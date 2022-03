Wizz Air amplia il network Italia-Grecia con tre nuove rotte per Skiathos

Wizz Air aprirà tre nuove rotte che collegheranno l’Italia con la Grecia: dal mese di giugno, i passeggeri potranno volare dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Bari Karol Wojtyla e Napoli Capodichino verso Skiathos, nell’Egeo nord-occidentale.

Tutte e tre le rotte saranno servite con due voli alla settimana e, nello specifico: da Roma, il giovedì e la domenica, a partire dal 9 giugno; da Napoli, il lunedì e il venerdì, dal 4 luglio; da Bari, il giovedì e la domenica, dal 7 luglio.

“L’Italia è per noi un importante mercato – afferma Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air – che ha bisogno di nuove possibilità e sul quale abbiamo concentrato molti sforzi. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo con un ottimo servizio verso la bellissima isola di Skiathos in Grecia, mentre ci sforziamo di diventare la scelta più verde d’Europa per i viaggi aerei”.

Wizz Air opera attualmente da 25 aeroporti italiani, comprese le sette basi.