Wizz Air operativa da oggi sulla Roma-Dammam (Arabia Saudita) Wizz Air ha aperto oggi il suo primo volo da Roma a Dammam, che sarà con due frequenze alla settimana. La nuova rotta di oggi è una delle 23 rotte verso l’Arabia Saudita annunciate dalla low cost a conferma dell’impegno della compagnia a sostenere il settore turistico in crescita del Paese, portando oltre un milione di passeggeri nel Regno e in linea con il programma saudita, Vision 2030, che mira tra l’altro a triplicare il traffico passeggeri in Arabia entro il 2030. “Quella di oggi è un’importante pietra miliare nello sviluppo della connettività tra l’Italia e l’Arabia Saudita, un mercato con un forte potenziale – ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. La nuova rotta Roma-Dammam è un’opportunità interessante per incrementare il turismo tra i due Paesi e Adr si impegna a offrire la migliore qualità di servizio ai passeggeri che scelgono di volare da e per Roma”. Wizz Air, spiega una nota della low cost, ha siglato un Memorandum of Understanding con il Ministero degli investimenti del Regno dell’Arabia Saudita nel maggio 2022. Il MoU è sostenuto da DC1-Internal Data il Saudi National Air Connectivity Programme, un’iniziativa del Ministero del turismo, volta a migliorare lo sviluppo del settore turistico saudita. “Riflette una visione condivisa tra le parti sul potenziale che Wizz Air potrebbe apportare al Regno per stimolare la domanda turistica, contribuendo così in modo significativo alla crescita programmata dell’Arabia Saudita”.

