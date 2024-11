Walsh (Iata): bisogna realizzare il cielo unico europeo Il direttore generale della Iata, Willie Walsh, è intervenuto alla conferenza promossa a Roma dall’organizzazione del trasporto aereo mondiale, rivolgendo l’invito all’Europa ad agire concretamente per concorrere alla riduzione della CO2 e reclamando più fatti e meno teorie. Walsh ha espresso il punto di vista critico sulla ipotesi di introdurre i Saf, carburanti per l’aviazione sostenibile, lamentando che non andrebbe nella direzione auspicata e aggiungerebbe un costo annuale di 174 miliardi di dollari per un settore che fa 30 miliardi di profitti netti. Con il risultato – ha spiegato Walsh – che i costi per coprire l’ingente spesa ricadrebbe tutto sui consumatori. Walsh ha spiegato che “se, al contrario, si realizzasse il Single European Sky, il cielo unico europeo, ci sarebbe una riduzione immediata delle emissioni di Co2 del 10% senza alcun costo aggiuntivo”, sottolineando che le tecnologie e gli aeromobili adatti allo scopo ci sono. Iata sostiene pertanto l’adozione del cielo unico europeo, che comporterebbe riduzione dei tempi di volo, dei consumi e delle emissioni di CO2, con benefici all’ambiente e per i passeggeri che vedrebbero calare le tariffe aeree. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479501 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo 21 dicembre, in occasione del Solstizio d'inverno, il Lights of Lapland Resort, primo lodge nella Lapponia finlandese della Diamond Collection by Il Diamante, composto da dieci chalet cuboidali. L'inaugurazione coinciderà con un vero e proprio rilancio dell’antica terra dei Sami con ben 24 voli diretti dall'Europa sugli aeroporti gestiti da Finavia. Oltre ai charter stagionali, sono in programma tratte per Rovaniemi, così come per Ivalo, Kittilä e persino Kuusamo, in arrivo da ben 130 destinazioni internazionali. Solo l’aeroporto di Santa Claus registrerà nel 2024 una crescita del 10% nel periodo invernale, grazie alla quale è destinato a divenire il secondo miglior scalo della propria categoria in Europa. A sostegno delle altre località lapponi, Finnair ha inoltre aumentato la propria capacità posti del 12% rispetto all’inverno scorso, certa di poter spingere i visitatori italiani ben oltre i 160mila pernottamenti registrati fra gennaio e settembre di quest’anno: settimo mercato internazionale secondo i dati di VisitFinland, ma con uno tasso di crescita in Lapponia del 32,3%. Sull’ideale linea che unisce Rovaniemi e Kuusamo, intersecata dal Circolo Polare Artico, sorge in particolare il piccolo insediamento di Posio, considerato uno dei migliori punti d’osservazione al mondo dell’aurora boreale, a 4 chilometri dal quale è stato allestito il Lights of Lapland Resort. Il nome del complesso non è un semplice omaggio allo spettacolo di luci che già in tempi ancestrali incantava gli eroi del Kalevala, il ciclo di canti e saghe tradizionali della Finlandia, ma l’attestazione di trovarsi esattamente là dove la Nasa sostiene accadrà qualcosa di davvero straordinario fra il 2024 e il 2025: almeno sino a marzo, il Sole raggiungerà il picco massimo d’attività dagli inizi degli anni 2000, al punto che potrebbero manifestarsi ben 220 macchie solari. La valorizzazione della visione a 360 gradi è uno dei tratti caratteristici del resort, che concilia il comfort di spazi a dimensione d’uomo e cornici in cui perdere il proprio sguardo per ore, lasciandosi accarezzare dal suono del silenzio. Ogni chalet è dotato di un triplo vetro riscaldato di 10 metri quadrati, davanti al quale attende un letto kingsize, mentre l’ambiente alle spalle rievoca il calore e gli arredi lignei delle baite. Dei quattro locali in cui è suddivisa l’abitazione, il più intimo è forse l’aurora room, una stanza da cui è possibile rimirare le luci artiche comodamente seduti sul divano, sorseggiando un buon vino o stando accanto ai propri figli, mentre gli occhi spaziano per i 6 metri quadrati di una seconda vetrata panoramica. Il pavimento riscaldato invoglia, d’altra parte, a rallentare i ritmi, benché escursioni in motoslitta o ai centri di allevamento di husky e renne siano disponibili nelle vicinanze. L’intero sistema di illuminazione e di alimentazione del complesso utilizza infine solo energie rinnovabili, potendo fare affidamento su turbine eoliche e su una centrale idroelettrica attiva nelle immediate vicinanze. [gallery ids="479505,479504,479503"] [post_title] => Apre il Lights of Lapland Resort: novità finlandese della Diamond Collection del Diamante [post_date] => 2024-11-21T13:17:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732195075000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli ultimi dieci anni, il business degli affitti turistici ha conosciuto una crescita esponenziale. Piattaforme come Airbnb, Booking.com e Vrbo hanno trasformato il modo in cui i viaggiatori cercano alloggi e come i proprietari possono monetizzare le loro proprietà. Sebbene i benefici di questo modello siano numerosi, esistono anche delle sfide a cui i proprietari devono far fronte. Per massimizzare le performance degli affitti turistici, la gestione affitti brevi è diventata una parte essenziale della strategia, e gli strumenti giusti possono fare la differenza tra il successo e il fallimento. Perché il business degli affitti turistici è un'ottima opportunità? Alta redditività: Gli affitti turistici offrono una redditività molto più alta rispetto agli affitti tradizionali a lungo termine. Mentre un affitto a lungo termine garantisce introiti costanti ma limitati, gli affitti a breve termine permettono di adeguare il prezzo in base alla domanda e alle stagioni alte. Durante le vacanze, le festività o eventi speciali, i prezzi possono aumentare notevolmente, portando a una maggiore redditività. Flessibilità per il proprietario: Una delle principali vantaggi è la flessibilità. I proprietari possono scegliere