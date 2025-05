Vueling riaprirà il 4 luglio il collegamento estivo da Comiso a Barcellona Vueling si appresta a collegare nuovamente l’aeroporto di Comiso con Barcellona El Prat, rotta inaugurata durante la stagione estiva 2024. Prima e unica compagnia aerea a collegare i due aeroporti con voli diretti, la compagnia del gruppo Iag consentirà ai viaggiatori di raggiungere la città catalana dal prossimo 4 luglio e per tutta la stagione estiva, due volte a settimana il venerdì e la domenica. I biglietti sono già in vendita attraverso i canali distributivi del vettore. Comiso rappresenta la terza alternativa per volare dalla Sicilia a Barcellona: Vueling opera infatti anche dall’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino (con fino a 13 voli settimanali) e da Catania-Fontanarossa (con fino a 12 voli settimanali). Condividi

[post_title] => Fiavet nazionale, ente del Turismo croato e Snav insieme in Dalmazia [post_date] => 2025-05-22T15:24:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747927452000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I biglietti Busitalia per i collegamenti "The Mall by Bus" e "Orio al Serio Airlink" sono ora acquistabili in modalità combinata sia attraverso le agenzie di viaggio convenzionate con Trenitalia, sia sulla piattaforma Trainline. La società del Gruppo Fs rafforza così la propria presenza nel settore dei trasporti dedicati al turismo in un’ottica di intermodalità, portando due dei suoi servizi più apprezzati anche su alcune delle principali piattaforme di distribuzione turistica online, italiane e internazionali. I servizi, già disponibili in modalità combinata treno + bus sui canali digitali di Busitalia e Trenitalia, entrano così nel circuito della distribuzione turistica globale, rendendo l’esperienza di viaggio ancora più integrata e accessibile per turisti e viaggiatori internazionali. L’integrazione nei canali di vendita del trade, digitali e internazionali, consolida il posizionamento di Busitalia come operatore al servizio del turismo sostenibile e della mobilità integrata, capace di connettere i principali hub ferroviari e aeroportuali con le destinazioni turistiche più attrattive del Paese. [post_title] => Busitalia: i biglietti 'The Mall by Bus' e 'Orio al Serio Airlink' acquistabili anche su Trainline [post_date] => 2025-05-22T13:10:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747919435000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli ultimi anni, l'interesse per i viaggi per single è cresciuto in maniera esponenziale. Complice la voglia di indipendenza, la libertà di movimento e la ricerca di nuove connessioni autentiche, sempre più persone – soprattutto giovani adulti – scelgono di partire senza partner, ma con il desiderio di condividere esperienze con altri viaggiatori. In questo contesto, realtà come Vamonos Vacanze si sono affermate come leader nell’organizzazione di viaggi di gruppo per single, offrendo pacchetti strutturati e coinvolgenti, capaci di unire avventura, socialità e relax. Perché scegliere un viaggio per single Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i viaggi per single non sono riservati esclusivamente a chi cerca una relazione. La maggior parte dei partecipanti sceglie questa formula per vivere esperienze diverse, conoscere nuove persone e scoprire il mondo in compagnia. È un’alternativa concreta al viaggio in solitaria, spesso percepito come complicato, e al contempo un modo per superare i limiti dei viaggi con amici, che non sempre condividono gli stessi interessi o disponibilità. Uno dei punti di forza dei viaggi per single è proprio il gruppo omogeneo per età e stile di vita: persone accomunate dal desiderio di vivere qualcosa di nuovo, in un contesto informale e stimolante. Il viaggio diventa così non solo un’occasione di svago, ma anche un’esperienza umana e sociale profonda. L’approccio di Vamonos Vacanze: viaggio senza pensieri Tra le agenzie che si occupano di viaggi per single, Vamonos Vacanze si distingue per l’approccio “zero stress”: ogni aspetto dell’esperienza è pianificato nei minimi dettagli. I partecipanti non devono preoccuparsi di nulla – dall’alloggio ai trasferimenti, dalle escursioni alle attività ricreative – perché tutto è incluso e seguito da un accompagnatore esperto del team. Il gruppo viene guidato alla scoperta delle bellezze del luogo, con una particolare attenzione all’incontro con la cultura locale e alla cucina tipica. La presenza costante di un membro dello staff garantisce sicurezza e organizzazione, ma lascia spazio anche alla libertà individuale e all’improvvisazione, elementi fondamentali per vivere appieno il viaggio. Esperienze per ogni gusto: dalle vacanze al mare alle crociere L’offerta di Vamonos Vacanze spazia dai viaggi culturali nelle capitali europee a quelli balneari, fino alle sempre più richieste crociere per single. Ogni destinazione viene selezionata per la sua capacità di favorire la socializzazione e l’esperienza condivisa. Dalle spiagge bianche della Grecia ai vicoli colorati di Lisbona, ogni itinerario è studiato per offrire il giusto equilibrio tra relax, divertimento e scoperta. Le vacanze per single al mare sono tra le più amate, grazie al mix perfetto di clima estivo, serate animate e atmosfere rilassate. Ma non mancano proposte per chi ama le città, con itinerari guidati che permettono di visitare monumenti, musei e locali tipici, sempre con un gruppo affiatato e dinamico. Nuove amicizie, nuove prospettive Uno degli aspetti più apprezzati di questo tipo di viaggi è la possibilità di creare nuove connessioni. Le persone che partecipano a un viaggio per single hanno spesso background diversi, ma condividono la stessa curiosità verso il mondo e la voglia di mettersi in gioco. In molti casi, da queste esperienze nascono amicizie durature, e talvolta anche qualcosa di più. L’atmosfera che si crea nei gruppi è spesso rilassata e informale: si parte da sconosciuti e si torna con un bagaglio di emozioni, ricordi e nuovi contatti. È una vacanza che arricchisce non solo dal punto di vista turistico, ma anche personale. Un trend in crescita tra i giovani I viaggi per single stanno diventando un vero e proprio trend tra i giovani adulti, dai 20 anni in su. Si tratta di una generazione curiosa, indipendente e sempre più orientata verso esperienze autentiche e sociali. Che si tratti di studenti universitari, giovani professionisti o freelance, molti scelgono questa formula per viaggiare in libertà e connettersi con coetanei animati dalla stessa voglia di scoperta. Vamonos Vacanze ha saputo intercettare perfettamente questa esigenza, costruendo proposte su misura per un pubblico giovane, dinamico e attento, che desidera vivere il viaggio non come semplice svago, ma come occasione per ampliare i propri orizzonti, conoscere nuove persone e divertirsi lontano dai soliti pacchetti turistici. [post_title] => Viaggi per single: quando partire da soli è sinonimo di divertimento [post_date] => 2025-05-22T12:48:44+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => crociere-per-single [1] => nuove-amicizie-in-viaggio [2] => tour-per-single [3] => vacanze-divertenti [4] => vacanze-organizzate [5] => vacanze-per-single [6] => vacanze-per-single-al-mare [7] => vacanze-senza-stress [8] => vamonos-vacanze [9] => viaggi-con-coetanei [10] => viaggi-di-gruppo [11] => viaggi-esperienziali [12] => viaggi-in-compagnia [13] => viaggi-organizzati-single [14] => viaggi-per-conoscere-persone [15] => viaggi-per-giovani-adulti [16] => viaggi-per-single [17] => viaggi-per-single-italia [18] => viaggi-sociali ) [post_tag_name] => Array ( [0] => crociere per single [1] => nuove amicizie in viaggio [2] => tour per single [3] => vacanze divertenti [4] => vacanze organizzate [5] => vacanze per single [6] => vacanze per single al mare [7] => vacanze senza stress [8] => Vamonos Vacanze [9] => viaggi con coetanei [10] => viaggi di gruppo [11] => viaggi esperienziali [12] => viaggi in compagnia [13] => viaggi organizzati single [14] => viaggi per conoscere persone [15] => viaggi per giovani adulti [16] => viaggi per single [17] => viaggi per single Italia [18] => viaggi sociali ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747918124000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491039 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling si appresta a collegare nuovamente l'aeroporto di Comiso con Barcellona El Prat, rotta inaugurata durante la stagione estiva 2024. Prima e unica compagnia aerea a collegare i due aeroporti con voli diretti, la compagnia del gruppo Iag consentirà ai viaggiatori di raggiungere la città catalana dal prossimo 4 luglio e per tutta la stagione estiva, due volte a settimana il venerdì e la domenica. I biglietti sono già in vendita attraverso i canali distributivi del vettore. Comiso rappresenta la terza alternativa per volare