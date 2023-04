Volotea spinge da Cagliari con le due novità di Firenze e Barcellona Volotea amplia l’operativo da Cagliari con le due nuove rotte per Firenze (decollata ieri) e per Barcellona (al via oggi). Il collegamento per il capoluogo toscana viene operato quattro volte alla settimana (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica) nei periodi di maggiore traffico, con un’offerta di 36.000 posti, pari a oltre 230 voli. Invece, il nuovo volo per Barcellona prevede fino a tre frequenze nei periodi di maggiore traffico (ogni mercoledì, venerdì e domenica), con un’offerta di oltre 27.000 posti, pari a 170 voli. Con le prossime rotte in partenza il 27 maggio verso Atene e Brindisi, Volotea si attesta come seconda compagnia per numero di mete raggiungibili dallo scalo sardo. In questo modo salgono a 14 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Cagliari, di cui sette in Italia (Ancona, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Brindisi e Firenze), quattro in Francia (Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), due in Spagna (Bilbao e Barcellona) e una in Grecia (Atene).

Il primo è un 4 stelle da 43 camere e piscina, che mira a diventare un punto di riferimento della sua area non solo per la domanda leisure individuale, ma anche per il business e i gruppi. Il tutto, contando pure sulle sinergie attivabili con il vicino Borgo di Cortefreda, altra struttura operata da Soges, con la quale si mira a coinvolgere gli ospiti in percorsi esperienziali nel Chianti. Il Podere Mezzastrada è invece una tenuta di lusso dotato di 20 appartamenti, la cui proposta si concentrerà soprattutto su un'offerta leisure declinata in una serie di esperienze nella campagna toscana.\r

\r

\"Il Mezzaterra, in particolare, farà parte del nostro brand proprietario Place of Charme, che a oggi include sette delle otto strutture totali in portfolio, tutte in Toscana\", racconta il fondatore e ceo del gruppo, Andrea Galardi. Nata come classica white label company nel 1999, per volontà dello stesso Andrea, insieme a Paolo Galardi, la società di gestione fiorentina ha infatti deciso cinque anni fa di creare un marchio ad hoc per dare \"un'identità comune alla nostra offerta\", aggiunge il ceo.\r

\r

La SoGes, con il suo brand Place of Charme, si è quindi specializzata nella gestione di strutture a 4 stelle di dimensioni inferiori alle 100 camere: \"Un segmento scarsamente presidiato dalle catene internazionali - prosegue Andrea Galardi -. Abbiamo quindi pensato di creare un modello di business facilmente scalabile e adattabile ad altre strutture. Ciò non esclude naturalmente la possibilità di aggiungere nel futuro anche hotel di dimensioni superiori, soprattutto in un'ottica di economia di scala, utili a ridurre i costi di back office\".\r

\r

Gli hotel SoGes - Place of Charme sono tutti a conduzione diretta (affitto e/o acquisizione), perché \"riteniamo che questo modello garantisca una responsabilizzazione e un'identificazione maggiore nel nostro brand, in particolare rispetto alle formule basate sui contratti di management. Il franchising, al contrario, potrebbe rappresentare un’alternativa valutabile. A patto, però, di mantenere la coerenza con la nostra offerta di servizio\".\r

\r

Sul fronte della domanda, infine, il momento è particolarmente brillante: \"Già per il weekend lungo di Pasqua, i visitatori americani sono praticamente raddoppiati rispetto all’anno scorso, specialmente su Firenze - conclude Andrea Galardi -. Ma prevediamo soprattutto un’estate da tutto esaurito, anche grazie alle nostre strategie di promozione: essenzialmente online, saranno campagne mirate verso i paesi del Nord Europa e l'America, che sono i bacini, insieme a tutta l'area Emea, da dove già proviene la maggioranza dei nostri ospiti. Il focus sarà in special modo sull'offerta esperienziale, il cui interesse sta crescendo esponenzialmente\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Cresce l'offerta Place of Charme: brand toscano di strutture a 4 stelle da meno di 100 camere","post_date":"2023-04-07T13:10:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680873021000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea amplia l'operativo da Cagliari con le due nuove rotte per Firenze (decollata ieri) e per Barcellona (al via oggi).\r

Il collegamento per il capoluogo toscana viene operato quattro volte alla settimana (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica) nei periodi di maggiore traffico, con un’offerta di 36.000 posti, pari a oltre 230 voli. Invece, il nuovo volo per Barcellona prevede fino a tre frequenze nei periodi di maggiore traffico (ogni mercoledì, venerdì e domenica), con un’offerta di oltre 27.000 posti, pari a 170 voli. Con le prossime rotte in partenza il 27 maggio verso Atene e Brindisi, Volotea si attesta come seconda compagnia per numero di mete raggiungibili dallo scalo sardo.\r

