze, la Liguria più autentica tutto l’anno, tra mare e percorsi nella natura","post_date":"2025-09-23T08:44:52+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1758617092000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440778\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cremona[/caption]\r

\r

Viva Cruises presenta Viva Unique, una nave da crociera fluviale boutique che verrà varata nel 2027 e che offrirà viaggi culturali e culinari immersivi lungo il fiume Po e la laguna di Venezia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Come riporta TravelDailyNews, la nuova nave entrerà in servizio a maggio 2027, offrendo un'esperienza di crociera fluviale elegante e coinvolgente sul Po e nella Laguna di Venezia. Quest'ultima nave segna un traguardo personale per Andrea Kruse, ceo di Viva Cruises, la cui passione per l'Italia ha ispirato questa nuova offerta. «L'Italia ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore - ha detto Kruse -. Con Viva Unique, non stiamo solo lanciando una nave: stiamo creando un'esperienza che celebra l'anima della cultura, della cucina e dell'artigianato italiano. Si tratta di offrire ai nostri ospiti qualcosa di veramente personale, coinvolgente e indimenticabile».\r

\r

Le tappe\r

Viva Unique offrirà crociere a tema di sette notti fra Venezia, Burano, Chioggia, Polesella, Taglio Di Po, Cremona, Mantova.\r

In linea con la filosofia Viva Boutique, Viva Unique fonde il design contemporaneo con il fascino della Dolce Vita italiana. La nave offre tre ristoranti a bordo: Moments, Trattoria e Riverside.\r

\r

Oltre la metà delle cabine a bordo sono suite, tra cui le nuove Unique Suite che offrono fino a 30 metri quadrati di spazio. Ulteriori servizi includono un centro benessere, una sala fitness e una terrazza solarium con vista panoramica sulla piscina e sulla laguna di Venezia.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Viva Cruises, il lusso sui fiumi a bordo di Viva Unique","post_date":"2025-09-22T10:55:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758538530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497460\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dante Colitta[/caption]\r

\r

Al via domani “Geo4you – Gold Edition”, evento rivolto esclusivamente alle agenzie del segmento Gold del network Geo, che con l’occasione avranno l’opportunità di conoscere Cipro Nord.\r

\r

Il viaggio organizzato in collaborazione con la divisione Tour Operating e la compagnia aerea Neos di Alpitour World –coinvolgerà 100 agenti di viaggio delle Agenzie Gold, chiamate a vivere in prima persona l’offerta turistica dell’area nord dell’isola, tra cultura, archeologia e natura incontaminata. La scelta di Cipro Nord si inserisce in un percorso d’apertura verso nuove mete: Alpitour World sta infatti valutando la possibilità di ampliare la propria programmazione estiva sulla destinazione, che negli ultimi mesi ha mostrato segnali di crescente interesse da parte del mercato. Un volo in partenza da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, messo a disposizione per l’evento da Neos, a conferma del forte investimento del Gruppo sull'iniziativa.\r

Estate a Cipro\r

Il soggiorno è previsto presso l’Alpiclub Kaya Artemis Resort. Il programma include la visita di Famagosta. A completare l’esperienza, la tappa nel quartiere di Varosha, luogo sospeso nel tempo, simbolo di una storia ancora viva.\r

Tra gli obiettivi principali dell’evento ci sono il rafforzamento del rapporto con le agenzie Gold, un’analisi puntuale sull’andamento dell’anno commerciale in chiusura e l’apertura di un confronto costruttivo su strategie e priorità legate al nuovo contratto di affiliazione, insieme alla direzione del Nnetwork appresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all'evento e ai responsabili di reparto.\r

\r

«Questo evento rappresenta molto più di un viaggio: è un’occasione concreta di condivisione, confronto e crescita di qualità, intesa come sviluppo professionale e rafforzamento del valore relazionale – afferma Colitta –. Portare le nostre agenzie Gold a scoprire Cipro Nord significa aprire nuove prospettive e consolidare il rapporto con chi ogni giorno contribuisce in modo decisivo al successo del network. È il simbolo di una visione che unisce strategia e relazione, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro solido e di valore».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Le agenzie Gold invitate al \"Geo4you\". Obiettivo su Cipro Nord","post_date":"2025-09-22T10:07:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758535656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Un appuntamento ormai imprescindibile per il settore, che quest’anno ha scelto come filo conduttore “I 5 sensi e la generazione Wanderlust”: un viaggio emozionale che ha guidato i partecipanti attraverso esperienze immersive, stimolando la vista, l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto come metafora del modo in cui si vive e si interpreta il viaggio oggi.\r

\r

Protagonisti sono stati i nuovi viaggiatori del futuro, la cosiddetta generazione Wanderlust, curiosi ed esigenti, che non si accontentano di pacchetti standardizzati, ma cercano percorsi autentici, personalizzati e sorprendenti, capaci di abbattere barriere culturali e linguistiche e di trasformare ogni partenza in una scoperta.\r

