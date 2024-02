Connect 2024: numeri da record a Torino per il forum dell’aviazione Oltre 800 partecipanti, 80 compagnie internazionali – di bandiera e low cost -, 300 rappresentanti di aeroporti di tutto il mondo. Sono le cifre da record della 20aesima Connect Aviation 2024 Route Development Forum, la più grande di sempre, che si è chiusa a Torino, lo scorso 9 febbraio. Per la seconda volta in Italia, dopo l’edizione Cagliari nel 2019, è stata coordinata a livello internazionale dalla società francese da The Airport Agency e realizzata grazie all’impegno della Regione Piemonte in collaborazione con le Camere di commercio di Torino e Cuneo attraverso Unioncamere Piemonte, e gestita da Visit Piemonte. I risultati concreti dei contatti fra compagnie, aeroporti e tutti gli attori del trasporto aereo si vedranno fra qualche tempo, ma è certo che il Piemonte ha avuto l’opportunità di mostrare ai delegati (molti dei quali per la prima volta nel capoluogo subalpino) le potenzialità del territorio e l’offerta di 70 aziende piemontesi di settori quali l’agroalimentare, i servizi ambientali e la mobilità. Occasione unica per supportare l’attività dei due aeroporti di riferimento, Torino Airport e Cuneo Airport, e l’avvio delle linee ferroviarie che da qualche settimana collegano direttamente lo scalo di Caselle alla stazione torinese di Porta Susa, ma anche alle Langhe e a numerose località della pianura cuneese, in attesa di raggiungere Asti e in futuro anche le Valli Olimpiche. Terreno più che fertile per conolidare le tratte attive e incrementare le rotte del 35%, sull’onda di quanto avvenuto nelle città che hanno accolto le passate edizioni della business convention. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => CaboVerdeTime chiude il 2023 con il vento in poppa, raggiungendo un fatturato sopra ai 5 milioni di euro, una quota superiore del 18% ai livelli del 2019, ultimo anno di programmazione completa prima del Covid. Osservando nel dettaglio le cifre, si riscontra in particolare un ottimo andamento delle vendite a partire dalla seconda metà del 2023, tra maggio e dicembre, con risultati superiori alle aspettative. Il tutto frutto anche di un’occupazione media del 95% su 52 partenze, dato considerevolmente migliore di quello previsionale, tarato sul 90% di occupazione annua dei voli. Interessante anche l’analisi delle scelte dei 5.342 clienti che hanno viaggiato con CaboVerdeTime: la loro preferenza è andata alla struttura di proprietà Clubhotel Halos Casa Resort, che ha ospitato l’80% dei viaggiatori, seguito, con il 6%, dall’altra struttura in capo al gruppo lombardo, Sobrado Boutique Hotel. In forte crescita, ha beneficiato degli investimenti effettuati nell’area ristorazione, con un nuovo buffet, e dell’inedita formula di soggiorno, caratterizzata dal trattamento di full board plus: pensione completa con bevande, a cui si somma l’all inclusive presso la Halos Beach, raggiunta con un comodo servizio navetta. “Capo Verde è tornata a esprimere tutto il suo potenziale e siamo molto contenti del bilancio appena chiuso, contraddistinto da numeri che aspettavamo da tempo, risultato di un lavoro corale e di scelte di lungo periodo che hanno portato i frutti sperati - spiega il responsabile commerciale e vendite della compagnia, Pietro Dusi -. Abbiamo investito in risorse e servizi da offrire alla clientela, che la distribuzione ha immediatamente recepito e che sono state importanti per far crescere le cifre. Il 2024 è partito bene e proseguiamo con il lavoro messo in campo per valorizzare tutto il potenziale di una destinazione ricca di risorse e di un rapporto qualità-prezzo pressoché ineguagliabile e che può essere vissuta tutto l’anno". Completano le percentuali, le strutture del gruppo Meliá, Meliá Llana, 5 stelle adults only, e Meliá Dunas, 5 stelle family resort, con il 4% di clienti, e il 5 stelle Hilton Cabo Verde Sal Resort, scelto da una nicchia, costituita dal 2% amante del prodotto upscale. Il restante 8% dei viaggiatori ha scelto di prenotare il solo volo, fetta comunque importante del mercato, vista la rilevanza della comunità italiana che vive sull’isola per lavoro o per soggiorni di lungo periodo di carattere leisure. "Nell’ambito di una valutazione macro di cifre e andamenti, sono risultate premianti e in linea con le attese le forti collaborazioni con i brand Bluvacanze e Gattinoni - conclude Dusi -, partner centrali nell’attività congiunta di promozione della destinazione". [post_title] => CaboVerdeTime chiude il 2023 oltre i 5 milioni di euro: +18% sull'anno pre-Covid 2019 [post_date] => 2024-02-09T12:35:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707482115000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461225 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lumiwings rilancia da Foggia che, dal prossimo 11 marzo, sarà collegata con voli giornalieri a Milano e, subito dopo Pasqua, il martedì e giovedì è garantita l’andata e ritorno in