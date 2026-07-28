Volotea: Ancona è l’ottava base in Italia, operativa dal prossimo dicembre L’aeroporto di Ancona diverrà l’ottava base italiana di Volotea, la ventiduesima a livello europeo. Operativa da dicembre 2026, la base ospiterà un Airbus A320 e verranno creati 30 nuovi posti di lavoro diretti e circa 170 indiretti. Attiva all’Aeroporto delle Marche dal 2012, anno di fondazione di Volotea, la compagnia ha trasportato ad oggi oltre 1,2 milioni di passeggeri con un load factor del 95% registrato fino a giugno 2026. Per l’anno in corso, il vettore offre oltre 150.000 posti in vendita, in crescita del 12% rispetto al 2025, e un network di 6 destinazioni verso tre Paesi: 3 in Italia (Catania, Olbia e Palermo); 1 in Francia (Parigi Orly) e 2 in Spagna (Barcellona e Madrid). Network destinato a crescere e nelle prossime settimane con l’annuncio di nuove destinazioni. «Ancona è una tappa importante nel percorso di consolidamento di Volotea in Italia: aprire una nuova base significa scegliere di investire nel lungo periodo su un territorio e sulle persone che lo abitano – ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea –. Con questa ventiduesima base europea confermiamo la nostra missione: avvicinare le città europee di medie e piccole dimensioni, creando nuove connessioni. Condividiamo con la Regione Marche obiettivi di qualità, affidabilità del servizio e sviluppo sostenibile del territorio: un impegno che guida ogni giorno il nostro lavoro e che si riflette negli elevati livelli di puntualità, regolarità dei voli e soddisfazione dei nostri passeggeri. Siamo convinti che questa nuova base contribuirà a rafforzare il ruolo delle Marche come destinazione sempre più attrattiva e connessa con il resto d’Europa, consentendo a un numero crescente di viaggiatori di scoprirne il patrimonio e le eccellenze». «L’apertura della base Volotea rappresenta un passaggio di grande valore strategico per il nostro aeroporto – ha sottolineato Giorgio Buffa, amministratore delegato di Ancona International Airport -. Segna l’inizio di una nuova fase, in cui la crescita nasce da una prospettiva condivisa, fondata sull’analisi dei dati e su una visione di lungo periodo. In questi mesi i team di Volotea e dell’aeroporto hanno lavorato fianco a fianco, unendo competenze e obiettivi per costruire un progetto solido e coerente con il modello di sviluppo che le Marche intendono perseguire. Per i marchigiani, non parliamo di una semplice espansione delle destinazioni, ma di uno sviluppo mirato: attraverso indagini sul territorio e lo studio dei flussi, individueremo le rotte che servono davvero a cittadini e imprese, capaci al tempo stesso di attrarre flussi turistici di valore, rendendo il nostro aeroporto un volano di crescita per le Marche». Condividi

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Per l’anno in corso, il vettore offre oltre 150.000 posti in vendita, in crescita del 12% rispetto al 2025, e un network di 6 destinazioni verso tre Paesi: 3 in Italia (Catania, Olbia e Palermo); 1 in Francia (Parigi Orly) e 2 in Spagna (Barcellona e Madrid). Network destinato a crescere e nelle prossime settimane con l'annuncio di nuove destinazioni.\r

«Ancona è una tappa importante nel percorso di consolidamento di Volotea in Italia: aprire una nuova base significa scegliere di investire nel lungo periodo su un territorio e sulle persone che lo abitano – ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea -. Con questa ventiduesima base europea confermiamo la nostra missione: avvicinare le città europee di medie e piccole dimensioni, creando nuove connessioni. Condividiamo con la Regione Marche obiettivi di qualità, affidabilità del servizio e sviluppo sostenibile del territorio: un impegno che guida ogni giorno il nostro lavoro e che si riflette negli elevati livelli di puntualità, regolarità dei voli e soddisfazione dei nostri passeggeri. Siamo convinti che questa nuova base contribuirà a rafforzare il ruolo delle Marche come destinazione sempre più attrattiva e connessa con il resto d’Europa, consentendo a un numero crescente di viaggiatori di scoprirne il patrimonio e le eccellenze».\r

