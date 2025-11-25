Volotea, continua la crisi finanziare della compagnia aerea spagnola La situazione di Volotea sta peggiorando e il tempo stringe a causa dei debiti con la Società statale di partecipazioni industriali e con le banche spagnole. Sebbene sia riuscita a dimezzare le perdite, la compagnia aerea guidata da Carlos Muñoz si trova ad affrontare una situazione sempre più allarmante. Secondo i dati depositati presso il Registro mercantile, come riferisce Preferente.com , ha chiuso il 2024 con un patrimonio netto negativo di 478,1 milioni di euro, rispetto ai 423,6 milioni dell’anno precedente. Dietro questo peggioramento dell’indicatore ci sono le perdite che Volotea ha registrato dal 2019, anche prima della pandemia di Covid. Negli ultimi sei anni fiscali, un periodo in cui il suo debito è salito a causa di un salvataggio statale di 200 milioni di euro e di un prestito garantito da un’ICO di 150 milioni di euro, Volotea ha perso un totale di 503 milioni di euro. La sfida del vettore Secondo i dati ufficiali, la società ha perso 46,1 milioni di euro nel 2024, 97,5 milioni nel 2023, 151,9 milioni nel 2022, 122 milioni nel 2021, 77,9 milioni nel 2020 e 7,7 milioni nel 2019. L’ultimo saldo positivo risale al 2018. Inoltre, Volotea si trova ad affrontare la sfida di rimborsare i prestiti ricevuti durante la pandemia. Finora, non ha rimborsato nessuno dei 200 milioni di euro del salvataggio statale. Inoltre, è stata costretta a modificare il calendario di pagamento degli interessi stabilito, posticipando la data iniziale stabilita da SEPI. Una situazione simile si è verificata con l’Istituto ufficiale di credito): ha raggiunto un accordo con l’istituto per differire un pagamento di 10,8 milioni di euro dovuto il mese scorso e che ora dovrà essere saldato tra il 2026 e il 2028. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Sebbene sia riuscita a dimezzare le perdite, la compagnia aerea guidata da Carlos Muñoz si trova ad affrontare una situazione sempre più allarmante.\r

\r

Secondo i dati depositati presso il Registro mercantile, come riferisce Preferente.com , ha chiuso il 2024 con un patrimonio netto negativo di 478,1 milioni di euro, rispetto ai 423,6 milioni dell'anno precedente.\r

\r

Dietro questo peggioramento dell'indicatore ci sono le perdite che Volotea ha registrato dal 2019, anche prima della pandemia di Covid. Negli ultimi sei anni fiscali, un periodo in cui il suo debito è salito a causa di un salvataggio statale di 200 milioni di euro e di un prestito garantito da un'ICO di 150 milioni di euro, Volotea ha perso un totale di 503 milioni di euro. \r

La sfida del vettore\r

Secondo i dati ufficiali, la società ha perso 46,1 milioni di euro nel 2024, 97,5 milioni nel 2023, 151,9 milioni nel 2022, 122 milioni nel 2021, 77,9 milioni nel 2020 e 7,7 milioni nel 2019. L'ultimo saldo positivo risale al 2018.\r

\r

Inoltre, Volotea si trova ad affrontare la sfida di rimborsare i prestiti ricevuti durante la pandemia. Finora, non ha rimborsato nessuno dei 200 milioni di euro del salvataggio statale. Inoltre, è stata costretta a modificare il calendario di pagamento degli interessi stabilito, posticipando la data iniziale stabilita da SEPI. Una situazione simile si è verificata con l'Istituto ufficiale di credito): ha raggiunto un accordo con l'istituto per differire un pagamento di 10,8 milioni di euro dovuto il mese scorso e che ora dovrà essere saldato tra il 2026 e il 2028.\r

\r

","post_title":"Volotea, continua la crisi finanziare della compagnia aerea spagnola","post_date":"2025-11-25T11:31:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1764070261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502327","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al giro di boa del primo anno di attività del volo diretto da Milano a Tokyo Haneda, Ana - All Nippon Airways, vara una campagna congiunta con Jnto con l'obiettivo di contribuire ad affrontare l'overtourism nelle località più note del Giappone.\r