giornata. La compagnia aerea è stata selezionata nel 2022 per operare dal “Gino Lisa” e, da settembre 2022, opera sullo scalo foggiano con Boeing 737-300 configurati a 139 posti. “Penso che la decisione presa da Lumiwings di aumentare le frequenze e successivamente di garantire l’andata e il ritorno in giornata – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – risponda appieno alle esigenze del territorio più volte manifestate dall’avvio delle attività operative del ‘Gino Lisa’. Questo primo anno, che possiamo definire per tutti di rodaggio e monitoraggio, è servito per comprendere appieno come intervenire per migliorare le connessioni tra Foggia e Milano. Noi di Aeroporti di Puglia, in sinergia con la Regione, abbiamo ascoltato le esigenze del mondo imprenditoriale e di quanti confidano in una ulteriore razionalizzazione dei collegamenti. Confido che da oggi si apra un nuovo percorso di sviluppo del Gino Lisa su basi più solide”. A far data dal prossimo 11 marzo, infatti, i voli sul sistema Milano saranno operati ogni giorno, venendo incontro a un’esigenza in più occasioni rappresentata dall’utenza. Ma non sarà questa l’unica novità. Dal successivo 2 aprile Lumiwings istituirà due frequenze settimanali, ogni martedì e giovedì, da Milano Bergamo che consentiranno la partenza e il rientro nella stessa giornata, con grande beneficio per una clientela business oriented e una migliore connettività con il Nord-Ovest. La concentrazione dei voli su Milano, peraltro con partenze al mattino presto, consentirà comode prosecuzioni su innumerevoli destinazioni internazionali e potrà rappresentare un migliore strumento in termini di mobilità area anche per quanti vorranno raggiungere, attraverso l’aeroporto di Foggia, le principali mete turistiche della provincia. [post_title] => Lumiwings: voli giornalieri sulla Foggia-Milano dall'11 marzo. Debutto su Bergamo [post_date] => 2024-02-09T12:33:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707482033000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461210 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2024 di Volotea da Verona decolla all'insegna delle novità: infatti, dopo le 6 nuove rotte già annunciate per quest’anno - Comiso, Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia e Bordeaux - il vettore spagnolo ha aggiunto un nuovo tassello al proprio network con il debutto verso l'aeroporto di Salerno, porta d'accesso alla Costiera Amalfitana. “Siamo orgogliosi di annunciare, per primi, la disponibilità del nuovo volo per Salerno – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Si tratta di un traguardo importante, che ci permette di consolidare il nostro impegno a livello locale e di ampliare ulteriormente il nostro ricco portfolio di destinazioni. Attraverso questa nuova rotta, si accorciano le distanze tra il Veneto e la Campania: i viaggiatori veronesi potranno volare comodamente verso la splendida costiera amalfitana e tutti i passeggeri in partenza da Salerno avranno l’opportunità di scoprire la storia della città scaligera”. Salerno sarà raggiungibile dal Catullo dal prossimo 2 settembre, con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. Diventano così 20 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Verona, nove in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Salerno – novità 2024), due in Francia (Bordeaux e Parigi Orly), tre in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Zante), tre in Spagna (Barcellona, Madrid e Valencia), una in Germania (Berlino), una in Repubblica Ceca (Praga) e una in Danimarca (Copenaghen). [post_title] => Volotea da Verona con un network da 20 destinazioni, Salerno inclusa [post_date] => 2024-02-09T11:49:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707479375000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461186 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà messo in vendita entro la fine di febbraio il 49% della quota di 2i Aeroporti detenuta dal fondo francese Ardian e da Credit Agricole Assurances, che l’hanno acquisita nel 2015 attraverso la lussemburghese Cavour Aero. La holding 2i Aeroporti, in cui è presente al 51% il fondo italiano F2i, partecipa in un gran numero delle società di gestione aeroportuali italiane: nel dettaglio, detiene il 100% di Sagat (aeroporto di Torino), l’83,125% di Gesac (aeroporti di Napoli e Salerno), il 55% di Trieste Airport, il 36,39% di Sea (società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa), il 4,09% di AdB (aeroporto di Bologna) e controlla con F2i Aeroporti 2 sgr il 71,25% di Sogeaal (aeroporto di Alghero) e l’80% di Geasar (aeroporto Olbia Costa Smeralda). Il valore della quota sul mercato, secondo quanto anticipato da La Stampa, è stimato intorno al miliardo di euro. All’acquisto sarebbero interessati fondi di investimento, fondi sovrani e fondi pensione, compagnie assicurative e gestori di infrastrutture. Nel pool di pretendenti ci sarebbero Brookfield e JP Morgan asset management, Axa e Swiss Life, British Columbia investment, ma anche fondi emiratini e