«L'apertura della base Volotea rappresenta un passaggio di grande valore strategico per il nostro aeroporto - ha sottolineato Giorgio Buffa, amministratore delegato di Ancona International Airport -. Segna l'inizio di una nuova fase, in cui la crescita nasce da una prospettiva condivisa, fondata sull'analisi dei dati e su una visione di lungo periodo. In questi mesi i team di Volotea e dell’aeroporto hanno lavorato fianco a fianco, unendo competenze e obiettivi per costruire un progetto solido e coerente con il modello di sviluppo che le Marche intendono perseguire. Per i marchigiani, non parliamo di una semplice espansione delle destinazioni, ma di uno sviluppo mirato: attraverso indagini sul territorio e lo studio dei flussi, individueremo le rotte che servono davvero a cittadini e imprese, capaci al tempo stesso di attrarre flussi turistici di valore, rendendo il nostro aeroporto un volano di crescita per le Marche».","post_title":"Volotea: Ancona è l'ottava base in Italia, operativa dal prossimo dicembre","post_date":"2026-07-28T12:56:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785243393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519833","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo shopping tourism torna al centro del confronto tra operatori con la nona edizione di Shopping Tourism – il forum italiano, l’appuntamento ideato e organizzato da Risposte Turismo che quest’anno farà tappa a Parma, venerdì 18 settembre.\r

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Il Forum, in programma all’Auditorium Paganini, riunirà operatori e stakeholder del comparto per fare il punto sull’evoluzione del segmento e sulle opportunità di sviluppo per destinazioni e imprese. Tra i temi in agenda, il ruolo degli acquisti di prodotti enogastronomici locali nella valorizzazione dei territori, il mercato dei turisti provenienti dall’India, le strategie per intercettare la Gen Z e il peso dello shopping tourism nelle politiche di promozione turistica.\r

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Un confronto che coinvolge una filiera trasversale, dal retail agli operatori turistici, dagli enti di promozione alle amministrazioni pubbliche, fino a ricettività, trasporti e associazioni di categoria. Al centro, la necessità di rafforzare il dialogo tra turismo e commercio e di costruire strategie condivise in grado di trasformare lo shopping in una componente sempre più strutturata dell’esperienza di viaggio.\r

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«La collaborazione tra il mondo del turismo e quello del retail è ancora troppo spesso insufficiente, mentre strategie condivise potrebbero generare benefici significativi», sottolinea Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo, evidenziando anche la necessità di dare continuità agli investimenti. «Sviluppare una destinazione attrattiva per lo shopping tourism richiede tempo, visione e la capacità di confermare nel tempo una scelta strategica».\r

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Per l’Emilia-Romagna, che ospita per la seconda volta il Forum dopo la tappa di Bologna del 2022, lo shopping tourism rappresenta invece uno strumento per rafforzare la capacità di attrazione e fidelizzazione dei visitatori. «Il legame tra turismo e retail è un importante elemento delle politiche che stiamo portando avanti», commenta Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Sport e Commercio della Regione Emilia-Romagna.\r

Attesa per lo Shopping Tourism Italian Monitor\r

Come nelle precedenti edizioni, uno dei momenti centrali della giornata sarà la presentazione in anteprima dello Shopping Tourism Italian Monitor 2026, il progetto di ricerca di Risposte Turismo che dal 2016 monitora l’evoluzione del segmento attraverso dati, indagini, casi studio ed esperienze italiane e internazionali.\r

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Un appuntamento particolarmente atteso dal mercato, anche alla luce della crescente attenzione riservata allo shopping tourism nelle strategie di sviluppo delle destinazioni e nelle politiche di marketing degli operatori.\r

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L’edizione 2026 è organizzata con il sostegno del Ministero del Turismo, Apt Emilia-Romagna e Fondazione Parma Welcome, con la collaborazione di ASCOM Parma e il patrocinio del Comune di Parma. Main sponsor sono Global Blue, Mastercard e Fidenza Village – The Bicester Collection, mentre il Consorzio del Parmigiano Reggiano è sponsor dell’evento.","post_title":"Shopping tourism, il Forum italiano di Risposte Turismo fa tappa a Parma","post_date":"2026-07-28T12:24:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["parma","risposte-turismo","shopping-tourim"],"post_tag_name":["Parma","Risposte turismo","shopping tourim"]},"sort":[1785241496000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519831","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"JetBlue alza il sipario su BlueFirst, la nuova prima classe per i voli domestici: la cabina sarà disponibile sui velivoli della compagnia che non dispongono di Mint, la classe premium di fascia più alta.\r