\r

L'idea è quella di incentivare i viaggiatori a non fermarsi nelle destinazioni più famose, ma ad esplorare anche le regioni meno conosciute e più ricche di storia, per scoprire il volto più autentico del Paese. La promozione - attiva dal 24 novembre 2025 al 31 gennaio 2026 - consente di acquistare un biglietto dall'Italia in Economy Class, proseguire verso un’altra destinazione in Giappone senza costi aggiuntivi, usufruendo di uno stopover di 24 ore o più a Tokyo, tutto incluso nello stesso biglietto.\r

\r

Questa proposta di voli domestici senza costi aggiuntivi mette in risalto l’obiettivo di Ana e Jnto di promuovere un flusso turistico più equilibrato tra le varie prefetture giapponesi; offrendo l'accesso ai suoi oltre 40 hub, il più vasto network del Giappone, Ana punta a rendere più facile e davvero conveniente la scoperta capillare di questo Paese.\r

\r

La campagna arriva in un momento in cui il Giappone sta registrando un numero record di turisti stranieri: nel 2024 ha accolto 36,87 milioni di visitatori internazionali. Tuttavia, nonostante questo aumento, gran parte della domanda rimane concentrata su poche città famose. Sebbene oltre il 90% dei viaggiatori stranieri dichiari di voler visitare le zone regionali, meno del 10% lo ha effettivamente fatto.\r

\r

La Milano Malpensa-Tokyo Haneda viene operata tre volte alla settimana (martedì, giovedì e domenica) con un B787-9 da 215 posti (48 Business, 21 Premium Economy e 146 Economy): fra dicembre 2024 e ottobre 2025 sono stati trasportati più di 50.000 passeggeri (60% giapponesi e 40% italiani) con un load factor che supera l’80%.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Dopo il 31 gennaio 2026, Ana rivedrà le regole tariffarie in base alle condizioni di mercato, alle esigenze dei passeggeri e all'impatto che questa campagna di turismo responsabile avrà sulle regioni meno frequentate del Giappone.","post_title":"Ana: oltre 50.000 passeggeri sulla Milano-Tokyo Haneda. Promozione per il Giappone meno noto","post_date":"2025-11-25T10:10:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764065428000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Pensando a Las Vegas si immaginano le luci vivide dello Strip, l'iconico cartello Welcome to Fabulous Las Vegas e i mega-resort: oltre al fascino dei grandi casinò, le sfide architettoniche degli edifici e la vivacità di una città che non si addormenta mai, c'è tanto di più da esplorare grazie alle diverse attività all’aperto.\r

\r

Dall'escursionismo in canyon panoramici alle passeggiate nell’alveo dei fiumi, alle corse in jeep o con la zipline nel deserto. Questa offerta continua ad attirare i visitatori. Lo dimostra l’andamento degli arrivi internazionali: dopo la crescita costante attestata dal 2010 al 2019 - quando sono arrivati a Las Vegas 5,65 milioni di ospiti - nel 2020 c’è stato un calo del 79,9% a causa della pandemia. La ripresa è iniziata nel 2022 raggiungendo i 3,4 mln, che sono poi diventati quasi 5 milioni nel 2024. Gli italiani sono stati 37.200 nel 2019 e, dopo 2 anni difficili, sono arrivati ai 24mila nel 2022, a 34.900 nel 2023 e a 42.100 nel 2024. I dati sono presentati dalla Las Vegas Convention and Visitors Authority, che ha il compito di posizionare il Sud del Nevada come destinazione globale per il turismo di svago e d'affari. Grazie alla disponibilità di 151.000 camere d'albergo, di quasi 1,5km2 di spazi per riunioni ed esposizioni e con la gestione del vasto Las Vegas Convention Center, la missione di Lvcva è quella di attrarre sempre nuovi visitatori.\r

\r

Nei prossimi tre anni verranno investiti oltre 7 mld di dollari in progetti legati al turismo. È in programma la reinvenzione dello storico Mirage, che alla fine del 2027 diventerà l’Hard Rock Hotel & Casino, con l’aggiunta di 675 camere e di una struttura a forma di chitarra alta 213m. È stato poi rebrandizzato il Bally’s Las Vegas che, distribuito su uno spazio pari a 14 ettari, sarà l’Horseshoe Las Vegas e si arricchirà di due torri con hotel di lusso da 3.000 camere, di un locale per intrattenimento con 2500 posti e oltre 46km2 di negozi, ristoranti e offerte di intrattenimento. Per il 2028 aprirà anche l’A’s Ballpark, il nuovo stadio da 33.000 posti che sarà la sede dei Las Vegas Athletics della Major League Baseball. Nella sua costante evoluzione Las Vegas si confronta con i principali focus del mondo del turismo odierno.\r