\r

«Il Glamour Exclusive Weekend non è solo una convention, ma un’esperienza che ci permette di rafforzare i legami con le agenzie partner e di tracciare insieme la strada del futuro – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour -. I risultati di crescita ci confermano che il mercato premia la nostra visione, ma ciò che ci rende davvero unici è la capacità di anticipare i trend e offrire esperienze che parlano alla nuova generazione di viaggiatori. Con il nostro team giovane e motivato, continueremo a innovare per sorprendere e ispirare».\r

I risultati\r

La convention ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui risultati aziendali e sulle strategie per il futuro. Il 2025 segna un incremento del 30% nel primo semestre, grazie anche alla forte domanda di viaggi a lungo raggio (Stati Uniti, Maldive e Giappone).\r

\r

L’estate ha messo a segno un +25% con il successo dei viaggi tailor made in Usa e Canada, dei safari in Tanzania e Kenya con estensione a Zanzibar e Sudafrica con estensione Mauritius.\r

\r

Per quanto riguarda l’inverno 2025-26, focus sul Nord America, con pacchetti a date fisse su New York dal Thanksgiving all’Epifania e allotment garantiti per Capodanno. Maldive in primo piano grazie a nuove partnership con catene alberghiere 5 stelle e collegamenti con Qatar Airways da Milano e Roma. Interesse crescente per Giappone, Sudafrica, Oman, Emirati, Brasile, Costa Rica, oltre a un promettente advance sul Canada per l’estate 2026.\r

Il team protagonista\r

Grande protagonista della serata è stato il team Glamour: oltre 60 giovani professionisti, con un’età media di 32 anni, che hanno conquistato il palco con un mix travolgente di energia, creatività e innovazione.\r

\r

Spazio anche a Bryan “The Box” Ronzani voce di Radio 105,conosciuto nel mondo del gaming per le collaborazioni con Milan Game Week e Lucca Comics, che ha guidato un momento di confronto sulle aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori e sul ruolo delle agenzie nel rispondere ai loro bisogni.\r

\r

Oltre 35 i partner che hanno supportato l’evento, con ITA Airways come main sponsor. La due giorni è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente alle agenzie il nuovo direttore vendite, Marco Depascale.","post_title":"Glamour, estate a +25% e inverno all'insegna del lungo raggio","post_date":"2025-09-22T09:52:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758534749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497439\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Bernadette Willemin, direttore generale marketing di Tourism Seychelles[/caption]\r

Un'offerta turistica diversificata che combina natura, cultura e sport per attrarre un pubblico sempre più internazionale in grado di guarda oltre la - incontestabile - bellezza di spiagge e mare: così le Seychelles evidenziano un primo bilancio positivo del 2025, con circa 266.970 visitatori internazionali accolti tra gennaio e metà settembre, +11% rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

Una conferma dell’appeal crescente dell’arcipelago sul panorama turistico mondiale, capace di attrarre viaggiatori alla ricerca di esperienze autentiche, sostenibili ed esclusive.\r

Il mercato italiano, in particolare, si distingue per la sua crescita costante: 16.500 gli arrivi registrati al 14 settembre 2025, pari ad una crescita del +23% rispetto al 2024, confermandosi saldamente al quarto posto tra i mercati di riferimento per le Seychelles, subito dopo Germania, Francia e Russia.\r

“Questi risultati – commenta Danielle Di Gianvito, marketing representative per l’Italia di Tourism Seychelles - dimostrano non solo la fedeltà del pubblico italiano, ma anche la crescente capacità delle Seychelles di diversificare l’offerta e intercettare nuove motivazioni di viaggio”.\r

L'ente del turismo partecipa alla prossima fiera di Rimini con partner locali e internazionali, che incarnano l’autenticità e la qualità dell’ospitalità creola. L’obiettivo sarà rafforzare il dialogo con operatori, agenzie e media, presentando novità, progetti futuri ed esperienze: dal lusso tailor-made alle avventure a contatto con la natura, dalle nuove proposte legate agli eventi sportivi fino all’impegno concreto verso un turismo sostenibile e responsabile.\r

Saranno quindi allo stand: Creole Travel Service, Mason's Travel, 7South, Connect Seychelles, Le Duc de Praslin, Raffles Seychelles e Anantara Maia Seychelles Villas, Avani+ Barbarons Seychelles, Paradise Sun (rappresentati da Controvento).\r

","post_title":"L'appeal delle Seychelles sui turisti italiani: arrivi a +23% nel 2025","post_date":"2025-09-22T09:35:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758533704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Azerbaijan Airlines ha accolto in flotta un nuovo Airbus A320neo, in linea con l'ampio programma di rinnovo della flotta che si protrarrà fino al 2032.\r

