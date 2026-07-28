JetBlue introdurrà una cabina di prima classe ‘basica’ per i voli domestici JetBlue alza il sipario su BlueFirst, la nuova prima classe per i voli domestici: la cabina sarà disponibile sui velivoli della compagnia che non dispongono di Mint, la classe premium di fascia più alta. L’introduzione di BlueFirst è prevista nel corso dell’anno, anche se al momento non è stata ancora fissata una data precisa. Finora, JetBlue offriva principalmente due livelli di comfort: la cabina standard, ora denominata Main, e una cabina più confortevole chiamata EvenMore. Con BlueFirst, la compagnia aggiunge quindi una vera e propria prima classe sui propri voli nazionali, come già fanno altre grandi compagnie aeree americane. La novità importante è che BlueFirst non sostituirà Mint: i due prodotti coesisteranno. In pratica, Mint rimarrà il prodotto premium più completo, mentre BlueFirst sarà la nuova prima classe nazionale installata sugli aerei che non dispongono di Mint. JetBlue coglie l’occasione anche per modificare il proprio sistema di vendita dei biglietti e d’ora in poi offrirà tre tipi di tariffe: Base, Standard e Flex. La tariffa Base sarà la più economica, ma anche la meno flessibile: la selezione del posto a sedere non sarà inclusa e le condizioni di cancellazione saranno più restrittive. Condividi

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Anche quest'anno numerosi partner accompagneranno le tre giornate dell'evento. La giornata di venerdì 4 settembre, dedicata allo staff ACI blueteam, vedrà la partecipazione di JetBlue, Minor Hotels e Air Europa. Sabato 5 settembre, riservato a una selezione di Top Client, saranno Partner Starhotels, Turkish Airlines e Trenitalia (Gruppo FS), mentre domenica 6 settembre, sempre dedicata ai Top Client, saranno presenti Emburse e Turkish Airlines, che conferma così il proprio ruolo di sponsor dell'evento in entrambe le giornate dedicate alla clientela, consolidando la partnership con ACI blueteam in un contesto di grande prestigio internazionale.\r

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\"Aver esteso la nostra presenza a entrambe le Torri hospitality dell'Autodromo significa investire ancora di più in un format nel quale crediamo fortemente, offrendo ai nostri ospiti la possibilità di vivere il Gran Premio da una prospettiva privilegiata, immersi nell'atmosfera unica della Formula 1 e protagonisti di un'esperienza esclusiva, completa e coinvolgente. Siamo particolarmente lieti di poter contare anche quest'anno sul supporto di Partner di primo piano e sulla presenza rafforzata di Turkish Airlines, con cui condividiamo una visione orientata all'eccellenza del servizio, alla valorizzazione dei grandi eventi internazionali e alla costruzione di relazioni sempre più solide e durature”.","post_title":"ACI blueteam, due Torri in esclusiva per il Gran Premio di Monza","post_date":"2026-07-28T10:31:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1785234710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BeOnd ha stanziato 20 milioni di dollari per le nuove proprie cabine premium. L'investimento comprende quattro shipset completi, per un totale di 256 sedili lie-flat realizzati su misura da Optimares (azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di sedili aeronautici) che saranno installati nell'ambito del programma di retrofit dei quattro Airbus A321 di nuova acquisizione prima dell'entrata in servizio commerciale.\r

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I nuovi sedili sono stati progettati appositamente per il concetto di cabina interamente premium di beOnd, combinando il comfort dei sedili completamente reclinabili con un design elegante, innovazione ergonomica e un'esperienza di viaggio altamente personalizzata.\r

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«Quando si vola verso alcune delle destinazioni più belle del mondo, anche il viaggio deve essere all'altezza della meta. È questo lo standard che ci siamo imposti - ha dichiarato Tero Taskila, ceo di beOnd -. La nostra cabina ci offre tutto ciò che serve dal punto di vista del prodotto: il comfort dei sedili completamente reclinabili e quell'attenzione ai dettagli che si percepisce fin dal momento in cui ci si accomoda. Le nostre persone completano l'esperienza con un servizio autentico e personale, mai artificiale. Nessuno dei due elementi funziona da solo. Questo investimento serve a garantire che, su ogni aeromobile, prodotto e servizio si integrino perfettamente, superando insieme le aspettative dei nostri ospiti quando arrivano a destinazione».\r