\r

Oltre al miglioramento costante sul fronte dell’accoglienza e alla promozione di attività legate al benessere, sono significativi i percorsi che riguardano la gastronomia e la sostenibilità. Le strade di Las Vegas offrono proposte culinarie variegate: dalla tipica cucina americana a quella internazionale, con ristoranti stellati e di alta cucina e lo street-food più informale. Una ricchezza testimoniata dallo stesso Gordon Ramsey, lo chef stellato Michelin proprietario a Las Vegas del Gordon Ramsay Hell’s Kitchen al Caesars Palace e del Ramsay’s Kitchen al Harrah’s. «Las Vegas è una delle migliori destinazioni gastronomiche del mondo. - afferma - Ha una vitalità unica ed è un'arena per ogni chef di alto livello del mondo. Nobu, Guy Savoy, Bobby Flay, ... sono tutti qui e questo ci rende migliori». \r

\r

Infine, sul fronte della sostenibilità, l’Lvcva ricorda che ogni sforzo è volto alla consapevolezza ambientale e allo sfruttamento delle risorse disponibili: il 24% dell’energia utilizzata nel Nevada proviene da risorse rinnovabili e, grazie agli sforzi di conservazione, dal 2020 al 2022 l’uso idrico pro capite è diminuito del 47%. Secondo la Southern Nevada Water Authority, i resort utilizzano solo il 5% della fornitura idrica della valle. Infine, per la sostenibilità sociale, la banca alimentare Three Square, in collaborazione con partner della comunità come l’MGM Resorts International, il Caesars Entertainment e i Las Vegas Raiders, dal 2021 al 2022 ha distribuito ai bisognosi della comunità oltre 42 milioni di pasti.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"502226,502229,502230\"]","post_title":"Las Vegas: la proposta leisure legata alle esperienze che attira un nuovo visitatore","post_date":"2025-11-25T09:35:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764063307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 ad Assisi eventi, mercatini, spettacoli itineranti, presepi diffusi, testimonianze di pace, festival di musica medievale natalizia, trekking delle feste, con celebri opere d’arte contemporanea proiettate sulle principali facciate di chiese e monumenti della città, attraverso spettacolari proiezioni luminose. Un progetto originale, immersivo, nuovo, coinvolgente, per un’esperienza unica che trasforma il centro storico in una sorta di galleria d’arte a cielo aperto, lanciando al mondo un messaggio potente di speranza e bellezza.\r

\r

Le immagini proiettate sono frutto del lavoro congiunto di storici dell’arte e lighting designer, supportati da strumenti digitali. A ispirare i creativi, artisti come Chagall, Magritte, Klimt, Köder, Picasso, che testimoniano la pace attraverso elementi tratti da alcune delle loro creazioni più famose. Cuore del progetto è piazza del Comune, dove la tematica “Pace sulla Terra” viene interpretata attraverso una selezione di alcune opere di Banksy, il più grande street artist contemporaneo, che ha portato ad Assisi la propria arte rivoluzionaria con la mostra “Peace on Earth”, visitabile alla Rocca Maggiore fino all’11 gennaio 2026.\r

\r

È la prima volta che l’arte contemporanea viene utilizzata per animare il Natale attraverso la tecnica dell’illuminazione mappata di chiese e monumenti, che da anni rende iconiche e speciali le luci natalizie ad Assisi.\r

\r

L’accensione è prevista il 6 dicembre prossimo, alle ore 17.00, insieme all’albero in piazza del comune. Un momento speciale, perché il Natale di pace, luce e incontro di Assisi sarà acceso simbolicamente da Betlemme, la città dove è nato Gesù, gemellata con quella di San Francesco dal 1989, all’insegna dei valori della fratellanza.\r

\r

\r

\r

Nel cuore della città, ci saranno presepi artistici diffusi in angoli caratteristici, mostre presepiali e presepi speciali davanti alla Basilica inferiore di San Francesco e nel chiostro della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nel Palazzo Monte Frumentario, nella Galleria Le Logge e nel Palazzo del Capitano del Perdono, in mostra una straordinaria collezione di presepi (circa 800) provenienti da tutto il mondo.\r