quando e per quanto tempo affittare la propria proprietà. Questo è ideale per coloro che non vogliono impegnarsi con inquilini a lungo termine e preferiscono avere l'opzione di utilizzare la proprietà per altri scopi quando non è in affitto. Diversificazione delle entrate: Per gli investitori immobiliari, gli affitti turistici rappresentano un'ottima forma di diversificazione delle fonti di reddito. Invece di dipendere da un solo tipo di inquilino o affittuario, possono affittare la loro proprietà in modo stagionale o per tutto l'anno a viaggiatori provenienti da diverse parti del mondo. Domanda in crescita: Con l'aumento del turismo, specialmente dopo la pandemia, le persone cercano sempre più sistemazioni uniche e personalizzate. Gli affitti turistici offrono un'alternativa agli hotel tradizionali, consentendo ai viaggiatori di vivere esperienze più autentiche e locali. Questo ha aumentato la domanda di proprietà in affitto, beneficiando così i proprietari. Gli trumenti per una gestione affitti brevi efficiente Per gestire in modo efficace gli affitti turistici e sfruttare tutti i vantaggi di questo settore, i proprietari necessitano di strumenti specializzati. La gestione affitti brevi comporta una serie di attività, come la gestione delle prenotazioni, la comunicazione con gli ospiti, la definizione dei prezzi e l'ottimizzazione delle operazioni. Di seguito sono riportati alcuni degli strumenti chiave che possono facilitare queste attività. Channel manager: Uno degli strumenti più potenti per gestire gli affitti turistici è il channel manager. Questo strumento consente ai proprietari di gestire tutte le loro piattaforme di affitto da un unico posto, sincronizzando la disponibilità e i prezzi delle proprietà su più siti web (come Airbnb, Booking.com e altri). Ciò evita problemi come l'overbooking, dove un proprietario potrebbe avere prenotazioni su due piattaforme diverse per le stesse date. I migliori channel manager sono quelli che offrono integrazioni con un ampio numero di piattaforme, hanno un'interfaccia facile da usare e offrono funzionalità avanzate come l'aggiornamento automatico dei prezzi in base alla domanda o l'analisi delle tendenze del mercato. Alcuni dei migliori sul mercato includono strumenti come Guestline, Lodgify e Smoobu. Con questi channel manager, la gestione degli affitti turistici diventa più agile, risparmiando tempo e riducendo al minimo gli errori. Software di gestione proprietà (PMS): Oltre a un channel manager, un software di gestione delle proprietà (PMS) è un'altra soluzione fondamentale per ottimizzare la gestione degli affitti brevi. Questi strumenti consentono di automatizzare numerosi aspetti, dalla gestione delle prenotazioni al check-in e check-out, dalla gestione delle pulizie alla generazione di report finanziari. Pricing e yield management: La strategia di pricing è cruciale nel settore degli affitti turistici. I proprietari devono avere la capacità di modificare i prezzi in tempo reale in base alla domanda e alle tendenze stagionali. Strumenti avanzati di yield management come PriceLabs o Beyond Pricing aiutano a ottimizzare i prezzi, garantendo che le proprietà siano sempre competitive, massimizzando i guadagni senza perdere prenotazioni. Automazione della comunicazione: Un altro aspetto fondamentale per una gestione efficace degli affitti brevi è la comunicazione con gli ospiti. Rispondere rapidamente alle richieste e mantenere una comunicazione chiara può fare una grande differenza nell'esperienza dell'ospite. Strumenti come Smartbnb o Guesty offrono funzionalità di messaggistica automatica, consentendo ai proprietari di inviare risposte predefinite a domande frequenti, confermare prenotazioni e inviare informazioni utili prima del check-in. Il business degli affitti turistici rappresenta una grande opportunità per i proprietari di case, immobili o appartamenti. Tuttavia, per ottenere il massimo successo, è necessario affrontare con competenza la gestione affitti brevi e utilizzare gli strumenti giusti. I migliori channel manager, insieme ad altre soluzioni tecnologiche, possono fare una differenza significativa, ottimizzando la gestione delle prenotazioni, migliorando l'esperienza degli ospiti e aumentando la redditività. Con la giusta strategia e gli strumenti adeguati, il settore degli affitti turistici può offrire rendimenti elevati e sostenibili nel tempo. [post_title] => Il settore degli affitti turistici: vantaggi e strumenti chiave per il successo [post_date] => 2024-11-21T12:56:53+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732193813000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479491 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => El Al archivia il terzo trimestre 2024 con un utile netto di 187 milioni di dollari, 3,6 volte superiore ai 52 milioni di dollari del corrispondente trimestre del 2023. Il risultato segue la scia dei primi due trimestri dell'anno, quando la compagnia israeliana aveva già centrato profitti rispettivamente per 81 milioni di dollari e 147 milioni di dollari. Anche i ricavi hanno raggiunto nuovi massimi: nel terzo trimestre di quest'anno, le entrate sono state pari a 1 miliardo di dollari, il 20% in più rispetto al trimestre precedente e il 47% in più rispetto al 2023. “El Al sta operando in condizioni di emergenza da oltre un anno, con l'obiettivo di garantire che i cieli tra Israele e il mondo rimangano aperti - ha commentato il ceo del vettore, Dina Ben Tal Ganancia -. Questo è fondamentale per il proseguimento delle attività commerciali e diplomatiche nel Paese. L'aviazione è un'arteria principale della vita in Israele, e mentre le altre compagnie aeree straniere devono ancora riprendere le operazioni, il mercato continuerà a incontrare sfide e la domanda di passeggeri non si stabilizzerà” [post_title] => El Al mantiene la rotta e chiude il terzo trimestre con un utile di 187 mln di dollari [post_date] => 2024-11-21T11:58:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732190334000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479482 