qatarioti. Alcune fonti riportano anche l’interesse che sarebbe stato manifestato da Interogo, appartenente alla famiglia Kamprad, proprietaria di Ikea. [post_title] => 2i Aeroporti: in vendita il 49% oggi nelle mani di Ardian e Credit Agricole Assurances [post_date] => 2024-02-09T10:41:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707475308000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 461125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways vola in Uzbekistan per l'estate 2024, con quattro voli alla settimana per Tashkent: la capitale del Paese, che sarà collegata a Doha dal prossimo 2 giugno e fino al successivo 25 ottobre, sarà la seconda destinazione servita dal vettore nel mercato dell'Asia centrale dopo Almaty, in Kazakistan. Sulla rotta sarà in servizio un Airbus A320. «Il lancio della nuova rotta per Tashkent testimonia il nostro impegno a far crescere la nostra rete e ad espanderci in nuove aree del mondo - ha dichiarato Thierry Antinori, chief commercial officer di Qatar Airways -. Tashkent offre ai nostri passeggeri che viaggiano dall'Europa, dal Medio Oriente e dalle Americhe l'opportunità di visitare l'Uzbekistan e la regione dell'Asia Centrale, esplorarando le meraviglie culturali che queste destinazioni offrono. Tashkent è una nuova porta d'accesso alla regione, e non vediamo l'ora di cogliere future opportunità di crescita in Asia Centrale». La connettività di Tashkent con l'Asia Centrale gioca un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei legami culturali ed economici tra i Paesi della regione e non solo. Questa espansione rafforza ulteriormente l'impegno di Qatar Airways nell'offrire ai passeggeri il maggior numero possibile di collegamenti diretti senza interruzioni. [post_title] => Qatar Airways vola in Uzbekistan: quattro frequenze a settimana su Tashkent, dal 2 giugno [post_date] => 2024-02-08T12:20:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707394825000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua la ridda di voci sui pretendenti di Alpitour. Dopo che qualche giorno fa voci raccolte dal Sole 24 Ore davano il pool di possibili acquirenti ridotto a cinque, ieri il Corriere della Sera ha pubblicato altri rumours rimescolando parzialmente le carte: in lizza ci sarebbero infatti ancora i tedeschi di Tui e il fondo Usa Certares. Sarebbero invece spariti gli spagnoli di Wamos, mentre si sarebbero aggiunti i fondi Apollo, Kkr e Platinum, nonché un gruppo alberghiero quale Hyatt. Alcune di queste "new entry" erano state peraltro già inserite tra i pretendenti nelle prime voci trapelate a inizio trattativa. Piuttosto, l'operatore dell'hotellerie è forse il candidato più improbabile, essendo per molti addetti del settore difficile capire la ratio economica di una fusione tra un grande gruppo alberghiero internazionale e una compagnia integrata verticalmente con interessi regionali in Italia e in pochi altri paesi europei. Ma negli affari mai dire mai... In attesa di comprendere come si sbroglierà la matassa, il principale protagonista della vicenda, quel Giovanni Tamburi primo azionista di Alpitour, ha dichiarato a Milano Finanza che la trattativa per la cessione delle quote starebbe rallentando, mentre l'operazione rimarrebbe aperta a qualsiasi soluzione: a inizio dicembre, ricordiamo che lo stesso Tamburi non aveva escluso la possibilità di un'inversione di rotta, con un consolidamento della propria quota e il successivo sbarco della società in Borsa. Il giallo insomma continua. E, anzi, si infittisce. Nel frattempo, la compagnia, ha annunciato i brillanti risultati dell'ultimo anno finanziario, chiuso lo scorso 31 ottobre a quota 2 miliardi di fatturato, con margini operativi lordi (ebitda) per 141 milioni (il doppio del 2019), nonché utili netti per 53 milioni. E il ceo Gabriele Burgio già parla di un primo trimestre 2023-24 sopra il budget previsionale. [post_title] => Rispunta Hyatt tra i pretendenti Alpitour, insieme ad Apollo, Platinum e Kkr [post_date] => 2024-02-07T11:05:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707303939000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea è pronta al debutto da Salerno, che sarà ufficialmente operativo dal prossimo 11 luglio. La compagnia aerea - primo vettore ad annunciare l’avvio delle operazioni dallo scalo salernitano - aprirà quattro collegamenti alla volta di Cagliari, Nantes, Catania e Verona. Si parte con Nantes, disponibile dall’11 luglio, e Cagliari, dal 13 luglio, entrambe con frequenza bisettimanale, il mercoledì e il sabato. A partire dal 2 settembre, invece, e per tutto il periodo invernale, verranno introdotti anche i collegamenti per Catania e Verona, con due frequenze alla settimana, il lunedì e venerdì. Già presente a Napoli dal 2013, Volotea conferma l’importanza strategica della Campania nei propri piani di sviluppo, a supporto dell’economia locale attraverso l’incremento del flusso di turisti incoming: grazie ai collegamenti "L’avvio delle operazioni dallo scalo salernitano rappresenta un momento importante per la