dalla Sicilia a Barcellona: Vueling opera infatti anche dall’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino (con fino a 13 voli settimanali) e da Catania-Fontanarossa (con fino a 12 voli settimanali). [post_title] => Vueling riaprirà il 4 luglio il collegamento estivo da Comiso a Barcellona [post_date] => 2025-05-22T11:02:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747911732000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Organizzare una vacanza in auto è una delle modalità di viaggio più apprezzate dagli italiani, grazie alla flessibilità e alla libertà che offre. Che si tratti di un lungo itinerario tra le regioni italiane o di una breve fuga fuori città, partire con la propria vettura consente di vivere il viaggio con ritmi personalizzati, facendo tappa nei luoghi meno battuti o modificando il percorso in base alle esigenze del momento. Tuttavia, perché tutto si svolga in modo sereno e senza imprevisti, è fondamentale verificare alcuni aspetti tecnici e pratici del veicolo prima della partenza. Perché è importante fare un controllo dell’auto prima di un viaggio Partire per le vacanze senza aver effettuato un controllo adeguato della propria automobile può trasformare un’esperienza piacevole in un vero incubo. Le elevate temperature estive, il traffico intenso e i lunghi tragitti possono mettere a dura prova un’auto, soprattutto se non sottoposta a manutenzione regolare. Anche per chi utilizza la vettura prevalentemente in ambito urbano, come nel caso di citycar quali la Toyota Yaris, è importante non sottovalutare le esigenze di un viaggio più lungo. Le auto pensate per la città sono spesso ottimizzate per brevi tragitti e guida urbana. Tuttavia, sempre più automobilisti scelgono di mettersi in viaggio anche con veicoli di piccola cilindrata, grazie alla loro economicità e alla maneggevolezza. Per questo, il controllo pre-partenza assume un ruolo ancora più rilevante: si tratta di garantire l'affidabilità del mezzo in contesti differenti da quelli quotidiani. Controlli meccanici di base: motore, olio e liquidi Uno degli aspetti da verificare prima di mettersi in viaggio riguarda le condizioni generali del motore. Un controllo del livello e della qualità dell’olio motore è imprescindibile: un olio esausto o insufficiente potrebbe compromettere il funzionamento del motore stesso durante un lungo tragitto. Oltre all’olio motore, è essenziale controllare il liquido refrigerante, che ha il compito di mantenere la temperatura ideale del propulsore, evitando surriscaldamenti. Un altro punto importante è il liquido dei freni, che non solo garantisce un'efficace frenata ma contribuisce anche alla sicurezza generale del mezzo. Il liquido lavavetri, infine, viene spesso trascurato ma si rivela prezioso per mantenere una buona visibilità durante la guida, soprattutto in presenza di insetti o sporco accumulato sul parabrezza. Pneumatici e freni: sicurezza prima di tutto I pneumatici rappresentano l’unico punto di contatto tra l’auto e l’asfalto. Per questo motivo è indispensabile controllarne lo stato prima di partire. La pressione deve essere adeguata, tenendo conto anche del carico previsto durante la vacanza, mentre il battistrada deve presentare una profondità conforme ai limiti di legge e in grado di garantire una buona aderenza su ogni tipo di fondo stradale. Anche il sistema frenante merita un’attenzione particolare. È consigliabile far controllare le pastiglie e i dischi da un meccanico di fiducia, soprattutto se l’auto ha percorso molti chilometri o se si avvertono segnali di usura, come rumori anomali o una frenata meno efficace. Un impianto frenante in condizioni ottimali rappresenta una garanzia irrinunciabile per affrontare serenamente salite, discese e traffico intenso. Il ruolo del catalizzatore e l’attenzione ai componenti nascosti Durante i lunghi viaggi, alcuni componenti dell’auto meno visibili, ma non per questo meno importanti, entrano in gioco in modo decisivo. Tra questi c’è il catalizzatore, un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di scarico e per la riduzione delle emissioni inquinanti. Quando si tratta del catalizzatore per la Toyota Yaris, ad esempio, è bene considerare che anche se l’auto viene utilizzata prevalentemente in ambito urbano, il componente può subire stress termici maggiori durante lunghi viaggi a velocità costante. Un catalizzatore inefficiente può non solo compromettere le prestazioni del motore, ma anche causare un aumento dei consumi e dei livelli di emissioni. In caso di sintomi sospetti, come odore anomalo o una spia accesa sul cruscotto, è opportuno farlo controllare da un tecnico specializzato. Anche filtri, cinghie e candele meritano una revisione approfondita, soprattutto se l’auto ha superato i 100.000 chilometri o se non viene sottoposta a controlli regolari. Documenti, dotazioni obbligatorie e assicurazione Prima di partire, è bene verificare che tutta la documentazione dell’auto sia in regola: carta di circolazione, assicurazione RCA, revisione e bollo. È utile tenere una copia digitale dei documenti sul proprio smartphone in caso di smarrimento. Inoltre, è obbligatorio avere a bordo giubbotto catarifrangente e triangolo di segnalazione, accessori fondamentali in caso di emergenza o guasto. Anche una rapida occhiata alla polizza assicurativa può evitare problemi: alcune compagnie offrono servizi aggiuntivi in caso di sinistro o guasto durante il viaggio, come l’assistenza stradale o il veicolo sostitutivo. Una telefonata preventiva all’assicuratore può rivelarsi preziosa per attivare eventuali coperture temporanee e viaggiare con maggiore tranquillità. Tecnologia e navigazione: aggiornamenti e strumenti utili Nel mondo digitale di oggi, è impensabile affrontare un viaggio in auto senza un supporto tecnologico adeguato. Che si tratti di un navigatore GPS integrato, di un’app per smartphone o di un sistema infotainment, è opportuno assicurarsi che le mappe siano aggiornate. Le versioni obsolete potrebbero non segnalare nuovi tratti stradali, aree di cantiere o deviazioni temporanee, con conseguente perdita di tempo e stress. Inoltre, strumenti come le dash cam, i caricabatterie da auto o i dispositivi per la diagnostica elettronica (OBD) possono contribuire a rendere il viaggio più sicuro e piacevole. Anche le auto compatte come la Toyota Yaris, spesso equipaggiate con sistemi di assistenza alla guida, possono trarre vantaggio da una revisione delle impostazioni di sicurezza prima di affrontare lunghi tragitti. Il comfort in viaggio: climatizzazione e abitacolo Viaggiare per molte ore può essere faticoso, specialmente in estate. Ecco perché un controllo del sistema di climatizzazione è fondamentale. Un impianto che non raffredda in modo efficace o che emette cattivi odori potrebbe indicare la necessità di ricaricare il gas refrigerante o di sostituire il filtro abitacolo. Anche l’igienizzazione dell’impianto può contribuire a rendere l’ambiente interno più salubre e confortevole. Infine, è utile organizzare l’abitacolo in modo funzionale: coprisedili lavabili, parasole, organizer per sedili e piccoli accessori per il comfort dei passeggeri possono fare la differenza durante un viaggio di diverse ore. L’equilibrio tra sicurezza e benessere è la chiave per vivere l’esperienza con piacere e senza stress. Pianificazione e adattabilità: le qualità del viaggiatore moderno Anche il conducente ha un ruolo determinante nella buona riuscita di un viaggio in auto. Pianificare le tappe con intelligenza, evitare di guidare per troppe ore consecutive e conoscere in anticipo le aree di servizio o i punti di rifornimento lungo il percorso aiuta a prevenire imprevisti. Allo stesso tempo, è utile mantenere un margine di flessibilità per fronteggiare eventuali cambiamenti di percorso dovuti al traffico o al meteo. La vacanza in auto, anche per chi parte da una grande città con un’auto compatta come la Toyota Yaris, può trasformarsi in un’esperienza gratificante e comoda. Basta un po’ di organizzazione, attenzione ai dettagli e consapevolezza delle proprie esigenze per trasformare il tragitto in parte integrante del viaggio stesso. Approfondimento: Fonte delle informazioni tratte dal sito web - global.toyota I.Pr. [post_title] => Vacanze 2025 in auto: cosa controllare prima della partenza? [post_date] => 2025-05-22T10:51:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747911067000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da Napoli a Berlino a bordo del Frecciarossa 1000: il nuovo collegamento ferroviario diretto sarà operativo dal 2028, dando forma concreta all'ambizioso progetto della metropolitana d'Europa. Un traguardo che sarà raggiunto attraverso tappe successive grazie all'accordo siglato fra Trenitalia, le ferrovie tedesche Deutsche Bahn (Db) e quelle austriache Öbb. In pratica, entro il 2026 saranno attivati i nuovi collegamenti transfrontalieri ad alta velocità Milano-Monaco di Baviera e Roma-Monaco di