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A differenza dei tradizionali programmi di configurazione delle cabine, l'investimento di beOnd è finalizzato alla creazione di un ambiente di bordo in stile boutique, nel quale ogni ospite possa vivere la stessa esperienza premium. I nuovi shipset garantiranno uniformità di prodotto mentre la compagnia continuerà ad ampliare la propria flotta e ad aprire nuove rotte in Europa e in altri mercati internazionali.\r

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«I nostri ospiti scelgono beOnd perché cercano comfort, privacy e un'esperienza profondamente diversa rispetto al tradizionale viaggio aereo. Con l'espansione della nostra flotta non stiamo semplicemente aggiungendo nuovi sedili, ma investendo affinché ogni aeromobile offra la stessa esperienza esclusiva che contraddistingue il marchio beOnd», ha aggiunto Taskila.","post_title":"BeOnd, 20 milioni di dollari per le nuove cabine premium firmate Optimares","post_date":"2026-07-28T10:04:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785233086000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un evento da non perdere: è quello dell'eclissi solare totale che, il prossimo 12 agosto, attraverserà l'Europa e la Spagna sarà uno dei luoghi privilegiati da cui ammirarla.\r

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La fascia di totalità seguirà una traiettoria che incrocerà diverse destinazioni collegate da Vueling: dalla costa basca con Bilbao alle Baleari, come Ibiza e Minorca, fino a Tarragona, nei pressi di Barcellona.\r

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Bilbao è un eccellente campo base per sperimentare l'eclissi, durante un viaggio alla scoperta dei Paesi Baschi. Qui, questo spettacolo astronomico inizierà verso le 20:28 e la fase della totalità durerà circa 30 secondi, il tempo necessario per meravigliarsi dell'improvviso cambiamento del cielo. Dall’Italia, la città è raggiungibile con Vueling da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino.\r

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In Catalogna, poco più a sud di Barcellona, sarà la capitale della Costa Dorada, Tarragona, a catturare l'interesse dei viaggiatori a caccia dell'eclissi solare, che sarà visibile nella sua totalità dalle 20:29 per poco più di un minuto. La compagnia del gruppo Iag collega l'Italia a Tarragona con partenze da numerose città: da Bari, Bologna, Catania, Cagliari, Firenze, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia.\r

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Punti privilegiati di osservazione dell'eclissi saranno poi Minorca e Ibiza, perle delle isole Baleari: qui, la totalità arriverà verso le 20:33 e si prolungherà per circa 1 minuto. Dal nostro Paese Ibiza è raggiungibile con Vueling da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino mentre Minorca è collegata da Firenze.\r

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","post_title":"In Spagna con Vueling per lo spettacolo dell'eclissi solare del 12 agosto","post_date":"2026-07-28T09:15:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785230141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519738","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dallo scorso venerdì, 24 luglio, Edimburgo è diventata la prima città scozzese a introdurre una tassa di soggiorno: i viaggiatori pagano un importo pari al 5% sul costo dell'alloggio per un massimo di cinque notti consecutive e viene applicata alla stessa aliquota in qualunque periodo dell'anno.\r

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Edimburgo punta a raccogliere fino a 50 milioni di sterline (58 milioni di euro) all’anno che saranno reinvestiti sulla città.\r

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La tassa sui visitatori è stata formalmente approvata nel gennaio 2025, quando i consiglieri comunali hanno approvato una proposta per applicare un supplemento agli ospiti di hotel, b&b, ostelli e alloggi per le vacanze, compresi gli Airbnb.\r

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La fee si applica a tutte le prenotazioni effettuate in anticipo a partire dal 1° ottobre 2025 per soggiorni a partire dal 24 luglio 2026.\r

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«Siamo consapevoli che la popolarità della città ha un costo, dato il carico che grava sui nostri servizi e sulle persone che vivono e lavorano qui tutto l’anno», afferma la presidente del Consiglio comunale Jane Meagher.\r

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«Questo nuovo piccolo contributo da parte dei visitatori che pernottano in città contribuirà a migliorare i servizi e gli spazi pubblici da cui tutti dipendiamo, consentendo al contempo una migliore gestione degli effetti del turismo e dei grandi eventi».","post_title":"Scozia: a Edimburgo è entrata in vigore la nuova tassa di soggiorno","post_date":"2026-07-27T11:13:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1785150784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La realtà virtuale mista si inserisce nel percorso di addestramento del personale di bordo di Ita Airways: la compagnia ha introdotto infatti un innovativo dispositivo che andrà a sostituire le tradizionali porte fisiche.\r