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il direttore generale della Iata, Willie Walsh, è intervenuto alla conferenza promossa a Roma dall’organizzazione del trasporto aereo mondiale, rivolgendo l’invito all’Europa ad agire concretamente per concorrere alla riduzione della CO2 e reclamando più fatti e meno teorie. Walsh ha espresso il punto di vista critico sulla ipotesi di introdurre i Saf, carburanti per l’aviazione sostenibile, lamentando che non andrebbe nella direzione auspicata e aggiungerebbe un costo annuale di 174 miliardi di dollari per un settore che fa 30 miliardi di profitti netti. Con il risultato - ha spiegato Walsh - che i costi per coprire l’ingente spesa ricadrebbe tutto sui consumatori. Walsh ha spiegato che “se, al contrario, si realizzasse il Single European Sky, il cielo unico europeo, ci sarebbe una riduzione immediata delle emissioni di Co2 del 10% senza alcun costo aggiuntivo”, sottolineando che le tecnologie e gli aeromobili adatti allo scopo ci sono. Iata sostiene pertanto l’adozione del cielo unico europeo, che comporterebbe riduzione dei tempi di volo, dei consumi e delle emissioni di CO2, con benefici all’ambiente e per i passeggeri che vedrebbero calare le tariffe aeree. [post_title] => Walsh (Iata): bisogna realizzare il cielo unico europeo [post_date] => 2024-11-21T10:33:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732185218000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479450 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida "E-SPAnsiva", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. "L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA". La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini. [caption id="attachment_479453" align="alignright" width="208"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption] "Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea. Il lavoro dietro "E-SPAnsiva" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. "Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico" conclude Dallarda. Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, "E-SPAnsiva" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere. Un'opera che non si ferma qui: "Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness. [post_title] => Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane [post_date] => 2024-11-21T09:35:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) [post_tag_name] => Array ( [0] => benessere [1] => spa ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732181756000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479403 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal prossimo 22 novembre e fino all’8 dicembre la Playa de Las Américas di Tenerife sarà al centro dell'evento top per il surf, lo Spring Surfest Las Américas Pro 2024. Il festival, che unisce sport, cultura, attivismo sociale e protezione ambientale, è riconosciuto come uno dei migliori eventi in Europa e quest’anno durerà 17 giorni, la sua edizione più lunga finora. Ospiterà quattro competizioni ufficiali e vedrà la partecipazione di oltre 300 surfisti provenienti dalle Canarie, dalla penisola e dall’Europa. Aprirà la competizione dal 22 al 28 novembre Las Américas Surf Pro Eurocup, che proclamerà il campione e la campionessa d’Europa di surf. Inoltre, sarà l’ultima prova del Circuito Nazionale di Surfing Open e proclamerà i campioni della Liga SurfingES e della Liga Iberdrola. Organizzato dalla Federazione Europea, dalla Federazione Canaria e dalla Federazione Spagnola di Surfing, l’evento vedrà la partecipazione di oltre 150 sportivi di età compresa tra i 15 e i 35 anni. La manifestazione continuerà con il Campionato Junior Las Américas Pro, in cui si sfideranno i migliori surfisti nazionali nelle categorie under 16 e under 18. E’ una prova ufficiale, valida per il circuito nazionale e locale, che si terrà dal 29 novembre al 1 dicembre e sarà organizzata dalla Federazione Canaria e dalla Federazione Spagnola di Surfing. Dal 2 al 6 dicembre avrà luogo la terza edizione di Las Américas Pro Euromaster Open of Surfing; in contemporanea si disputerà il Campionato di Spagna Master, in cui verranno proclamati campioni lo spagnolo e la spagnola meglio classificati nell’Euromaster. Parteciperanno sportivi over 40, e l’evento sarà organizzato dalle Federazioni Europea, Spagnola e Canaria di Surf. Per il terzo anno consecutivo, i più piccoli avranno il compito di concludere il festival: dal 4 all’8 dicembre si terrà una nuova edizione dell’Eurokids, un campionato che riunirà i migliori talenti nazionali ed europei, che gareggeranno nelle categorie under 10, under 12 e under 14, con in palio il titolo europeo di categoria. [post_title] => Spagna: appuntamento a Tenerife con i campioni europei del surf [post_date] => 2024-11-21T09:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732180531000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea da record in termini di performance operative nel mese di ottobre: l'ultima indagine a firma Cirium mostra infatti che il vettore spagnolo ha raggiunto il primo posto in Europa per il completion factor - l'indicatore che misura la percentuale dei voli operati rispetto a quelli pianificati - con un tasso del 99,92%. Inoltre, il 78% dei voli Volotea di ottobre è arrivato entro i 15 minuti dall'orario previsto (Otp15), posizionando la compagnia all'ottavo posto tra le 10 compagnie aeree più puntuali d’Europa. "Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto il primo posto nel completion factor a ottobre e di essere tra le 10 compagnie più puntuali d’Europa - afferma Eduard Diviu -. Questi risultati dimostrano il nostro forte impegno verso i passeggeri e la dedizione del nostro team nel garantire un’esperienza di viaggio unica e affidabile. In Volotea cerchiamo di mantenere costantemente standard di qualità elevati, garantendo voli puntuali e senza cancellazioni. Continueremo