Baviera: la prima tratta, di sei ore e mezza, prevede fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. La seconda, con un tempo di viaggio di otto ore e mezza, include fermate a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. L'apertura del Tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa un’ora. Da dicembre 2028 l’offerta completa consisterà in 10 collegamenti tra l’Italia e la Germania che copriranno le tratte tra Milano e Monaco di Baviera; Milano e Berlino; Roma e Monaco di Baviera; Napoli e Monaco di Baviera; Napoli e Berlino. «Collegare in treno l’Italia con le principali città europee è uno degli obiettivi strategici del Gruppo Fs - ha sottolineato Gianpiero Strisciuglio, ad e dg di Trenitalia -. Il Frecciarossa si conferma protagonista anche sui mercati internazionali, con l’ambizione di diventare il treno degli europei e non solo degli italiani. Questi nuovi collegamenti si aggiungeranno a quelli già operativi tra Milano e Parigi. Inoltre, tra Svizzera, Austria e Italia sono attivi collegamenti Eurocity ed Euronight, realtà che migliorano e rendono più sostenibili le connessioni per lavoro, studio e turismo con il resto d’Europa». Il progetto di collegamento ferroviario fra Italia, Austria e Germania è stato anche selezionato dalla Commissione europea come Progetto Pilota nell’ambito del Commission Action Plan e punta a migliorare l’offerta di trasporto internazionale e a rispondere alla crescente domanda di viaggi tra i Paesi europei con un mezzo sostenibile come il treno. [post_title] => Intesa Trenitalia e Ferrovie tedesche: da Napoli a Berlino in Frecciarossa, nel 2028 [post_date] => 2025-05-22T10:45:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747910709000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491014 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'A350 di Emirates è atterrato al Queen Alia di Amman, segnando l’inizio del collegamento regolare sulla seconda frequenza giornaliera tra Dubai e la capitale della Giordania. Un debuto originariamente previsto per il 1° giugno, che è stato invece anticipato di due settimane (lo scorso 19 maggio). L’Emirates A350 a tre classi dispone di 312 posti: 32 poltrone di nuova generazione in Business Class completamente reclinabili, disposte in configurazione 1-2-1; 21 posti in Premium Economy in configurazione 2-3-2 e 259 spaziosi posti in Economy Class con layout 3-3-3. Progettato per offrire il massimo comfort, l’aeromobile presenta soffitti più alti, corridoi più ampi e una cabina più silenziosa. Emirates vola in Giordania sin dal 1986 e continua a investire su questo mercato; oltre all’A350, la compagnia opera ad Amman anche con l’iconico A380 sui voli EK903/904. Attualmente, l’A350 Emirates serve sei destinazioni a corto e medio raggio, tra cui Edimburgo, Kuwait e Mumbai, e sarà presto operativo anche verso nuove rotte come Oslo, Istanbul e Ho Chi Minh City, solo per citarne alcune. Entro la fine dell’anno, l’aeromobile raggiungerà un totale di 17 destinazioni in tutto il mondo. [post_title] => Emirates introduce l'A350 sulla Dubai-Amman. Entro fine 2025 servirà 17 destinazioni [post_date] => 2025-05-22T10:06:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747908362000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490888 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490902" align="alignleft" width="236"] Blanca Pérez Sauquillo[/caption] «La Spagna si conferma prima destinazione per gli italiani anche nel 2024, mentre l’Italia è il quarto Paese per arrivi in Spagna e sesto per capacità di spesa e permanenza. Sei giorni, contro una media internazionale di sette»: così Blanca Pérez Sauquillo, direttrice dell’ente spagnolo del turismo a Milano, in occasione della tappa milanese per la promozione di Malaga e Siviglia. L’evento è stato impreziosito da un’affascinante performance di sand art in cui l’artista ha disegnato con la sabbia immagini evocative di entrambe le città in un racconto poetico di musica e parole, in maniera originale ed emozionante. Malaga si conferma una delle mete predilette dal pubblico italiano, secondo mercato internazionale nel 2025 per numero di arrivi, con quasi 90.000 visitatori e circa 200.000 pernottamenti registrati nel 2024 posizionandosi come destinazione d’eccellenza per segmenti di alto valore aggiunto. Il turismo culturale resta il cuore dell’offerta. Siviglia con eventi culturali di rilievo, una scena artistica e gastronomica in continuo fermento e una ricettività d’eccellenza, rappresenta una destinazione d'eccellenza. La presenza di 14 hotel a 5 stelle, di cui 7 classificati gran lusso, e un tessuto urbano ricco di teatri, gallerie d’arte, spazi scenici e artigianato di qualità, rendono Siviglia una destinazione capace di sedurre i viaggiatori più esigenti. L’estate 2025 segnerà una stagione record per le connessioni aeree dirette tra Italia e Andalusia: da Milano saranno disponibili più di 185.000 verso Malaga con voli operati da Ryanair, easyJet, Wizz Air e Vueling (dagli aeroporti di Malpensa, Bergamo e Linate). Il ministero del turismo spagnolo porta avanti il piano del turismo sostenibile 2030. Non una politica turistica unica per tutto il Paese: attrarre la domanda e, una volta ottenuta, far entrare in campo le regioni e i territori. «Attrarre un turismo dall'elevato valore aggiunto - ha spiegato la direttrice -, altospendente e consapevole, che viaggia in tutte le stagioni. Per la prima volta, a fine anno, partirà una campagna promozionale internazionale con l'assenza di immagini di mare e spiagge. Sarà una campagna incentrata alla scoperta dei territori dell'entroterra, destinazioni fruibili in ogni periodo dell’anno. I nuovi investimenti avranno l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica, destagionalizzare e incrementare i giorni di permanenza e capacità di spesa». Dunque una spinta al Mice, al turismo culturale, gastronomico, open-air, slow e assaporare anche la semplicità del turismo rurale. [post_title] => La Spagna punta su destagionalizzazione, scoperta dell’entroterra e soggiorni più lunghi [post_date] => 2025-05-22T09:25:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => ente-del-turismo-spagnolo [1] => malaga [2] => siviglia [3] => spagna ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Ente del turismo spagnolo [1] => Malaga [2] => siviglia [3] => spagna ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747905929000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair aumenta gli impegni in termini di capacità verso la Lapponia finlandese per l'inverno 2025-26, aumentando le frequenze settimanali su Rovaniemi, Ivalo e Kittilä. I voli aggiuntivi saranno concentrati nei giorni di maggiore afflusso, in particolare nel weekend, quando, ad esempio, si registra il cambio ospiti nella maggior parte dei cottage in affitto. «Ai passeggeri offriamo collegamenti ancora più capillari verso tutte le nostre destinazioni della Lapponia durante l'inverno - afferma Perttu Jolma, vice president, network di Finnair -. I voli aggiuntivi si concentreranno soprattutto nell'alta stagione da dicembre a febbraio, ma abbiamo previsto anche voli a marzo, a supporto di tutta la stagione invernale». Per la prossima winter la compagnia finlandese opererà fino a 72 voli settimanali per Rovaniemi, 10 in più rispetto all'inverno scorso; e durante l’alta stagione, il vettore volerà verso Rovaniemi fino a 16 volte al giorno il sabato e 14 volte la domenica. Kittilä, molto apprezzata dai viaggiatori diretti ad esempio a Levi e Ylläs, questo inverno offrirà fino a 41 voli settimanali, sette in più rispetto allo scorso anno. Durante le settimane di maggiore affluenza, Finnair volerà a Kittilä fino a otto volte al giorno il sabato e la domenica. Ivalo, la destinazione più a nord servita dal vettore in Finlandia, sarà raggiungibile fino a 33 volte a settimana, con voli aggiuntivi il sabato e la domenica. Oltre alla Lapponia, Finnair aggiungerà anche due frequenze supplementari il sabato e una la domenica per Kuusamo, una popolare destinazione invernale della Finlandia settentrionale. [post_title] => Finnair servirà la Lapponia con un numero record di volo nella winter 2025-26 [post_date] => 2025-05-22T09:23:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747905784000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "vueling riaprira il 4 luglio il collegamento estivo da comiso a barcellona" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2925,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio d'esplorazione tra le meraviglie dell’Adriatico, promosso da Fiavet Nazionale in collaborazione con l’Ente Nazionale Croato per il Turismo e SNAV, ha condotto una delegazione di agenti di viaggio e rappresentanti regionali Fiavet nel cuore autentico della Dalmazia centrale. Una terra che incanta con il suo patrimonio naturale e culturale, e che oggi guarda con convinzione a un turismo diversificato, consapevole e sostenibile.\r