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L'introduzione di BlueFirst è prevista nel corso dell’anno, anche se al momento non è stata ancora fissata una data precisa. Finora, JetBlue offriva principalmente due livelli di comfort: la cabina standard, ora denominata Main, e una cabina più confortevole chiamata EvenMore. Con BlueFirst, la compagnia aggiunge quindi una vera e propria prima classe sui propri voli nazionali, come già fanno altre grandi compagnie aeree americane.\r

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La novità importante è che BlueFirst non sostituirà Mint: i due prodotti coesisteranno. In pratica, Mint rimarrà il prodotto premium più completo, mentre BlueFirst sarà la nuova prima classe nazionale installata sugli aerei che non dispongono di Mint.\r

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JetBlue coglie l’occasione anche per modificare il proprio sistema di vendita dei biglietti e d’ora in poi offrirà tre tipi di tariffe: Base, Standard e Flex. La tariffa Base sarà la più economica, ma anche la meno flessibile: la selezione del posto a sedere non sarà inclusa e le condizioni di cancellazione saranno più restrittive.","post_title":"JetBlue introdurrà una cabina di prima classe 'basica' per i voli domestici","post_date":"2026-07-28T12:03:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785240224000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519823","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_496419\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Bettinelli[/caption]\r

ACI blueteam annuncia la quinta edizione del GP Travel Club, in programma dal 4 al 6 settembre 2026 all'Autodromo nazionale di Monza, in occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1.\r

Un appuntamento per cui ACI blueteam ha deciso di raddoppiare il proprio investimento assicurandosi l'esclusiva delle due Torri hospitality dell'Autodromo, la storica Torre Nord e la nuova Torre Sud. Quest’ultima rappresenterà il cuore dell’esperienza riservata a clienti e partner, mentre la Torre Nord sarà destinata al lancio di un nuovo progetto strategico di incoming, pensato per rafforzare il posizionamento di ACI blueteam sui mercati esteri e aprire una nuova linea di business legata all’accoglienza e ai grandi eventi in Italia.\r

Il nuovo format rafforza ulteriormente il posizionamento del GP Travel Club come luogo d'incontro tra aziende, partner e protagonisti del settore travel e della mobilità aziendale, creando occasioni di confronto e sviluppo di nuove opportunità di business in un contesto unico, dove sport, innovazione e relazioni si incontrano. Il GP Travel Club rappresenta per ACI blueteam un appuntamento simbolico che esprime pienamente la mission dell'azienda: accompagnare la mobilità delle imprese con servizi sempre più evoluti, valorizzando al tempo stesso l'eccellenza italiana e i grandi eventi capaci di creare connessioni tra persone, aziende e territori.\r

Anche quest'anno numerosi partner accompagneranno le tre giornate dell'evento. La giornata di venerdì 4 settembre, dedicata allo staff ACI blueteam, vedrà la partecipazione di JetBlue, Minor Hotels e Air Europa. Sabato 5 settembre, riservato a una selezione di Top Client, saranno Partner Starhotels, Turkish Airlines e Trenitalia (Gruppo FS), mentre domenica 6 settembre, sempre dedicata ai Top Client, saranno presenti Emburse e Turkish Airlines, che conferma così il proprio ruolo di sponsor dell'evento in entrambe le giornate dedicate alla clientela, consolidando la partnership con ACI blueteam in un contesto di grande prestigio internazionale.\r

“Il GP Travel Club rappresenta per noi molto più di un appuntamento annuale: è un'occasione unica per condividere con i nostri clienti e partner le emozioni e i valori di uno degli eventi sportivi più prestigiosi e coinvolgenti al mondo – afferma Roberto Bettinelli, direttore generale di ACI blueteam –. La quinta edizione segna un ulteriore passo nel percorso di crescita di questo progetto, che coniuga business relation e passione sportiva in un contesto di assoluta eccellenza.\r

\"Aver esteso la nostra presenza a entrambe le Torri hospitality dell'Autodromo significa investire ancora di più in un format nel quale crediamo fortemente, offrendo ai nostri ospiti la possibilità di vivere il Gran Premio da una prospettiva privilegiata, immersi nell'atmosfera unica della Formula 1 e protagonisti di un'esperienza esclusiva, completa e coinvolgente. Siamo particolarmente lieti di poter contare anche quest'anno sul supporto di Partner di primo piano e sulla presenza rafforzata di Turkish Airlines, con cui condividiamo una visione orientata all'eccellenza del servizio, alla valorizzazione dei grandi eventi internazionali e alla costruzione di relazioni sempre più solide e durature”.","post_title":"ACI blueteam, due Torri in esclusiva per il Gran Premio di Monza","post_date":"2026-07-28T10:31:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1785234710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_465401\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michael O'Leary[/caption]\r

