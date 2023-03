Viva Air ha sospeso tutti i voli. Resta al palo il merger con Avianca Viva Air ha sospeso i propri voli in attesa di una decisione da parte dell’autorità colombiana per l’aviazione civile sulla proposta di fusione con Avianca. La “decisione senza precedenti dell’autorità dell’aviazione civile comporterà ulteriori ritardi nel raggiungimento di una decisione, per cui Viva è costretta ad annunciare, purtroppo, la sospensione delle sue operazioni con effetto immediato”, si legge in una nota di Viva Air. Decine di passeggeri rimasti bloccati negli aeroporti colombiani a causa della sospensione hanno protestato e creato blocchi all’interno dei terminal aeroportuali. Il ministro dei Trasporti Guillermo Reyes ha dichiarato che le altre compagnie aeree stanno lavorando per farli arrivare a destinazione. Viva Air aveva dichiarato nella tarda serata di lunedì di aver interrotto la vendita dei biglietti e di aver messo a terra l’intera flotta dopo che l’autorità di regolamentazione ha permesso ad altre cinque compagnie aeree, tra cui Aerolineas Argentinas e JetSmart, di partecipare al processo di fusione. In gioco c’è l’integrazione di Viva Air con Avianca, la compagnia di bandiera colombiana, che secondo i competitor creerebbe un danno alla concorrenza. Sia la low-cost JetSmart sia Latam Airlines hanno espresso interesse per l’acquisto di Viva Air.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tanto digital, condito magari da un pizzico di prodotto di nicchia. E' la ricetta di Giovanna Manzi per le pmi del turismo, in particolare quelle dell'ospitalità, che intendano confrontarsi nel mare magno della competizione globale. Per quasi 19 anni alla guida del gruppo Bwh, la manager è dallo scorso novembre direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E nel suo nuovo incarico un ruolo di spicco è ricoperto anche dalla promozione all'estero dei territori e delle imprese turistiche che vi operano. "Quando puoi contare su un numero relativamente limitato di camere - spiega Giovanna Manzi - spesso ti ritrovi alla mercè delle agenzie online". Non resta altro che rassegnarsi, dunque? No, affatto. Occorre però porre una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche alla parte social, soprattutto se si ha un prodotto adatto alla cosiddetta generazione Z. Nostro compito, tra gli altri, è proprio quello di aiutare le aziende in questo tipo di strategie. Si può anche pensare a qualche formula per i target di nicchia? Sicuramente. Se sei una pmi con una particolare vocazione, questa può diventare il tuo punto di forza. Bisogna individuare le buyer personas e, tramite una serie di analisi ad hoc, il cluster dedicato. E i consorzi? Al di là di quelli territoriali, sono quasi tutti falliti dopo poco tempo. E' una questione di standard. E' difficile mettere insieme tanti operatori differenti tra loro, solo perché magari accomunati dalla tipologia della destinazione. Finisce quasi sempre che alcuni si sentano diversi: superiori agli altri per la qualità del prodotto. E allora l'alleanza si sgretola. O si fa il salto verso la formazione di una vera e propria catena, oppure l'iniziativa rischia di naufragare velocemente. Più facile invece far funzionare le associazioni temporanee di scopo, come per esempio quella nata per promuovere il cammino di San Francesco. A proposito di catene: quanto manca all'Italia la presenza di un'importante realtà alberghiera nazionale? Credo che sia necessario guardare oltre. Ormai il tempo per la creazione di un campione dell'ospitalità tricolore dal respiro internazionale è passato. Ma non si rischia in questo modo che ci manchi un'importante spinta promozionale? Onestamente credo che la comunicazione di un territorio non debba, né possa passare in prevalenza tramite un operatore privato. E' un'attività da svolgersi con un approccio da civil servants. Mi spiego meglio: nel momento in cui l’Italia è considerata avere un patrimonio culturale e naturale d’eccezione, l’unico a essere intitolato a fare promozione al Paese non può che essere un ente pubblico o semi-pubblico, dotato naturalmente di competenze e capitali adeguati. Altrimenti certe destinazioni non potrebbero mai beneficiare di flussi turistici sostanziali. Un fattore, quest'ultimo, che oggi porta con sé anche elementi di conservazione del paesaggio, come per esempio avviene spesso con i borghi. Infine, diciamolo chiaramente: che senso ha in un contesto globalizzato come quello attuale parlare ancora di catena nazionale? Che cosa significa, esattamente? Che l'azionariato è italiano?... Mi pare un legame troppo labile per rappresentare una vera forza propulsiva per l'intero Paese. Il ragionamento vale anche per la compagnia aerea? In realtà, qui la questione è leggermente diversa, perché tocca l'aspetto critico dei collegamenti. Non averne una, o averne una di portata limitata, è obiettivamente un problema. Però è anche vero che la nostra geografia non aiuta. Siamo una nazione policentrica con tante montagne che rendono difficili i collegamenti rapidi e abbiamo un mercato interno troppo piccolo per sostenere la moltiplicazione degli scali. Però ci sono anche delle evoluzioni positive. Si prenda per esempio Roma: chi avrebbe pensato solo 30 anni fa, quanto la sua importanza sarebbe cresciuta quale hub di collegamento con il Medio Oriente? Come vede infine il futuro per l'industria dell'ospitalità italiana? E' in corso una polarizzazione della domanda: da una parte ci sono hotel di design sempre più belli che si muovono decisamente verso la fascia alta del mercato. Dall'altra prosperano le soluzioni low budget, specialmente extra-alberghiere, la cui offerta in Italia ha tra l'altro ormai sopravanzato in termini di posti letto quella degli hotel tradizionali. L'inflazione crescente sta inoltre rendendo gli investitori sempre più attenti alla redditività. Il che contribuirà a spingere ulteriormente la penetrazione delle catene nel Paese, che peraltro, stando agli ultimi dati dell'analisi di Thrends, già oggi gestiscono quasi il 20% delle