\r

L’iniziativa, svoltasi dal 9 al 14 maggio 2025, ha permesso di consolidare le relazioni commerciali e istituzionali tra Italia e Croazia: «Sono due paesi che condividono una tradizione turistica profonda - spiega Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente del Turismo Croato in Italia evidenziando il valore della collaborazione -. Questa esperienza è solo l’inizio di un percorso comune per valorizzare al meglio le bellezze croate, che vanno ben oltre il mare cristallino». L'ente sta infatti focalizzando i suoi impegni sulla promozione di una destinazione a tutto tondo, tra natura, gastronomia, cultura, arte, cicloturismo e sport.\r

\r

La scelta della Dalmazia centrale, in questo contesto, non è stata casuale. «È una regione che può offrire molto a diversi segmenti di mercato e che gravita verso il centro-sud Italia – spiega Vukelić –. Qui sono stati recentemente fatti importanti investimenti turistici, creando esperienze uniche e autentiche che molti agenti italiani ancora non conoscevano e che sono molto fiera di poter portare alla loro attenzione».\r

\r

A rafforzare il messaggio arriva anche Rosario Piscitelli, responsabile commerciale SNAV, che sottolinea l’importanza del traghetto come mezzo comodo e flessibile: «Viaggiare in nave consente di portare con sé l’auto, più bagagli e anche gli animali domestici, grazie alle cabine pet-friendly, sempre più richieste. È un modo di viaggiare pratico e rilassato, perfettamente in linea con il desiderio di libertà dei nostri clienti». La collaborazione con l’ente croato non è episodica: «Lavoriamo insieme da anni, con campagne coordinate che mettono in risalto le diverse anime della Croazia - sottolinea Piscitelli -. Durante i mesi di alta stagione, in particolare luglio e agosto, abbiamo previsto frequenze quotidiane per agevolare partenze comode sia di giorno che di sera. L’andamento delle prenotazioni è incoraggiante e conferma il grande interesse per la Croazia: siamo attualmente l’unico vettore a garantire una presenza costante su questa tratta».\r

\r

La comunicazione, come sempre, gioca un ruolo chiave: «Stiamo lavorando con RTL 102.5 su una campagna nazionale – anticipa Piscitelli insieme a Vukelić – che racconta la Croazia attraverso video e audio emozionali, valorizzando i porti, le marine, le esperienze gastronomiche e paesaggistiche. Vogliamo trasmettere un’idea di vacanza solare, rilassata, accessibile».\r

\r

Giuseppe Ciminnisi, presidente nazionale Fiavet, ha ribadito la qualità della destinazione come tratto distintivo: «La Croazia ci accoglie con strutture impeccabili, verde curato e ospitalità autentica. È una destinazione versatile e affascinante, che offre servizi e standard superiori». Ricorda inoltre come l’apertura di Fiavet verso questa meta sia iniziata nel 2019 con un viaggio a Zagabria e proseguita con numerose collaborazioni: «Conoscere una destinazione in profondità è fondamentale per gli agenti: permette di proporla meglio, con maggiore consapevolezza».\r