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L'Irish Times ha pubblicato una notizia particolarmente interessante: Michael O'Leary sta preparando Ryanair a una recessione economica. Secondo il giornale, O'Leary crede che stia per arrivare un forte shock e intende assicurarsi che la sua compagnia sia pronta. Certamente, la forza di Ryanair risiede nel fatto che è cresciuta quando i suoi concorrenti erano deboli e sembra aver imparato da quell'esperienza.\r

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Gli utili di Ryanair sono calati del 34% poiché il calo della domanda ha costretto la compagnia aerea ad aumentare i prezzi per mantenere il tasso di occupazione, il tutto mentre i prezzi del carburante sono saliti alle stelle. Ad esempio, la compagnia aerea ammette che finora è stato venduto solo il 40% dei posti per settembre, una percentuale molto bassa.\r

Senza debiti\r

I problemi di Ryanair in realtà non esistono perché non ha debiti. Ma sa bene che per crescere deve cogliere le occasioni al volo. Di fronte a una crisi, qualora si verificasse, i suoi concorrenti, se non sono finanziariamente solidi – e non lo sono – hanno due opzioni: ridurre le rotte o aumentare i prezzi. \"Alcuni sopporteranno eroicamente le perdite\", prevede O'Leary, \"cercando di attirare i viaggiatori con il Wi-Fi gratuito\", che il dirigente di Ryanair paragona a \"annegare sul Titanic mentre la melodia del violino continua a suonare\".\r

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Al contrario, il Times afferma che la situazione di Ryanair è molto diversa: priva di debiti, avendo riacquistato azioni per un valore di 700 milioni di euro e con 2,8 miliardi di euro in contanti in banca, la compagnia ritiene sia giunto il momento di prepararsi ad \"eventualità impreviste\". Pertanto, punta ancora a raggiungere 4 miliardi di euro di riserve di liquidità per garantire la massima sicurezza.","post_title":"O'Leary prepara Ryanair alla recessione economica prossima ventura","post_date":"2026-07-28T10:09:39+00:00","category":["senza-categoria","trasporti"],"category_name":["Senza categoria","Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1785233379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A un anno dal lancio, Dynamiko, la piattaforma B2B di Going pensata per offrire alle agenzie di viaggio tariffe competitive, accesso a un’ampia offerta e possibilità di personalizzazione, traccia un primo bilancio con 1.500 agenzie registrate e oltre 600 già attive.\r

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«Abbiamo voluto offrire alle adv uno strumento che garantisse autonomia e libertà operativa, mantenendo alle spalle la solidità di un tour operator», spiega Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going. Le agenzie possono costruire pacchetti combinando voli di linea e low cost, treni, hotel, trasferimenti, tour ed esperienze, accedendo a quotazioni nette e definendo prezzo e margine.\r

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Going resta l’organizzatore del viaggio, con tutte le responsabilità connesse e un’assistenza in italiano attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il booking verifica ogni prenotazione dopo la conferma e prima della partenza; in caso di cancellazioni o criticità, anche sui voli low cost, interviene il team interno. La piattaforma riunisce in un unico ambiente i principali fornitori del mercato, evitando alle adv di lavorare su più sistemi e ampliando l’accesso a destinazioni e prodotti oltre la programmazione Going. Cresce inoltre l’impiego di Dynamiko per itinerari multidestinazione e combinazioni articolate.\r

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Per Casabianca, il dinamico non cannibalizza il tailor made, ma libera risorse per una programmazione più personalizzata. «Le adv hanno clienti da coccolare e cercano proposte meno standardizzate». Da qui l’attenzione a viaggi costruiti attorno alle passioni, dal fútbol sudamericano alla musica country, secondo una logica di “sightdoing”: non solo vedere una destinazione, ma viverla davvero.\r

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L’obiettivo resta raggiungere 20 milioni di euro di fatturato sulla componente dinamica. Un traguardo che Going considera ancora alla portata, sostenuto dalla ripresa delle transazioni dopo una fase di lieve rallentamento e da una domanda che tende a concentrarsi sempre più vicino alla data di partenza.\r

