La montagna continua a superare record. 7,8 milioni di arrivi in estate

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Il lancio della rotta per Reykjavik rientra nel più ampio piano di espansione del network europeo di Air China: dall’analisi dei dati Oag emerge che il vettore prevede di offrire circa 4,5 milioni di posti tra la Cina e l’Europa durante la stagione estiva 2026, con un aumento di quasi il 22,6% rispetto all’estate 2025.\r

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Durante l’estate 2026, la compagnia aerea ha lanciato nuovi collegamenti da Pechino Capital e Chengdu a Bruxelles, ha aggiunto rotte da Pechino Daxing verso Francoforte e Milano Malpensa, ha introdotto voli Pechino-Venezia e, a settembre, inizierà a servire Bucarest e Zagabria, con un collegamento con uno scalo.","post_title":"Air China raggiunge un'altra destinazione in Europa: è Reykjavik","post_date":"2026-07-28T14:23:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785248595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boom di vacanze in montagna, anche con la complicità delle grandi ondate di caldo di quest'estate. Secondo l'osservatorio sulla montagna estiva di Jfc, si stimano circa 7,8 milioni di arrivi (+14,4% rispetto all'estate precedente) che porteranno a superare i 79 milioni di presenze nelle aree montane e appenniniche italiane (+5,8%), generando un fatturato complessivo per il sistema della montagna estiva pari a 6,6 miliardi di euro (+8,2%).\r

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Un fatturato sostenuto anche dall'incremento del +6,3% dei costi da sostenere per effettuare questa tipologia di vacanza. \"Per quanto riguarda la vacanza principale in montagna - afferma Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile dell'osservatorio - quest'estate gli italiani spenderanno mediamente 1.113,30 euro a persona e 344,20 euro per uno short break, sempre a persona\".\r

Agosto e settembre\r

L'estate 2026 presenta, per la montagna italiana, indici in positivo, soprattutto sui mercati esteri. Per quanto riguarda gli italiani, si prevede una riduzione della permanenza media (da 10,9 giorni dello scorso anno a 9,2 giorni nell'estate 2026) Sui mercati internazionali, si assiste quest'anno ad un ampliamento della forbice tra coloro che allungano il loro soggiorno (per fare attività sportive, bike, trekking, etc.) e coloro che soggiornano al massimo due notti nelle località di montagna, all'interno di un itinerario più ampio.\r

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Si segnala un anticipo delle prenotazioni ai margini della stagione estiva, che condiziona quindi le destinazioni ad essere \"vive ed attive\" per un periodo più lungo del solo luglio/settembre. Il livello più alto di occupazione si registra per gli ultimi quindici giorni di agosto e la terza settimana di settembre. Infine gli eventi sportivi rappresentano un traino per la generazione di flussi turistici anche in bassa stagione.\r

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","post_title":"La montagna continua a superare record. 7,8 milioni di arrivi in estate","post_date":"2026-07-28T13:43:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785246202000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Ancona diverrà l'ottava base italiana di Volotea, la ventiduesima a livello europeo. Operativa da dicembre 2026, la base ospiterà un Airbus A320 e verranno creati 30 nuovi posti di lavoro diretti e circa 170 indiretti.\r

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Attiva all'Aeroporto delle Marche dal 2012, anno di fondazione di Volotea, la compagnia ha trasportato ad oggi oltre 1,2 milioni di passeggeri con un load factor del 95% registrato fino a giugno 2026.\r

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Per l’anno in corso, il vettore offre oltre 150.000 posti in vendita, in crescita del 12% rispetto al 2025, e un network di 6 destinazioni verso tre Paesi: 3 in Italia (Catania, Olbia e Palermo); 1 in Francia (Parigi Orly) e 2 in Spagna (Barcellona e Madrid). Network destinato a crescere e nelle prossime settimane con l'annuncio di nuove destinazioni.\r

«Ancona è una tappa importante nel percorso di consolidamento di Volotea in Italia: aprire una nuova base significa scegliere di investire nel lungo periodo su un territorio e sulle persone che lo abitano – ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea -. Con questa ventiduesima base europea confermiamo la nostra missione: avvicinare le città europee di medie e piccole dimensioni, creando nuove connessioni. Condividiamo con la Regione Marche obiettivi di qualità, affidabilità del servizio e sviluppo sostenibile del territorio: un impegno che guida ogni giorno il nostro lavoro e che si riflette negli elevati livelli di puntualità, regolarità dei voli e soddisfazione dei nostri passeggeri. Siamo convinti che questa nuova base contribuirà a rafforzare il ruolo delle Marche come destinazione sempre più attrattiva e connessa con il resto d’Europa, consentendo a un numero crescente di viaggiatori di scoprirne il patrimonio e le eccellenze».\r

