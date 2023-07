Wizz Air collega Milano a Madrid: è un A321neo il settimo velivolo basato a Malpensa Wizz Air ha ampliato il network da Milano Malpensa con il lancio di una nuova rotta per Madrid, in concomitanza all’arrivo del settimo aeromobile basato sull’aeroporto, un nuovo Airbus A321neo. Il collegamento si aggiunge a quelli più recenti inaugurato dallo scalo milanese tra cui quelli per Il Cairo, Hurghada e Riyadh. «Siamo lieti di dare il benvenuto al settimo aeromobile alla nostra base di Malpensa, che ci aiuterà a continuare ad espandere la nostra rete da Milano – ha dichiarato Tamara Nikiforova, corporate communication manager di Wizz Air -. L’aereo Airbus A321neo è il più sostenibile ed efficiente nella sua categoria ed è uno degli elementi chiave della nostra strategia per ridurre ulteriormente le emissioni per passeggero anche durante la crescita. Siamo felici di inaugurare anche la nuova rotta che collega Milano a Madrid: ci vogliamo impegnare nell’offrire opzioni convenienti e accessibili ai nostri clienti e questa nuova rotta conferma l’impegno a collegare persone e culture in tutta Europa». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air Abu Dhabi collegherà l'Emirato con l'Iraq: il debutto sulla rotta per Erbil è programmato per il prossimo 6 ottobre con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. «Wizz Air Abu Dhabi è impegnata a rafforzare la connettività tra Abu Dhabi e la regione, a portare la bandiera dei viaggi a bassissimo costo e a creare opportunità di viaggio emozionanti e convenienti per tutti - ha dichiarato Johan Eidhagen, ceo di Wizz Air Abu Dhabi -. Continuiamo a svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire alla crescita del settore dei viaggi e del turismo degli Emirati Arabi Uniti e nel collegare la capitale con un mix eclettico di destinazioni. Siamo impegnati a espandere il nostro network in altri Paesi in Europa, Africa, Asia e Medio Oriente». [post_title] => Wizz Air Abu Dhabi decolla alla volta di Erbil: debutto sull'Iraq dal 6 ottobre [post_date] => 2023-07-24T11:46:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690199195000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cyprus Airways ha accolto in flotta due nuovi Airbus A220 con una cerimonia speciale tenutasi lo scorso venerdì presso il terminal privato e presidenziale, Skylink Services all'aeroporto internazionale di Larnaca. I due Airbus A220 sono stati noleggiati dalla statunitense Air Lease Corporation. «La giornata di oggi segna uno sviluppo significativo nella storia di Cyprus Airways - ha dichiarato il ceo del vettore cipriota, Paul Sies -. Siamo lieti di dare il benvenuto nella nostra flotta ai primi due Airbus A220. Da operatore di A320, il passaggio all'A220-300 rappresenta una pietra miliare notevole e una nuova era per noi. Segna un altro passo importante nel percorso di trasformazione di Cyprus Airways per offrire un'esperienza di viaggio a bordo senza pari, migliorare l'efficienza operativa e ridurre in modo significativo l'impronta ambientale. Questo velivolo è noto per le sue caratteristiche e capacità eccezionali e si allinea perfettamente con la nostra visione di trovare il miglior equilibrio tra comfort dei passeggeri ed efficienza operativa". [post_title] => Cyprus Airways accoglie in flotta due Airbus A220 [post_date] => 2023-07-24T11:33:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690198411000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nuova classifica di Aci World conferma a chiare lettere la ripresa del traffico passeggeri globale nel 2022, che supererà i 6,6 miliardi, il ritorno del traffico internazionale e il predominio degli aeroporti statunitensi nelle prime posizioni. "Di fronte alle pressioni sui costi e alle ristrettezze del mercato del lavoro, gli aeroporti del mondo continuano a servire la sete di viaggiare in aereo del pubblico - ha commentato il direttore generale di Aci World Luis Felipe de Oliveira -. Gli aeroporti hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di recupero, come dimostrano i principali risultati dell'Aci World Airport Traffic Dataset. I dati più salienti evidenziano come i passeggeri totali abbiano superato quota 6,6 miliardi nel 2022, con un aumento del 43,8% rispetto al 2021 o una ripresa del 72,5% rispetto ai