Wizz Air: due open day di reclutamento piloti a Milano e Roma

Wizz Air torna a selezionare piloti in Italia. La low cost ha programmato due Open Days dedicati che si terranno il 3 e il 4 agosto a Milano e a Roma. Nei primi cinque mesi del 2022, Wizz Air ha assunto oltre 400 piloti e, attualmente, la compagnia aerea ne sta reclutando altri in tutto il suo network.

Le due giornate per il reclutamento di personale di cabina si svolgeranno, rispettivamente, a Milano presso il Novotel Milano Malpensa Airport (Via Al Campo, 99 – Cardano al Campo) mercoledì 3 agosto alle ore 10:00 e a Roma presso l’Hilton Rome Airport (Via Arturo Ferrarin, 2 – Fiumicino) alle ore 10:00. La registrazione non è obbligatoria. Per entrambe le occasioni, Wizz Air ha invitato a presentare alcuni piloti professionisti altamente qualificati: il Capitano Giuseppe Addati, il Capitano Simone Marzoli e il Capitano Ivano Luigi Colicchio.