a lavorare per offrire ai nostri clienti un’esperienza sicura, comoda e puntuale”. [post_title] => Volotea primeggia in Europa in termini di completion factor e puntualità [post_date] => 2024-11-21T09:07:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732180055000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479350 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_418126" align="alignright" width="300"] Uno scorcio di Firenze[/caption] La giunta regionale della Toscana ha approvato una delibera che regolamenta, unificandola e standardizzandola, la modulistica in materia di locazioni turistiche brevi, gestite in forma imprenditoriale. Il provvedimento fa seguito alla delibera, adottata circa un mese fa, che riguarda invece le strutture gestite in forma non imprenditoriale. «Proseguiamo – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani - con la semplificazione amministrativa che riordina un settore delicato e in crescita della nostra economia, contribuendo a fare chiarezza e a dotare i Comuni, gli imprenditori del settore e anche i cittadini di punti di riferimento certi, alleggerendo e organizzando meglio gli adempimenti burocratici a cui sono tenuti a sottostare. Si tratta di un comparto in forte espansione, che va adeguatamente seguito e regolamentato, così come stiamo facendo». Sarà necessario presentare allo sportello Unico per le attività produttive (Suap) del comune di appartenenza una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) utilizzando un unico modulo, uguale su tutto il territorio regionale. «La delibera approvata – aggiungono l’assessore a Economia e turismo, Leonardo Marras, e quello al Rapporto con gli enti locali, Stefano Ciuoffo - è un ulteriore passo, dopo quella analoga che riguardava le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale, verso la semplificazione degli adempimenti richiesti ai gestori degli appartamenti. Un passo necessario per riorganizzare un settore in grande evoluzione e che, anche grazie al nuovo testo unico del turismo in discussione in Consiglio regionale, contribuirà all'emersione del sommerso, a vantaggio della sicurezza dei clienti». [post_title] => Toscana, unificata la modulistica per le locazioni turistiche brevi [post_date] => 2024-11-21T09:02:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732179731000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479410 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479423" align="aligncenter" width="541"] © Andreas Tauber_Weihnachtsmarkt[/caption] Bressanone, cittadina dal fascino montano e dalle radicate tradizioni natalizie, è una meta ideale per le famiglie. Dal 28 novembre, il Mercatino di Natale animerà il centro storico con luminarie, profumi, gite in carrozza e attività pensate per i più piccoli, come laboratori creativi, passeggiate in carrozza e incontri speciali con Babbo Natale. La piazza principale ospiterà una pista di pattinaggio e spettacoli immersivi come “Colors 2 – The Journey Continues”. Un connubio di iniziative stimolanti che incarna lo spirito delle festività natalizie. L’AKI Family Resort PLOSE by ADLER offre un rifugio a cinque stelle immerso nella natura innevata della Plose. Situata a Meluno, nella Valle d’Isarco, a 1.000 metri di altitudine la struttura gode di una vista panoramica su Bressanone. Pensato per il comfort e il divertimento di tutta la famiglia, il resort propone iniziative dedicate ai bambini, con il mondo dei giochi AKI e con l’AKI Kids Club, attraverso stimolanti attività ludico-educative anche all’aperto. Durante il periodo natalizio, iniziative a tema come la Magica pasticceria ispirata al metodo Montessori, dove i più piccoli dai 3 ai 12 anni e i piccolissimi da 0 a 3 anni possono preparare biscotti di marzapane, partecipare a laboratori di pittura e realizzare decorazioni natalizie. Tra le proposte più suggestive, il laboratorio del legno permette di creare candele e stelle per l’Avvento, mentre l’Incanto delle fiamme regala momenti unici attorno al falò con marshmallow e bevande calde. L’area Spa & Wellness del resort offre piscine riscaldate, attrazioni acquatiche e saune adatte a tutta la famiglia, per un relax condiviso. Grazie alla vicinanza al comprensorio sciistico della Plose, gli ospiti possono praticare attività invernali come lo sci, scivolare sulla pista RudiRun con lo slittino, ciaspolare e pattinare su laghi ghiacciati. La struttura è attrezzata per soddisfare ogni esigenza delle famiglie, offrendo oltre 80 ore settimanali di assistenza per bambini a partire da un mese di vita, un “angolo pappe” attivo 24 ore su 24 e un programma educativo che include attività all’aperto, aree gioco interne ed esterne, laboratori creativi e un’area wellness per tutta la famiglia, con attrazioni acquatiche e saune dedicate. Gli ospiti possono inoltre rilassarsi nella Adults Only Spa immersa nel bosco o partecipare a escursioni guidate e tour in e-bike. A completare l’esperienza di soggiorno, una cucina che coniuga tradizione alpina e mediterranea, con piatti gourmet per i genitori e proposte specifiche per i più piccoli. Di Elisa Biagioli [post_title] => Magia natalizia a Bressanone con AKI Family Resort PLOSE [post_date] => 2024-11-20T16:16:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732119362000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "walsh cielo unico europeo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3022,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo 21 dicembre, in occasione del Solstizio d'inverno, il Lights of Lapland Resort, primo lodge nella Lapponia finlandese della Diamond Collection by Il Diamante, composto da dieci chalet cuboidali. L'inaugurazione coinciderà con un vero e proprio rilancio dell’antica terra dei Sami con ben 24 voli diretti dall'Europa sugli aeroporti gestiti da Finavia. Oltre ai charter stagionali, sono in programma tratte per Rovaniemi, così come per Ivalo, Kittilä e persino Kuusamo, in arrivo da ben 130 destinazioni internazionali.\r