dati 2019. I primi 20 aeroporti per traffico globale di passeggeri rappresentano il 18% del traffico globale (1,2 miliardi di passeggeri). La classifica dà il benvenuto ad alcuni dei più grandi hub aeroportuali del mondo, grazie al ritorno del traffico internazionale. La quota globale del traffico internazionale è aumentata dal 25,3% nel 2021 al 38,4% nel 2022. Il podio vede sul gradino più alto l'aeroporto di Atlanta, seguito da Dallas Fort Worth e Denver; ma tra i primi 20 classificati ben 10 aeroporti si trovano negli Stati Uniti. Quasi tutti hanno quote significative di passeggeri nazionali (tra il 75% e il 95%). Nella top ten spicca il piazzamento al quinto posto di Dubai, che nel 2021 era al 27esimo posto; al settimo si qualifica Istanbul. Il salto maggiore nella classifica dei primi 20 si registra per l'aeroporto di Londra Heathrow, che passa dal 54° all'8° posto grazie all'abolizione di tutte le restrizioni ai viaggi da parte del governo britannico nel marzo 2021, dopo due anni di impedimenti. A scalare la classifica tra gli scali del Vecchio Continente ci sono anche Parigi, dalla 31esima alla decima posizione, Amsterdam (dalla 34 alla 13), Madrid (dalla 42esima alla 15) e Francoforte (dalla numero 39 alla 18). [post_title] => Aci World: la nuova classifica degli aeroporti più trafficati premia gli Usa [post_date] => 2023-07-21T10:51:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689936668000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450077 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Primo bilancio positivo per il ritorno del collegamento Neos fra Milano Malpensa e Grand Bahama, l'unico diretto tra l'Europa e l'isola, tornato operativo lo scorso 22 giugno dopo un'interruzione di quattro anni a causa dell'uragano Dorian prima e della pandemia poi. La compagnia del gruppo Alpitour opera sulla rotta un volo settimanale con un Boeing 767-300Er che sarà attivo sino al 7 settembre. "Recentemente abbiamo organizzato un fam-tour e ospitato alcuni operatori del settore, tutti rimasti decisamente soddisfatti del prodotto che l’isola può offrire - ha dichiarato Nuvolari Chotoosingh, il neonominato direttore generale dell'Ufficio del Turismo di Grand Bahama -. Il mercato europeo ama le avventure soft di Grand Bahama per questo siamo certi che il ripristino del volo non possa che portare benefici alla nostra isola, unitamente ad un deciso incremento dei flussi turistici internazionali". Il volo diretto è promosso all’interno dei viaggi realizzati con il brand Bravo al Viva Wyndham Fortuna Beach, risultato della partnership tra Alpitour World, Viva Wyndham Resorts e il Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas. Collaborazione sulla quale Bmotia ripone importanti attese: il mercato del Belpaese, infatti, è uno dei più importanti in Europa dopo Regno Unito, Francia e Germania, con cui si contende il terzo posto: nel 2019 sono stati 13.500 i passeggeri dall’Italia. A livello globale nel 2022 l’isola di Grand Bahama ha registrato un incremento dei flussi turistici dell’80% sul totale degli arrivi pre-Dorian e pre-pandemia “uno degli incrementi più significativi cui abbiamo assistito nelle nostre isole”, ha affermato il Primo Ministro Chester Cooper. Con un terminal aeroportuale domestico rinnovato, nuove rotte e maggiore capacità aerea, l’imponente progetto di ammodernamento del Freeport International Airport, i cui lavori sono iniziati la scorsa primavera, e altri progetti e investimenti che interesseranno il comparto delle infrastrutture turistiche dell’isola, Grand Bahama ha tutte le carte in regola per una decisa ripresa della propria industria turistica. [post_title] => Grand Bahama: aumentano gli arrivi dall'Italia grazie al volo diretto di Neos [post_date] => 2023-07-21T09:42:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689932546000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450049 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo testa a testa fra Ryanair e il Comune di Venezia riguardo all'incremento delle tasse per i passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo. «Ryanair chiede al Comune di Venezia di revocare la decisione di aumentare l’addizionale municipale (+38%) da 6,50 a 9 euro per passeggero dal 30 maggio - spiega Mauro Bolla, country manager per l'Italia della low cost irlandese -. Questo eccessivo incremento delle tasse ha