\r

Nelle frazioni del territorio assisano (Armenzano e Petrignano), i tradizionali presepi viventi, per i quali è previsto un servizio navetta gratuito dal centro storico. Il presepe di Petrignano, per prima volta raggiungerà il cuore di Assisi, con il corteo storico e la rievocazione della Natività nei vicoli della città.\r

\r

Immancabile, il 31 dicembre, la festa di Capodanno in Piazza con live show di “Antonio Ballarano Band”. Il 6 gennaio grande attesa per la Befana in piazza, che si calerà dalla Torre del Popolo, con calze per tutti bambini.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Assisi, arte e tecnologia protagoniste dal 6 dicembre al 6 gennaio","post_date":"2025-11-24T12:04:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763985884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla “piccola Cappella degli Scrovegni” al paese dei mulini, dall’arco di roccia della Val Popena ai vecchi tabià di Auronzo. Il consorzio Tre cime Dolomiti invita a scoprire i luoghi fuori dal comune per un’esperienza davvero unica. \r

\r

Una rilassante passeggiata attraverso il centro di Auronzo permette ad esempio di ammirare l’architettura originaria delle case in legno e pietra, dalle forme semplici e lineari, dallo stile rustico ed essenziale. Parte integrante della storia è il lavatoio comunale, oggi ristrutturato, che rimanda indietro nel tempo, quando i panni si lavavano a mano e questo luogo era punto d’incontro e di socializzazione per le donne del paese. Uscendo appena dal centro si può fare un’altra scoperta: i vecchi tabià. Si tratta di fienili in legno, costruzioni tipiche che risalgono agli anni 60-70, un tempo utilizzati per il bestiame e per il fieno.\r

\r

Nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, Vigo di Cadore racchiude dei veri e propri tesori artistici, tra cui le tre chiesette storiche. La chiesa pievanale di San Martino conserva un vero patrimonio di opere d’arte di diversi periodi storici: il trittico attribuito ad Antonio Rosso che risale al 1492, la pala lignea di Valentino P. Besarel del 1866, numerose opere dell’artista locale Tommaso Da Rin.\r

\r

Detta anche “piccola cappella degli Scrovegni”, la cappella di Sant’Orsola presenta al suo interno il ciclo pittorico più bello del contesto dolomitico. Mentre Santa Margherita in Salagona è la chiesa più antica della vallata, risalente al XIII secolo. Il ciclo pittorico al suo interno è un raro esempio, nel contesto bellunese, del passaggio dall’arte bizantina all’arte gotica.\r

\r

Lozzo di Cadore, nel territorio del consorzio turistico Tre Cime Dolomiti, è noto anche come “Il paese dei mulini”. Una passeggiata lungo il torrente Rio Rin permette di seguire la via dei mulini lungo la quale si sono sviluppate numerose attività produttive, mulini, fucine e segherie, ancora oggi visibili.\r

\r

Lozzo ospita anche il museo della Latteria, allestito negli spazi dell’ex-latteria sociale, attiva tra il 1884 e il 1984. Oggetti e foto custoditi raccontano la procedura tradizionale della lavorazione del formaggio, del burro e della ricotta. \r

\r

Dedicato alla conoscenza della cultura del posto e alla memoria delle tradizioni è anche il museo Ladino Diffuso. Un museo all’aperto, realizzato lungo le vie del paese, con installazioni e pannelli tematici che raccontano usi e costumi e descrivono le principali attività rurali della cultura ladina.\r

\r

Anche una località molto attrattiva, come Misurina e il suo lago, può diventare un punto di partenza per un’escursione fuori dalle rotte del turismo di massa. Un esempio ne è l’anello del Monte Popena nel Gruppo del Cristallo, circa 5 km con un dislivello di 650 metri. Dal lago si risalgono i pascoli lungo il sentiero 224, a quota 2000 m circa si raggiungono le pale di Misurina e poco oltre si incrocia il sentiero 222 che porta a forcella Popena, il punto più alto del nostro percorso, a 2.214 metri d’altitudine. Qui si trova anche quel che resta dell’ex rifugio Popena e, poco distante, si può ammirare l’Arco di roccia, la famosa finestra naturale che si apre sul panorama. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­","post_title":"Consorzio Tre cime Dolomiti, itinerari tra i luoghi inediti","post_date":"2025-11-24T11:08:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1763982525000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502243","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Persistono le problematiche legate ai motori Pratt&Whitney PW1000G e con esse le conseguenze sull'operatività della flotta di numerose compagnie aeree, Ita Airways in primis. Purtroppo sembra spettare proprio al vettore italiano un nuovo record, questa volta però negativo: con 22 velivoli fermi a terra, pari al 28% della flotta dei voli nazionali e internazionali, Ita risulta la compagnia di medie e grandi dimensioni più colpita al mondo.\r