\r

Solo l’aeroporto di Santa Claus registrerà nel 2024 una crescita del 10% nel periodo invernale, grazie alla quale è destinato a divenire il secondo miglior scalo della propria categoria in Europa. A sostegno delle altre località lapponi, Finnair ha inoltre aumentato la propria capacità posti del 12% rispetto all’inverno scorso, certa di poter spingere i visitatori italiani ben oltre i 160mila pernottamenti registrati fra gennaio e settembre di quest’anno: settimo mercato internazionale secondo i dati di VisitFinland, ma con uno tasso di crescita in Lapponia del 32,3%.\r

\r

Sull’ideale linea che unisce Rovaniemi e Kuusamo, intersecata dal Circolo Polare Artico, sorge in particolare il piccolo insediamento di Posio, considerato uno dei migliori punti d’osservazione al mondo dell’aurora boreale, a 4 chilometri dal quale è stato allestito il Lights of Lapland Resort. Il nome del complesso non è un semplice omaggio allo spettacolo di luci che già in tempi ancestrali incantava gli eroi del Kalevala, il ciclo di canti e saghe tradizionali della Finlandia, ma l’attestazione di trovarsi esattamente là dove la Nasa sostiene accadrà qualcosa di davvero straordinario fra il 2024 e il 2025: almeno sino a marzo, il Sole raggiungerà il picco massimo d’attività dagli inizi degli anni 2000, al punto che potrebbero manifestarsi ben 220 macchie solari.\r

\r

La valorizzazione della visione a 360 gradi è uno dei tratti caratteristici del resort, che concilia il comfort di spazi a dimensione d’uomo e cornici in cui perdere il proprio sguardo per ore, lasciandosi accarezzare dal suono del silenzio. Ogni chalet è dotato di un triplo vetro riscaldato di 10 metri quadrati, davanti al quale attende un letto kingsize, mentre l’ambiente alle spalle rievoca il calore e gli arredi lignei delle baite. Dei quattro locali in cui è suddivisa l’abitazione, il più intimo è forse l’aurora room, una stanza da cui è possibile rimirare le luci artiche comodamente seduti sul divano, sorseggiando un buon vino o stando accanto ai propri figli, mentre gli occhi spaziano per i 6 metri quadrati di una seconda vetrata panoramica. Il pavimento riscaldato invoglia, d’altra parte, a rallentare i ritmi, benché escursioni in motoslitta o ai centri di allevamento di husky e renne siano disponibili nelle vicinanze. L’intero sistema di illuminazione e di alimentazione del complesso utilizza infine solo energie rinnovabili, potendo fare affidamento su turbine eoliche e su una centrale idroelettrica attiva nelle immediate vicinanze.\r

\r

[gallery ids=\"479505,479504,479503\"]","post_title":"Apre il Lights of Lapland Resort: novità finlandese della Diamond Collection del Diamante","post_date":"2024-11-21T13:17:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732195075000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi dieci anni, il business degli affitti turistici ha conosciuto una crescita esponenziale. Piattaforme come Airbnb, Booking.com e Vrbo hanno trasformato il modo in cui i viaggiatori cercano alloggi e come i proprietari possono monetizzare le loro proprietà. Sebbene i benefici di questo modello siano numerosi, esistono anche delle sfide a cui i proprietari devono far fronte. Per massimizzare le performance degli affitti turistici, la gestione affitti brevi è diventata una parte essenziale della strategia, e gli strumenti giusti possono fare la differenza tra il successo e il fallimento.\r

Perché il business degli affitti turistici è un'ottima opportunità?\r

\r

\tAlta redditività: Gli affitti turistici offrono una redditività molto più alta rispetto agli affitti tradizionali a lungo termine. Mentre un affitto a lungo termine garantisce introiti costanti ma limitati, gli affitti a breve termine permettono di adeguare il prezzo in base alla domanda e alle stagioni alte. Durante le vacanze, le festività o eventi speciali, i prezzi possono aumentare notevolmente, portando a una maggiore redditività.\r

\tFlessibilità per il proprietario: Una delle principali vantaggi è la flessibilità. I proprietari possono scegliere quando e per quanto tempo affittare la propria proprietà. Questo è ideale per coloro che non vogliono impegnarsi con inquilini a lungo termine e preferiscono avere l'opzione di utilizzare la proprietà per altri scopi quando non è in affitto.\r

\tDiversificazione delle entrate: Per gli investitori immobiliari, gli affitti turistici rappresentano un'ottima forma di diversificazione delle fonti di reddito. Invece di dipendere da un solo tipo di inquilino o affittuario, possono affittare la loro proprietà in modo stagionale o per tutto l'anno a viaggiatori provenienti da diverse parti del mondo.\r

\tDomanda in crescita: Con l'aumento del turismo, specialmente dopo la pandemia, le persone cercano sempre più sistemazioni uniche e personalizzate. Gli affitti turistici offrono un'alternativa agli hotel tradizionali, consentendo ai viaggiatori di vivere esperienze più autentiche e locali. Questo ha aumentato la domanda di proprietà in affitto, beneficiando così i proprietari.\r

\r

Gli trumenti per una gestione affitti brevi efficiente\r

Per gestire in modo efficace gli affitti turistici e sfruttare tutti i vantaggi di questo settore, i proprietari necessitano di strumenti specializzati. La gestione affitti brevi comporta una serie di attività, come la gestione delle prenotazioni, la comunicazione con gli ospiti, la definizione dei prezzi e l'ottimizzazione delle operazioni. Di seguito sono riportati alcuni degli strumenti chiave che possono facilitare queste attività.\r

\r

\tChannel manager: Uno degli strumenti più potenti per gestire gli affitti turistici è il channel manager. Questo strumento consente ai proprietari di gestire tutte le loro piattaforme di affitto da un unico posto, sincronizzando la disponibilità e i prezzi delle proprietà su più siti web (come Airbnb, Booking.com e altri). Ciò evita problemi come l'overbooking, dove un proprietario potrebbe avere prenotazioni su due piattaforme diverse per le stesse date.\r