già costretto Ryanair a rimuovere un aeromobile basato (investimento di $ 100 milioni) e chiudere 6 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia (Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura) per la prossima stagione invernale 2023-24. Il rinvio del Consiglio di Stato di Venezia sulla decisione di questo aumento non fa altro che creare incertezza sia per le compagnie aeree che per i passeggeri. I cittadini/visitatori di Venezia meritano più connettività, scelta e tariffe basse (che Ryanair è in grado di offrire) senza essere lasciati in attesa della sentenza del Consiglio di Stato per altri 4 mesi in mancanza di una ragione apparente. Ciò che deve essere fatto è semplice: il Comune di Venezia deve eliminare l'eccessivo aumento della tassa (+38%) all'aeroporto Marco Polo, che danneggia il turismo locale, l’occupazione e la connettività, e abbassare invece i costi di accesso per stimolare la ripresa e la crescita della sua fragile industria turistica che si sta ancora riprendendo dalla pandemia». La low cost sottolinea che la capacità tolta a Venezia è stata riallocata a città concorrenti in Spagna e Portogallo che non hanno questa tassa penalizzante per le stagioni estate e inverno 2023. La compagnia ha «investito 10 miliardi di dollari in Italia con 98 aeromobili dislocati nelle 17 basi italiane e quest'estate sta operando l’operativo più grande di sempre da/per l'Italia, con oltre 7.200 voli settimanali su oltre 730 rotte (oltre 620 internazionali e oltre 110 domestiche), incluse 70 nuove destinazioni, collegando oltre 30 paesi, trasportando oltre 56 milioni di passeggeri da/per l'Italia all'anno e supportando oltre 40.000 posti di lavoro locali». [post_title] => Ryanair sfida Venezia sull'aumento delle tasse al Marco Polo: chiuse 6 rotte per l'inverno [post_date] => 2023-07-20T12:15:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689855322000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449997 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La grande musica del Lerici Music Festival torna ad animare, dal 21 luglio al 6 agosto, il golfo dei Poeti e le sue meraviglie naturalistiche. Giunto alla settima edizione, il festival si arricchisce e conferma l’importanza per il territorio di puntare su eventi di qualità per rafforzare l’offerta culturale ma anche turistica. Quest'anno, in occasione dell'anniversario dalla nascita di Maria Callas, è stato creato un programma interamente dedicato alle donne in musica. Protagoniste saranno, quindi, grandissime interpreti, compositrici, icone del teatro, della letteratura e del cinema. E, naturalmente, non mancherà un omaggio alla Callas, con una Tosca in forma di concerto affidata alle voci di Carmen Giannattasio, Joseph Calleja e Sir Bryn Terfel. In cartellone, serate dedicate all’opera, concerti sinfonici, da camera, jazz, crossover e spettacoli di teatro musicale ad arricchire la magica cornice del golfo dei Poeti. Due settimane all’insegna della grande musica in cui Lerici ospiterà, in residence, giovani talenti e grandi star internazionali. Tra le novità, la scelta di quattro significative sedi per i concerti: villa Marigola, edificio storico risalente alla seconda metà del tredicesimo secolo, costruito sulla sommità del promontorio che separa le due insenature di Lerici e San Terenzo, la rotonda Vassallo, centro nevralgico della cittadina situato sul lungomare, la sala consiliare del comune di Lerici e piazza Santa Croce, in località La Serra di Lerici. [post_title] => Lerici Music Festival: al via l'evento che animerà il golfo dei Poeti fino al 6 agosto [post_date] => 2023-07-20T11:52:51+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689853971000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450017 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => All Nippon Airways alza il sipario sul secondo aereo che porta i colori della "Pokémon Air Adventures": l'Eevee Jet NH entrerà in servizio il 31 agosto 2023 proponendo una serie di prodotti e servizi speciali, tra cui merchandise e intrattenimento in volo. Il Gruppo Ana e The Pokémon Company hanno già collaborato alla realizzazione del primo Pikachu Jet NH, che ha effettuato il suo primo volo lo scorso 4 giugno. Il Pokemon Eevee ha la possibilità di evolversi in varie forme. Eevee e le sue evoluzioni, come Vaporeon, Jolteon e Flareon, sono raffigurati mentre si