\r

[gallery ids=\"491107,491108,491109\"]\r

\r

Nel corso dell'incontro istituzionale tenutosi presso il rooftop dell’hotel Cornaro a Spalato, oltre alla padrona di casa Ivana Klarić, erano presenti Ivana Vladović, direttrice dell’Ente del turismo della Dalmazia centrale, e Alijana Vukšić, direttrice dell’Ente turistico della città di Spalato. Un’occasione importante per confrontarsi, rilanciare nuove sinergie e celebrare i numeri incoraggianti del turismo croato: nel 2024, infatti, sono stati registrati 21,3 milioni di arrivi e 108,7 milioni di pernottamenti. Di questi, 103,3 milioni sono stati registrati nelle località marittime, mentre le zone continentali hanno accolto oltre 2,7 milioni di pernottamenti, registrando una crescita del 5%. Zagabria, in particolare, ha raggiunto 2,7 milioni di pernottamenti (+6% rispetto al 2023), a conferma di una strategia sempre più efficace nel posizionamento premium e diversificato dell’offerta turistica croata.\r

\r

\r

\r

Durante l'incontro, Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio, ha sottolineato come la cura, la pulizia e la qualità diffusa di strutture e servizi della Regione siano evidenti, un valore aggiunto decisivo per i clienti delle agenzie di viaggio». Giuseppe Scanu, presidente Fiavet Campania, ha aggiunto: «Da sempre noi campani siamo grandi frequentatori della Dalmazia, ma questo viaggio ci ha regalato itinerari originali e particolari, mostrandoci una regione ricca di nuovi spunti e attrattive sorprendenti». Luana De Angelis, vicepresidente Fiavet nazionale, ha concluso: «La Croazia che abbiamo conosciuto durante questo viaggio è diversa, sorprendente, con standard di qualità molto elevati. Ora dobbiamo saper spiegare ai nostri clienti che una tariffa più alta corrisponde effettivamente a un’offerta nettamente superiore».\r

\r

[gallery columns=\"6\" ids=\"491116,491113,491114,491112,491115,491111\"]\r

\r

Dalmazia Centale\r

\r

La Dalmazia centrale, cuore pulsante della Croazia, ha offerto al gruppo di agenti luoghi iconici e autentici. Dal fascino della storica fortezza di Kamičak a Sinj al panorama mozzafiato dello Skywalk nel parco naturale di Biokovo, dalle famose acque turchesi della spiaggia Zlatni Rat (Punta d’Oro) sull’isola di Brač, fino ai misteriosi e affascinanti laghi Rosso e Blu di Imotski. Emozionante anche la visita al museo dell’olio a Škrip, dove storia e tradizione si fondono in un racconto sensoriale unico. Makarska, con il suo vivace porto, le stradine animate da ristoranti tipici e caffè, e hotel moderni e accoglienti come il Dalmacija Places Hotel, ha offerto momenti di relax autentici e viste indimenticabili sul mare cristallino.\r

\r

Questa terra, dove montagne e mare dialogano continuamente, e la storia millenaria si intreccia con esperienze gastronomiche e culturali uniche, si conferma una meta privilegiata per chi cerca autenticità e qualità. Un luogo che, attraverso le sinergie con gli operatori turistici italiani, guarda con fiducia e determinazione verso un futuro di eccellenza nel turismo.","post_title":"Fiavet nazionale, ente del Turismo croato e Snav insieme in Dalmazia","post_date":"2025-05-22T15:24:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747927452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I biglietti Busitalia per i collegamenti \"The Mall by Bus\" e \"Orio al Serio Airlink\" sono ora acquistabili in modalità combinata sia attraverso le agenzie di viaggio convenzionate con Trenitalia, sia sulla piattaforma Trainline.\r

La società del Gruppo Fs rafforza così la propria presenza nel settore dei trasporti dedicati al turismo in un’ottica di intermodalità, portando due dei suoi servizi più apprezzati anche su alcune delle principali piattaforme di distribuzione turistica online, italiane e internazionali.\r

I servizi, già disponibili in modalità combinata treno + bus sui canali digitali di Busitalia e Trenitalia, entrano così nel circuito della distribuzione turistica globale, rendendo l’esperienza di viaggio ancora più integrata e accessibile per turisti e viaggiatori internazionali.\r

L’integrazione nei canali di vendita del trade, digitali e internazionali, consolida il posizionamento di Busitalia come operatore al servizio del turismo sostenibile e della mobilità integrata, capace di connettere i principali hub ferroviari e aeroportuali con le destinazioni turistiche più attrattive del Paese.\r

\r

\r

","post_title":"Busitalia: i biglietti 'The Mall by Bus' e 'Orio al Serio Airlink' acquistabili anche su Trainline","post_date":"2025-05-22T13:10:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747919435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi anni, l'interesse per i viaggi per single è cresciuto in maniera esponenziale. Complice la voglia di indipendenza, la libertà di movimento e la ricerca di nuove connessioni autentiche, sempre più persone – soprattutto giovani adulti – scelgono di partire senza partner, ma con il desiderio di condividere esperienze con altri viaggiatori. In questo contesto, realtà come Vamonos Vacanze si sono affermate come leader nell’organizzazione di viaggi di gruppo per single, offrendo pacchetti strutturati e coinvolgenti, capaci di unire avventura, socialità e relax.\r

Perché scegliere un viaggio per single\r

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i viaggi per single non sono riservati esclusivamente a chi cerca una relazione. La maggior parte dei partecipanti sceglie questa formula per vivere esperienze diverse, conoscere nuove persone e scoprire il mondo in compagnia. È un’alternativa concreta al viaggio in solitaria, spesso percepito come complicato, e al contempo un modo per superare i limiti dei viaggi con amici, che non sempre condividono gli stessi interessi o disponibilità.\r

\r

Uno dei punti di forza dei viaggi per single è proprio il gruppo omogeneo per età e stile di vita: persone accomunate dal desiderio di vivere qualcosa di nuovo, in un contesto informale e stimolante. Il viaggio diventa così non solo un’occasione di svago, ma anche un’esperienza umana e sociale profonda.\r

L’approccio di Vamonos Vacanze: viaggio senza pensieri\r

Tra le agenzie che si occupano di viaggi per single, Vamonos Vacanze si distingue per l’approccio “zero stress”: ogni aspetto dell’esperienza è pianificato nei minimi dettagli. I partecipanti non devono preoccuparsi di nulla – dall’alloggio ai trasferimenti, dalle escursioni alle attività ricreative – perché tutto è incluso e seguito da un accompagnatore esperto del team.\r

\r

Il gruppo viene guidato alla scoperta delle bellezze del luogo, con una particolare attenzione all’incontro con la cultura locale e alla cucina tipica. La presenza costante di un membro dello staff garantisce sicurezza e organizzazione, ma lascia spazio anche alla libertà individuale e all’improvvisazione, elementi fondamentali per vivere appieno il viaggio.\r

