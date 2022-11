Colombia: l’Antitrust blocca la fusione tra Avianca e Viva Air Il progetto di fusione tra Avianca e Viva Air è stato bloccato da Aerocivil, l’autorità per l’aviazione civile della Colombia, che ha ritenuto che il merger avrebbe danneggiato la concorrenza e creato un monopolio su 16 rotte nazionali. Secondo l’autorità di regolamentazione, altre compagnie aeree dovrebbero affrontare “nuove difficoltà” per crescere o entrare nei mercati a causa della posizione dominante che avrebbe assunto la nuova realtà. Aerocivil ha rilevato che Avianca e Viva offrono complessivamente 59 rotte domestiche, che concentrano il 93,7% del traffico colombiano. Il gruppo risultante dalla fusione avrebbe il monopolio su 16 di queste rotte. Avianca aveva annunciato l’intenzione di acquisire Viva la scorsa primavera, mantenendo separati i due vettori. Tuttavia, in agosto le compagnie aeree hanno chiesto ad Aerocivil l’approvazione accelerata per la fusione, affermando che l’integrazione era fondamentale a causa della “delicata situazione finanziaria” di Viva. Avianca ha dichiarato che “valuterà tutte le alternative legali disponibili per ottenere le necessarie approvazioni”.