muovono verso il futuro insieme a Pikachu e con grande fiducia partono per un viaggio nei cieli insieme alle persone che volano verso nuove destinazioni. L'aeromobile, un Boeing 777-300Er rimarrà in servizio per circa cinque anni: le possibili rotte operate fra il 31 agosto e il 28 ottobre (soggette a modifiche a causa di cambiamenti nelle operazioni) sono la Tokyo Haneda-Londra, la Tokyo Haneda-New York e la Tokyo Haneda-San Francisco. La cabina dell'"Eevee Jet NH", come quella del "Pikachu Jet NH", presenta disegni in edizione limitata sui grembiuli degli assistenti di cabina, sui bicchieri di carta, sui tovaglioli e sulle fodere dei poggiatesta*. Al momento di salire a bordo, i passeggeri saranno accolti con una musica pensata per far rivivere loro il mondo dei Pokémon e riceveranno un certificato d'imbarco commemorativo con il design originale di "Eevee Jet NH". [post_title] => Ana: entrerà in servizio il 31 agosto l'Eevee Jet NH, secondo velivolo targato Pokemon [post_date] => 2023-07-20T10:45:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689849922000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450009 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Binter amplia la flotta, forte di un accordo di finanziamento con un consorzio bancario composto dai principali istituti di credito spagnoli (Santander, Caixabank e BBVA) grazie al quale la compagnia aerea investirà oltre 467 milioni di dollari nell'acquisto di sei Embraer E195-E2, che saranno consegnati nel 2024 e nel 2025 e porteranno il totale di tali reattori di questo modello a quota sedici. «In breve tempo, passeremo da cinque a 16 aeromobili e ciò ci offrirà molte opzioni per migliorare in modo significativo la connettività delle Canarie con destinazioni nazionali e internazional - ha affermato il presidente di Binter, Rodolfo Núñez -. La crescita del numero di velivoli renderà anche necessario un aumento del personale, che continuerà a svolgere un ruolo di traino nell'economia dell'arcipelago». Il rinnovo della flotta di Binter è stato una costante fin dal momento in cui la compagnia è stata acquisita da imprenditori delle Canarie nel 2002. Da allora, il vettore ha acquistato 42 aeromobili dal produttore Atr, in successivi accordi il cui importo supera i 900 milioni di dollari, e 16 velivoli da Embraer, che hanno comportato un investimento di oltre 1.190 milioni di dollari. [post_title] => Binter investe oltre 467 milioni di dollari per l'acquisto di 6 Embraer E195-E2 [post_date] => 2023-07-20T10:04:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689847486000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come già anticipato lo scorso aprile, Avani, brand lifestyle a vocazione millennials del gruppo Minor, fa il suo debutto in Italia e Spagna rispettivamente con il Palazzo Moscova di Milano e l'Alonso Martinez di Madrid. La struttura meneghina è un ex Nh, situato tra i due vivaci quartieri di Porta Nuova, celebre per i suoi grattacieli futuristici, e Corso Como. L’hotel è un edificio neoclassico progettato dall'ingegnere Giulio Sarti, che un tempo ospitava la prima stazione ferroviaria della città. Dispone di 65 camere e suite. L'offerta f&b si declina nel ristorante smart The Pantry e in quello di pesce con terrazza Forte. Presenta anche la palestra AvaniFit e la spa AmaTi, situata all'interno dei sotterranei dell'ex stazione ferroviaria e provvista di sauna, hammam e vasca idromassaggio. A Madrid, l'Avani Alonso Martínez, recentemente ristrutturato, è ospitato all'interno di un palazzo Liberty del 1919 e presenta una facciata ornata da balconi in ferro battuto. Situata nell'omonima piazza in centro città. la struttura offre 101 camere e il ristorante smart The Pantry. [post_title] => Il brand Avani del gruppo Minor debutta a Milano e Madrid [post_date] => 2023-07-19T11:11:04+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689765064000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "wizz air collega milano a madrid e un a321neo il settimo velivolo basato a malpensa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":106,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1577,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air Abu Dhabi collegherà l'Emirato con l'Iraq: il debutto sulla rotta per Erbil è programmato per il prossimo 6 ottobre con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. \r