In pratica il nuovo sistema utilizza un braccio robotico programmabile a retroazione di forza in grado di riprodurre in modo molto realistico movimento, peso, pressione e meccanismi di apertura e chiusura delle porte e delle uscite di emergenza dell'aereo. Il dispositivo è integrato con un ambiente di realtà virtuale immersiva fruibile tramite visore VR che consente di simulare in 3D l’ambiente operativo, le porte della cabina dell'aereo, le uscite sopra le ali e i relativi comandi.\r

Il software gestisce il comportamento delle porte, gli scenari di addestramento (normali e di emergenza) nonché il tracciamento dei dati in tempo reale. Ita Airways è la prima compagnia aerea in Europa ad utilizzare questo innovativo sistema per l'addestramento all’utilizzo delle porte e delle uscite sopra l'ala degli aeromobili Airbus A220, nonché sulle porte di uscita dell'Airbus A321neo, con la possibilità di estendere in futuro la simulazione anche ad altri modelli di aeromobili presenti nella flotta della Compagnia.\r

«Stiamo ripensando il modo in cui si costruiscono competenze critiche nel trasporto aereo – ha dichiarato Marzio Caneva, chief operations officer e accountable manager del vettore -. La realtà mista ci consente di superare i limiti dell’addestramento tradizionale e di creare esperienze formative altamente realistiche, adattabili e sicure. È un investimento nel futuro dell’aviazione, nelle nostre persone e in una cultura della sicurezza che evolve insieme alla tecnologia».\r

Rispetto ai sistemi tradizionali, il nuovo dispositivo, sviluppato nell’ambito dei progetti di integrazione con il Gruppo Lufthansa, offre maggiore realismo e immersione. Il braccio robotico riproduce fedelmente il peso della porta, la resistenza della maniglia e i meccanismi di bloccaggio, mentre la realtà virtuale fornisce immagini dettagliate, annunci dalla cabina e suoni realistici dell'ambiente di volo.\r

Gli scenari di addestramento risultano notevolmente ampliati: gli istruttori possono alternare situazioni operative normali, anomale e di emergenza senza modificare alcun modello fisico, simulando anche malfunzionamenti, condizioni ambientali avverse o eventi complessi.\r

Un singolo dispositivo è in grado di simulare diversi modelli di porte di aeromobili, riducendo lo spazio necessario e i costi di manutenzione. Il dispositivo, infine, elimina la necessità di utilizzare una fusoliera a grandezza naturale, ottimizzando così anche l’utilizzo operativo della flotta.","post_title":"Ita Airways: addestramento innovativo per il crew con la realtà virtuale mista","post_date":"2026-07-27T09:08:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785143312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519500\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Zion Wildflower Resort[/caption]\r

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Nel 2025 il mercato del glamping è stato valutato 3,79 miliardi di dollari e si stima raggiungerà i 7,87 miliardi entro il 2033, all'interno di un comparto più ampio dell'outdoor hospitality oggi stimato in 12,4 miliardi di dollari e destinato a sfiorare i 39,9 miliardi nel 2034. WorldHotels, parte del portfolio Bwh Hotels, ha annunciato il lancio ufficiale di WorldHotels Backdrop. La nuova collezione si posiziona strategicamente in un segmento di mercato ad alto valore aggiunto, intercettando la crescente domanda di esclusive strutture glamping ed evasioni nella natura nelle località più suggestive del pianeta. Backdrop include sistemazioni ricercate, come tende safari e baite in riva al fiume, ubicate tra le montagne, lungo i litorali e all’ingresso dei parchi naturali più spettacolari.\r

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Il lancio del brand rappresenta una risposta strategica a un cambiamento strutturale della domanda: le scelte di viaggio, in particolare tra i segmenti demografici più giovani e orientati all'esperienza, si stanno spostando verso itinerari che privilegiano il benessere interiore, la rigenerazione e un legame più profondo con il territorio. Questo crescente interesse per le fughe immersive all'aria aperta si riflette nella rapida espansione del mercato globale del glamping.\r

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«Il viaggiatore di oggi cerca molto più di una semplice fuga, è alla ricerca di un legame con i luoghi che visita e di uno scopo che dia valore al proprio tempo. Si tratta di vivere momenti autentici nel cuore delle realtà locali e di percorsi pensati per stimolare una risonanza interiore più forte con i luoghi che visitiamo. WorldHotels si impegna ad aiutare i propri ospiti a scoprire il punto di partenza ideale per ogni loro esplorazione, che sia essa di natura personale o professionale - ha dichiarato Ron Pohl, presidente di WorldHotels -. Con WorldHotels Backdrop diamo forma alla nostra visione: permettere agli ospiti di vivere appieno straordinari contesti naturali, pur continuando a godere dell'ospitalità d’eccellenza che ci distingue»..\r

