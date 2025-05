Vietnam Airlines scalda i motori sulla Milano Malpensa-Hanoi: decollo il 1° luglio Tutto pronto in casa Vietnam Airlines per il decollo della nuova rotta da Milano Malpensa ad Hanoi, programmato per il prossimo 1° luglio. “In qualità di vettore nazionale del Vietnam siamo impegnati a garantire un servizio eccellente e a essere all’avanguardia nel collegare due nazioni – ha dichiarato Pham Thi Nguyet, direttrice del dipartimento marketing e vendite della compagnia aerea -. Crediamo quindi che con i nostri nuovi voli colleghino non solo due destinazioni, ma le persone di due paesi e che creino nuove opportunità di collaborazione. Per questo siamo impazienti di lavorare a stretto contatto con tutti i partner in Italia per promuovere la nostra nuova rotta e rafforzare le relazioni tra Italia e Vietnam”. La direttrice ha ricordato che Vietnam Airlines, dal 1995 ad oggi, ha operato”1,2 milioni di voli andata/ritorno, servito 350 milioni di passeggeri e trasportato 4,7 milioni di merci (…) Abbiamo progressivamente sviluppato il nostro network fino a diventare una delle principali compagnie aeree della regione”. Attualmente la rete domestica del vettore include 39 rotte verso 22 destinazioni, mentre a livello globale conta 53 rotte in Asia, una in America (San Francisco) e 5 in Oceania. Tornando al nuovo collegamento da Milano, sono tre i voli previsti alla settimana “ogni martedì, venerdì e sabato, operati da un Boeing 787 configurati nelle tre classi business, premium economy ed economy – ha precisato Stefano Gaggianesi, deputy general manager Vietnam Airlines, di Mst Gsa, che rappresenta il vettore nel nostro paese -. L’obiettivo è quello di passare a breve a cinque frequenze settimanali per poi raggiungere le sette in una fase successiva“. E c’è spazio anche per traguardare un “collegamento diretto tra Milano e Ho Chi Minh City, e verso altri capitali europee”. Intanto, per agevolare i viaggi dei passeggeri che non partono da Milano ma da altre città italiane, “sono sempre attivi gli accordi con Ita Airways, Air France e British Airways, per raggiungere gli altri nostri hub europei, con un unico biglietto e da lì raggiungere il Vietnam”. Le politiche commerciali della compagnia includono “sul fronte corporate accordi con le aziende che hanno traffico fra Italia e Vietnam – ha proseguito Gaggianesi – che possono prevedere riduzioni tariffarie importanti; con to e agenzie di viaggio proponiamo tariffe private e tour operator che permettono estendere il time limit di emissione. Inoltre, per chi ha importanti programmazioni, sul Vietnam o su altre mete come ad esempio il Giappone, si possono prevedere condizioni molto più vantaggiose. Infine, confermiamo la disponibilità per attività di marketing congiunte e, come da nostra abitudine, per l’organizzazione di fam-trip“. Condividi