Esperienze per ogni gusto: dalle vacanze al mare alle crociere\r

L’offerta di Vamonos Vacanze spazia dai viaggi culturali nelle capitali europee a quelli balneari, fino alle sempre più richieste crociere per single. Ogni destinazione viene selezionata per la sua capacità di favorire la socializzazione e l’esperienza condivisa. Dalle spiagge bianche della Grecia ai vicoli colorati di Lisbona, ogni itinerario è studiato per offrire il giusto equilibrio tra relax, divertimento e scoperta.\r

\r

Le vacanze per single al mare sono tra le più amate, grazie al mix perfetto di clima estivo, serate animate e atmosfere rilassate. Ma non mancano proposte per chi ama le città, con itinerari guidati che permettono di visitare monumenti, musei e locali tipici, sempre con un gruppo affiatato e dinamico.\r

Nuove amicizie, nuove prospettive\r

Uno degli aspetti più apprezzati di questo tipo di viaggi è la possibilità di creare nuove connessioni. Le persone che partecipano a un viaggio per single hanno spesso background diversi, ma condividono la stessa curiosità verso il mondo e la voglia di mettersi in gioco. In molti casi, da queste esperienze nascono amicizie durature, e talvolta anche qualcosa di più.\r

\r

L’atmosfera che si crea nei gruppi è spesso rilassata e informale: si parte da sconosciuti e si torna con un bagaglio di emozioni, ricordi e nuovi contatti. È una vacanza che arricchisce non solo dal punto di vista turistico, ma anche personale.\r

Un trend in crescita tra i giovani\r

I viaggi per single stanno diventando un vero e proprio trend tra i giovani adulti, dai 20 anni in su. Si tratta di una generazione curiosa, indipendente e sempre più orientata verso esperienze autentiche e sociali. Che si tratti di studenti universitari, giovani professionisti o freelance, molti scelgono questa formula per viaggiare in libertà e connettersi con coetanei animati dalla stessa voglia di scoperta.\r

\r

Vamonos Vacanze ha saputo intercettare perfettamente questa esigenza, costruendo proposte su misura per un pubblico giovane, dinamico e attento, che desidera vivere il viaggio non come semplice svago, ma come occasione per ampliare i propri orizzonti, conoscere nuove persone e divertirsi lontano dai soliti pacchetti turistici.","post_title":"Viaggi per single: quando partire da soli è sinonimo di divertimento","post_date":"2025-05-22T12:48:44+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["crociere-per-single","nuove-amicizie-in-viaggio","tour-per-single","vacanze-divertenti","vacanze-organizzate","vacanze-per-single","vacanze-per-single-al-mare","vacanze-senza-stress","vamonos-vacanze","viaggi-con-coetanei","viaggi-di-gruppo","viaggi-esperienziali","viaggi-in-compagnia","viaggi-organizzati-single","viaggi-per-conoscere-persone","viaggi-per-giovani-adulti","viaggi-per-single","viaggi-per-single-italia","viaggi-sociali"],"post_tag_name":["crociere per single","nuove amicizie in viaggio","tour per single","vacanze divertenti","vacanze organizzate","vacanze per single","vacanze per single al mare","vacanze senza stress","Vamonos Vacanze","viaggi con coetanei","viaggi di gruppo","viaggi esperienziali","viaggi in compagnia","viaggi organizzati single","viaggi per conoscere persone","viaggi per giovani adulti","viaggi per single","viaggi per single Italia","viaggi sociali"]},"sort":[1747918124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling si appresta a collegare nuovamente l'aeroporto di Comiso con Barcellona El Prat, rotta inaugurata durante la stagione estiva 2024.\r

\r

Prima e unica compagnia aerea a collegare i due aeroporti con voli diretti, la compagnia del gruppo Iag consentirà ai viaggiatori di raggiungere la città catalana dal prossimo 4 luglio e per tutta la stagione estiva, due volte a settimana il venerdì e la domenica. I biglietti sono già in vendita attraverso i canali distributivi del vettore.\r

\r

Comiso rappresenta la terza alternativa per volare dalla Sicilia a Barcellona: Vueling opera infatti anche dall’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino (con fino a 13 voli settimanali) e da Catania-Fontanarossa (con fino a 12 voli settimanali).","post_title":"Vueling riaprirà il 4 luglio il collegamento estivo da Comiso a Barcellona","post_date":"2025-05-22T11:02:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747911732000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Organizzare una vacanza in auto è una delle modalità di viaggio più apprezzate dagli italiani, grazie alla flessibilità e alla libertà che offre. Che si tratti di un lungo itinerario tra le regioni italiane o di una breve fuga fuori città, partire con la propria vettura consente di vivere il viaggio con ritmi personalizzati, facendo tappa nei luoghi meno battuti o modificando il percorso in base alle esigenze del momento. Tuttavia, perché tutto si svolga in modo sereno e senza imprevisti, è fondamentale verificare alcuni aspetti tecnici e pratici del veicolo prima della partenza.\r

Perché è importante fare un controllo dell’auto prima di un viaggio\r

Partire per le vacanze senza aver effettuato un controllo adeguato della propria automobile può trasformare un’esperienza piacevole in un vero incubo. Le elevate temperature estive, il traffico intenso e i lunghi tragitti possono mettere a dura prova un’auto, soprattutto se non sottoposta a manutenzione regolare. Anche per chi utilizza la vettura prevalentemente in ambito urbano, come nel caso di citycar quali la Toyota Yaris, è importante non sottovalutare le esigenze di un viaggio più lungo.\r

\r

Le auto pensate per la città sono spesso ottimizzate per brevi tragitti e guida urbana. Tuttavia, sempre più automobilisti scelgono di mettersi in viaggio anche con veicoli di piccola cilindrata, grazie alla loro economicità e alla maneggevolezza. Per questo, il controllo pre-partenza assume un ruolo ancora più rilevante: si tratta di garantire l'affidabilità del mezzo in contesti differenti da quelli quotidiani.\r

Controlli meccanici di base: motore, olio e liquidi\r

Uno degli aspetti da verificare prima di mettersi in viaggio riguarda le condizioni generali del motore. Un controllo del livello e della qualità dell’olio motore è imprescindibile: un olio esausto o insufficiente potrebbe compromettere il funzionamento del motore stesso durante un lungo tragitto. Oltre all’olio motore, è essenziale controllare il liquido refrigerante, che ha il compito di mantenere la temperatura ideale del propulsore, evitando surriscaldamenti.\r

\r

Un altro punto importante è il liquido dei freni, che non solo garantisce un'efficace frenata ma contribuisce anche alla sicurezza generale del mezzo. Il liquido lavavetri, infine, viene spesso trascurato ma si rivela prezioso per mantenere una buona visibilità durante la guida, soprattutto in presenza di insetti o sporco accumulato sul parabrezza.\r

Pneumatici e freni: sicurezza prima di tutto\r

I pneumatici rappresentano l’unico punto di contatto tra l’auto e l’asfalto. Per questo motivo è indispensabile controllarne lo stato prima di partire. La pressione deve essere adeguata, tenendo conto anche del carico previsto durante la vacanza, mentre il battistrada deve presentare una profondità conforme ai limiti di legge e in grado di garantire una buona aderenza su ogni tipo di fondo stradale.\r