\r

Una vera e propria fase di stallo che, secondo quanto riferisce Il Corriere.it, induce il il vettore a stimare per i prossimi cinque anni danni per 150 milioni di euro, pari a 82 mila euro al giorno.\r

\r

Il percorso a ostacoli di Pratt&Whitney iniziato nel 2023 prevedeva inizialmente di ispezionare 600-700 motori «entro il 2026», numero poi salito a 3.000, montati sugli Airbus A220, A320neo/A321neo e sugli Embraer E2. Con «tempi di lavorazione lunghissimi - e quindi di fermo operativo - che oggi toccano i 300 giorni» spiega il quotidiano. \r

\r

Nel caso specifico di Ita Airways, nel 2026 il blocco degli aeromobili dovrebbe scendere a 20 e successivamente a una decina, con una media mensile di circa 15 a terra. \r

\r

","post_title":"Ita i problemi ai motori Pratt&Whitney fanno danni fino a 150 mln di euro","post_date":"2025-11-24T09:55:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1763978117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo hotel fronte oceano sta per sorgere sulla costa meridionale dell'Islanda. Come riporta Travel Weekly, il Black Sand Hotel aprirà a gennaio con 70 camere, nove suite in arrivo a marzo e una spa a maggio.\r

Le camere saranno caratterizzate da un design minimalista, con materiali naturali e una palette di colori neutri. Le finestre a tutta altezza offriranno una vista sul Nord Atlantico.\r

La ristorazione\r

L'hotel ospiterà Omur, un ristorante da 80 posti specializzato in cucina nordica, e Omur Bar, che servirà cocktail artigianali e piccoli piatti stagionali. \r

\r

Una volta aperta, la spa del Black Sand Hotel sarà dotata di sauna, bagno turco, vasca fredda, sala trattamenti, sala yoga e vasche idromassaggio geotermiche. Su richiesta, saranno disponibili kit palestra con attrezzature fitness in camera. \r

\r

Per i soggiorni fino ad aprile, il Black Sand Hotel offre tariffe promozionali di apertura.\r

\r

","post_title":"Islanda: aprirà a gennaio il nuovo Black Sand Hotel","post_date":"2025-11-24T09:45:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1763977515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502237","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Creo travel riconferma la centralità di \"Creo ti accompagna\". Pensato per offrire ai viaggiatori un’esperienza immersiva, strutturata e condivisa, “Creo ti accompagna” è è una filosofia di viaggio di gruppo che unisce comfort, sicurezza e valore umano.\r

\r

In ogni partenza è presente un tour leader Creo dall’Italia, il quale parte insieme al gruppo da un aeroporto designato e resta al fianco dei partecipanti per l’intera durata del viaggio. I clienti possono scegliere se unirsi alla partenza principale o raggiungere la destinazione tramite bretelle di collegamento personalizzate. A destinazione, il gruppo viene accolto e seguito da guide locali certificate.\r

\r

Tra gli elementi distintivi del format ci sono il prezzo finito e fisso, la trasparenza totale dei costi e le partenze garantite con un minimo di cinque partecipanti, che consentono di confermare il viaggio anche per piccoli gruppi. È inoltre possibile scegliere camere condivise..\r

\r

Dal suo lancio, “Creo ti accompagna” ha registrato un successo crescente: dal 2024 ad oggi sono stati realizzati 26 viaggi, ognuno con un’identità forte e una formula collaudata. «Creo ti accompagna rappresenta un’ottima opportunità di vendita tailor made - afferma Luigi Leone, product manager -. Si tratta di percorsi costruiti su misura, ma con prezzo finito e fisso. All’interno i clienti troveranno esperienze irrinunciabili insieme a un piccolo gruppo di viaggiatori, al tour leader e alle guide locali. Abbiamo voluto fortemente limitare il numero di partecipanti per garantire che ognuno possa vivere al meglio l’esperienza, in modo autentico e condiviso».\r

