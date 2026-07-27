Va avanti il progetto sostenibilità del Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano Nuova accelerazione sulla sostenibilità ambientale per il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano grazie al programma “Parchi per il Clima 2021” finanziato dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. L’ente ha definito un articolato pacchetto di interventi orientati alla mobilità elettrica e all’efficientamento energetico delle proprie sedi territoriali per un valore totale degli investimenti di 317.000 euro. Nello specifico il progetto principale vedrà protagonista la sede operativa di Ligonchio (nel comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia), edificio storico all’inizio del paese nei pressi della centrale idroelettrica Enel. Qui sono previsti lavori per la realizzazione di un carport fotovoltaico di 140 metri quadrati (con 50 moduli solari) destinato a ospitare quattro punti di ricarica per veicoli elettrici da 22 chilowatt ciascuno, che serviranno anche l’attigua sede dei Carabinieri forestali. L’infrastruttura sarà integrata dall’installazione di ulteriori 23 pannelli fotovoltaici sui tetti dell’edificio principale e del garage, dotati di impianto di accumulo per ottimizzare l’autoconsumo. Condividi

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I siti in pericolo Ecco l'elenco dei sei siti aggiunti, come riporta Travelpulse: paesaggio migratorio di Boma-Badingilo, Sud Sudan: parte della vasta savana dell'Africa orientale, ospita la più grande migrazione di mammiferi terrestri conosciuta al mondo e la sua biodiversità lo rende un ecosistema di importanza globale. Presenta inoltre un'importante diversità culturale e linguistica, con diversi gruppi etnici che ne sono stati custodi per secoli o millenni castelli del monte Amel, Libano: i cinque castelli che compongono questo sito mostrano l'evoluzione dei sistemi difensivi nella regione dalle Crociate e dalle dinastie islamiche fino alla fine del XIX secolo. Il sito sta subendo gravi danni. Sebastia, stato di Palestina: questo sito conserva le testimonianze archeologiche della successiva occupazione da parte di diverse civiltà almeno a partire dal IX secolo a.C., con resti architettonici successivi risalenti all'epoca delle Crociate, nonché ai periodi ayyubide/mamelucco e ottomano. Antica città di Chersoneso Taurico e la sua Chora, Ucraina: il monitoraggio regolare dello stato di conservazione del luogo tramite immagini satellitari ha rivelato un significativo deterioramento dell'autenticità e dell'integrità del sito, dovuto a nuove costruzioni e scavi archeologici su larga scala. Centro storico di Paramaribo, Suriname: diversi progetti di costruzione sono stati realizzati senza una valutazione del loro impatto sul patrimonio o senza tenere conto delle raccomandazioni del comitato. La nuova sede dell'assemblea nazionale e il parcheggio multipiano Yogh deturpano il paesaggio urbano storico della proprietà, causando una significativa perdita di autenticità e integrità. 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Il comitato ha inoltre aggiunto sei nuovi siti alla lista del Patrimonio mondiale in pericolo dell'Unesco, tre dei quali con procedura d'urgenza.\r

I siti in pericolo\r

Ecco l'elenco dei sei siti aggiunti, come riporta Travelpulse: \r

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\tCentro storico di Paramaribo, Suriname: diversi progetti di costruzione sono stati realizzati senza una valutazione del loro impatto sul patrimonio o senza tenere conto delle raccomandazioni del comitato. La nuova sede dell'assemblea nazionale e il parcheggio multipiano Yogh deturpano il paesaggio urbano storico della proprietà, causando una significativa perdita di autenticità e integrità. \r

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A La Gomera, il parco nazionale di Garajonay, patrimonio Unesco, custodisce una foresta di laurisilva che gli studiosi definiscono una reliquia vivente, testimonianza di come doveva apparire il Mediterraneo oltre venti milioni di anni fa.\r

A La Palma, i sentieri della Caldera de Taburiente si snodano tra boschi di pini all'interno di uno dei più grandi crateri di erosione del mondo, dove un fiume perenne alimenta suggestive cascate. Più a sud, la Ruta de los Volcanes conduce tra crateri spenti e colate laviche fino all'oceano, mentre a El Hierro il sentiero di La Llanía attraversa foreste immerse nella nebbia atlantica e conduce allo spettacolare anfiteatro naturale di El Golfo.\r

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Tra La Gomera e Tenerife le acque ospitano una delle aree più ricche d'Europa per l'osservazione di balene e delfini. A El Hierro, la riserva marina di Mar de las Calmas rivela un mondo sommerso di montagne vulcaniche e torri di roccia, popolate di tartarughe e razze: è considerato uno dei migliori luoghi per le immersioni in Europa.\r