I migliori channel manager sono quelli che offrono integrazioni con un ampio numero di piattaforme, hanno un'interfaccia facile da usare e offrono funzionalità avanzate come l'aggiornamento automatico dei prezzi in base alla domanda o l'analisi delle tendenze del mercato. Alcuni dei migliori sul mercato includono strumenti come Guestline, Lodgify e Smoobu. Con questi channel manager, la gestione degli affitti turistici diventa più agile, risparmiando tempo e riducendo al minimo gli errori.\r

\tSoftware di gestione proprietà (PMS): Oltre a un channel manager, un software di gestione delle proprietà (PMS) è un'altra soluzione fondamentale per ottimizzare la gestione degli affitti brevi. Questi strumenti consentono di automatizzare numerosi aspetti, dalla gestione delle prenotazioni al check-in e check-out, dalla gestione delle pulizie alla generazione di report finanziari.\r

\tPricing e yield management: La strategia di pricing è cruciale nel settore degli affitti turistici. I proprietari devono avere la capacità di modificare i prezzi in tempo reale in base alla domanda e alle tendenze stagionali. Strumenti avanzati di yield management come PriceLabs o Beyond Pricing aiutano a ottimizzare i prezzi, garantendo che le proprietà siano sempre competitive, massimizzando i guadagni senza perdere prenotazioni.\r

\tAutomazione della comunicazione: Un altro aspetto fondamentale per una gestione efficace degli affitti brevi è la comunicazione con gli ospiti. Rispondere rapidamente alle richieste e mantenere una comunicazione chiara può fare una grande differenza nell'esperienza dell'ospite. Strumenti come Smartbnb o Guesty offrono funzionalità di messaggistica automatica, consentendo ai proprietari di inviare risposte predefinite a domande frequenti, confermare prenotazioni e inviare informazioni utili prima del check-in.\r

\r

Il business degli affitti turistici rappresenta una grande opportunità per i proprietari di case, immobili o appartamenti. Tuttavia, per ottenere il massimo successo, è necessario affrontare con competenza la gestione affitti brevi e utilizzare gli strumenti giusti. I migliori channel manager, insieme ad altre soluzioni tecnologiche, possono fare una differenza significativa, ottimizzando la gestione delle prenotazioni, migliorando l'esperienza degli ospiti e aumentando la redditività. Con la giusta strategia e gli strumenti adeguati, il settore degli affitti turistici può offrire rendimenti elevati e sostenibili nel tempo.","post_title":"Il settore degli affitti turistici: vantaggi e strumenti chiave per il successo","post_date":"2024-11-21T12:56:53+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732193813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"El Al archivia il terzo trimestre 2024 con un utile netto di 187 milioni di dollari, 3,6 volte superiore ai 52 milioni di dollari del corrispondente trimestre del 2023.\r

\r

Il risultato segue la scia dei primi due trimestri dell'anno, quando la compagnia israeliana aveva già centrato profitti rispettivamente per 81 milioni di dollari e 147 milioni di dollari.\r

\r

Anche i ricavi hanno raggiunto nuovi massimi: nel terzo trimestre di quest'anno, le entrate sono state pari a 1 miliardo di dollari, il 20% in più rispetto al trimestre precedente e il 47% in più rispetto al 2023. \r

\r

“El Al sta operando in condizioni di emergenza da oltre un anno, con l'obiettivo di garantire che i cieli tra Israele e il mondo rimangano aperti - ha commentato il ceo del vettore, Dina Ben Tal Ganancia -. Questo è fondamentale per il proseguimento delle attività commerciali e diplomatiche nel Paese. L'aviazione è un'arteria principale della vita in Israele, e mentre le altre compagnie aeree straniere devono ancora riprendere le operazioni, il mercato continuerà a incontrare sfide e la domanda di passeggeri non si stabilizzerà”","post_title":"El Al mantiene la rotta e chiude il terzo trimestre con un utile di 187 mln di dollari","post_date":"2024-11-21T11:58:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732190334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479482","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il direttore generale della Iata, Willie Walsh, è intervenuto alla conferenza promossa a Roma dall’organizzazione del trasporto aereo mondiale, rivolgendo l’invito all’Europa ad agire concretamente per concorrere alla riduzione della CO2 e reclamando più fatti e meno teorie.\r

\r

\r

Walsh ha espresso il punto di vista critico sulla ipotesi di introdurre i Saf, carburanti per l’aviazione sostenibile, lamentando che non andrebbe nella direzione auspicata e aggiungerebbe un costo annuale di 174 miliardi di dollari per un settore che fa 30 miliardi di profitti netti. Con il risultato - ha spiegato Walsh - che i costi per coprire l’ingente spesa ricadrebbe tutto sui consumatori.\r

\r

Walsh ha spiegato che “se, al contrario, si realizzasse il Single European Sky, il cielo unico europeo, ci sarebbe una riduzione immediata delle emissioni di Co2 del 10% senza alcun costo aggiuntivo”, sottolineando che le tecnologie e gli aeromobili adatti allo scopo ci sono. Iata sostiene pertanto l’adozione del cielo unico europeo, che comporterebbe riduzione dei tempi di volo, dei consumi e delle emissioni di CO2, con benefici all’ambiente e per i passeggeri che vedrebbero calare le tariffe aeree.\r

\r

\r

","post_title":"Walsh (Iata): bisogna realizzare il cielo unico europeo","post_date":"2024-11-21T10:33:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1732185218000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il viaggio verso il benessere si arricchisce di una nuova tappa con la seconda edizione della guida \"E-SPAnsiva\", un'opera che celebra la cultura della Salus per Aquam e le eccellenze italiane nel panorama del wellness. Lanciata nel 2022, la guida torna con una seconda edizione per raccontare 50 nuove SPA d'Italia, ognuna associata a una forma di benessere unica, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.\r

\r

\"L'acqua è il vero lusso del futuro - afferma l'autrice Raffaella Dallarda, fisioterapista, naturopata e fondatrice di Inspatime. Dobbiamo preservarla e valorizzarla, perché rappresenta il cuore pulsante di ogni SPA\".\r