«L'apertura della base Volotea rappresenta un passaggio di grande valore strategico per il nostro aeroporto - ha sottolineato Giorgio Buffa, amministratore delegato di Ancona International Airport -. Segna l'inizio di una nuova fase, in cui la crescita nasce da una prospettiva condivisa, fondata sull'analisi dei dati e su una visione di lungo periodo. In questi mesi i team di Volotea e dell’aeroporto hanno lavorato fianco a fianco, unendo competenze e obiettivi per costruire un progetto solido e coerente con il modello di sviluppo che le Marche intendono perseguire. Per i marchigiani, non parliamo di una semplice espansione delle destinazioni, ma di uno sviluppo mirato: attraverso indagini sul territorio e lo studio dei flussi, individueremo le rotte che servono davvero a cittadini e imprese, capaci al tempo stesso di attrarre flussi turistici di valore, rendendo il nostro aeroporto un volano di crescita per le Marche».","post_title":"Volotea: Ancona è l'ottava base in Italia, operativa dal prossimo dicembre","post_date":"2026-07-28T12:56:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785243393000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_465401\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michael O'Leary[/caption]\r

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L'Irish Times ha pubblicato una notizia particolarmente interessante: Michael O'Leary sta preparando Ryanair a una recessione economica. Secondo il giornale, O'Leary crede che stia per arrivare un forte shock e intende assicurarsi che la sua compagnia sia pronta. Certamente, la forza di Ryanair risiede nel fatto che è cresciuta quando i suoi concorrenti erano deboli e sembra aver imparato da quell'esperienza.\r

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Gli utili di Ryanair sono calati del 34% poiché il calo della domanda ha costretto la compagnia aerea ad aumentare i prezzi per mantenere il tasso di occupazione, il tutto mentre i prezzi del carburante sono saliti alle stelle. Ad esempio, la compagnia aerea ammette che finora è stato venduto solo il 40% dei posti per settembre, una percentuale molto bassa.\r

Senza debiti\r

I problemi di Ryanair in realtà non esistono perché non ha debiti. Ma sa bene che per crescere deve cogliere le occasioni al volo. Di fronte a una crisi, qualora si verificasse, i suoi concorrenti, se non sono finanziariamente solidi – e non lo sono – hanno due opzioni: ridurre le rotte o aumentare i prezzi. \"Alcuni sopporteranno eroicamente le perdite\", prevede O'Leary, \"cercando di attirare i viaggiatori con il Wi-Fi gratuito\", che il dirigente di Ryanair paragona a \"annegare sul Titanic mentre la melodia del violino continua a suonare\".\r

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Al contrario, il Times afferma che la situazione di Ryanair è molto diversa: priva di debiti, avendo riacquistato azioni per un valore di 700 milioni di euro e con 2,8 miliardi di euro in contanti in banca, la compagnia ritiene sia giunto il momento di prepararsi ad \"eventualità impreviste\". Pertanto, punta ancora a raggiungere 4 miliardi di euro di riserve di liquidità per garantire la massima sicurezza.","post_title":"O'Leary prepara Ryanair alla recessione economica prossima ventura","post_date":"2026-07-28T10:09:39+00:00","category":["senza-categoria","trasporti"],"category_name":["Senza categoria","Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1785233379000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BeOnd ha stanziato 20 milioni di dollari per le nuove proprie cabine premium. L'investimento comprende quattro shipset completi, per un totale di 256 sedili lie-flat realizzati su misura da Optimares (azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di sedili aeronautici) che saranno installati nell'ambito del programma di retrofit dei quattro Airbus A321 di nuova acquisizione prima dell'entrata in servizio commerciale.\r

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I nuovi sedili sono stati progettati appositamente per il concetto di cabina interamente premium di beOnd, combinando il comfort dei sedili completamente reclinabili con un design elegante, innovazione ergonomica e un'esperienza di viaggio altamente personalizzata.\r