In questo modo salgono a 14 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Cagliari, di cui sette in Italia (Ancona, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Brindisi e Firenze), quattro in Francia (Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), due in Spagna (Bilbao e Barcellona) e una in Grecia (Atene).","post_title":"Volotea spinge da Cagliari con le due novità di Firenze e Barcellona","post_date":"2023-04-07T12:50:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680871827000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

[caption id=\"attachment_443312\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Magrin[/caption]\r

\r

Jonas Vacanze ha partecipato al workshop “Ci vediamo in Corsica”, realizzato dalla Camera di Commercio Corsa in partnerariato con l’Agence du Turisme della Corsica e Atout France per mettere a confronto gli operatori del turismo dell’isola con quelli italiani.\r

\r

«La nostra filosofia è quella di vivere vacanze a basso impatto ambientale, ovvero in barca a vela, in bicicletta e facendo trekking – afferma Luca Magrin, che ha fondato Jonas 35 anni fa – Da anni uno dei nostri grandi successi in Corsica è la “rotta dei cetacei”, uno degli itinerari più battuti in barca a vela: partiamo da Livorno, passiamo da Capraia e seguiamo la costa del “dito” della Corsica, la propaggine settentrionale. Facciamo anche la splendida parte meridionale della Corsica, con Maddalena, Bonifacio, Lavezzi e Cavallo.\r

\r

«Negli ultimi anni abbiamo pensato di proporre dei percorsi sia in bici che a piedi: trekking incantevoli con vista sul mare e alla portata di tutti sulle vie del GT20, il Sentier de grande randonnée, oppure esperienze in bicicletta lungo il GT20, dove gli sportivi possono sperimentare il grande senso civico dei corsi, che danno sempre la precedenza ai ciclisti».\r

\r

La storia di Jonas viaggi ha preso il via con le vacanze in bici - «Siamo stati i primi in Italia a organizzarle quando è esplosa l’attenzione per le due ruote» - poi è stata la volta delle vacanze in barca a vela - «con la nostra offerta copriamo tutto il Mediterraneo» - quindi è arrivato il trekking.\r

\r

«Prima del Covid facevamo gruppi di 15/30 persone, - sottolinea Magrin - ma oggi si preferisce viaggiare in gruppi di 7/10 persone, così in una settimana si raggiunge una bella dimensione di equilibrio, anche in termini di rapporti interpersonali. Le nostre destinazioni sono in Italia, in Europa e nel mondo. Chi sceglie far vacanze con Jonas sa che sarà una vacanza di gruppo e desidera incontrare altre persone, quindi è tanto importante il lato sociale».\r

\r

La vacanza comincia sempre in loco, dove gli ospiti trovano tutto il necessario per la loro esperienza, ma - se necessario - il to si occupa anche dello spostamento da casa alla destinazione. Interessanti i numeri: «Le cose stanno andando molto bene: nel 2020 abbiamo fatto il 70% del 2019, nel 2021 l'80% e nel 2022 siamo quasi arrivati al 90%. Quest'anno pensiamo di riuscire a superare i numeri del 2019, infatti per la prossima estate abbiamo già 150 prenotazioni settimanali».\r

\r

E sono davvero tante le novità di Jonas per l’estate: oltre 90 programmi, 30 dei quali inediti: “nuove destinazioni, nuovi programmi, nuove emozioni da vivere in bici, con il trekking o sulle onde del mare”, da scoprire sul sito del to.\r

\r

","post_title":"Jonas Viaggi: alla scoperta del mondo a piedi, in bicicletta e in barca a vela","post_date":"2023-04-07T11:51:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680868312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443308","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà lo scrittore Riccardo Mazzeo, che presenterà il suo ultimo lavoro Dialogo cinema e letteratura. Ma anche l’inviato di Repubblica Riccardo Staglianò, la scrittrice e giornalista del Corriere della Sera Emilia Costantini con il suo libro Risveglio dal buio, l’autore Vittorio Russo che, accompagnato dal suo editore Sandro Teti, presenterà il romanzo Sulle tracce di Pigafetta e Magellano. A loro si aggiungeranno poi la book blogger Giulia Ciarapica, autrice di Chi dà luce rischia il buio, che terrà un corso intensivo di scrittura creativa, nonché l’attore ed esperto di vini naturali Gino Manfredi, che condurrà una degustazione associando a ogni vino una poesia dedicata al nettare degli dei.\r

