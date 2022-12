Wizz Air accelera da Roma: altri due A321neo basati e 5 nuove destinazioni Ulteriore espansione da Roma Fiumicino per Wizz Air con l’assegnazione di due dei più recenti Airbus A321neo della ultra-low cost. “Il posizionamento di questi due aeromobili sullo scalo romano ci permette di lanciare cinque nuove rotte a partire dal 2023” ha dichiarato Diarmuid Ó Conghaile, direttore generale di Wizz Air Malta, “così passiamo dai quattro aeromobili dell’inizio di quest’estate a un totale di nove aeromobili per la prossima”. Saliranno così a 66 le rotte in partenza, e 800.000 in più i posti offerti dalla capitale, compreso quelli annunciati oggi che sono: Castellon in Spagna, Lussemburgo, Baku, Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti e Kuwait City. Questa continua espansione rafforza ulteriormente la posizione dell’Italia nel network di Wizz Air, facendolo diventare il mercato in più rapida crescita per la compagnia. “Le 66 rotte che operiamo attualmente da e per Roma forniscono collegamenti con 36 Paesi in Europa e non solo”, ha aggiunto Ó Conghaile facendo riferimento alla recente introduzione dei voli per Abu Dhabi da Napoli dopo quelli da Catania e Bari.

