Wizz Air: nuovo simulatore di volo a Budapest, la capacità formativa aumenta del +30%

Wizz Air ha installato un terzo simulatore di volo full-motion all’interno del Training Center di Budapest. Con un investimento di 7,7 milioni di euro, il nuovo simulatore 7000XR costruito da Cae, che riproduce uno degli aerei A320neo di Wizz Air, si unirà ad altri due FFS e a un simulatore ground-based, già presenti al Training Center, aumentando la capacità formativa del 30%.

Il simulatore si tradurrà in 6.800 ore formative, riconfermando le prospettive positive della compagnia e l’impegno di assumere 4.600 nuovi piloti entro il 2030. Ogni anno 1.700 piloti saranno addestrati nel simulatore, che sarà utilizzato esclusivamente dagli attuali e futuri piloti di Wizz Air. Il simulatore, inoltre, aiuterà anche a formare i nuovi cadetti che entreranno nella Wizz Air Pilot Academy, il tutto mentre la compagnia si impegna a compiere i suoi ambiziosi piani di crescita per triplicare, e anche più, le dimensioni della sua flotta nei prossimi dieci anni e diventare una compagnia con 500 aerei.

“Il nuovo simulatore evidenzia il nostro impegno nel fornire formazione di alto livello e sviluppo e supporterà l’attuale spinta al reclutamento di piloti in tutto il nostro network – ha dichiarato Michael Delehant, group chief operating officer e vicepresidente della low cost -. Inoltre rafforza le nostre prospettive mentre il settore si riprende dalla pandemia. Siamo entusiasti di portare in Ungheria talenti di livello mondiale per addestrare i piloti del futuro con questo simulatore all’avanguardia”.