\r

«Wizz Air Abu Dhabi è impegnata a rafforzare la connettività tra Abu Dhabi e la regione, a portare la bandiera dei viaggi a bassissimo costo e a creare opportunità di viaggio emozionanti e convenienti per tutti - ha dichiarato Johan Eidhagen, ceo di Wizz Air Abu Dhabi -. Continuiamo a svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire alla crescita del settore dei viaggi e del turismo degli Emirati Arabi Uniti e nel collegare la capitale con un mix eclettico di destinazioni. Siamo impegnati a espandere il nostro network in altri Paesi in Europa, Africa, Asia e Medio Oriente».","post_title":"Wizz Air Abu Dhabi decolla alla volta di Erbil: debutto sull'Iraq dal 6 ottobre","post_date":"2023-07-24T11:46:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690199195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cyprus Airways ha accolto in flotta due nuovi Airbus A220 con una cerimonia speciale tenutasi lo scorso venerdì presso il terminal privato e presidenziale, Skylink Services all'aeroporto internazionale di Larnaca. I due Airbus A220 sono stati noleggiati dalla statunitense Air Lease Corporation.\r

\r

«La giornata di oggi segna uno sviluppo significativo nella storia di Cyprus Airways - ha dichiarato il ceo del vettore cipriota, Paul Sies -. Siamo lieti di dare il benvenuto nella nostra flotta ai primi due Airbus A220. Da operatore di A320, il passaggio all'A220-300 rappresenta una pietra miliare notevole e una nuova era per noi. Segna un altro passo importante nel percorso di trasformazione di Cyprus Airways per offrire un'esperienza di viaggio a bordo senza pari, migliorare l'efficienza operativa e ridurre in modo significativo l'impronta ambientale. Questo velivolo è noto per le sue caratteristiche e capacità eccezionali e si allinea perfettamente con la nostra visione di trovare il miglior equilibrio tra comfort dei passeggeri ed efficienza operativa\".\r

\r

","post_title":"Cyprus Airways accoglie in flotta due Airbus A220","post_date":"2023-07-24T11:33:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690198411000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova classifica di Aci World conferma a chiare lettere la ripresa del traffico passeggeri globale nel 2022, che supererà i 6,6 miliardi, il ritorno del traffico internazionale e il predominio degli aeroporti statunitensi nelle prime posizioni.\r

\r

\"Di fronte alle pressioni sui costi e alle ristrettezze del mercato del lavoro, gli aeroporti del mondo continuano a servire la sete di viaggiare in aereo del pubblico - ha commentato il direttore generale di Aci World Luis Felipe de Oliveira -. Gli aeroporti hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di recupero, come dimostrano i principali risultati dell'Aci World Airport Traffic Dataset.\r

\r

I dati più salienti evidenziano come i passeggeri totali abbiano superato quota 6,6 miliardi nel 2022, con un aumento del 43,8% rispetto al 2021 o una ripresa del 72,5% rispetto ai dati 2019. I primi 20 aeroporti per traffico globale di passeggeri rappresentano il 18% del traffico globale (1,2 miliardi di passeggeri).\r

\r

La classifica dà il benvenuto ad alcuni dei più grandi hub aeroportuali del mondo, grazie al ritorno del traffico internazionale. La quota globale del traffico internazionale è aumentata dal 25,3% nel 2021 al 38,4% nel 2022. Il podio vede sul gradino più alto l'aeroporto di Atlanta, seguito da Dallas Fort Worth e Denver; ma tra i primi 20 classificati ben 10 aeroporti si trovano negli Stati Uniti. Quasi tutti hanno quote significative di passeggeri nazionali (tra il 75% e il 95%).\r