Regione e per Volotea, e ci consentirà di ampliare ulteriormente la nostra offerta sul territorio - ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore del vettore -. Infatti, ai 23 collegamenti già disponibili da Capodichino, da oggi siamo in grado di offrire 4 nuove rotte da Salerno, che consentiranno ai tanti turisti italiani ed europei di scoprire la Costiera Amalfitana ma non solo. Questo annuncio ribadisce nuovamente l’importanza della Campania nei nostri progetti futuri di crescita”. “L’inizio dei voli all’aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi nei tempi indicati è il frutto di un grande lavoro strategico, infrastrutturale e commerciale - ha sottolineato Roberto Barbieri, ad di Gesac -. L’accordo con Volotea, nostro partner dal 2013, rappresenta infatti uno straordinario volàno per lo sviluppo turistico della nostra regione, sia per i flussi turistici in ingresso che in uscita. La riconoscibilità e l’apprezzamento della compagnia aerea spagnola, in Italia e all’estero, rappresentano un plus significativo per incrementare il volume dei passeggeri a Salerno, così come l’articolata offerta voli che vede i collegamenti nazionali per le isole e la rotta estera per Nantes, principale base di Volotea e meravigliosa città d’arte sul fiume Loira”. L'Italia è il secondo mercato per Volotea e nel 2024, la compagnia aumenterà del 16% la sua capacità, offrendo, nel Paese, 4,5 milioni di posti, attivando nuove rotte, ma anche aprendo la sua ottava base italiana a Bari. [post_title] => Volotea presidia il nuovo scalo di Salerno con 4 rotte, in Italia e Francia [post_date] => 2024-02-07T10:59:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707303566000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I dati preliminari sui flussi turistici in Sicilia presentati in occasione della Bit dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore al Turismo, Elvira Amata, mostrano un incremento del 10,8% rispetto al 2o22 con 16 milioni 462 mila presenze e una componente straniera in crescita del 24,8% (con 8.040.818 presenze). “I dati sull'andamento dei flussi turistici in Sicilia sono senz’altro incoraggianti e restituiscono l’immagine di un comparto vivo, dinamico e in costante crescita post-pandemica - ha sottolineato il presidente della Regione - . Un risultato che è frutto dell’efficacia delle politiche di settore poste in essere dall’amministrazione regionale e del lavoro fatto in termini di individuazione dei mercati-target e di azioni di promozione della destinazione. Seppur provvisori e verosimilmente sottostimati e suscettibili di variazioni al rialzo poiché in costante aggiornamento, i dati sulle presenze turistiche forniscono già elementi che concorrono a un clima di ottimismo e fanno intravedere buoni margini per un consuntivo migliore rispetto a quello degli anni più recenti. Il governo regionale metterà in campo politiche mirate alla destagionalizzazione dei flussi turistici, anche sulla base dei dati statistici che confermano nei periodi di bassa stagione un trend fortemente positivo di presenze turistiche”. Infatti, uno degli elementi chiave di questo trend è certamente l'allungamento della stagione turistica e la diversificazione dell'offerta, che determina un'attenzione alla destinazione non più concentrata solo nei mesi estivi, soprattutto per quanto riguarda i visitatori stranieri. Per quanto riguarda l'alberghiero il 2023 ha registrato oltre 11 milioni e 778 mila presenze, mentre il settore extra-alberghiero ha visto un incremento del 13,5% rispetto al 2022, con oltre 2 milioni e 370 mila visitatori stranieri (+36,5%). Il mercato straniero continua a caratterizzarsi per una forte presenza francese e tedesca, ma si sta assistendo a una decisa avanzata del mercato americano (+53,6%) e britannico (+20,7% ). Sul fronte del green tourism: “i viaggiatori cercano sempre più soluzioni di viaggi che sposino il valore della sostenibilità che va considerata sotto due diversi aspetti: quello della sostenibilità dell’uso/gestione delle risorse turistiche, cioè dei beni naturali e culturali e quello della sostenibilità del turismo in chiave di innovazione e di inclusione sociale, ampliando quanto più possibile le opportunità di accesso a pratiche di turismo inclusive rafforzando le filiere settoriali, dall’accoglienza, all’ospitalità e promozione” è il commento dell’assessore Elvira Amata. Il panorama culturale siciliano continua ad essere ricco e vivace, con eventi come il Sicilia Jazz Festival, i Treni Storici e la Coppa degli Assi, che contribuiscono a movimentare i flussi turistici e promuovere il territorio. Inoltre, il sostegno alle produzioni cinematografiche locali ha dimostrato di essere un efficace strumento di promozione turistica, con il successo di serie televisive come "Il Commissario Montalbano" e "The White Lotus", che hanno attratto numerosi turisti internazionali. La Sicilia si prepara ad accogliere una nuova stagione turistica con una vasta gamma di eventi culturali, musicali e artistici, oltre a offrire itinerari turistici