camere totali. A fare la differenza sarà sempre più il livello di servizio. Che deve essere adeguato alla promessa fatta all'ospite. Il room service, per esempio, non può che essere riservato alle strutture di alta gamma. Solo loro possono infatti avere a disposizione le risorse necessarie per garantire personale disponibile h24, in grado di assicurare il servizio in 20 minuti al massimo. [post_title] => Giovanna Manzi: come ti porto le pmi del turismo nell'agone globale [post_date] => 2023-02-28T14:08:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677593321000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440398 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => P&O Ferries ha speso più di 260 milioni di euro su navi ibride che non possono essere ricaricate nei porti francesi o britannici. I due nuovi superferry dovrebbero essere "le navi più sostenibili che abbiano mai navigato sul Canale della Manica", secondo i vertici. Le reti elettriche di Dover e Calais però non hanno capacità per le navi ibride, quindi funzioneranno a diesel fino a quando verranno consegnate. Si aspetta entro fine anno, riferisce il Telegraph. La società madre DP World ha annunciato profitti record. La decisione di continuare con l'acquisto dei superferries si è rivelata quindi controversa. I motivi I rapporti indicano un basso livello di comunicazione tra l’azienda e le autorità del posto. La compagnia non si è consultata con l'ente sui punti di ricarica, causando confusione tra gli alti funzionari portuali sempre secondo il Telegraph. P&O Ferries ha contestato, con fonti che hanno insistito sul fatto che «si è impegnati a lungo con entrambi i porti in merito al fabbisogno di elettricità per le nostre nuove navi». Resta da vedere quanto siano sostenibili i loro viaggi. Pioneer e Liberte, lunghi 230 metri, sono destinati a diventare i traghetti più grandi che attraverseranno la Manica. [post_title] => P&O Ferries: 260 milioni di euro per traghetti ibridi che non possono essere caricati [post_date] => 2023-02-28T13:52:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677592353000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440381 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A partire dal 22 giugno prossimo, con la ripresa dei collegamenti Neos, torna dopo tre anni di assenza la formula Bravo Viva Fortuna Beach, nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas. Una partnership sulla quale Bmotia ripone importanti attese: il mercato del Belpaese, infatti, è uno dei più importanti in Europa dopo Regno Unito, Francia e Germania, con cui si contende il terzo posto, e nel 2019 sono stati 13.500 i passeggeri dall’Italia. “La proposta Bravo Viva Fortuna Beach è ideale per scoprire la ricchezza naturalistica dell’isola di Grand Bahama - dichiara Maria Grazia Marino, general manager Bmotia - preferita anche perché ricca di attrazioni culturali, animata da eventi e densa di esperienze da ricordare”. Il Bravo Viva Fortuna Beach dispone di 274 sistemazioni e quattro ristoranti inseriti in un ambiente moderno e accogliente, con panorami marini e la giusta tranquillità per un soggiorno piacevole anche grazie all’ampia scelta di intrattenimenti guidati dall’équipe di animatori parlanti italiano. Tra le escursioni proposte, si segnala quella al parco nazionale di Peterson’s Cay, a seguire un’altra proposta di mezza giornata a Pirates Beach, parco nazionale Lucayan e Gold Rock Beach, questi ultimi due inclusi anche, unitamente a Garden of the Groves, nella giornata in 4x4. Il tutto senza dimenticare l’escursione per fare il bagno con i maialini nuotatori delle Bahamas. “Rinnovare questa partnership con Alpitour World e Bahamas, dopo lo stop forzato di tre anni, è per noi molto importante, perché offre la possibilità al mercato italiano di raggiungere e godere dei servizi offerti dal nostro resort Fortuna Beach - aggiunge la vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts, Giuliana Carniel -. Abbiamo un nuovo ristorante messicano e una lobby ancora più accogliente, oggetto di un recente restyling, oltre a tutti servizi che caratterizzano i nostri resort e che il mercato italiano apprezza: dal vero all inclusive alle attività sportive e ludiche, in un contesto naturale di grande bellezza.” “Siamo molto orgogliosi di ritornare sulla destinazione con il nostro volo diretto Neos e di rinnovare l’importante collaborazione con Viva a Grand Bahama attraverso la formula Bravo al Viva Wyndham Fortuna Beach - le fa eco Matteo Bolognesi, Caribbean destination manager mainstream division Alpitour World -. È una destinazione sicuramente ricca di attrazioni ed escursioni molto amate dagli italiani, con un mare spettacolare”. [post_title] => Dopo tre anni di assenza forzata torna alle Bahamas il Bravo Viva Fortuna Beach [post_date] => 2023-02-28T12:38:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677587935000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È sempre più vantaggioso visitare l’Emilia in treno. Viaggiando a bordo delle Frecce di Trenitalia si entra nei principali musei di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con lo sconto e si ottengono riduzioni sul soggiorno in hotel e nei ristoranti delle tre città d’arte emiliane. Fino al 23 aprile 2023, grazie ad una partnership tra Visit Emilia - la Terra dello Slow Mix, unica ed eclettica tra cultura, natura ed enogastronomia - e Trenitalia, i viaggiatori riceveranno riduzioni sull’ingresso nei musei emiliani e vantaggi sul pernottamento e sulle esperienze e visite guidate organizzate dai migliori tour operator di Emilia. Dalla splendida Camera di San Paolo allo storico Teatro Regio di Parma, dal Complesso della Pilotta al Battistero, dalle mostre di arte contemporanea di Palazzo Magnani e della Collezione Maramotti di Reggio Emilia fino al Museo della Cattedrale di Piacenza e ai Musei Civici di Palazzo Farnese, sono tante e variegate le opportunità per coloro che raggiungeranno Parma, Piacenza, Reggio Emilia con Le Frecce in Emilia con biglietti di andata e/o ritorno. Ai possessori dei biglietti Trenitalia, con