\r

La guida, pubblicata da Robb Report, offre un'esperienza multisensoriale grazie a contenuti cartacei e qr-code che rimandano ad approfondimenti digitali e interattivi, schede tecniche e gallery fotografiche. Ogni SPA selezionata non viene semplicemente recensita, ma narrata attraverso una lente che enfatizza eccellenza, innovazione e tradizione, spaziando da SPA geotermiche a quelle immerse nei boschi, fino a mete pensate per famiglie, pre-maman e bambini.\r

\r

[caption id=\"attachment_479453\" align=\"alignright\" width=\"208\"] La giornalista Cristina Milanesi, moderatrice dell'evento, con l'autrice di E-SPAnsiva Raffaella Dallarda e la figlia Pernilla[/caption]\r

\r

\"Durante la mia gravidanza ho scoperto quanto poco siano considerate le esigenze delle donne in dolce attesa nelle destinazioni benessere\" spiega Dallarda, che ha voluto dedicare una sezione speciale della guida alle strutture più attente a queste necessità. \r

E il trend sta cambiando, perché il turismo termale non è più percepito come un turismo legato al target agé ma è molto apprezzato e ricercato oggi dalle nuove generazioni, grazie a un numero crescente di offerte in chiave contemporanea.\r

\r

Il lavoro dietro \"E-SPAnsiva\" è frutto di due anni di viaggio nelle 20 regioni italiane, durante i quali l'autrice ha percorso 160.000 km per incontrare professionisti del settore e scoprire le peculiarità delle SPA del Bel Paese. \"Il benessere è una cultura che l'Italia deve promuovere e condividere. È fondamentale un cambio di prospettiva, servono investimenti a livello governativo, di welfare aziendale e assicurativo per permettere a tutti l'accesso al benessere psicofisico. E questa guida vuole essere un invito a esplorare il nostro patrimonio unico\" conclude Dallarda.\r

\r

Con un occhio rivolto al 2024, proclamato da molti l'anno del well-being, \"E-SPAnsiva\" si propone non solo come un utile strumento per viaggiatori e appassionati, ma anche come una risorsa preziosa per i professionisti del settore. Tra le novità, una sezione introduttiva con contributi di esperti come l'architetto Silvia Giannini e lo chef Alain Ducasse, che arricchiscono il volume di visioni trasversali sul benessere.\r

\r

Un'opera che non si ferma qui: \"Il mio sogno è portare E-SPAnsiva oltre i confini italiani, perché il benessere non ha confini\" anticipa Dallarda, che ora guarda all'Europa come prossima tappa del suo viaggio verso il wellness.","post_title":"Presentata la nuova edizione di E-SPAnsiva, la guida alle migliori SPA italiane","post_date":"2024-11-21T09:35:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["benessere","spa"],"post_tag_name":["benessere","spa"]},"sort":[1732181756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479403","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo 22 novembre e fino all’8 dicembre la Playa de Las Américas di Tenerife sarà al centro dell'evento top per il surf, lo Spring Surfest Las Américas Pro 2024.\r

Il festival, che unisce sport, cultura, attivismo sociale e protezione ambientale, è riconosciuto come uno dei migliori eventi in Europa e quest’anno durerà 17 giorni, la sua edizione più lunga finora. Ospiterà quattro competizioni ufficiali e vedrà la partecipazione di oltre 300 surfisti provenienti dalle Canarie, dalla penisola e dall’Europa.\r

\r

Aprirà la competizione dal 22 al 28 novembre Las Américas Surf Pro Eurocup, che proclamerà il campione e la campionessa d’Europa di surf. Inoltre, sarà l’ultima prova del Circuito Nazionale di Surfing Open e proclamerà i campioni della Liga SurfingES e della Liga Iberdrola. Organizzato dalla Federazione Europea, dalla Federazione Canaria e dalla Federazione Spagnola di Surfing, l’evento vedrà la partecipazione di oltre 150 sportivi di età compresa tra i 15 e i 35 anni.\r

\r

La manifestazione continuerà con il Campionato Junior Las Américas Pro, in cui si sfideranno i migliori surfisti nazionali nelle categorie under 16 e under 18. E’ una prova ufficiale, valida per il circuito nazionale e locale, che si terrà dal 29 novembre al 1 dicembre e sarà organizzata dalla Federazione Canaria e dalla Federazione Spagnola di Surfing.\r

\r

Dal 2 al 6 dicembre avrà luogo la terza edizione di Las Américas Pro Euromaster Open of Surfing; in contemporanea si disputerà il Campionato di Spagna Master, in cui verranno proclamati campioni lo spagnolo e la spagnola meglio classificati nell’Euromaster. Parteciperanno sportivi over 40, e l’evento sarà organizzato dalle Federazioni Europea, Spagnola e Canaria di Surf.\r

\r

Per il terzo anno consecutivo, i più piccoli avranno il compito di concludere il festival: dal 4 all’8 dicembre si terrà una nuova edizione dell’Eurokids, un campionato che riunirà i migliori talenti nazionali ed europei, che gareggeranno nelle categorie under 10, under 12 e under 14, con in palio il titolo europeo di categoria.","post_title":"Spagna: appuntamento a Tenerife con i campioni europei del surf","post_date":"2024-11-21T09:15:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1732180531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea da record in termini di performance operative nel mese di ottobre: l'ultima indagine a firma Cirium mostra infatti che il vettore spagnolo ha raggiunto il primo posto in Europa per il completion factor - l'indicatore che misura la percentuale dei voli operati rispetto a quelli pianificati - con un tasso del 99,92%.\r