\r

Nella top ten spicca il piazzamento al quinto posto di Dubai, che nel 2021 era al 27esimo posto; al settimo si qualifica Istanbul.\r

\r

Il salto maggiore nella classifica dei primi 20 si registra per l'aeroporto di Londra Heathrow, che passa dal 54° all'8° posto grazie all'abolizione di tutte le restrizioni ai viaggi da parte del governo britannico nel marzo 2021, dopo due anni di impedimenti. A scalare la classifica tra gli scali del Vecchio Continente ci sono anche Parigi, dalla 31esima alla decima posizione, Amsterdam (dalla 34 alla 13), Madrid (dalla 42esima alla 15) e Francoforte (dalla numero 39 alla 18).","post_title":"Aci World: la nuova classifica degli aeroporti più trafficati premia gli Usa","post_date":"2023-07-21T10:51:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689936668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Primo bilancio positivo per il ritorno del collegamento Neos fra Milano Malpensa e Grand Bahama, l'unico diretto tra l'Europa e l'isola, tornato operativo lo scorso 22 giugno dopo un'interruzione di quattro anni a causa dell'uragano Dorian prima e della pandemia poi.\r

\r

La compagnia del gruppo Alpitour opera sulla rotta un volo settimanale con un Boeing 767-300Er che sarà attivo sino al 7 settembre. \r

\"Recentemente abbiamo organizzato un fam-tour e ospitato alcuni operatori del settore, tutti rimasti decisamente soddisfatti del prodotto che l’isola può offrire - ha dichiarato Nuvolari Chotoosingh, il neonominato direttore generale dell'Ufficio del Turismo di Grand Bahama -. Il mercato europeo ama le avventure soft di Grand Bahama per questo siamo certi che il ripristino del volo non possa che portare benefici alla nostra isola, unitamente ad un deciso incremento dei flussi turistici internazionali\".\r

Il volo diretto è promosso all’interno dei viaggi realizzati con il brand Bravo al Viva Wyndham Fortuna Beach, risultato della partnership tra Alpitour World, Viva Wyndham Resorts e il Ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione delle Bahamas. Collaborazione sulla quale Bmotia ripone importanti attese: il mercato del Belpaese, infatti, è uno dei più importanti in Europa dopo Regno Unito, Francia e Germania, con cui si contende il terzo posto: nel 2019 sono stati 13.500 i passeggeri dall’Italia.\r

A livello globale nel 2022 l’isola di Grand Bahama ha registrato un incremento dei flussi turistici dell’80% sul totale degli arrivi pre-Dorian e pre-pandemia “uno degli incrementi più significativi cui abbiamo assistito nelle nostre isole”, ha affermato il Primo Ministro Chester Cooper.\r

Con un terminal aeroportuale domestico rinnovato, nuove rotte e maggiore capacità aerea, l’imponente progetto di ammodernamento del Freeport International Airport, i cui lavori sono iniziati la scorsa primavera, e altri progetti e investimenti che interesseranno il comparto delle infrastrutture turistiche dell’isola, Grand Bahama ha tutte le carte in regola per una decisa ripresa della propria industria turistica.\r

","post_title":"Grand Bahama: aumentano gli arrivi dall'Italia grazie al volo diretto di Neos","post_date":"2023-07-21T09:42:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689932546000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo testa a testa fra Ryanair e il Comune di Venezia riguardo all'incremento delle tasse per i passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo. «Ryanair chiede al Comune di Venezia di revocare la decisione di aumentare l’addizionale municipale (+38%) da 6,50 a 9 euro per passeggero dal 30 maggio - spiega Mauro Bolla, country manager per l'Italia della low cost irlandese -. Questo eccessivo incremento delle tasse ha già costretto Ryanair a rimuovere un aeromobile basato (investimento di $ 100 milioni) e chiudere 6 rotte da/per l'aeroporto Marco Polo di Venezia (Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura) per la prossima stagione invernale 2023-24. \r