destinazione Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Reggio Emilia AV Mediopadana, le strutture alberghiere convenzionate applicheranno infatti uno sconto del 15% per soggiorni di 2 notti nel weekend (da venerdì a domenica). «Il treno è un mezzo sostenibile e comodo per arrivare in Emilia – sottolinea Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia - Grazie all’accordo con Trenitalia incentiviamo l’uso del treno e promuoviamo al meglio il turismo nelle nostre città d’arte e su tutto il territorio emiliano in un periodo ottimo per visitare le nostre bellezze. Siamo molto soddisfatti del riscontro degli operatori turistici e delle istituzioni coinvolte che hanno immediatamente aderito a questo importante progetto di valorizzazione del territorio di Visit Emilia». «La partnership con Visit Emilia evidenzia ancora una volta il ruolo centrale del treno, e nello specifico del Frecciarossa, nello sviluppo dei sistemi turistici territoriali. Raggiungere Parma, Piacenza e Reggio Emilia, all’insegna del comfort e della sostenibilità, stimolerà i visitatori alla scoperta di tre splendide città d’arte - afferma Pietro Diamantini, Direttore della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia». [post_title] => Visit Emilia, fino al 23 aprile sconti sul territorio per chi viaggia con le Frecce Trenitalia [post_date] => 2023-02-28T12:25:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677587112000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Zanzibar brucia le tappe della prevista ripresa turistica, chiudendo il 2022 con numeri superiori rispetto al periodo pre pandemia. Le statistiche ufficiali indicano infatti un totale di 548.503 arrivi per lo scorso anno, rispetto ai 538.264 del 2019. Ed è cominciato nel migliore dei modi anche il 2023, con un mese di gennaio che ha visto l'ingresso sull'isola di 68.813 visitatori stranieri, con i turisti provenienti dall'Italia che hanno superato quelli da Polonia e Ucraina, che occupavano i primi posti nel gennaio 2022. Si tratta del numero più alto di visitatori che Zanzibar ha registrato dal 2018 e anche dell'arrivo mensile più alto degli ultimi cinque anni. Gli altri 10 mercati principali includono la Germania (4.634), i Paesi scandinavi (3.588), il Regno Unito (2.615), i Paesi Bassi (2.293), la Repubblica Ceca (1.858) e il Kenya (1.698). Poiché Zanzibar continua a essere la destinazione più popolare per i viaggiatori della Tanzania continentale e per i cittadini dell'Africa orientale che trascorrono sulle isole le festività di Pasqua e Natale, il ministro del turismo e del patrimonio, Simai Mohammed Sai, ha affermato che, considerando il trend attuale, il settore potrebbe superare di gran lunga gli 850.000 arrivi annuali previsti. Nel gennaio 2023, i turisti provenienti dall'Europa dominano ancora il mercato, rappresentando circa l'81,9% di tutti i visitatori. [post_title] => Zanzibar ha già superato gli arrivi totalizzati nel 2019. L'Europa resta il primo mercato [post_date] => 2023-02-28T12:02:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677585741000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boeing ha nuovamente sospeso le consegne dei B787, già fermate per diversi mesi nel 2021 e nel 2022 per difetti. La decisione è per esaminare meglio una parte della fusoliera, ha dichiarato l’agenzia statunitense che supervisiona l’aviazione (Faa). L’agenzia ha dichiarato di essere al lavoro con il costruttore statunitense di aeromobili «per determinare quali azioni potrebbero essere necessarie per gli aeromobili consegnati di recente» e che le consegne non riprenderanno fino a quando la Faa non avrà accertato che il problema è stato risolto. La produzione di nuovi aeromobili non ha quasi superato il numero di uno al mese, soprattutto a causa dei continui problemi della catena di approvvigionamento. Secondo Aviation Week Network's Fleet Discovery, Boeing non ha consegnato un nuovo 787 dal 26 gennaio. A gennaio sono stati consegnati ai clienti solo tre 787, dopo una media di circa sette al mese tra settembre e dicembre 2022, i primi quattro mesi completi dopo la ripresa delle consegne ad agosto. [post_title] => Boeing: interrotte nuovamente le consegne dei 787 Dreamliner [post_date] => 2023-02-27T10:50:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677495032000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo TH introduce per la prima volta in Italia Alexa Smart Properties for Hospitality. La novità è stata implementata al TH Roma - Carpegna Palace ma TH Group sta valutando di investire in questa tecnologia in maniera più estesa, coinvolgendo anche altre strutture per migliorare l'esperienza del soggiorno degli ospiti. "L'impegno è quello di innovare continuamente la nostra offerta - spiega Giorgio Palmucci, executive vice president TH Resorts - per offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza di viaggio e soggiorno possibile. Grazie ad Alexa siamo in grado di offire un riscontro immediato a tutte le esigenze legate al loro soggiorno, dalle semplici informazioni sulla fruizione del territorio a richieste specifiche per il nostro staff". Tra i servizi a disposizione, la riproduzione di musica, la possibilità di ordinare il servizio in camera, chiamare la reception, gestire il check-out, avere consigli su attività ristorative vicine, impostare sveglie, prenotare servizi interni o comunicare malfunzionamenti. Oltre a migliorare l'esperienza di soggiorno per gli ospiti, gli operatori del settore alberghiero potranno quindi sfruttare il dispositivo per fare promozione e marketing sui propri servizi interni, magari attraverso azioni di cross selling, offerte su ristorazione, spa o altri prodotti e servizi collegati al soggiorno. "Il primo mese di test - continua Palmucci - ci ha dato grande soddisfazione. Siamo stati contenti di vedere come il cliente abbia apprezzato la facilità di utilizzo e la possibilità di interazione con il nostro staff". Virtuale VS Umano Nessuna volontà di annullare la relazione umana, che resta per il gruppo al centro dell'esperienza. "Il senso dell'accoglienza e dell'ospitalità che abbiamo negli alberghi italiani sarà sempre la