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Chi preferisce ritmi più tranquilli può scegliere le piscine naturali di Charco Azul o quelle scavate tra le rocce vulcaniche di Lanzarote. Poco distante, La Graciosa offre un'esperienza completamente diversa: strade di sabbia, poche auto e spiagge raggiungibili solo a piedi trasformano ogni giornata in un invito a rallentare.\r

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L'arcipelago è però in grado di sorprendere anche per i sapori della tradizione enograstronomica. A La Gomera esiste una tradizione enologica unica: solo qui è possibile assaggiare il miele di palma, ricavato dalla linfa della palma canaria, e i vini della Forastera Gomera. A la Palma quando il sole tramonta, il centro storico di Santa Cruz de La Palma cambia volto: i balconi in legno affacciati sul lungomare diventano la cornice di cene all'aperto e passeggiate senza meta, mentre l'atmosfera si fa più raccolta e autentica.\r

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Perché alle Isole Canarie il tempo all'aria aperta non finisce con un'escursione o un bagno nell'oceano, ma continua a tavola, tra piazze, porti e piccoli ristoranti dove la gastronomia diventa parte integrante del viaggio.\r

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Nuova accelerazione sulla sostenibilità ambientale per il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano grazie al programma \"Parchi per il Clima 2021\" finanziato dal ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.\r

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L'ente ha definito un articolato pacchetto di interventi orientati alla mobilità elettrica e all'efficientamento energetico delle proprie sedi territoriali per un valore totale degli investimenti di 317.000 euro. Nello specifico il progetto principale vedrà protagonista la sede operativa di Ligonchio (nel comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia), edificio storico all'inizio del paese nei pressi della centrale idroelettrica Enel.\r

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Qui sono previsti lavori per la realizzazione di un carport fotovoltaico di 140 metri quadrati (con 50 moduli solari) destinato a ospitare quattro punti di ricarica per veicoli elettrici da 22 chilowatt ciascuno, che serviranno anche l'attigua sede dei Carabinieri forestali. L'infrastruttura sarà integrata dall'installazione di ulteriori 23 pannelli fotovoltaici sui tetti dell'edificio principale e del garage, dotati di impianto di accumulo per ottimizzare l'autoconsumo. ","post_title":"Va avanti il progetto sostenibilità del Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano","post_date":"2026-07-27T12:10:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785154208000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ministero della cultura, ministero del turismo avviano da sabato 1° agosto l'iniziativa di tenere aperti ogni giorno grandi monumenti e musei italiani fino a quattro ore in più dell'orario consueto. L'esperimento durerà per tutto il mese di agosto\r

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L'iniziativa è realizzata a Roma su monumenti statali e a Milano su monumenti civici. Nello specifico, i monumenti che seguiranno l'estensione dell'orario di apertura saranno il Colosseo, il Pantheon e il Castello Sforzesco.\r

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L'obiettivo è favorire i turisti, la razionalizzazione e la gestione dei flussi, l'accesso in fasce orarie meno calde e in momenti della giornata più compatibili con gli orari lavorativi.\r

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\"Questa sperimentazione, frutto del confronto con le guide turistiche e gli operatori del settore, va incontro alle esigenze di viaggiatori e cittadini\" commenta il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.\r

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Ecco il dettaglio delle estensioni orarie: Colosseo: nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19:45 alle ore 23:30; Pantheon: dalle 19:00 alle 23:00, a eccezione del giovedì; Castello Sforzesco: dalle 17:30 alle 19:30.\r

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\"Le aperture serali straordinarie del Colosseo e del Pantheon costituiscono un'occasione per accostarsi, in una dimensione di particolare suggestione, a due testimonianze universali della storia e dell'ingegno umano - ha dichiarato il ministro della cultura, Alessandro Giuli -. Rendere ancora più accessibili questi luoghi promuove la conoscenza e rafforza la consapevolezza del valore che essi rivestono.\r

","post_title":"Turismo, grandi monumenti e musei aperti quattro ore in più per tutto agosto","post_date":"2026-07-27T10:23:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785147795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre le spiagge, gli scivoli e le lagune di Caribe Bay c’è anche il Caribbean Golf ed è l’unico minigolf tematizzato d’Italia. Un’esperienza in più per i clienti di Caribe Bay, accessibile senza supplementi, grazie al nuovo varco interno a pochi passi dalla spiaggia della Laguna de Oro.\r

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Nella sua semplicità, il “miniature golf” ha attraversato mode e generazioni, mantenendo inalterato il proprio fascino anche dopo la rivoluzione digitale. \r