unici e indimenticabili. La riapertura del Castello di Taormina, dopo 30 anni, e la programmazione di festival letterari internazionali come Taobuk sono solo alcuni degli appuntamenti che renderanno il 2024 un anno straordinario per il turismo siciliano. [post_title] => Sicilia: presenze in crescita del 10,8%. Turisti stranieri in aumento. [post_date] => 2024-02-06T12:26:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707222368000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’ente del turismo del Kerala è tornato a Milano per il consueto incontro con le agenzie di viaggio. Un aggiornamento sull'offerta turistica in collaborazione con i principali partner dell'industria turistica locale in un worshop alla presenza della console in Italia T. Ajungla Jamir. Nel mentre, si strizza l’occhio al mercato italiano, che se pur posizionato al tredicesimo posto per arrivi internazionali, attrae per il suo potenziale di crescita. Nel 2023 gli italiani in Kerala sono stati 11 mila contro i 28 mila del 2019, ma in rapida ripresa grazie anche a una buona connessione di voli dall’Italia garantiti da Qatar Airways e Etihad Airways, partner della serata. Il New York Times ha definito il Kerala una delle destinazioni al mondo più visitata nel 2023. “Un mercato turistico destinato a crescere dopo la battuta di arresto dovuta alla pandemia. Il 2023 ha registrato 6 milioni di viaggiatori internazionali. L’obiettivo al momento è superare i 10 milioni. Il nostro prodotto turistico è ben conosciuto e apprezzato in Europa grazie a prodotti di valore: mare, entroterra, natura, cultura millenaria, cucina per un turismo balneare, sportivo, esperienziale e culturale unici, come unici sono l’ayurveda, le spezie, il tea. Il tutto facilitato da connessioni su 4 aeroporti principali, infrastrutture e ricettivo di ottimo livello che soddisfano tutte le esigenze, fino al luxury.”, ha spiegato Mr. P.B Nooh, direttore del Kerala Tourism. Perché viaggiare nel Kerala? Per una serie di unicità. “perché è un Paese unico, (God’s own country il claim della promozione turistica, il Paese di Dio) come unica è l’ayurveda, le spezie di alta qualità, le foreste tropicali, le Backwaters e le spiagge tropicali”. Vacanze all’insegna del benessere, molto richiesta in Europa grazie all’ayurveda con i suoi resort e centri medici specializzati. Una tradizione millenaria unica per il clima, il territorio e la biodiversità come unici sono gli effetti benefici della medicina olistica, l’ampia offerta di centri di benessere ayurveda, ottime infrastrutture e centri di rigorosa formazione scientifica. Le spezie sono parte integrante della storia. La cucina offre una varietà di piatti vegetariani, di pesce o carne in grado di soddisfare le preferenze di tutti i viaggiatori. Un Paese tropicale con 580 chilometri di costa per una vacanza balneare rilassante su spiagge come Kovalam e Varkala, contornate da palme di cocco e resort e la possibilità di praticare attività e sport acquatici. Un mondo affascinante, tutto da scoprire è quello delle Backwaters, la rete di canali, laghi, estuari e delta che si estendono per tutto il Kerala e che sfociano nel mar Arabico; flora e fauna unici da unire all’esperienza delle case galleggianti, le Kettuvallam. Per una vacanza full immersion nella natura una soluzione interessante è quella del caravan: Caravan Parks verranno sviluppati come parchi privati e resort ibridi. Tra le alture del Kerala ci sono numerosi patrimoni Unesco, spezie pregiate, piantagioni di tea, foreste spettacolari e 15 santuari di fauna selvatica, 2 riserve di tigri e 5 parchi nazionali. L’Eliturismo è tra i nuovi pacchetti escursionistici offerti per vivere un’esperienza in elicottero da un punto di vista diverso sulle bellezze della destinazione. [gallery columns="2" size="medium" ids="460684,460683"] [post_title] => Il Kerala scommette sul potenziale ancora inespresso del mercato Italia [post_date] => 2024-02-06T11:13:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => ayurveda [1] => eliturismo [2] => ente-del-turismo [3] => kerala ) [post_tag_name] => Array ( [0] => ayurveda [1] => eliturismo [2] => Ente del Turismo [3] => Kerala ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707217987000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "v 2" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":11,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":985,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"CaboVerdeTime chiude il 2023 con il vento in poppa, raggiungendo un fatturato sopra ai 5 milioni di euro, una quota superiore del 18% ai livelli del 2019, ultimo anno di programmazione completa prima del Covid. Osservando nel dettaglio le cifre, si riscontra in particolare un ottimo andamento delle vendite a partire dalla seconda metà del 2023, tra maggio e dicembre, con risultati superiori alle aspettative. Il tutto frutto anche di un’occupazione media del 95% su 52 partenze, dato considerevolmente migliore di quello previsionale, tarato sul 90% di occupazione annua dei voli.\r