nostra vera forza - rassicura il vice presidente -. Con questa forma di innovazione non vogliamo sostituire il rapporto con le persone, ma supportarle nelle attività più ripetitive e meccaniche, evitando anche lunghe attese al cliente per avere risposte semplici: si tratta di una facilitazione per tutti, sia ospiti che staff". Ma attenzione, perché non si tratta di un dispositivo 'chiavi in mano': ogni struttura deve integrarlo sulla propria rete, scegliendo e sviluppando funzioni e skill personalizzate. Amazon vende alle strutture un abbonamento per l'accesso alle API di Alexa. Interessante la possibilità di utilizzare il dispositivo per rispondere alle richieste dei turisti anche in lingue diverse. "Alexa al momento parla 14 lingue diverse - spiega Gianmaria Visconti, country manager Amazon Alexa Italia, Francia e Spagna -. Il motore quindi c'è, ma è necessario un lavoro di integrazione con i contenuti specifici dell'albergo". Sviluppo in Italia Amazon ha già lanciato Alexa Smart Properties for Hospitality in altri Paesi, come Usa, Gran Bretagna, Francia, Canada e, presto, anche Germania. L'Italia è un paese considerato strategico per lo sviluppo del progetto e anche maturo, nonostante gli stereotipi ci vedano poco avvezzi a un certo tipo di tecnologia. "Andando contro ogni previsione - spiega spiega Gianmaria Visconti, country manager Amazon Alexa Italia, Francia e Spagna - lo scorso anno in Italia ci sono stati 8 miliardi di interazioni, tante quante nei 3 anni precedenti: abbiamo visto quindi un'accelerazione notevole e Alexa è tra i primi 10 brand di prodotto più amati nel nostro Paese". Claudiana Di Cesare [post_title] => Un concierge virtuale per il Gruppo TH: arriva Alexa for Hospitality [post_date] => 2023-02-27T08:45:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677487540000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, organizza dal 4 al 6 marzo al Lungomare Europa di Lido di Camaiore, “Aspettando la partenza della Tirreno-Adriatico”, la prima edizione della rassegna dedicata al mondo della bicicletta, alla mobilità sostenibile e al turismo green. Sarà l’occasione per far incontrare appassionati della bicicletta che potranno testare un’ampia gamma di prodotti, incentivare l’uso della bicicletta e promuovere il territorio della Versilia. L’obiettivo è quello di stimolare gli operatori perché investano nel turismo green e sulle due ruote lungo linea già adottata dai comuni della zona che grazie all’Ambito Turistico e la Regione Toscana hanno scelto l’esperienza in bicicletta come prodotto turistico sul quale puntare. Sarà a disposizione un’area espositiva per la vendita di biciclette, abbigliamento, accessori. È in programma la domenica mattina un raduno e ciclopedalata con bici storiche e vintage “La Vinaria #InVersilia” a cura del Gruppo Sportivo Cicli Carube A.S.D. Non solo, ma i bambini avranno a disposizione un’area dove poter partecipare a un minicorso educativo di guida “2 ruote sicure” organizzato da ACI Lucca con insegnanti qualificati e infine verrà allestito un palco dove si alterneranno talk show con la partecipazione di esperti del settore. [post_title] => Promozione Turistica Versilia, il turismo green protagonista il 4,5, 6 marzo [post_date] => 2023-02-24T15:07:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677251277000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440186 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'ottantina di destinazioni a lungo raggio, tra cui Giappone, Stati Uniti e Sud Africa, più l'Europa per il medio. In totale si tratta di 5 mila posti volo già bloccati anche nel prezzo, dedicati alla costruzione di una serie di pacchetti realizzati sulla scia dei prodotti più richiesti in agenzia negli ultimi cinque anni. E' la novità Top Seller che il gruppo Alpitour dedica alle agenzie per i propri brand Turisanda, Press Tour e Made. "L'iniziativa è disponibile per tutte le adv contrattualizzate e viene comunicata esclusivamente tramite il canale trade - spiega il direttore commerciale della divisione tour operating, Alessandro Seghi -. Lanciata a inizio febbraio sarà valida fino a esaurimento posti e prevede commissioni più alte del normale. Al momento le mete più vendute sono proprio Giappone, Usa e Sud Africa, per un centinaio di pratiche chiuse in un paio di settimane circa". Prosegue inoltre la nuova strategia di incentivazione trimestrale di Alpitour che per il secondo semestre fiscale si concentra ora sulle partenze estive da maggio in avanti per il mare Italia, senza dimenticare però la coda invernale dei viaggi tra febbraio e aprile. "Per la prossima stagione calda abbiamo già 500 mila posti volo, tra Neos e altre compagnie, pronti a essere pacchettizzati - conclude Seghi -. Un'ultima novità sales importante, oltre alla Flexy Bag, è infine l'incentivazione per le vendite effettuate tramite il sistema di prenotazione proprietario online Lyte, che riconosce alle agenzie un ulteriore 2% di commissione". [post_title] => Ecco Top Seller di Alpitour: raggruppa i pacchetti più venduti negli ultimi 5 anni [post_date] => 2023-02-24T12:18:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677241138000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "viva air ha sospeso tutti i voli resta al palo il merger con avianca" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":93,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1023,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tanto digital, condito magari da un pizzico di prodotto di nicchia. E' la ricetta di Giovanna Manzi per le pmi del turismo, in particolare quelle dell'ospitalità, che intendano confrontarsi nel mare magno della competizione globale. Per quasi 19 anni alla guida del gruppo Bwh, la manager è dallo scorso novembre direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E nel suo nuovo incarico un ruolo di spicco è ricoperto anche dalla promozione all'estero dei territori e delle imprese turistiche che vi operano. \"Quando puoi contare su un numero relativamente limitato di camere - spiega Giovanna Manzi - spesso ti ritrovi alla mercè delle agenzie online\".\r