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«Il mercato italiano esprime un potenziale straordinario per il turismo all'aria aperta e l'upscale glamping, ma richiede al contempo una profonda conoscenza delle dinamiche normative e gestionali locali. È qui che si innesta il valore della nostra organizzazione - aggiunge Fabrizio Doria, cdo di Bwh Hotels Italy & Seee -. Attraverso la collezione Backdrop vogliamo offrire agli investitori e alle strutture italiane un'opportunità unica di posizionamento, intercettando questi flussi di valore internazionali grazie alla forza commerciale e alla reputazione del nostro gruppo».\r

La collezione\r

Ad oggi la collezione Backdrop include lo Zion Wildflower Resort a di Virgin, nello Utah; Asheville River Cabins, ad Arden, a breve distanza da Asheville; The Lodge at Pico Bonito a Ceiba in Honduras.\r

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L’espansione del brand non conosce confini: le prime trattative delineano già un percorso globale che spazia dalle tranquille spiagge di Phan Thiet, in Vietnam, ai safari in Africa e Australia.\r

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Le strutture glamping rappresentano una cornice versatile anche per incontri d'affari, team building ed eventi esclusivi, unendo l'eccellenza dei servizi all'incanto dei paesaggi all'aperto. Le proprietà della collezione Backdrop offrono spazi interni ed esterni flessibili affacciati sulla natura. Gli organizzatori di eventi possono usufruire di cucine in loco e aree dedicate alle presentazioni.\r

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WorldHotels fornisce un supporto essenziale che preserva l'indipendenza dell'hotel migliorandone al contempo le performance, grazie a un sistema integrato di gestione degli ospiti, economie di scala, programma WorldHotels Rewards e soluzioni assicurative complete studiate per proteggere le attività indipendenti.\r

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«La flessibilità del modello Bwh ci permette di affiancare sia le grandi che le piccole realtà indipendenti con una consulenza strategica su misura – che spazia dall'assetto normativo alla selezione del personale – lasciando agli imprenditori la massima autonomia gestionale - conclude Doria -. Grazie alla nostra presenza capillare sul territorio, siamo in grado di triangolare operazioni complesse con partner e imprenditori locali, parlando la loro stessa lingua e mettendo a disposizione un'organizzazione strutturata per tradurre il potenziale dell'outdoor di lusso in un reale successo di business».","post_title":"WorldHotels punta sul glamping con il lancio del brand Backdrop","post_date":"2026-07-24T15:01:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784905288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli animali domestici che pesano fino ad un massimo di 30 chili potranno salire a bordo di un aereo: l'Enac, dopo un’approfondita istruttoria tecnica, ha infatti approvato la richiesta di Ita Airways di elevare da 10 a 30 kg il limite di peso dei pet ammessi in cabina sui voli nazionali dedicati.\r

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La deroga riguarda esclusivamente i collegamenti nazionali operati con alcuni modelli di aeromobili, secondo le configurazioni di cabina approvate e nel pieno rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza definiti dall’Ente.\r

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“Questo è un risultato storico per l’aviazione civile del nostro Paese che, presto, sarà di esempio per tutta la comunità del settore - ha dichiarato il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma -. Permettere ai cani di essere portati a bordo come passeggeri e non più in stiva come pacchi è un traguardo che impone una adeguata riflessione sulle vecchie regole di carattere tecnico che, ancora, presidiano il nostro settore, frenandone l’evoluzione rispetto a tutti gli elementi di novità che caratterizzano il nostro tempo, facendo del trasporto aereo non solo il motore dell’economia globale, ma anche un modello che deve legare l’innovazione a una consolidata tradizione, garantendo la mobilità a miliardi di persone in una interconnessione tra le più varie civiltà e culture del mondo, permettendo di superare pregiudizi atavici, così prospettando una convivenza pacifica”.\r

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L’applicazione di tale provvedimento sarà accompagnata da un costante monitoraggio operativo, i cui risultati saranno condivisi con l'Easa, Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.","post_title":"Enac: ammessi pet a bordo fino a 30 kg sui voli domestici Ita Airways","post_date":"2026-07-24T14:02:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784901749000]}]}}