\r

E' il parterre di posti che animerà l'undicesima edizione di una Nave di Libri per Barcellona: il festival della letteratura sul mare organizzato dalla testata Leggere:tutti. L’evento è in programma dal 21 al 27 aprile prossimi sia a bordo delle ammiraglie Grimaldi Lines sulla tratta Civitavecchia-Barcellona, sia nella città catalana trasformata, per l'occasione della festa patronale di San Giorgio,. in un immenso mercato di rose e libri, per il tradizionale scambio di doni tra innamorati.\r

\r

Ma non solo: da quest’anno Una Nave di Libri per Barcellona è parte integrante del progetto Desibook finanziato da Erasmus+, con l’obiettivo di promuovere la dimensione digitale, l’inclusione e la sostenibilità ambientale, attraverso la cultura e la creatività. Per questo motivo parteciperanno al viaggio anche gli studenti e i docenti di cinque istituti scolastici, provenienti da Grecia, Turchia, Bulgaria, Spagna e Italia.\r

\r

Saranno numerosi inoltre i momenti di intrattenimento durante la navigazione, con un ricco programma di reading, dibattiti, e presentazioni e con l’evento più atteso: la festa per i 25 anni della rubrica gastronomica del Tg2 Eat Parade, alla presenza del suo ideatore e conduttore Bruno Gambacorta. A terra, infine, tre intere giornate verranno dedicate alla visita di Barcellona, particolarmente animata in occasione della festa di San Giorgio.","post_title":"Grimaldi: torna una Nave di Libri per Barcellona. Il programma e i protagonisti dell'evento","post_date":"2023-04-07T10:46:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680864406000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_431836\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

\r

Dal rilevamento dell’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi le vacanze Pasquali e i Ponti primaverili riconfermano che la fruizione di prodotti turistici ha acquisito per i consumatori un valore preponderante rispetto ad altri beni. La fascia medio-alta della popolazione tende a risparmiare su altre tipologie di consumi, fa alcune rinunce, ma non si priva dei viaggi che, ormai, si sono trasformati in un bisogno psico-fisico incomprimibile.\r

\r

A livello quantitativo i dati degli associati Astoi evidenziano risultati molto positivi: aprile 2023 rappresenta ad oggi uno dei mesi con migliori performance di vendite, non solo rispetto allo scorso anno, ma anche rispetto agli anni pre-pandemia. Il 2019 era stato infatti un anno particolarmente favorevole al turismo grazie al calendario (il cosiddetto Ferraprile) e, rispetto a quei volumi, l’Osservatorio Astoi rileva dati molto incoraggianti che, di fatto, si avvicinano a quelli di aprile 2019.\r

\r

Il confronto con lo scorso anno, appena chiuso il capitolo pandemia, non può essere omogeneo e coerente in quanto il numero di destinazioni, voli, hotel dell’offerta era sensibilmente inferiore rispetto a quest’anno.\r

\r

«I dati rilevati per Pasqua e Ponti confermano l’importante ripresa del settore dei viaggi organizzati, già ratificata quest’inverno - commenta il presidente di Astoi Pier Ezhaya -. Anche per la primavera riscontriamo una forte crescita rispetto al 2022 e ci avviciniamo ai volumi del pre-pandemia con una tendenza che ci spinge ad essere ottimisti anche per l’estate. Si torna sempre più a programmare ed anticipare le prenotazioni per assicurarsi le quotazioni più favorevoli e la disponibilità delle migliori soluzioni di viaggio. Durante i ponti non viaggiano solo le coppie ma anche le famiglie, target intrinsecamente legato al Turismo organizzato per le tutele e l’assistenza che vengono garantite».\r

\r

Non ha frenato l’inevitabile rincaro dei pacchetti turistici, che si attesta - con medie variabili in funzione delle destinazioni - dal 10% al 20%. I Tour Operator hanno contrattato e tentato di contenere gli aumenti causati dall’inflazione ma, naturalmente, non è stato possibile impedirne l’impatto sui prezzi di vendita.\r

\r

Moltissimi i consumatori previdenti che, non appena preso atto della generosità di ponti e combinazioni favorevoli che caratterizzano il calendario 2023, si sono indirizzati verso le formule di advance booking, che premiano i clienti che prenotano prima. Infatti, i consumatori hanno iniziato a bloccare i ponti primaverili già nell’ultimo bimestre del 2022, lasciando meno spazi per chi è incline al last minute.\r