\r

Non resta altro che rassegnarsi, dunque?\r

\r

No, affatto. Occorre però porre una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche alla parte social, soprattutto se si ha un prodotto adatto alla cosiddetta generazione Z. Nostro compito, tra gli altri, è proprio quello di aiutare le aziende in questo tipo di strategie.\r

\r

Si può anche pensare a qualche formula per i target di nicchia?\r

\r

Sicuramente. Se sei una pmi con una particolare vocazione, questa può diventare il tuo punto di forza. Bisogna individuare le buyer personas e, tramite una serie di analisi ad hoc, il cluster dedicato.\r

\r

E i consorzi?\r

\r

Al di là di quelli territoriali, sono quasi tutti falliti dopo poco tempo. E' una questione di standard. E' difficile mettere insieme tanti operatori differenti tra loro, solo perché magari accomunati dalla tipologia della destinazione. Finisce quasi sempre che alcuni si sentano diversi: superiori agli altri per la qualità del prodotto. E allora l'alleanza si sgretola. O si fa il salto verso la formazione di una vera e propria catena, oppure l'iniziativa rischia di naufragare velocemente. Più facile invece far funzionare le associazioni temporanee di scopo, come per esempio quella nata per promuovere il cammino di San Francesco.\r

\r

A proposito di catene: quanto manca all'Italia la presenza di un'importante realtà alberghiera nazionale?\r

\r

Credo che sia necessario guardare oltre. Ormai il tempo per la creazione di un campione dell'ospitalità tricolore dal respiro internazionale è passato.\r

\r

Ma non si rischia in questo modo che ci manchi un'importante spinta promozionale?\r

\r

Onestamente credo che la comunicazione di un territorio non debba, né possa passare in prevalenza tramite un operatore privato. E' un'attività da svolgersi con un approccio da civil servants. Mi spiego meglio: nel momento in cui l’Italia è considerata avere un patrimonio culturale e naturale d’eccezione, l’unico a essere intitolato a fare promozione al Paese non può che essere un ente pubblico o semi-pubblico, dotato naturalmente di competenze e capitali adeguati. Altrimenti certe destinazioni non potrebbero mai beneficiare di flussi turistici sostanziali. Un fattore, quest'ultimo, che oggi porta con sé anche elementi di conservazione del paesaggio, come per esempio avviene spesso con i borghi. Infine, diciamolo chiaramente: che senso ha in un contesto globalizzato come quello attuale parlare ancora di catena nazionale? Che cosa significa, esattamente? Che l'azionariato è italiano?... Mi pare un legame troppo labile per rappresentare una vera forza propulsiva per l'intero Paese.\r

\r

Il ragionamento vale anche per la compagnia aerea?\r

\r

In realtà, qui la questione è leggermente diversa, perché tocca l'aspetto critico dei collegamenti. Non averne una, o averne una di portata limitata, è obiettivamente un problema. Però è anche vero che la nostra geografia non aiuta. Siamo una nazione policentrica con tante montagne che rendono difficili i collegamenti rapidi e abbiamo un mercato interno troppo piccolo per sostenere la moltiplicazione degli scali. Però ci sono anche delle evoluzioni positive. Si prenda per esempio Roma: chi avrebbe pensato solo 30 anni fa, quanto la sua importanza sarebbe cresciuta quale hub di collegamento con il Medio Oriente?\r

\r

Come vede infine il futuro per l'industria dell'ospitalità italiana?\r

\r

E' in corso una polarizzazione della domanda: da una parte ci sono hotel di design sempre più belli che si muovono decisamente verso la fascia alta del mercato. Dall'altra prosperano le soluzioni low budget, specialmente extra-alberghiere, la cui offerta in Italia ha tra l'altro ormai sopravanzato in termini di posti letto quella degli hotel tradizionali. L'inflazione crescente sta inoltre rendendo gli investitori sempre più attenti alla redditività. Il che contribuirà a spingere ulteriormente la penetrazione delle catene nel Paese, che peraltro, stando agli ultimi dati dell'analisi di Thrends, già oggi gestiscono quasi il 20% delle camere totali. A fare la differenza sarà sempre più il livello di servizio. Che deve essere adeguato alla promessa fatta all'ospite. Il room service, per esempio, non può che essere riservato alle strutture di alta gamma. Solo loro possono infatti avere a disposizione le risorse necessarie per garantire personale disponibile h24, in grado di assicurare il servizio in 20 minuti al massimo.","post_title":"Giovanna Manzi: come ti porto le pmi del turismo nell'agone globale","post_date":"2023-02-28T14:08:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677593321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"P&O Ferries ha speso più di 260 milioni di euro su navi ibride che non possono essere ricaricate nei porti francesi o britannici.\r