\r

Interessante anche l’analisi delle scelte dei 5.342 clienti che hanno viaggiato con CaboVerdeTime: la loro preferenza è andata alla struttura di proprietà Clubhotel Halos Casa Resort, che ha ospitato l’80% dei viaggiatori, seguito, con il 6%, dall’altra struttura in capo al gruppo lombardo, Sobrado Boutique Hotel. In forte crescita, ha beneficiato degli investimenti effettuati nell’area ristorazione, con un nuovo buffet, e dell’inedita formula di soggiorno, caratterizzata dal trattamento di full board plus: pensione completa con bevande, a cui si somma l’all inclusive presso la Halos Beach, raggiunta con un comodo servizio navetta.\r

\r

“Capo Verde è tornata a esprimere tutto il suo potenziale e siamo molto contenti del bilancio appena chiuso, contraddistinto da numeri che aspettavamo da tempo, risultato di un lavoro corale e di scelte di lungo periodo che hanno portato i frutti sperati - spiega il responsabile commerciale e vendite della compagnia, Pietro Dusi -. Abbiamo investito in risorse e servizi da offrire alla clientela, che la distribuzione ha immediatamente recepito e che sono state importanti per far crescere le cifre. Il 2024 è partito bene e proseguiamo con il lavoro messo in campo per valorizzare tutto il potenziale di una destinazione ricca di risorse e di un rapporto qualità-prezzo pressoché ineguagliabile e che può essere vissuta tutto l’anno\".\r

\r

Completano le percentuali, le strutture del gruppo Meliá, Meliá Llana, 5 stelle adults only, e Meliá Dunas, 5 stelle family resort, con il 4% di clienti, e il 5 stelle Hilton Cabo Verde Sal Resort, scelto da una nicchia, costituita dal 2% amante del prodotto upscale. Il restante 8% dei viaggiatori ha scelto di prenotare il solo volo, fetta comunque importante del mercato, vista la rilevanza della comunità italiana che vive sull’isola per lavoro o per soggiorni di lungo periodo di carattere leisure. \"Nell’ambito di una valutazione macro di cifre e andamenti, sono risultate premianti e in linea con le attese le forti collaborazioni con i brand Bluvacanze e Gattinoni - conclude Dusi -, partner centrali nell’attività congiunta di promozione della destinazione\".","post_title":"CaboVerdeTime chiude il 2023 oltre i 5 milioni di euro: +18% sull'anno pre-Covid 2019","post_date":"2024-02-09T12:35:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707482115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461225","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lumiwings rilancia da Foggia che, dal prossimo 11 marzo, sarà collegata con voli giornalieri a Milano e, subito dopo Pasqua, il martedì e giovedì è garantita l’andata e ritorno in giornata.\r

\r

La compagnia aerea è stata selezionata nel 2022 per operare dal “Gino Lisa” e, da settembre 2022, opera sullo scalo foggiano con Boeing 737-300 configurati a 139 posti.\r

\r

“Penso che la decisione presa da Lumiwings di aumentare le frequenze e successivamente di garantire l’andata e il ritorno in giornata – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – risponda appieno alle esigenze del territorio più volte manifestate dall’avvio delle attività operative del ‘Gino Lisa’. Questo primo anno, che possiamo definire per tutti di rodaggio e monitoraggio, è servito per comprendere appieno come intervenire per migliorare le connessioni tra Foggia e Milano. Noi di Aeroporti di Puglia, in sinergia con la Regione, abbiamo ascoltato le esigenze del mondo imprenditoriale e di quanti confidano in una ulteriore razionalizzazione dei collegamenti. Confido che da oggi si apra un nuovo percorso di sviluppo del Gino Lisa su basi più solide”.\r

\r

A far data dal prossimo 11 marzo, infatti, i voli sul sistema Milano saranno operati ogni giorno, venendo incontro a un’esigenza in più occasioni rappresentata dall’utenza. Ma non sarà questa l’unica novità. Dal successivo 2 aprile Lumiwings istituirà due frequenze settimanali, ogni martedì e giovedì, da Milano Bergamo che consentiranno la partenza e il rientro nella stessa giornata, con grande beneficio per una clientela business oriented e una migliore connettività con il Nord-Ovest.\r