\r

A livello di destinazioni, molte sono nette riconferme, a partire dall’Egitto. Nei Ponti di Pasqua, 25 Aprile e 1° Maggio hanno trionfato le crociere sul Nilo e i soggiorni balneari nel Mar Rosso, così come le Canarie e Capo Verde per il mare e la Giordania per i tour.\r

\r

Sul lungo raggio, l’Oceano Indiano è leader: Zanzibar, Maldive, Seychelles, Mauritius. Buoni risultati anche per Giappone e Stati Uniti. \r

\r

Il Nord Europa - in particolare Islanda e Norvegia - ha ricevuto ampi gradimenti e, come per l’inverno, si riconferma un ritorno alla prenotazione dei city break nelle principali capitali europee. Anche questi prodotti, tipicamente idonei al “fai da te”, vengono prenotati attraverso la filiera del Turismo Organizzato, che è la sola in grado di offrire tutele, garanzie e assistenza.\r

\r

Le persone che si affidano ai tour operator richiedono sempre più servizi ancillari rispetto al pacchetto volo+hotel. Nel sud Italia, molto richiesto per il clima già favorevole, vengono scelte esperienze in grado di far apprezzare i territori: enogastronomia, turismo sportivo, local coach.\r

\r

","post_title":"Astoi su Pasqua e ponti: risultati molto incoraggianti","post_date":"2023-04-07T10:46:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680864402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un 2022 chiuso con un fatturato su livelli del 51% più alti rispetto a quelli del 2019, per Club del Sole anche il 2023 si apre con ottimi segnali, trainati soprattutto dall'incremento della domanda internazionale, che si mantiene su quote a doppia cifra percentuale superiori alle previsioni: indice di un crescente interesse verso l’open air.\r

\r

Il gruppo si appresta quindi ad affrontare la nuova stagione con importanti rinnovamenti, sia nei servizi sia nell’offerta di prodotto. A partire dagli oltre 300 nuovi lodge di ultima generazione, spaziosi, di design e realizzati con materiali riciclati e riciclabili. Ma si segnala anche l'ampliamento delle aree ricreative e dei parchi piscine, tra cui l’installazione di un secondo parco acquatico con pool bar al Romagna Family Village di Riccione. C'è poi l'estensione del protocollo di ospitalità per gli amici a quattro zampe, Family dog friendly, a tutte le strutture del gruppo. Si espande pure il prodotto Bike Experience, che integra il bike tourism nel ventaglio delle offerte dei villaggi, nonché il progetto business Workin’ Glamp: un concept innovativo per eventi business 100% open air.\r

\r

A livello di prodotto, tra i progetti 2023 spiccano rilevanti novità orientate a nuovi segmenti di mercato, come una nuova area dedicata a cerimonie ed eventi e business presso il Desenzano Lake Village. Non mancheranno inoltre novità aggiuntive anche nel settore della ristorazione, con il restyling strutturale e funzionale delle aree f&b grazie al supporto dello chef stellato Fabio Groppi. Anche l’offerta dei servizi sarà più ricca: oltre al potenziamento del progetto Bike Experience, saranno installati sei campi da padel nelle strutture del Polo Rimini e Riccione.\r

\r

Valore aggiunto alla proposta ricettiva del gruppo è anche la recente partnership con Freedome: startup, marketplace di esperienze outdoor. Allo Stella Del Mare Family Camping Village verrà invece realizzato il format innovativo Green Beach: una spiaggia completamente immersa nella natura. Altra novità della stagione sarà l’inserimento, nella maggior parte delle strutture, di un full life concierge: una nuova figura professionale di assistenza al cliente on-site, che accoglierà, interagirà e supporterà costantemente gli ospiti, per tutta la durata del soggiorno. Sul fronte innovazioni tecnologiche, infine, è stato potenziato il sistema cashless.\r

\r

“Grandi investimenti per una stagione 2023 che è già partita molto bene - sottolinea il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -. Una menzione speciale va ai mercati esteri, in particolare quelli di lingua tedesca, del Nord Europa e, dato a sorpresa, della Francia. Accogliere gli ospiti che provengono da questo Paese, dove sono maggiormente diffusi i format di ospitalità più evoluti, è infatti un ulteriore motivo di orgoglio per noi di Club del Sole, che conferma l’elevato standard percepito del nostro brand e del nostro modello ricettivo”.\r

\r

Il calendario delle aperture dei Club del Sole\r

\r

","post_title":"Parte forte il 2023 di Club del Sole trainato dalla domanda internazionale. Tutte le novità dell'anno","post_date":"2023-04-07T10:14:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680862450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443288","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Bologna è sempre più vicino al totale recupero di traffico rispetto al periodo pre-pandemia. Lo scalo ha infatti registrato a marzo 675.925 passeggeri, in crescita del 21,2% rispetto a un anno fa e ad un meno 7,5% rispetto a marzo 2019.\r