\r

I due nuovi superferry dovrebbero essere \"le navi più sostenibili che abbiano mai navigato sul Canale della Manica\", secondo i vertici.\r

\r

Le reti elettriche di Dover e Calais però non hanno capacità per le navi ibride, quindi funzioneranno a diesel fino a quando verranno consegnate. Si aspetta entro fine anno, riferisce il Telegraph.\r

\r

La società madre DP World ha annunciato profitti record. La decisione di continuare con l'acquisto dei superferries si è rivelata quindi controversa.\r

I motivi\r

I rapporti indicano un basso livello di comunicazione tra l’azienda e le autorità del posto. La compagnia non si è consultata con l'ente sui punti di ricarica, causando confusione tra gli alti funzionari portuali sempre secondo il Telegraph.\r

\r

P&O Ferries ha contestato, con fonti che hanno insistito sul fatto che «si è impegnati a lungo con entrambi i porti in merito al fabbisogno di elettricità per le nostre nuove navi».\r

\r

Resta da vedere quanto siano sostenibili i loro viaggi. Pioneer e Liberte, lunghi 230 metri, sono destinati a diventare i traghetti più grandi che attraverseranno la Manica.\r

\r

","post_title":"P&O Ferries: 260 milioni di euro per traghetti ibridi che non possono essere caricati","post_date":"2023-02-28T13:52:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677592353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440381","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire dal 22 giugno prossimo, con la ripresa dei collegamenti Neos, torna dopo tre anni di assenza la formula Bravo Viva Fortuna Beach, nata dalla partnership di Alpitour World con Viva Wyndham Resorts e Bmotia, il ministero del Turismo, investimenti e aviazione delle Bahamas. Una partnership sulla quale Bmotia ripone importanti attese: il mercato del Belpaese, infatti, è uno dei più importanti in Europa dopo Regno Unito, Francia e Germania, con cui si contende il terzo posto, e nel 2019 sono stati 13.500 i passeggeri dall’Italia.\r

\r

“La proposta Bravo Viva Fortuna Beach è ideale per scoprire la ricchezza naturalistica dell’isola di Grand Bahama - dichiara Maria Grazia Marino, general manager Bmotia - preferita anche perché ricca di attrazioni culturali, animata da eventi e densa di esperienze da ricordare”. Il Bravo Viva Fortuna Beach dispone di 274 sistemazioni e quattro ristoranti inseriti in un ambiente moderno e accogliente, con panorami marini e la giusta tranquillità per un soggiorno piacevole anche grazie all’ampia scelta di intrattenimenti guidati dall’équipe di animatori parlanti italiano. Tra le escursioni proposte, si segnala quella al parco nazionale di Peterson’s Cay, a seguire un’altra proposta di mezza giornata a Pirates Beach, parco nazionale Lucayan e Gold Rock Beach, questi ultimi due inclusi anche, unitamente a Garden of the Groves, nella giornata in 4x4. Il tutto senza dimenticare l’escursione per fare il bagno con i maialini nuotatori delle Bahamas.\r

\r

“Rinnovare questa partnership con Alpitour World e Bahamas, dopo lo stop forzato di tre anni, è per noi molto importante, perché offre la possibilità al mercato italiano di raggiungere e godere dei servizi offerti dal nostro resort Fortuna Beach - aggiunge la vice president sales and revenue management Viva Wyndham Resorts, Giuliana Carniel -. Abbiamo un nuovo ristorante messicano e una lobby ancora più accogliente, oggetto di un recente restyling, oltre a tutti servizi che caratterizzano i nostri resort e che il mercato italiano apprezza: dal vero all inclusive alle attività sportive e ludiche, in un contesto naturale di grande bellezza.”\r

\r

“Siamo molto orgogliosi di ritornare sulla destinazione con il nostro volo diretto Neos e di rinnovare l’importante collaborazione con Viva a Grand Bahama attraverso la formula Bravo al Viva Wyndham Fortuna Beach - le fa eco Matteo Bolognesi, Caribbean destination manager mainstream division Alpitour World -. È una destinazione sicuramente ricca di attrazioni ed escursioni molto amate dagli italiani, con un mare spettacolare”.","post_title":"Dopo tre anni di assenza forzata torna alle Bahamas il Bravo Viva Fortuna Beach","post_date":"2023-02-28T12:38:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677587935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È sempre più vantaggioso visitare l’Emilia in treno.\r

\r

Viaggiando a bordo delle Frecce di Trenitalia si entra nei principali musei di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con lo sconto e si ottengono riduzioni sul soggiorno in hotel e nei ristoranti delle tre città d’arte emiliane. \r

\r

Fino al 23 aprile 2023, grazie ad una partnership tra Visit Emilia - la Terra dello Slow Mix, unica ed eclettica tra cultura, natura ed enogastronomia - e Trenitalia, i viaggiatori riceveranno riduzioni sull’ingresso nei musei emiliani e vantaggi sul pernottamento e sulle esperienze e visite guidate organizzate dai migliori tour operator di Emilia.\r

\r

Dalla splendida Camera di San Paolo allo storico Teatro Regio di Parma, dal Complesso della Pilotta al Battistero, dalle mostre di arte contemporanea di Palazzo Magnani e della Collezione Maramotti di Reggio Emilia fino al Museo della Cattedrale di Piacenza e ai Musei Civici di Palazzo Farnese, sono tante e variegate le opportunità per coloro che raggiungeranno Parma, Piacenza, Reggio Emilia con Le Frecce in Emilia con biglietti di andata e/o ritorno. Ai possessori dei biglietti Trenitalia, con destinazione Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Reggio Emilia AV Mediopadana, le strutture alberghiere convenzionate applicheranno infatti uno sconto del 15% per soggiorni di 2 notti nel weekend (da venerdì a domenica). \r

