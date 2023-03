Wizz Air, nuova rotta Milano Malpensa-Il Cairo: voli sullo Sphinx Airport dal 15 giugno Wizz Air aprirà un nuovo collegamento da Milano Malpensa verso Il Cairo. La capitale egiziana rappresenta un debutto per la low cost: la nuova rotta diretta allo Sphinx Airport, sarà attiva dal prossimo 15 giugno, con due voli alla settimana (il giovedì e la domenica) operati da un Airbus A321neo, il più sostenibile della compagnia. I biglietti sono già in vendita attraverso tutti i canali della compagnia, con tariffe a partire da 49.99 euro. “L’annuncio di oggi dimostra ulteriormente l’impegno di Wizz Air nell’offrire ai suoi passeggeri italiani destinazioni più emozionanti da esplorare in modo conveniente e sostenibile – dichiara Tamara Nikiforova, corporate communications manager di Wizz Air Group -. Siamo lieti di contribuire allo scambio culturale tra due Paesi dalla storia incredibilmente ricca e, allo stesso tempo, di offrire ai nostri passeggeri l’opportunità di visitare più spesso amici e familiari”.