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Sul fronte dell’offerta, Going sta inoltre lavorando a nuovi contenuti per le attività B2B di informazione, formazione e training rivolte alle agenzie. La ricerca di esperienze autentiche guida anche Going2Italy, la divisione incoming, dove cresce l’interesse dei mercati esteri per territori meno noti, cultura, gastronomia, artigianato e Made in Italy. Una tendenza che, secondo Casabianca, si consolida anche tra gli italiani diretti all’estero. «Nella costruzione dei nuovi viaggi - spiega - entrerà sempre più anche la sostenibilità, con attenzione alla dimensione sociale: rispetto delle comunità locali, equilibrio dei territori e proposte capaci di generare valore per il viaggiatore e per chi lo accoglie».","post_title":"Dynamiko, primo bilancio positivo per Going: 1.500 adv registrate","post_date":"2026-07-28T10:00:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785232804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519779","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499377\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Miguel de Alvarado[/caption]\r

Chat medica 24/7 e videoconsulto disponibili da metà giugno anche per l’offerta B2B di Heymondo. Nell’ottica di sviluppare un ecosistema di assistenza immediata e sempre accessibile, il broker online specializzato in assicurazioni di viaggio digitali amplia ulteriormente i servizi delle polizze tradizionali, puntando sulla progressiva integrazione di prodotti ad alto valore aggiunto. \r

Da oggi Heymondo business amplia ulteriormente i propri servizi per rendere ancora più semplice la vita dei viaggiatori, introducendo il nuovo servizio di Chat medica 24/7 e videoconsulto, che garantisce un accesso rapido all'assistenza sanitaria anche durante il viaggio. Dalla copertura per le spese sanitarie con massimali fino a 10.000.000 di euro nella versione Heymondo Advanced Flex alle molteplici garanzie di annullamento del viaggio, passando per l’anticipo di denaro in caso di ricovero o emergenze, la polizza Heymondo offre il vantaggio di poter essere confezionata per livelli di esigenza crescente, ma sempre nel modo digitalmente più agile e intuitivo.\r

“Con questa novità rafforziamo ulteriormente la nostra offerta dedicata al canale B2B», dichiara Miguel De Alvarado, responsabile canale B2B di Heymondo Italia. «Il nostro obiettivo è offrire agli agenti di viaggio, tour operator e ai loro clienti un'assistenza sempre più completa, immediata e di valore, capace di rispondere alle esigenze del mercato attraverso soluzioni flessibili e innovative. L'introduzione della Chat Medica 24/7 e del servizio di videoconsulto rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di innovazione: strumenti pensati per semplificare l'accesso all'assistenza sanitaria durante il viaggio e per offrire ai nostri partner un servizio distintivo, in cui tecnologia e supporto concreto si mettono al servizio dei viaggiatori”.\r

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Attraverso l'app\r

A partire da giugno 2026, tutte le nuove polizze emesse includono un servizio che consente ai viaggiatori di entrare in contatto con professionisti sanitari qualificati. Attraverso l'app Heymondo installata sul proprio smartphone, i clienti possono ricevere assistenza medica in modo tempestivo, parlare direttamente con il team medico e chiarire rapidamente qualsiasi dubbio sul proprio stato di salute, senza doversi spostare. \r

Lo stesso servizio viene garantito sia via Chat medica 24/7 che via videoconsulto, con possibilità di inviare in tempo reale immagini o documentazione, ricevendo indicazioni su cosa fare passo dopo passo. In questo modo le aziende clienti di Heymondo, così come i partner distributivi, hanno la possibilità di migliorare la sicurezza, la tranquillità e il livello di soddisfazione dei propri utenti durante il viaggio, attraverso procedure semplificate, veloci e sempre accessibili.\r

I servizi Chat medica 24/7 e videoconsulto medico sono associati in app alla voce “Medico online Heymondo”, in aggiunta alle opzioni “Chiamata di assistenza gratuita”, “Gestione degli imprevisti”, oltre che “Servizio clienti”. Le funzioni risultano chiaramente distinte e, per usufruirne, è sufficiente avere attiva una connessione internet: per il resto, basta un semplice clic e la piattaforma guiderà l’intera procedura.","post_title":"Heymondo, la telemedicina in supporto di agenzie e to","post_date":"2026-07-28T07:29:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1785223776000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519754","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519757\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Altopiano di Ventasso[/caption]\r

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Nuova accelerazione sulla sostenibilità ambientale per il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano grazie al programma \"Parchi per il Clima 2021\" finanziato dal ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.\r