\r

«Il treno è un mezzo sostenibile e comodo per arrivare in Emilia – sottolinea Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia - Grazie all’accordo con Trenitalia incentiviamo l’uso del treno e promuoviamo al meglio il turismo nelle nostre città d’arte e su tutto il territorio emiliano in un periodo ottimo per visitare le nostre bellezze. Siamo molto soddisfatti del riscontro degli operatori turistici e delle istituzioni coinvolte che hanno immediatamente aderito a questo importante progetto di valorizzazione del territorio di Visit Emilia». \r

\r

«La partnership con Visit Emilia evidenzia ancora una volta il ruolo centrale del treno, e nello specifico del Frecciarossa, nello sviluppo dei sistemi turistici territoriali. Raggiungere Parma, Piacenza e Reggio Emilia, all’insegna del comfort e della sostenibilità, stimolerà i visitatori alla scoperta di tre splendide città d’arte - afferma Pietro Diamantini, Direttore della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Visit Emilia, fino al 23 aprile sconti sul territorio per chi viaggia con le Frecce Trenitalia","post_date":"2023-02-28T12:25:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677587112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Zanzibar brucia le tappe della prevista ripresa turistica, chiudendo il 2022 con numeri superiori rispetto al periodo pre pandemia. Le statistiche ufficiali indicano infatti un totale di 548.503 arrivi per lo scorso anno, rispetto ai 538.264 del 2019.\r

\r

Ed è cominciato nel migliore dei modi anche il 2023, con un mese di gennaio che ha visto l'ingresso sull'isola di 68.813 visitatori stranieri, con i turisti provenienti dall'Italia che hanno superato quelli da Polonia e Ucraina, che occupavano i primi posti nel gennaio 2022. Si tratta del numero più alto di visitatori che Zanzibar ha registrato dal 2018 e anche dell'arrivo mensile più alto degli ultimi cinque anni.\r

\r

Gli altri 10 mercati principali includono la Germania (4.634), i Paesi scandinavi (3.588), il Regno Unito (2.615), i Paesi Bassi (2.293), la Repubblica Ceca (1.858) e il Kenya (1.698).\r

\r

Poiché Zanzibar continua a essere la destinazione più popolare per i viaggiatori della Tanzania continentale e per i cittadini dell'Africa orientale che trascorrono sulle isole le festività di Pasqua e Natale, il ministro del turismo e del patrimonio, Simai Mohammed Sai, ha affermato che, considerando il trend attuale, il settore potrebbe superare di gran lunga gli 850.000 arrivi annuali previsti. Nel gennaio 2023, i turisti provenienti dall'Europa dominano ancora il mercato, rappresentando circa l'81,9% di tutti i visitatori.","post_title":"Zanzibar ha già superato gli arrivi totalizzati nel 2019. L'Europa resta il primo mercato","post_date":"2023-02-28T12:02:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677585741000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing ha nuovamente sospeso le consegne dei B787, già fermate per diversi mesi nel 2021 e nel 2022 per difetti. La decisione è per esaminare meglio una parte della fusoliera, ha dichiarato l’agenzia statunitense che supervisiona l’aviazione (Faa). L’agenzia ha dichiarato di essere al lavoro con il costruttore statunitense di aeromobili «per determinare quali azioni potrebbero essere necessarie per gli aeromobili consegnati di recente» e che le consegne non riprenderanno fino a quando la Faa non avrà accertato che il problema è stato risolto.\r

\r

La produzione di nuovi aeromobili non ha quasi superato il numero di uno al mese, soprattutto a causa dei continui problemi della catena di approvvigionamento. Secondo Aviation Week Network's Fleet Discovery, Boeing non ha consegnato un nuovo 787 dal 26 gennaio. A gennaio sono stati consegnati ai clienti solo tre 787, dopo una media di circa sette al mese tra settembre e dicembre 2022, i primi quattro mesi completi dopo la ripresa delle consegne ad agosto.","post_title":"Boeing: interrotte nuovamente le consegne dei 787 Dreamliner","post_date":"2023-02-27T10:50:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677495032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo TH introduce per la prima volta in Italia Alexa Smart Properties for Hospitality. La novità è stata implementata al TH Roma - Carpegna Palace ma TH Group sta valutando di investire in questa tecnologia in maniera più estesa, coinvolgendo anche altre strutture per migliorare l'esperienza del soggiorno degli ospiti.\r

\r

\"L'impegno è quello di innovare continuamente la nostra offerta - spiega Giorgio Palmucci, executive vice president TH Resorts - per offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza di viaggio e soggiorno possibile. Grazie ad Alexa siamo in grado di offire un riscontro immediato a tutte le esigenze legate al loro soggiorno, dalle semplici informazioni sulla fruizione del territorio a richieste specifiche per il nostro staff\".\r

\r

Tra i servizi a disposizione, la riproduzione di musica, la possibilità di ordinare il servizio in camera, chiamare la reception, gestire il check-out, avere consigli su attività ristorative vicine, impostare sveglie, prenotare servizi interni o comunicare malfunzionamenti. Oltre a migliorare l'esperienza di soggiorno per gli ospiti, gli operatori del settore alberghiero potranno quindi sfruttare il dispositivo per fare promozione e marketing sui propri servizi interni, magari attraverso azioni di cross selling, offerte su ristorazione, spa o altri prodotti e servizi collegati al soggiorno.\r