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Rispetto al format ufficiale di 18 buche, il Caribbean Golf propone un percorso suddiviso in 24 tappe: presa confidenza con il putter il tracciato accompagna i giocatori in un’avventura immersiva alla ricerca di un tesoro, tra antichi relitti e mostri marini sotto lo sguardo beffardo dei pirati di Caribe Bay. Superati il Fisherman’s Village e Hole Cove, le prove di abilità continuano a Black Bay e Wind Way, ciascuna con 5 buche, che custodiscono il mitico Tesoro: il grande forziere dell’ultima buca, che registra il punteggio finale e decreta il vincitore.\r

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Luciano Pareschi, ceo e founder di Caribe Bay, spiega: “Il nostro obiettivo è di moltiplicare le esperienze disponibili nel Parco, superando il tradizionale binomio scivoli e piscine, per allargare sempre di più il bacino di riferimento, mantenendo come trait d’union la tematizzazione immersiva che ci contraddistingue”.","post_title":"Caribe Bay amplia l'offerta con il Caribbean Golf","post_date":"2026-07-27T10:15:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1785147300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_488383\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Cuccureddu[/caption]\r

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Negli ultimi tre anni il turismo in Sardegna è in continua crescita e nel 2025 ha raggiunto le 21,9 milioni di presenze nelle 52.147 strutture ricettive distribuite in 290 dei suoi 377 comuni. I più recenti dati Istat la collocano al primo posto in Italia per incremento percentuale dei flussi turistici, davanti a Sicilia e Puglia, mentre nel 2023 l'Isola figurava ultima.\r

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L'anno scorso, invece, per la prima volta è stato sfondato il tetto dei 5 milioni di arrivi, con una permanenza media di 4,24 notti. Gli stranieri sono la maggioranza, il 56%, con oltre 12 milioni di presenze: il 21,5% in più rispetto all'anno prima e circa il 50% rispetto al 2023.\r

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I dati sono stati presentati dall'assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, e dal responsabile dell'Osservatorio regionale, Pierangelo Lucio Orofino. La Sardegna - secondo l'Istat - ha registrato nel 2025 un +32,54% di arrivi e un +39,14% di presenze rispetto al 2024, cifre ben superiori alla media nazionale pari rispettivamente al 15,12% e al +14,87%. Le percentuali di crescita sono meno marcate se si considerano i dati dell'Osservatorio regionale, in quanto l'Istat ha iniziato a computare solo dal 2025 le locazioni occasionali: +16,3% arrivi in un anno, +15,9% presenze e -0,5% la permanenza media.\r

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Su un totale di 459.983 posti letto censiti, prevale il settore alberghiero, con oltre 11 milioni di presenze (+8%) rispetto al 2024), mentre quello extralbeghiero (con quasi 6,5 milioni di presenze) cresce del 18%. Le locazioni occasionali sono aumentate in un anno del 37,3%, anche grazie all'emersione del nero imposta dall'obbligo del Cin, il Codice identificativo nazionale.","post_title":"La Sardegna cresce di più della media nazionale. 21,9 milioni di presenze nel 2025","post_date":"2026-07-27T10:09:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785146944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Beond rilancia sul Red Sea International Airport: dopo il decollo dello scorso novembre da Milano Malpensa, la compagnia premium leisure ha firmato un protocollo d’intesa con l’Air Connectivity Program dell’Arabia Saudita per il potenziale lancio di collegamenti diretti da altre quattro città europee.\r

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L'accordo, siglato al Farnborough Airshow, delinea i piani per rotte da Londra, Parigi, Monaco di Baviera, Zurigo e, naturalmente, Milano.\r

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Il presidente del comitato esecutivo dell’Acp, Abdulaziz Al-Duailej, ha affermato che le rotte proposte offriranno ai viaggiatori provenienti dai principali mercati europei un accesso diretto alla destinazione del mar Rosso, stimolando la crescita del turismo e rafforzando il posizionamento dell’Arabia Saudita come destinazione turistica globale di alto livello.\r

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«Questo accordo segna la fase successiva della nostra strategia di espansione, rafforzando l’accesso a una delle destinazioni turistiche più affascinanti al mondo e sostenendo al contempo la visione dell’Arabia Saudita per una maggiore connettività globale e la crescita del turismo», ha affermato il ceo e presidente di Beond, Tero Taskila.\r

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Il ceo ha inoltre confermato che la compagnia aerea continuerà ad aumentare la propria capacità con aeromobili A321ceo nell’ambito del programma di espansione in corso. Beond ha dichiarato di voler portare la propria flotta fino a 22 aeromobili e oltre 30 destinazioni entro la fine del decennio.\r

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","post_title":"Beond amplia la scommessa Arabia Saudita con voli da altre 4 città europee, oltre Milano","post_date":"2026-07-27T09:48:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1785145733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air in allungo da Lamezia Terme con il lancio di due nuovi collegamenti domestici per la prossima stagione invernale diretti a Milano Malpensa e Torino.\r