\r

Secondo la compagnia basata a Baku, questo velivolo di ultima generazione dovrebbe “contribuire a ridurre l'impatto ambientale, migliorare l'efficienza operativa e aumentare il comfort dei passeggeri”. A bordo dell'A320neo i passeggeri hanno a disposizione un'ampia offerta di intrattenimento a bordo e, novità importante per la rete di medio raggio della compagnia, l'accesso al wi-fi ad alta velocità. Quest'ultimo sarà gratuito per i viaggiatori della cabina Business e per i membri del programma fedeltà Azal Miles con uno status superiore.\r

\r

“La modernizzazione della flotta è un pilastro fondamentale della nostra strategia. L'Airbus A320neo ci consentirà non solo di offrire una maggiore qualità di servizio ai nostri passeggeri, ma anche di volare in modo più sostenibile - ha dichiarato Samir Rzayev, presidente di Azal -. La compagnia aerea accoglierà un secondo A320neo già nel mese di ottobre e prevede, entro il 2032, l'introduzione di oltre 30 nuovi aeromobili, tra cui aerei a corridoio singolo e widebody, destinati a sostenere l'espansione del network\".\r

\r

A metà del 2025, la flotta di Azerbaijan Airlines comprende una trentina di aeromobili passeggeri suddivisi in diverse famiglie: 3 Airbus A319-100, 10 Airbus A320-200, 3 Airbus A320neo già consegnati su un totale di 12 previsti (di cui quattro consegnati nell'autunno 2025), 2 Boeing 787-8 (con altri 10 in ordine), 3 Boeing 767-300ER e 7 Embraer 190.\r

\r

Con una flotta la cui età media raggiunge i 13-14 anni, Azerbaijan Airlines punta ad accelerare la transizione verso aeromobili economici e silenziosi al fine di consolidare la propria posizione sul mercato regionale e sviluppare la connettività dell'aeroporto Heydar Aliyev di Baku. L'hub mira a potenziare i collegamenti tra Europa, Asia centrale e Medio Oriente, in diretta concorrenza con altri scali di collegamento regionali come Istanbul, Doha e Dubai.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Azerbaijan Airlines: in servizio un nuovo Airbus A320neo","post_date":"2025-09-22T09:13:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758532437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497417","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La destinazione The Red Sea si trova sulla costa ovest dell’Arabia Saudita, affacciata sul Mar Rosso. Offre un'esperienza unica di turismo rigenerativo di lusso in resorts di design, gestiti da marchi leader nell'ospitalità a livello mondiale. «Siamo a tre ore da AlUla, a 500 chilometri da Jeddah e un'ora e mezza di volo da Riyadh. - racconta Reema Almokhtar, tourism communications di Red Sea Global (Rsg), una società di sviluppo immobiliare certa che uno sviluppo responsabile e rigenerativo possa migliorare le comunità, stimolare le economie e migliorare i territori.\r

\r

«Dal punto di vista delle connessioni il Red Sea International Airport accoglie voli da Jeddah, Riyadh, Dammam e Dubai. Abbiamo appena annunciato il collegamento operato da Doha di Qatar Airways, che sarà in connessione da Roma e Milano. Siamo a 5/7h di volo dalle maggiori città europee, quindi gli ospiti raggiungono il proprio resort usufruendo di diverse modalità di trasporto ecologico ad emissioni zero: macchine o buggy elettrici, imbarcazioni, idrovolanti ed elicotteri. The Red Sea accoglie i suoi visitatori tutto l’anno: brilla sempre il sole e le temperature si aggirano sui 32°, con una lieve brezza; anche la temperatura dell'acqua è sempre piacevole. La destinazione si chiama The Red Sea, ma è molto ricca e diversificata dal punto di vista geografico. - prosegue Almokhtar - Si estende su 28.000kmq e comprende il quarto sistema di barriera corallina più grande del mondo, spiagge incontaminate, vulcani dormienti, imponenti dune di sabbia, canyon, siti storici e culturali e un arcipelago di oltre 90 isole vergini. \r

\r

\"Sono già stati inaugurati i primi cinque resort extra-lusso. Il Six Senses Southern Dunes - The Red Sea ha un focus sul benessere: dalla cucina alla spa, al wellness; il St. Regis Red Sea Resort, con le sue 90 ville e overwater, unisce la bellezza della costa ai valori del brand e propone una cucina raffinata in sei concept diversi; il Ritz Carlton Reserve si chiama Nujuma, che in arabo significa stella. In ogni stanza c’è un telescopio per guardare le stelle. È un'area bellissima e siamo accreditati da Dark Sky, quindi il Red Sea offre anche l'astroturismo.\r

\r

A questi si aggiungono le prime due strutture di proprietà gestite da Red Sea Global: il Shebara che con 73 chiavi si ispira alle bolle subacquee e ha l’interior design di Paolo Ferrari e il Desert Rock Resort: scavato tra le rocce e parte del deserto roccioso circostante, offre esperienze uniche, come i piatti realizzati dalla Naira, celebre chef turca stellata Michelin».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"497418,497427,497419\"]","post_title":"The Red Sea: progetto rigenerativo e diversificato per vivere un’esperienza luxury (1)","post_date":"2025-09-22T09:00:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758531612000]}]}}