\r

La concentrazione dei voli su Milano, peraltro con partenze al mattino presto, consentirà comode prosecuzioni su innumerevoli destinazioni internazionali e potrà rappresentare un migliore strumento in termini di mobilità area anche per quanti vorranno raggiungere, attraverso l’aeroporto di Foggia, le principali mete turistiche della provincia.","post_title":"Lumiwings: voli giornalieri sulla Foggia-Milano dall'11 marzo. Debutto su Bergamo","post_date":"2024-02-09T12:33:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707482033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461210","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 di Volotea da Verona decolla all'insegna delle novità: infatti, dopo le 6 nuove rotte già annunciate per quest’anno - Comiso, Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia e Bordeaux - il vettore spagnolo ha aggiunto un nuovo tassello al proprio network con il debutto verso l'aeroporto di Salerno, porta d'accesso alla Costiera Amalfitana.\r

“Siamo orgogliosi di annunciare, per primi, la disponibilità del nuovo volo per Salerno – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Si tratta di un traguardo importante, che ci permette di consolidare il nostro impegno a livello locale e di ampliare ulteriormente il nostro ricco portfolio di destinazioni. Attraverso questa nuova rotta, si accorciano le distanze tra il Veneto e la Campania: i viaggiatori veronesi potranno volare comodamente verso la splendida costiera amalfitana e tutti i passeggeri in partenza da Salerno avranno l’opportunità di scoprire la storia della città scaligera”.\r

Salerno sarà raggiungibile dal Catullo dal prossimo 2 settembre, con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. \r

Diventano così 20 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Verona, nove in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Salerno – novità 2024), due in Francia (Bordeaux e Parigi Orly), tre in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Zante), tre in Spagna (Barcellona, Madrid e Valencia), una in Germania (Berlino), una in Repubblica Ceca (Praga) e una in Danimarca (Copenaghen).","post_title":"Volotea da Verona con un network da 20 destinazioni, Salerno inclusa","post_date":"2024-02-09T11:49:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707479375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà messo in vendita entro la fine di febbraio il 49% della quota di 2i Aeroporti detenuta dal fondo francese Ardian e da Credit Agricole Assurances, che l’hanno acquisita nel 2015 attraverso la lussemburghese Cavour Aero. \r

\r

La holding 2i Aeroporti, in cui è presente al 51% il fondo italiano F2i, partecipa in un gran numero delle società di gestione aeroportuali italiane: nel dettaglio, detiene il 100% di Sagat (aeroporto di Torino), l’83,125% di Gesac (aeroporti di Napoli e Salerno), il 55% di Trieste Airport, il 36,39% di Sea (società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa), il 4,09% di AdB (aeroporto di Bologna) e controlla con F2i Aeroporti 2 sgr il 71,25% di Sogeaal (aeroporto di Alghero) e l’80% di Geasar (aeroporto Olbia Costa Smeralda).\r

\r

Il valore della quota sul mercato, secondo quanto anticipato da La Stampa, è stimato intorno al miliardo di euro. All’acquisto sarebbero interessati fondi di investimento, fondi sovrani e fondi pensione, compagnie assicurative e gestori di infrastrutture. Nel pool di pretendenti ci sarebbero Brookfield e JP Morgan asset management, Axa e Swiss Life, British Columbia investment, ma anche fondi emiratini e qatarioti. Alcune fonti riportano anche l’interesse che sarebbe stato manifestato da Interogo, appartenente alla famiglia Kamprad, proprietaria di Ikea.","post_title":"2i Aeroporti: in vendita il 49% oggi nelle mani di Ardian e Credit Agricole Assurances","post_date":"2024-02-09T10:41:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707475308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways vola in Uzbekistan per l'estate 2024, con quattro voli alla settimana per Tashkent: la capitale del Paese, che sarà collegata a Doha dal prossimo 2 giugno e fino al successivo 25 ottobre, sarà la seconda destinazione servita dal vettore nel mercato dell'Asia centrale dopo Almaty, in Kazakistan. Sulla rotta sarà in servizio un Airbus A320.\r

«Il lancio della nuova rotta per Tashkent testimonia il nostro impegno a far crescere la nostra rete e ad espanderci in nuove aree del mondo - ha dichiarato Thierry Antinori, chief commercial officer di Qatar Airways -. Tashkent offre ai nostri passeggeri che viaggiano dall'Europa, dal Medio Oriente e dalle Americhe l'opportunità di visitare l'Uzbekistan e la regione dell'Asia Centrale, esplorarando le meraviglie culturali che queste destinazioni offrono. Tashkent è una nuova porta d'accesso alla regione, e non vediamo l'ora di cogliere future opportunità di crescita in Asia Centrale».\r