\r

\r

\"Il primo mese di test - continua Palmucci - ci ha dato grande soddisfazione. Siamo stati contenti di vedere come il cliente abbia apprezzato la facilità di utilizzo e la possibilità di interazione con il nostro staff\".\r

\r

Virtuale VS Umano\r

\r

Nessuna volontà di annullare la relazione umana, che resta per il gruppo al centro dell'esperienza. \"Il senso dell'accoglienza e dell'ospitalità che abbiamo negli alberghi italiani sarà sempre la nostra vera forza - rassicura il vice presidente -. Con questa forma di innovazione non vogliamo sostituire il rapporto con le persone, ma supportarle nelle attività più ripetitive e meccaniche, evitando anche lunghe attese al cliente per avere risposte semplici: si tratta di una facilitazione per tutti, sia ospiti che staff\".\r

\r

Ma attenzione, perché non si tratta di un dispositivo 'chiavi in mano': ogni struttura deve integrarlo sulla propria rete, scegliendo e sviluppando funzioni e skill personalizzate. Amazon vende alle strutture un abbonamento per l'accesso alle API di Alexa.\r

\r

Interessante la possibilità di utilizzare il dispositivo per rispondere alle richieste dei turisti anche in lingue diverse. \"Alexa al momento parla 14 lingue diverse - spiega Gianmaria Visconti, country manager Amazon Alexa Italia, Francia e Spagna -. Il motore quindi c'è, ma è necessario un lavoro di integrazione con i contenuti specifici dell'albergo\".\r

\r

Sviluppo in Italia\r

\r

Amazon ha già lanciato Alexa Smart Properties for Hospitality in altri Paesi, come Usa, Gran Bretagna, Francia, Canada e, presto, anche Germania. L'Italia è un paese considerato strategico per lo sviluppo del progetto e anche maturo, nonostante gli stereotipi ci vedano poco avvezzi a un certo tipo di tecnologia. \"Andando contro ogni previsione - spiega spiega Gianmaria Visconti, country manager Amazon Alexa Italia, Francia e Spagna - lo scorso anno in Italia ci sono stati 8 miliardi di interazioni, tante quante nei 3 anni precedenti: abbiamo visto quindi un'accelerazione notevole e Alexa è tra i primi 10 brand di prodotto più amati nel nostro Paese\".\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare","post_title":"Un concierge virtuale per il Gruppo TH: arriva Alexa for Hospitality","post_date":"2023-02-27T08:45:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677487540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, organizza dal 4 al 6 marzo al Lungomare Europa di Lido di Camaiore, “Aspettando la partenza della Tirreno-Adriatico”, la prima edizione della rassegna dedicata al mondo della bicicletta, alla mobilità sostenibile e al turismo green. Sarà l’occasione per far incontrare appassionati della bicicletta che potranno testare un’ampia gamma di prodotti, incentivare l’uso della bicicletta e promuovere il territorio della Versilia.\r

\r

L’obiettivo è quello di stimolare gli operatori perché investano nel turismo green e sulle due ruote lungo linea già adottata dai comuni della zona che grazie all’Ambito Turistico e la Regione Toscana hanno scelto l’esperienza in bicicletta come prodotto turistico sul quale puntare.\r

\r

Sarà a disposizione un’area espositiva per la vendita di biciclette, abbigliamento, accessori. È in programma la domenica mattina un raduno e ciclopedalata con bici storiche e vintage “La Vinaria #InVersilia” a cura del Gruppo Sportivo Cicli Carube A.S.D.\r

\r

Non solo, ma i bambini avranno a disposizione un’area dove poter partecipare a un minicorso educativo di guida “2 ruote sicure” organizzato da ACI Lucca con insegnanti qualificati e infine verrà allestito un palco dove si alterneranno talk show con la partecipazione di esperti del settore.","post_title":"Promozione Turistica Versilia, il turismo green protagonista il 4,5, 6 marzo","post_date":"2023-02-24T15:07:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","incoming"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1677251277000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'ottantina di destinazioni a lungo raggio, tra cui Giappone, Stati Uniti e Sud Africa, più l'Europa per il medio. In totale si tratta di 5 mila posti volo già bloccati anche nel prezzo, dedicati alla costruzione di una serie di pacchetti realizzati sulla scia dei prodotti più richiesti in agenzia negli ultimi cinque anni. E' la novità Top Seller che il gruppo Alpitour dedica alle agenzie per i propri brand Turisanda, Press Tour e Made. \"L'iniziativa è disponibile per tutte le adv contrattualizzate e viene comunicata esclusivamente tramite il canale trade - spiega il direttore commerciale della divisione tour operating, Alessandro Seghi -. Lanciata a inizio febbraio sarà valida fino a esaurimento posti e prevede commissioni più alte del normale. Al momento le mete più vendute sono proprio Giappone, Usa e Sud Africa, per un centinaio di pratiche chiuse in un paio di settimane circa\".\r

\r

Prosegue inoltre la nuova strategia di incentivazione trimestrale di Alpitour che per il secondo semestre fiscale si concentra ora sulle partenze estive da maggio in avanti per il mare Italia, senza dimenticare però la coda invernale dei viaggi tra febbraio e aprile. \"Per la prossima stagione calda abbiamo già 500 mila posti volo, tra Neos e altre compagnie, pronti a essere pacchettizzati - conclude Seghi -. Un'ultima novità sales importante, oltre alla Flexy Bag, è infine l'incentivazione per le vendite effettuate tramite il sistema di prenotazione proprietario online Lyte, che riconosce alle agenzie un ulteriore 2% di commissione\".","post_title":"Ecco Top Seller di Alpitour: raggruppa i pacchetti più venduti negli ultimi 5 anni","post_date":"2023-02-24T12:18:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677241138000]}]}}