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«Quando si vola verso alcune delle destinazioni più belle del mondo, anche il viaggio deve essere all'altezza della meta. È questo lo standard che ci siamo imposti - ha dichiarato Tero Taskila, ceo di beOnd -. La nostra cabina ci offre tutto ciò che serve dal punto di vista del prodotto: il comfort dei sedili completamente reclinabili e quell'attenzione ai dettagli che si percepisce fin dal momento in cui ci si accomoda. Le nostre persone completano l'esperienza con un servizio autentico e personale, mai artificiale. Nessuno dei due elementi funziona da solo. Questo investimento serve a garantire che, su ogni aeromobile, prodotto e servizio si integrino perfettamente, superando insieme le aspettative dei nostri ospiti quando arrivano a destinazione».\r

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A differenza dei tradizionali programmi di configurazione delle cabine, l'investimento di beOnd è finalizzato alla creazione di un ambiente di bordo in stile boutique, nel quale ogni ospite possa vivere la stessa esperienza premium. I nuovi shipset garantiranno uniformità di prodotto mentre la compagnia continuerà ad ampliare la propria flotta e ad aprire nuove rotte in Europa e in altri mercati internazionali.\r

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«I nostri ospiti scelgono beOnd perché cercano comfort, privacy e un'esperienza profondamente diversa rispetto al tradizionale viaggio aereo. Con l'espansione della nostra flotta non stiamo semplicemente aggiungendo nuovi sedili, ma investendo affinché ogni aeromobile offra la stessa esperienza esclusiva che contraddistingue il marchio beOnd», ha aggiunto Taskila.","post_title":"BeOnd, 20 milioni di dollari per le nuove cabine premium firmate Optimares","post_date":"2026-07-28T10:04:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785233086000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A un anno dal lancio, Dynamiko, la piattaforma B2B di Going pensata per offrire alle agenzie di viaggio tariffe competitive, accesso a un’ampia offerta e possibilità di personalizzazione, traccia un primo bilancio con 1.500 agenzie registrate e oltre 600 già attive.\r

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«Abbiamo voluto offrire alle adv uno strumento che garantisse autonomia e libertà operativa, mantenendo alle spalle la solidità di un tour operator», spiega Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going. Le agenzie possono costruire pacchetti combinando voli di linea e low cost, treni, hotel, trasferimenti, tour ed esperienze, accedendo a quotazioni nette e definendo prezzo e margine.\r

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Going resta l’organizzatore del viaggio, con tutte le responsabilità connesse e un’assistenza in italiano attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette. Il booking verifica ogni prenotazione dopo la conferma e prima della partenza; in caso di cancellazioni o criticità, anche sui voli low cost, interviene il team interno. La piattaforma riunisce in un unico ambiente i principali fornitori del mercato, evitando alle adv di lavorare su più sistemi e ampliando l’accesso a destinazioni e prodotti oltre la programmazione Going. Cresce inoltre l’impiego di Dynamiko per itinerari multidestinazione e combinazioni articolate.\r

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Per Casabianca, il dinamico non cannibalizza il tailor made, ma libera risorse per una programmazione più personalizzata. «Le adv hanno clienti da coccolare e cercano proposte meno standardizzate». Da qui l’attenzione a viaggi costruiti attorno alle passioni, dal fútbol sudamericano alla musica country, secondo una logica di “sightdoing”: non solo vedere una destinazione, ma viverla davvero.\r

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L’obiettivo resta raggiungere 20 milioni di euro di fatturato sulla componente dinamica. Un traguardo che Going considera ancora alla portata, sostenuto dalla ripresa delle transazioni dopo una fase di lieve rallentamento e da una domanda che tende a concentrarsi sempre più vicino alla data di partenza.\r

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Sul fronte dell’offerta, Going sta inoltre lavorando a nuovi contenuti per le attività B2B di informazione, formazione e training rivolte alle agenzie. La ricerca di esperienze autentiche guida anche Going2Italy, la divisione incoming, dove cresce l’interesse dei mercati esteri per territori meno noti, cultura, gastronomia, artigianato e Made in Italy. Una tendenza che, secondo Casabianca, si consolida anche tra gli italiani diretti all’estero. «Nella costruzione dei nuovi viaggi - spiega - entrerà sempre più anche la sostenibilità, con attenzione alla dimensione sociale: rispetto delle comunità locali, equilibrio dei territori e proposte capaci di generare valore per il viaggiatore e per chi lo accoglie».","post_title":"Dynamiko, primo bilancio positivo per Going: 1.500 adv registrate","post_date":"2026-07-28T10:00:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785232804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scatto in avanti per easyJet con l'apertura, oggi, delle vendite per l'estate 2027: a disposizione dei passeggeri che intendono programmare un viaggio con largo anticipo, ci sono oltre 7,5 milioni di posti su più di 41.000 voli. Il periodo è quello compreso tra il 14 giugno e il 26 settembre 2027.\r