La rotta per Milano sarà operata due volte al giorno, tutti i giorni, a partire dal 25 ottobre, mentre quella per il capoluogo piemontese verrà operata ogni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica, sempre dal 25 ottobre.\r

Con queste due novità la low cost amplia ulteriormente il proprio network nazionale con 26 rotte domestiche.\r

\"Continuiamo a investire sul mercato italiano, rafforzando un asse strategico fondamentale e ad altissima domanda. Un impegno, quello verso il mercato, che ci permette di rispondere alle esigenze di chi viaggia per lavoro, ma anche di chi si sposta per raggiungere amici e familiari nonché per chi vuole scoprire le bellezze italiane da settentrione a meridione della penisola. Il nostro obiettivo è continuare a sviluppare un network sempre più capillare, accessibile e competitivo, capace di accompagnare i viaggiatori in ogni periodo dell'anno e di offrire collegamenti sempre più efficienti tra le principali destinazioni. Con 26 rotte domestiche offriamo il network nazionale più ampio di sempre\" ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.\r

Per il 2026, la compagnia opera in Italia un network di 322 rotte verso 33 Paesi. Nella sola stagione estiva, la low cost offre 20,3 milioni di posti, pari a una crescita del 43,6% rispetto all’estate 2025. Il vettore conta 44 aeromobili basati nel Paese e 64.000 voli già operati quest’anno, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.","post_title":"Wizz Air spinge da Lamezia Terme con due nuove rotte per Milano e Torino","post_date":"2026-07-24T11:41:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784893288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519636","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno 36,2 milioni gli italiani che partiranno verso destinazioni scelte con cura, programmate con un mese o due di anticipo. Non ci si affida al caso per la stagione clou dell’anno, che vede la gran parte dei viaggiatori concentrare il proprio interesse proprio in Italia. L’87,6% infatti, sceglierà di rimanere nel nostro Paese, consegnando alle località di mare e al mese di agosto il top delle preferenze.\r

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Per coloro che si recheranno all’estero (12,4%), a vincere sarà ancora una volta il mare, seguito dalle grandi capitali europee. In particolare, si prediligeranno le acque di paesi vicini all’Italia, come Croazia, Grecia e Spagna, a dimostrazione del fatto che, anche una volta pianificato il viaggio lontano dai confini di casa, la scelta si orienta comunque su destinazioni facilmente raggiungibili.\r

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Si profila così il quadro del movimento turistico degli italiani per questa estate 2026, secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi.\r

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Malgrado agosto si confermi il “re” dell’estate, risultando il centro della vacanza principale per il 41,4% dei vacanzieri, anche luglio, con il suo 28,8% di preferenze, consente di prevedere una buona performance e, assieme al mese di giugno (che ha ottenuto il gradimento per il 24,4% degli intervistati) registra una crescita non indifferente.\r

Vacanza più strutturata\r

“La sensazione che si ha è che questa estate 2026, ovvero la stagione centrale del calendario turistico nazionale, sarà goduta appieno dagli italiani in viaggio – ha commentato a caldo il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca -. La vacanza si spalma in modo più strutturato in tutti e quattro i mesi estivi, il che porta ad affinare la capacità di attivare i territori, con tutto ciò che essi esprimono in termini di imprese e filiere. Interessante rilevare poi, che una buona parte dei viaggiatori farà più di un periodo di vacanza oltre quello principale, confermando anche qui la nuova tendenza, ovvero frammentare e spalmare la vacanza su tutto l’arco estivo”.\r

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“Dall’indagine emerge anche che la sistemazione favorita, è quella dell’albergo e del villaggio turistico, seguita subito dopo dalla casa di parenti e amici,– ha proseguito Bocca – Continuo a sostenere che nulla come l’hotel sappia rappresentare la dimensione della vacanza, e credo che gli italiani abbiano cominciato ad apprezzare il valore aggiunto dei servizi proposti all’interno di una struttura ricettiva”.\r

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“Nel complesso l’estate italiana 2026 sembra non tradire le aspettative – ha concluso Bocca –. Non possiamo dirci “tutti felici e contenti”, perché siamo consapevoli delle difficoltà provocate dall’aumento del costo della vita. Oggi, siamo portati a valorizzare al meglio ciò che si conquista giorno per giorno. Ma la speranza è che la situazione economica torni ad uno standard che renda il viaggio accessibile davvero a tutti”.","post_title":"Federalberghi: estate 36,2 milioni italiani in viaggio. 87% in Italia, 12% all'estero","post_date":"2026-07-24T11:15:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1784891733000]}]}}