\r

Nel dettaglio, i passeggeri su voli domestici sono stati 156.343 (-5,7% sul 2022), mentre i passeggeri su voli internazionali sono stati 519.582, in forte crescita sul 2022 (+32,5%). I movimenti aerei di marzo 2023 sono stati 5.132, in aumento del 12,3% sul 2022, ma ancora inferiori dell'11,1% rispetto al 2019. In aumento i volumi di merci trasportate per via aerea, pari a 4.021,6 tonnellate, in crescita del 3,8% sul 2022.\r

\r

Le destinazioni più richieste sempre a marzo scorso sono state: Catania, Barcellona, Londra Heathrow, Parigi Charles de Gaulle, Palermo, Madrid, Tirana, Istanbul, Francoforte e Bucarest.\r

\r

Il bilancio complessivo del primo trimestre del 2023 evidenzia per il Marconi un totale di 1.801.409 passeggeri (in crescita del 42% sul 2022 e in calo dell'8,1% sul 2019). Sono stati 14.014 i movimenti complessivi (+20,7% sul 2022 e -13,2% sul 2019), mentre le merci trasportate sono state 10.678 tonnellate (+1,7% sul 2022 e +5,9% sul 2019).","post_title":"Aeroporto Bologna: oltre 1,8 milioni di passeggeri nel primo trimestre","post_date":"2023-04-07T09:57:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680861459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Mauritius ha scelto Apg quale gsa sui mercati di Austria, Belgio, Cipro, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. La stessa Apg rappresenta già il vettore su diversi mercati, tra cui Italia, Stati Uniti, Canada e Germania. La compagnia aerea punta così a rafforzare la sua presenza globale e ad ampliare le vendite nei mercati critici e generare ulteriore turismo da questi mercati.\r

In particolare, la nomina di Apg è destinata a svolgere un ruolo chiave nel facilitare la strategia di sviluppo della compagnia aerea, in particolare con l'introduzione di nuove operazioni in Europa. Air Mauritius, infatti, dal prossimo ottobre, aprirà due nuovi voli settimanali per Ginevra, aumentando anche le sue frequenze per Londra con un volo giornaliero per l'aeroporto di Gatwick, dal 29 ottobre 2023.\r

\"In linea con il nostro obiettivo di supportare Mauritius a raggiungere l'obiettivo di 1,4 milioni di visitatori entro la fine di quest'anno, consideriamo questa iniziativa come un mezzo ottimale per aumentare la nostra rete di agenti di vendita distinti collaborando con Apg, che riteniamo rafforzerà le vendite di Air Mauritius\" ha sottolineato Kresimir Kucko, ceo della compagnia aerea.","post_title":"Air Mauritius sceglie Apg come gsa su altri otto mercati e punta a crescere in Europa","post_date":"2023-04-07T09:34:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680860093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate di Air Dolomiti vede potenziato il network voli operati da Monaco di Baviera, da dove la compagnia italiana del gruppo Lufthansa servirà sei nuove rotte, principalmente con Embraer 195 da 120 posti.\r

\r

Da maggio verranno introdotti voli giornalieri per Parigi Orly, con partenza dalla Germania alle 17:00 e arrivo alle 18:35, e ritorno alle 19:15 e atterraggio alle 20:40. Un secondo volo mattutino sarà lanciato a giugno, con partenza dalla Baviera alle 7.20 (arrivo alle 8.55) e ritorno dalla Francia alle 9.35 (arrivo alle 11).1° giugno 2023 per vedere il lancio di due, poi progressivamente tre rotazioni\r

\r

Dal prossimo 1° giugno invece sarà la volta di collegamenti giornalieri tra Monaco di Baviera e Ginevra-Cointrin (rotta attualmente operata da Lufthansa stessa).\r

\r

Le altre novità riguardano Cluj in Romania e Dresda (sempre dal 1° maggio), Jersey nel Regno Unito dal 27 maggio e Cracovia, dal 1° giugno. Air Dolomiti opera già da Monaco i collegamenti verso diversi aeroporti italiani: Bari, Bologna, Cuneo, Firenze, Genova, Milano (Linate e Malpensa), Olbia, Torino, Venezia, Verona e Brindisi, in alta stagione.","post_title":"Air Dolomiti amplia il raggio d'azione da Monaco di Baviera","post_date":"2023-04-07T09:09:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680858576000]}]}}