Il rinvio del Consiglio di Stato di Venezia sulla decisione di questo aumento non fa altro che creare incertezza sia per le compagnie aeree che per i passeggeri. I cittadini/visitatori di Venezia meritano più connettività, scelta e tariffe basse (che Ryanair è in grado di offrire) senza essere lasciati in attesa della sentenza del Consiglio di Stato per altri 4 mesi in mancanza di una ragione apparente. \r

Ciò che deve essere fatto è semplice: il Comune di Venezia deve eliminare l'eccessivo aumento della tassa (+38%) all'aeroporto Marco Polo, che danneggia il turismo locale, l’occupazione e la connettività, e abbassare invece i costi di accesso per stimolare la ripresa e la crescita della sua fragile industria turistica che si sta ancora riprendendo dalla pandemia».\r

La low cost sottolinea che la capacità tolta a Venezia è stata riallocata a città concorrenti in Spagna e Portogallo che non hanno questa tassa penalizzante per le stagioni estate e inverno 2023. La compagnia ha «investito 10 miliardi di dollari in Italia con 98 aeromobili dislocati nelle 17 basi italiane e quest'estate sta operando l’operativo più grande di sempre da/per l'Italia, con oltre 7.200 voli settimanali su oltre 730 rotte (oltre 620 internazionali e oltre 110 domestiche), incluse 70 nuove destinazioni, collegando oltre 30 paesi, trasportando oltre 56 milioni di passeggeri da/per l'Italia all'anno e supportando oltre 40.000 posti di lavoro locali».","post_title":"Ryanair sfida Venezia sull'aumento delle tasse al Marco Polo: chiuse 6 rotte per l'inverno","post_date":"2023-07-20T12:15:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689855322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La grande musica del Lerici Music Festival torna ad animare, dal 21 luglio al 6 agosto, il golfo dei Poeti e le sue meraviglie naturalistiche. Giunto alla settima edizione, il festival si arricchisce e conferma l’importanza per il territorio di puntare su eventi di qualità per rafforzare l’offerta culturale ma anche turistica.\r

\r

Quest'anno, in occasione dell'anniversario dalla nascita di Maria Callas, è stato creato un programma interamente dedicato alle donne in musica. Protagoniste saranno, quindi, grandissime interpreti, compositrici, icone del teatro, della letteratura e del cinema. E, naturalmente, non mancherà un omaggio alla Callas, con una Tosca in forma di concerto affidata alle voci di Carmen Giannattasio, Joseph Calleja e Sir Bryn Terfel.\r

\r

In cartellone, serate dedicate all’opera, concerti sinfonici, da camera, jazz, crossover e spettacoli di teatro musicale ad arricchire la magica cornice del golfo dei Poeti. Due settimane all’insegna della grande musica in cui Lerici ospiterà, in residence, giovani talenti e grandi star internazionali.\r

\r

Tra le novità, la scelta di quattro significative sedi per i concerti: villa Marigola, edificio storico risalente alla seconda metà del tredicesimo secolo, costruito sulla sommità del promontorio che separa le due insenature di Lerici e San Terenzo, la rotonda Vassallo, centro nevralgico della cittadina situato sul lungomare, la sala consiliare del comune di Lerici e piazza Santa Croce, in località La Serra di Lerici.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Lerici Music Festival: al via l'evento che animerà il golfo dei Poeti fino al 6 agosto","post_date":"2023-07-20T11:52:51+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1689853971000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450017","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways alza il sipario sul secondo aereo che porta i colori della \"Pokémon Air Adventures\": l'Eevee Jet NH entrerà in servizio il 31 agosto 2023 proponendo una serie di prodotti e servizi speciali, tra cui merchandise e intrattenimento in volo.\r

\r

Il Gruppo Ana e The Pokémon Company hanno già collaborato alla realizzazione del primo Pikachu Jet NH, che ha effettuato il suo primo volo lo scorso 4 giugno.\r