\r

Anche il sistema frenante merita un’attenzione particolare. È consigliabile far controllare le pastiglie e i dischi da un meccanico di fiducia, soprattutto se l’auto ha percorso molti chilometri o se si avvertono segnali di usura, come rumori anomali o una frenata meno efficace. Un impianto frenante in condizioni ottimali rappresenta una garanzia irrinunciabile per affrontare serenamente salite, discese e traffico intenso.\r

Il ruolo del catalizzatore e l’attenzione ai componenti nascosti\r

Durante i lunghi viaggi, alcuni componenti dell’auto meno visibili, ma non per questo meno importanti, entrano in gioco in modo decisivo. Tra questi c’è il catalizzatore, un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del sistema di scarico e per la riduzione delle emissioni inquinanti. Quando si tratta del catalizzatore per la Toyota Yaris, ad esempio, è bene considerare che anche se l’auto viene utilizzata prevalentemente in ambito urbano, il componente può subire stress termici maggiori durante lunghi viaggi a velocità costante.\r

\r

Un catalizzatore inefficiente può non solo compromettere le prestazioni del motore, ma anche causare un aumento dei consumi e dei livelli di emissioni. In caso di sintomi sospetti, come odore anomalo o una spia accesa sul cruscotto, è opportuno farlo controllare da un tecnico specializzato. Anche filtri, cinghie e candele meritano una revisione approfondita, soprattutto se l’auto ha superato i 100.000 chilometri o se non viene sottoposta a controlli regolari.\r

Documenti, dotazioni obbligatorie e assicurazione\r

Prima di partire, è bene verificare che tutta la documentazione dell’auto sia in regola: carta di circolazione, assicurazione RCA, revisione e bollo. È utile tenere una copia digitale dei documenti sul proprio smartphone in caso di smarrimento. Inoltre, è obbligatorio avere a bordo giubbotto catarifrangente e triangolo di segnalazione, accessori fondamentali in caso di emergenza o guasto.\r

\r

Anche una rapida occhiata alla polizza assicurativa può evitare problemi: alcune compagnie offrono servizi aggiuntivi in caso di sinistro o guasto durante il viaggio, come l’assistenza stradale o il veicolo sostitutivo. Una telefonata preventiva all’assicuratore può rivelarsi preziosa per attivare eventuali coperture temporanee e viaggiare con maggiore tranquillità.\r

Tecnologia e navigazione: aggiornamenti e strumenti utili\r

Nel mondo digitale di oggi, è impensabile affrontare un viaggio in auto senza un supporto tecnologico adeguato. Che si tratti di un navigatore GPS integrato, di un’app per smartphone o di un sistema infotainment, è opportuno assicurarsi che le mappe siano aggiornate. Le versioni obsolete potrebbero non segnalare nuovi tratti stradali, aree di cantiere o deviazioni temporanee, con conseguente perdita di tempo e stress.\r

\r

Inoltre, strumenti come le dash cam, i caricabatterie da auto o i dispositivi per la diagnostica elettronica (OBD) possono contribuire a rendere il viaggio più sicuro e piacevole. Anche le auto compatte come la Toyota Yaris, spesso equipaggiate con sistemi di assistenza alla guida, possono trarre vantaggio da una revisione delle impostazioni di sicurezza prima di affrontare lunghi tragitti.\r

Il comfort in viaggio: climatizzazione e abitacolo\r

Viaggiare per molte ore può essere faticoso, specialmente in estate. Ecco perché un controllo del sistema di climatizzazione è fondamentale. Un impianto che non raffredda in modo efficace o che emette cattivi odori potrebbe indicare la necessità di ricaricare il gas refrigerante o di sostituire il filtro abitacolo. Anche l’igienizzazione dell’impianto può contribuire a rendere l’ambiente interno più salubre e confortevole.\r

\r

Infine, è utile organizzare l’abitacolo in modo funzionale: coprisedili lavabili, parasole, organizer per sedili e piccoli accessori per il comfort dei passeggeri possono fare la differenza durante un viaggio di diverse ore. L’equilibrio tra sicurezza e benessere è la chiave per vivere l’esperienza con piacere e senza stress.\r

Pianificazione e adattabilità: le qualità del viaggiatore moderno\r

Anche il conducente ha un ruolo determinante nella buona riuscita di un viaggio in auto. Pianificare le tappe con intelligenza, evitare di guidare per troppe ore consecutive e conoscere in anticipo le aree di servizio o i punti di rifornimento lungo il percorso aiuta a prevenire imprevisti. Allo stesso tempo, è utile mantenere un margine di flessibilità per fronteggiare eventuali cambiamenti di percorso dovuti al traffico o al meteo.\r

\r

La vacanza in auto, anche per chi parte da una grande città con un’auto compatta come la Toyota Yaris, può trasformarsi in un’esperienza gratificante e comoda. Basta un po’ di organizzazione, attenzione ai dettagli e consapevolezza delle proprie esigenze per trasformare il tragitto in parte integrante del viaggio stesso.\r

\r

Approfondimento:\r

\r

Fonte delle informazioni tratte dal sito web - global.toyota\r

\r

\r

\r

I.Pr. ","post_title":"Vacanze 2025 in auto: cosa controllare prima della partenza?","post_date":"2025-05-22T10:51:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1747911067000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da Napoli a Berlino a bordo del Frecciarossa 1000: il nuovo collegamento ferroviario diretto sarà operativo dal 2028, dando forma concreta all'ambizioso progetto della metropolitana d'Europa.\r

\r

Un traguardo che sarà raggiunto attraverso tappe successive grazie all'accordo siglato fra Trenitalia, le ferrovie tedesche Deutsche Bahn (Db) e quelle austriache Öbb. In pratica, entro il 2026 saranno attivati i nuovi collegamenti transfrontalieri ad alta velocità Milano-Monaco di Baviera e Roma-Monaco di Baviera: la prima tratta, di sei ore e mezza, prevede fermate intermedie a Brescia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. La seconda, con un tempo di viaggio di otto ore e mezza, include fermate a Firenze, Bologna, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano e Innsbruck. L'apertura del Tunnel di base del Brennero ridurrà i tempi di viaggio di circa un’ora.\r

\r

Da dicembre 2028 l’offerta completa consisterà in 10 collegamenti tra l’Italia e la Germania che copriranno le tratte tra Milano e Monaco di Baviera; Milano e Berlino; Roma e Monaco di Baviera; Napoli e Monaco di Baviera; Napoli e Berlino.\r

\r

«Collegare in treno l’Italia con le principali città europee è uno degli obiettivi strategici del Gruppo Fs - ha sottolineato Gianpiero Strisciuglio, ad e dg di Trenitalia -. Il Frecciarossa si conferma protagonista anche sui mercati internazionali, con l’ambizione di diventare il treno degli europei e non solo degli italiani. Questi nuovi collegamenti si aggiungeranno a quelli già operativi tra Milano e Parigi. Inoltre, tra Svizzera, Austria e Italia sono attivi collegamenti Eurocity ed Euronight, realtà che migliorano e rendono più sostenibili le connessioni per lavoro, studio e turismo con il resto d’Europa».\r