La summer season della compagnia aerea punta i riflettori sulle isole e sulle coste più belle del Mediterraneo: le isole greche, dalle più iconiche Mykonos, Corfù e Santorini, ideali per chi cerca atmosfere da sogno, alle più autentiche Creta, Rodi, Kos e Cefalonia, perfette per chi desidera scoprire tradizioni locali e spiagge meno battute.\r

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Le Baleari, con Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca, sono la scelta perfetta per chi desidera sole, calette nascoste e una vivace atmosfera mediterranea. Per chi vuole spingersi oltre, le Canarie - Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria - promettono un'estate che non finisce mai, tra spiagge dorate e paesaggi vulcanici.\r

La Croazia è la meta perfetta per godersi un mix di natura, cultura e avventura: città come Dubrovnik e Spalato offrono spiagge di ciottoli bianchi, acque limpide e un patrimonio storico unico.\r

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Non manca, naturalmente, la proposta Italia con numerosi collegamenti verso le isole dello stivale e dunque Sardegna, Sicilia, Lampedusa inclusa.\r

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Complessivamente, l'estate 2027 di easyJet offrirà un network di oltre 260 rotte da e per l'Italia.","post_title":"EasyJet apre le vendite dell'estate 2027: 7,5 mln di posti tra giugno e settembre","post_date":"2026-07-28T09:52:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785232352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’aeroporto di Amsterdam Schiphol ha registrato un calo del numero di voli nei primi sei mesi del 2026 ma, secondo il Royal Schiphol Group, che gestisce anche gli aeroporti di Eindhoven e Rotterdam-L'Aia, la voglia di viaggiare non è diminuita.\r

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Il calo viene definito come una «flessione temporanea» causata dalla crisi in Medio Oriente. Nel primo semestre Schiphol ha gestito 223.597 voli, con un calo del 4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il gruppo ha tuttavia precisato che il numero medio di passeggeri per volo in partenza dall’aeroporto è aumentato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.\r

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Nei suoi tre aeroporti, il gruppo ha gestito 37,3 milioni di passeggeri tra gennaio e giugno, con un aumento dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Schiphol, da parte sua, ha registrato un leggero calo, passando da 32,8 milioni nel primo semestre del 2025 a 32,7 milioni.\r

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Pieter van Oord, ceo di Royal Schiphol Group, ha dichiarato: «La domanda nel settore del trasporto aereo rimane elevata, anche in un periodo di incertezza geopolitica. Ciò sottolinea l’importanza di una forte connettività internazionale per i viaggiatori, le imprese e i Paesi Bassi».\r

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«Le compagnie aeree stanno rinnovando le loro flotte e utilizzando aeromobili più grandi e più silenziosi. Schiphol prevede che il numero di passeggeri aumenti fino ad almeno 90 milioni all’anno entro il 2050».\r

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Il governo olandese rimane determinato a limitare Schiphol a 478.000 voli all’anno per motivi di inquinamento acustico, nonostante la Corte Suprema abbia giudicato tale politica giuridicamente «infondata» a marzo. Poiché i movimenti sono già al di sotto di tale limite, l’effetto immediato sugli orari è limitato, ma il tetto massimo fissa un limite a lungo termine al numero di voli che possono essere inseriti nell’aeroporto.\r

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Sempre nel semestre, dal punto di vista finanziario, il gruppo ha registrato una performance solida: il fatturato è aumentato del 5,6% a 1,33 miliardi di euro e l’utile netto è cresciuto del 3% a 207 milioni di euro. Gli investimenti hanno raggiunto finora quest’anno gli 801 milioni di euro, nell’ambito del programma di ristrutturazione da 10 miliardi di euro che si estenderà dal 2025 al 2035.","post_title":"Amsterdam Schiphol: la domanda di viaggio è forte, malgrado il calo dei voli","post_date":"2026-07-28T09:39:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785231541000]}]}}