\r

Il Pokemon Eevee ha la possibilità di evolversi in varie forme. Eevee e le sue evoluzioni, come Vaporeon, Jolteon e Flareon, sono raffigurati mentre si muovono verso il futuro insieme a Pikachu e con grande fiducia partono per un viaggio nei cieli insieme alle persone che volano verso nuove destinazioni.\r

\r

L'aeromobile, un Boeing 777-300Er rimarrà in servizio per circa cinque anni: le possibili rotte operate fra il 31 agosto e il 28 ottobre (soggette a modifiche a causa di cambiamenti nelle operazioni) sono la Tokyo Haneda-Londra, la Tokyo Haneda-New York e la Tokyo Haneda-San Francisco.\r

\r

La cabina dell'\"Eevee Jet NH\", come quella del \"Pikachu Jet NH\", presenta disegni in edizione limitata sui grembiuli degli assistenti di cabina, sui bicchieri di carta, sui tovaglioli e sulle fodere dei poggiatesta*. Al momento di salire a bordo, i passeggeri saranno accolti con una musica pensata per far rivivere loro il mondo dei Pokémon e riceveranno un certificato d'imbarco commemorativo con il design originale di \"Eevee Jet NH\".","post_title":"Ana: entrerà in servizio il 31 agosto l'Eevee Jet NH, secondo velivolo targato Pokemon","post_date":"2023-07-20T10:45:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689849922000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450009","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Binter amplia la flotta, forte di un accordo di finanziamento con un consorzio bancario composto dai principali istituti di credito spagnoli (Santander, Caixabank e BBVA) grazie al quale la compagnia aerea investirà oltre 467 milioni di dollari nell'acquisto di sei Embraer E195-E2, che saranno consegnati nel 2024 e nel 2025 e porteranno il totale di tali reattori di questo modello a quota sedici.\r

\r

«In breve tempo, passeremo da cinque a 16 aeromobili e ciò ci offrirà molte opzioni per migliorare in modo significativo la connettività delle Canarie con destinazioni nazionali e internazional - ha affermato il presidente di Binter, Rodolfo Núñez -. La crescita del numero di velivoli renderà anche necessario un aumento del personale, che continuerà a svolgere un ruolo di traino nell'economia dell'arcipelago».\r

\r

Il rinnovo della flotta di Binter è stato una costante fin dal momento in cui la compagnia è stata acquisita da imprenditori delle Canarie nel 2002. Da allora, il vettore ha acquistato 42 aeromobili dal produttore Atr, in successivi accordi il cui importo supera i 900 milioni di dollari, e 16 velivoli da Embraer, che hanno comportato un investimento di oltre 1.190 milioni di dollari.","post_title":"Binter investe oltre 467 milioni di dollari per l'acquisto di 6 Embraer E195-E2","post_date":"2023-07-20T10:04:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689847486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come già anticipato lo scorso aprile, Avani, brand lifestyle a vocazione millennials del gruppo Minor, fa il suo debutto in Italia e Spagna rispettivamente con il Palazzo Moscova di Milano e l'Alonso Martinez di Madrid.\r

\r

La struttura meneghina è un ex Nh, situato tra i due vivaci quartieri di Porta Nuova, celebre per i suoi grattacieli futuristici, e Corso Como. L’hotel è un edificio neoclassico progettato dall'ingegnere Giulio Sarti, che un tempo ospitava la prima stazione ferroviaria della città. Dispone di 65 camere e suite. L'offerta f&b si declina nel ristorante smart The Pantry e in quello di pesce con terrazza Forte. Presenta anche la palestra AvaniFit e la spa AmaTi, situata all'interno dei sotterranei dell'ex stazione ferroviaria e provvista di sauna, hammam e vasca idromassaggio.\r

\r

A Madrid, l'Avani Alonso Martínez, recentemente ristrutturato, è ospitato all'interno di un palazzo Liberty del 1919 e presenta una facciata ornata da balconi in ferro battuto. Situata nell'omonima piazza in centro città. la struttura offre 101 camere e il ristorante smart The Pantry.","post_title":"Il brand Avani del gruppo Minor debutta a Milano e Madrid","post_date":"2023-07-19T11:11:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689765064000]}]}}