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L'ente ha definito un articolato pacchetto di interventi orientati alla mobilità elettrica e all'efficientamento energetico delle proprie sedi territoriali per un valore totale degli investimenti di 317.000 euro. Nello specifico il progetto principale vedrà protagonista la sede operativa di Ligonchio (nel comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia), edificio storico all'inizio del paese nei pressi della centrale idroelettrica Enel.\r

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Qui sono previsti lavori per la realizzazione di un carport fotovoltaico di 140 metri quadrati (con 50 moduli solari) destinato a ospitare quattro punti di ricarica per veicoli elettrici da 22 chilowatt ciascuno, che serviranno anche l'attigua sede dei Carabinieri forestali. L'infrastruttura sarà integrata dall'installazione di ulteriori 23 pannelli fotovoltaici sui tetti dell'edificio principale e del garage, dotati di impianto di accumulo per ottimizzare l'autoconsumo. ","post_title":"Va avanti il progetto sostenibilità del Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano","post_date":"2026-07-27T12:10:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785154208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519736\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Genova, Explora III © Cristian Castelnuovo[/caption]\r

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Con l’entrata in servizio di Explora III, tre unità su sei di Explora Journeys sono già operative, mentre le restanti tre sono tutte in costruzione ed entreranno in servizio nel giro di due anni - Explora IV ed Explora V nel 2027, Explora VI nel 2028 – completando così il programma di costruzione della flotta Explora Journeys interamente affidato da Msc Group a Fincantieri.\r

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Realizzate tutte in Italia, le sei unità Explora Journeys hanno richiesto da parte di Msc un investimento complessivo superiore a 3,5 miliardi di euro, che a sua volta genera un impatto sull’economia italiana di oltre 15 miliardi, garantendo importanti ricadute sull’indotto e migliaia di posti di lavoro anzitutto a Genova e in Liguria.\r

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Tutte le unità sono dotate del sistema di collegamento alla rete elettrica in banchina, che permette di ridurre quasi a zero le emissioni durante la sosta nei porti grazie allo spegnimento dei motori.\r

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Per quanto riguarda la flessibilità nell’utilizzo dei carburanti, Explora III è la prima a utilizzare, come le altre due in costruzione, l’alimentazione a gas naturale liquefatto (gnl): un combustibile in grado di ridurre, rispetto ai fuel marittimi tradizionali, le emissioni di ossidi di zolfo del 99%, di ossidi di azoto dell’85%, di particelle del 98% e di gas serra fino al 20%. Le unità sono inoltre predisposte per funzionare con combustibili rinnovabili e di ultima generazione come bio-gnl, gnl sintetico e biofuels. Explora V ed Explora VI prevedono, in aggiunta, l’adozione di celle a combustibile, una tecnologia innovativa che permette di produrre energia in modo ancora più efficiente e di raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni nette ben prima della scadenza del 2050 fissata per l’intero settore crocieristico.\r

Green Plus\r

Explora III ha ricevuto la notazione “Green Plus” per le elevate prestazioni ambientali e quella “Comfort Noise and Vibration” per i bassi livelli di rumore e di vibrazioni che garantiscono il massimo comfort a bordo. Explora III vanta inoltre la notazione “Dolphin”, che riconosce la riduzione al minimo del rumore prodotto dalla nave nel rispetto delle aree marine ecologicamente sensibili, e la certificazione secondo il Polar Code C che le consentirà di navigare nelle regioni polari.\r

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«Explora III testimonia la capacità di Fincantieri di guidare la trasformazione della cantieristica – sottolinea Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale Fincantieri - attraverso innovazione, sostenibilità e l'evoluzione verso nuove tecnologie e carburanti alternativi. L'ingresso nella flotta della prima nave alimentata a gas naturale liquefatto segna una tappa significativa di questo percorso, espressione nello sviluppo di soluzioni sempre più sostenibili e tecnologicamente avanzate. La costruzione di queste navi dimostra il valore di un ecosistema industriale che unisce grandi imprese, PMI e territori. Stiamo lavorando su sistemi di progettazione molto avanzati: Sestri Ponente sarà il cuore della cantieristica del futuro».\r

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«Explora III – aggiunge Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo divisione crociere del gruppo Msc - riflette il nostro impegno verso l’innovazione, l’eccellenza artigianale e una crescita responsabile, contribuendo al contempo ai più ampi benefici economici che il turismo crocieristico porta alle destinazioni e alle comunità costiere».","post_title":"Explora Journeys, si concluderà nel 2028 l’investimento di 3,5 miliardi","post_date":"2026-07-27T11:45:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785152724000]}]}}