Inoltre, il 78% dei voli Volotea di ottobre è arrivato entro i 15 minuti dall'orario previsto (Otp15), posizionando la compagnia all'ottavo posto tra le 10 compagnie aeree più puntuali d’Europa. \r

\"Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto il primo posto nel completion factor a ottobre e di essere tra le 10 compagnie più puntuali d’Europa - afferma Eduard Diviu -. Questi risultati dimostrano il nostro forte impegno verso i passeggeri e la dedizione del nostro team nel garantire un’esperienza di viaggio unica e affidabile. In Volotea cerchiamo di mantenere costantemente standard di qualità elevati, garantendo voli puntuali e senza cancellazioni. Continueremo a lavorare per offrire ai nostri clienti un’esperienza sicura, comoda e puntuale”.","post_title":"Volotea primeggia in Europa in termini di completion factor e puntualità","post_date":"2024-11-21T09:07:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732180055000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418126\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Uno scorcio di Firenze[/caption]\r

\r

La giunta regionale della Toscana ha approvato una delibera che regolamenta, unificandola e standardizzandola, la modulistica in materia di locazioni turistiche brevi, gestite in forma imprenditoriale. Il provvedimento fa seguito alla delibera, adottata circa un mese fa, che riguarda invece le strutture gestite in forma non imprenditoriale.\r

\r

«Proseguiamo – spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani - con la semplificazione amministrativa che riordina un settore delicato e in crescita della nostra economia, contribuendo a fare chiarezza e a dotare i Comuni, gli imprenditori del settore e anche i cittadini di punti di riferimento certi, alleggerendo e organizzando meglio gli adempimenti burocratici a cui sono tenuti a sottostare. Si tratta di un comparto in forte espansione, che va adeguatamente seguito e regolamentato, così come stiamo facendo».\r

\r

Sarà necessario presentare allo sportello Unico per le attività produttive (Suap) del comune di appartenenza una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) utilizzando un unico modulo, uguale su tutto il territorio regionale. «La delibera approvata – aggiungono l’assessore a Economia e turismo, Leonardo Marras, e quello al Rapporto con gli enti locali, Stefano Ciuoffo - è un ulteriore passo, dopo quella analoga che riguardava le locazioni turistiche gestite in forma non imprenditoriale, verso la semplificazione degli adempimenti richiesti ai gestori degli appartamenti. Un passo necessario per riorganizzare un settore in grande evoluzione e che, anche grazie al nuovo testo unico del turismo in discussione in Consiglio regionale, contribuirà all'emersione del sommerso, a vantaggio della sicurezza dei clienti».\r

\r

","post_title":"Toscana, unificata la modulistica per le locazioni turistiche brevi","post_date":"2024-11-21T09:02:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732179731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479410","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479423\" align=\"aligncenter\" width=\"541\"] © Andreas Tauber_Weihnachtsmarkt[/caption]\r

\r

Bressanone, cittadina dal fascino montano e dalle radicate tradizioni natalizie, è una meta ideale per le famiglie. Dal 28 novembre, il Mercatino di Natale animerà il centro storico con luminarie, profumi, gite in carrozza e attività pensate per i più piccoli, come laboratori creativi, passeggiate in carrozza e incontri speciali con Babbo Natale. La piazza principale ospiterà una pista di pattinaggio e spettacoli immersivi come “Colors 2 – The Journey Continues”. Un connubio di iniziative stimolanti che incarna lo spirito delle festività natalizie.\r

\r

L’AKI Family Resort PLOSE by ADLER offre un rifugio a cinque stelle immerso nella natura innevata della Plose. Situata a Meluno, nella Valle d’Isarco, a 1.000 metri di altitudine la struttura gode di una vista panoramica su Bressanone.\r

\r

Pensato per il comfort e il divertimento di tutta la famiglia, il resort propone iniziative dedicate ai bambini, con il mondo dei giochi AKI e con l’AKI Kids Club, attraverso stimolanti attività ludico-educative anche all’aperto. Durante il periodo natalizio, iniziative a tema come la Magica pasticceria ispirata al metodo Montessori, dove i più piccoli dai 3 ai 12 anni e i piccolissimi da 0 a 3 anni possono preparare biscotti di marzapane, partecipare a laboratori di pittura e realizzare decorazioni natalizie.\r

\r

\r

\r

Tra le proposte più suggestive, il laboratorio del legno permette di creare candele e stelle per l’Avvento, mentre l’Incanto delle fiamme regala momenti unici attorno al falò con marshmallow e bevande calde. L’area Spa & Wellness del resort offre piscine riscaldate, attrazioni acquatiche e saune adatte a tutta la famiglia, per un relax condiviso.\r

\r

Grazie alla vicinanza al comprensorio sciistico della Plose, gli ospiti possono praticare attività invernali come lo sci, scivolare sulla pista RudiRun con lo slittino, ciaspolare e pattinare su laghi ghiacciati.\r

\r

La struttura è attrezzata per soddisfare ogni esigenza delle famiglie, offrendo oltre 80 ore settimanali di assistenza per bambini a partire da un mese di vita, un “angolo pappe” attivo 24 ore su 24 e un programma educativo che include attività all’aperto, aree gioco interne ed esterne, laboratori creativi e un’area wellness per tutta la famiglia, con attrazioni acquatiche e saune dedicate. Gli ospiti possono inoltre rilassarsi nella Adults Only Spa immersa nel bosco o partecipare a escursioni guidate e tour in e-bike.\r

\r

A completare l’esperienza di soggiorno, una cucina che coniuga tradizione alpina e mediterranea, con piatti gourmet per i genitori e proposte specifiche per i più piccoli.\r

\r

Di Elisa Biagioli\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Magia natalizia a Bressanone con AKI Family Resort PLOSE","post_date":"2024-11-20T16:16:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732119362000]}]}}