\r

Il progetto di collegamento ferroviario fra Italia, Austria e Germania è stato anche selezionato dalla Commissione europea come Progetto Pilota nell’ambito del Commission Action Plan e punta a migliorare l’offerta di trasporto internazionale e a rispondere alla crescente domanda di viaggi tra i Paesi europei con un mezzo sostenibile come il treno.","post_title":"Intesa Trenitalia e Ferrovie tedesche: da Napoli a Berlino in Frecciarossa, nel 2028","post_date":"2025-05-22T10:45:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747910709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491014","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'A350 di Emirates è atterrato al Queen Alia di Amman, segnando l’inizio del collegamento regolare sulla seconda frequenza giornaliera tra Dubai e la capitale della Giordania.\r

Un debuto originariamente previsto per il 1° giugno, che è stato invece anticipato di due settimane (lo scorso 19 maggio).\r

L’Emirates A350 a tre classi dispone di 312 posti: 32 poltrone di nuova generazione in Business Class completamente reclinabili, disposte in configurazione 1-2-1; 21 posti in Premium Economy in configurazione 2-3-2 e 259 spaziosi posti in Economy Class con layout 3-3-3. Progettato per offrire il massimo comfort, l’aeromobile presenta soffitti più alti, corridoi più ampi e una cabina più silenziosa.\r

Emirates vola in Giordania sin dal 1986 e continua a investire su questo mercato; oltre all’A350, la compagnia opera ad Amman anche con l’iconico A380 sui voli EK903/904.\r

Attualmente, l’A350 Emirates serve sei destinazioni a corto e medio raggio, tra cui Edimburgo, Kuwait e Mumbai, e sarà presto operativo anche verso nuove rotte come Oslo, Istanbul e Ho Chi Minh City, solo per citarne alcune. Entro la fine dell’anno, l’aeromobile raggiungerà un totale di 17 destinazioni in tutto il mondo.","post_title":"Emirates introduce l'A350 sulla Dubai-Amman. Entro fine 2025 servirà 17 destinazioni","post_date":"2025-05-22T10:06:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747908362000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490902\" align=\"alignleft\" width=\"236\"] Blanca Pérez Sauquillo[/caption]\r

\r

«La Spagna si conferma prima destinazione per gli italiani anche nel 2024, mentre l’Italia è il quarto Paese per arrivi in Spagna e sesto per capacità di spesa e permanenza. Sei giorni, contro una media internazionale di sette»: così Blanca Pérez Sauquillo, direttrice dell’ente spagnolo del turismo a Milano, in occasione della tappa milanese per la promozione di Malaga e Siviglia. L’evento è stato impreziosito da un’affascinante performance di sand art in cui l’artista ha disegnato con la sabbia immagini evocative di entrambe le città in un racconto poetico di musica e parole, in maniera originale ed emozionante.\r

\r

Malaga si conferma una delle mete predilette dal pubblico italiano, secondo mercato internazionale nel 2025 per numero di arrivi, con quasi 90.000 visitatori e circa 200.000 pernottamenti registrati nel 2024 posizionandosi come destinazione d’eccellenza per segmenti di alto valore aggiunto. Il turismo culturale resta il cuore dell’offerta.\r

\r

Siviglia con eventi culturali di rilievo, una scena artistica e gastronomica in continuo fermento e una ricettività d’eccellenza, rappresenta una destinazione d'eccellenza. La presenza di 14 hotel a 5 stelle, di cui 7 classificati gran lusso, e un tessuto urbano ricco di teatri, gallerie d’arte, spazi scenici e artigianato di qualità, rendono Siviglia una destinazione capace di sedurre i viaggiatori più esigenti.\r

\r

L’estate 2025 segnerà una stagione record per le connessioni aeree dirette tra Italia e Andalusia: da Milano saranno disponibili più di 185.000 verso Malaga con voli operati da Ryanair, easyJet, Wizz Air e Vueling (dagli aeroporti di Malpensa, Bergamo e Linate).\r

\r

Il ministero del turismo spagnolo porta avanti il piano del turismo sostenibile 2030. Non una politica turistica unica per tutto il Paese: attrarre la domanda e, una volta ottenuta, far entrare in campo le regioni e i territori. «Attrarre un turismo dall'elevato valore aggiunto - ha spiegato la direttrice -, altospendente e consapevole, che viaggia in tutte le stagioni. Per la prima volta, a fine anno, partirà una campagna promozionale internazionale con l'assenza di immagini di mare e spiagge. Sarà una campagna incentrata alla scoperta dei territori dell'entroterra, destinazioni fruibili in ogni periodo dell’anno. I nuovi investimenti avranno l’obiettivo di migliorare l’offerta turistica, destagionalizzare e incrementare i giorni di permanenza e capacità di spesa». Dunque una spinta al Mice, al turismo culturale, gastronomico, open-air, slow e assaporare anche la semplicità del turismo rurale.","post_title":"La Spagna punta su destagionalizzazione, scoperta dell’entroterra e soggiorni più lunghi","post_date":"2025-05-22T09:25:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ente-del-turismo-spagnolo","malaga","siviglia","spagna"],"post_tag_name":["Ente del turismo spagnolo","Malaga","siviglia","spagna"]},"sort":[1747905929000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair aumenta gli impegni in termini di capacità verso la Lapponia finlandese per l'inverno 2025-26, aumentando le frequenze settimanali su Rovaniemi, Ivalo e Kittilä. I voli aggiuntivi saranno concentrati nei giorni di maggiore afflusso, in particolare nel weekend, quando, ad esempio, si registra il cambio ospiti nella maggior parte dei cottage in affitto.\r

\r

\r

«Ai passeggeri offriamo collegamenti ancora più capillari verso tutte le nostre destinazioni della Lapponia durante l'inverno - afferma Perttu Jolma, vice president, network di Finnair -. I voli aggiuntivi si concentreranno soprattutto nell'alta stagione da dicembre a febbraio, ma abbiamo previsto anche voli a marzo, a supporto di tutta la stagione invernale».\r

\r

Per la prossima winter la compagnia finlandese opererà fino a 72 voli settimanali per Rovaniemi, 10 in più rispetto all'inverno scorso; e durante l’alta stagione, il vettore volerà verso Rovaniemi fino a 16 volte al giorno il sabato e 14 volte la domenica.\r

\r

Kittilä, molto apprezzata dai viaggiatori diretti ad esempio a Levi e Ylläs, questo inverno offrirà fino a 41 voli settimanali, sette in più rispetto allo scorso anno. Durante le settimane di maggiore affluenza, Finnair volerà a Kittilä fino a otto volte al giorno il sabato e la domenica. Ivalo, la destinazione più a nord servita dal vettore in Finlandia, sarà raggiungibile fino a 33 volte a settimana, con voli aggiuntivi il sabato e la domenica.\r

\r

Oltre alla Lapponia, Finnair aggiungerà anche due frequenze supplementari il sabato e una la domenica per Kuusamo, una popolare destinazione invernale della Finlandia settentrionale.\r

\r

","post_title":"Finnair servirà la Lapponia con un numero record di volo nella winter 2025-26","post_date":"2025-05-22T09:23:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747905784000]}]}}