Il calendario\r

Nei prossimi mesi, il calendario delle partenze propone una programmazione eterogenea. Il 26 novembre si partirà per New York, viaggio già sold out, per vivere l’atmosfera unica del Black Friday tra luci, mercatini e grandi eventi. A dicembre, il 3 sarà la volta di Dubai, mentre il 10 dicembre si volerà in Georgia, immersi nel calore dei mercatini natalizi.\r

\r

Il 2026 si aprirà con l’India durante l’Holi Festival, con partenza il 26 febbrai. A seguire, il 10 marzo, un itinerario intenso e multiculturale toccherà Buenos Aires, le cascate di Iguazú e Rio de Janeiro. Il 20 aprile sarà dedicato a un viaggio tra New York e Washington D.C. Il 22 aprile si volerà in Nepal. L’estate proseguirà in Africa australe, con la partenza per il Sudafrica prevista il 5 giugno Il 9 luglio si esplorerà invece il West Usa, tra parchi iconici e città simbolo dell’immaginario americano.","post_title":"Creo ti accompagna: ecco le prossime date dei viaggi di gruppo","post_date":"2025-11-24T09:40:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763977233000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il settore crocieristico si sta affermando come motore economico. Questa crescita è trainata dall'espansione del segmento del lusso, che è tre volte più rapida della media del settore, grazie all'aggiunta di nuove aziende che operano con marchi alberghieri premium. \r

\r

Guardando al futuro, come riporta Hosteltur, l'intelligenza artificiale sta giocando un ruolo sempre più importante e le conseguenze del riscaldamento globale sulle escursioni sono tra i temi chiave affrontati nell'ultima edizione dell'International Cruise Summit.\r

\r

I dati parlano chiaro: lo scorso anno sono stati raggiunti 35 milioni di passeggeri e sono stati creati 440.000 posti di lavoro solo in Europa, oltre a un impatto economico globale di 198 miliardi di dollari , il 18% in più rispetto all'anno precedente. \r

\r

Tuttavia, i professionisti del settore crocieristico sottolineano che «le autorità governative non sono consapevoli dei benefici che questo tipo di turismo offre alle comunità locali e continuano a creare nuove tasse turistiche che hanno un impatto negativo sul settore».\r

Il nuovo trend\r

Il segmento del lusso sta crescendo tre volte più velocemente della media del settore, con l' aggiunta di nuove aziende emergenti sotto marchi alberghieri come Ritz-Carlton, Four Seasons , Orient Express e Aman. Questi nuovi attori stanno anche determinando un cambiamento di mentalità, dal design delle navi da crociera di lusso ai loro itinerari, che ora includono soste in destinazioni esclusive ed esperienze premium, come l'imbarco e lo sbarco in elicottero.\r

\r

\r

A questo proposito, un altro trend analizzato è stato il cambiamento nella natura delle esperienze dei passeggeri, con fattori di differenziazione che vanno dai percorsi attraverso le location cinematografiche alla trasformazione di un semplice trasferimento aeroportuale in un'escursione in treno attraverso un parco naturale. Allo stesso tempo, queste esperienze stanno generando opportunità promozionali sui social media, un canale diventato essenziale per le compagnie di crociera.\r

\r

L'applicazione dell'IA in tutti gli ambiti operativi del settore è stata un argomento di discussione importante. Per quanto riguarda la pianificazione dei percorsi, ci sono ancora fattori che sbilanciano la preferenza dell'uomo rispetto all'IA , ma in ambiti come l'ottimizzazione dei processi operativi, l'IA gioca già un ruolo significativo. In particolare, per quanto riguarda la pianificazione, le previsioni di temperature intorno ai 45 gradi in alcune città durante l'estate potrebbero avere un impatto sugli itinerari e sulle operazioni, rendendo impossibile per i passeggeri godersi le escursioni a destinazione. A questo proposito, alcune città stanno iniziando a sviluppare piani di ad hoc.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il business delle crociere di lusso in crescita grazie ai brand alberghieri","post_date":"2025-11-21T15:01:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1763737296000]}]}}