La connettività di Tashkent con l'Asia Centrale gioca un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei legami culturali ed economici tra i Paesi della regione e non solo. Questa espansione rafforza ulteriormente l'impegno di Qatar Airways nell'offrire ai passeggeri il maggior numero possibile di collegamenti diretti senza interruzioni.","post_title":"Qatar Airways vola in Uzbekistan: quattro frequenze a settimana su Tashkent, dal 2 giugno","post_date":"2024-02-08T12:20:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707394825000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua la ridda di voci sui pretendenti di Alpitour. Dopo che qualche giorno fa voci raccolte dal Sole 24 Ore davano il pool di possibili acquirenti ridotto a cinque, ieri il Corriere della Sera ha pubblicato altri rumours rimescolando parzialmente le carte: in lizza ci sarebbero infatti ancora i tedeschi di Tui e il fondo Usa Certares. Sarebbero invece spariti gli spagnoli di Wamos, mentre si sarebbero aggiunti i fondi Apollo, Kkr e Platinum, nonché un gruppo alberghiero quale Hyatt. Alcune di queste \"new entry\" erano state peraltro già inserite tra i pretendenti nelle prime voci trapelate a inizio trattativa. Piuttosto, l'operatore dell'hotellerie è forse il candidato più improbabile, essendo per molti addetti del settore difficile capire la ratio economica di una fusione tra un grande gruppo alberghiero internazionale e una compagnia integrata verticalmente con interessi regionali in Italia e in pochi altri paesi europei. Ma negli affari mai dire mai...\r

\r

In attesa di comprendere come si sbroglierà la matassa, il principale protagonista della vicenda, quel Giovanni Tamburi primo azionista di Alpitour, ha dichiarato a Milano Finanza che la trattativa per la cessione delle quote starebbe rallentando, mentre l'operazione rimarrebbe aperta a qualsiasi soluzione: a inizio dicembre, ricordiamo che lo stesso Tamburi non aveva escluso la possibilità di un'inversione di rotta, con un consolidamento della propria quota e il successivo sbarco della società in Borsa.\r

\r

Il giallo insomma continua. E, anzi, si infittisce. Nel frattempo, la compagnia, ha annunciato i brillanti risultati dell'ultimo anno finanziario, chiuso lo scorso 31 ottobre a quota 2 miliardi di fatturato, con margini operativi lordi (ebitda) per 141 milioni (il doppio del 2019), nonché utili netti per 53 milioni. E il ceo Gabriele Burgio già parla di un primo trimestre 2023-24 sopra il budget previsionale.","post_title":"Rispunta Hyatt tra i pretendenti Alpitour, insieme ad Apollo, Platinum e Kkr","post_date":"2024-02-07T11:05:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1707303939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea è pronta al debutto da Salerno, che sarà ufficialmente operativo dal prossimo 11 luglio. La compagnia aerea - primo vettore ad annunciare l’avvio delle operazioni dallo scalo salernitano - aprirà quattro collegamenti alla volta di Cagliari, Nantes, Catania e Verona.\r

Si parte con Nantes, disponibile dall’11 luglio, e Cagliari, dal 13 luglio, entrambe con frequenza bisettimanale, il mercoledì e il sabato. A partire dal 2 settembre, invece, e per tutto il periodo invernale, verranno introdotti anche i collegamenti per Catania e Verona, con due frequenze alla settimana, il lunedì e venerdì.\r

Già presente a Napoli dal 2013, Volotea conferma l’importanza strategica della Campania nei propri piani di sviluppo, a supporto dell’economia locale attraverso l’incremento del flusso di turisti incoming: grazie ai collegamenti\r

\"L’avvio delle operazioni dallo scalo salernitano rappresenta un momento importante per la Regione e per Volotea, e ci consentirà di ampliare ulteriormente la nostra offerta sul territorio - ha dichiarato Carlos Muñoz, presidente e fondatore del vettore -. Infatti, ai 23 collegamenti già disponibili da Capodichino, da oggi siamo in grado di offrire 4 nuove rotte da Salerno, che consentiranno ai tanti turisti italiani ed europei di scoprire la Costiera Amalfitana ma non solo. Questo annuncio ribadisce nuovamente l’importanza della Campania nei nostri progetti futuri di crescita”.\r

“L’inizio dei voli all’aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi nei tempi indicati è il frutto di un grande lavoro strategico, infrastrutturale e commerciale - ha sottolineato Roberto Barbieri, ad di Gesac -. L’accordo con Volotea, nostro partner dal 2013, rappresenta infatti uno straordinario volàno per lo sviluppo turistico della nostra regione, sia per i flussi turistici in ingresso che in uscita. La riconoscibilità e l’apprezzamento della compagnia aerea spagnola, in Italia e all’estero, rappresentano un plus significativo per incrementare il volume dei passeggeri a Salerno, così come l’articolata offerta voli che vede i collegamenti nazionali per le isole e la rotta estera per Nantes, principale base di Volotea e meravigliosa città d’arte sul fiume Loira”.\r

L'Italia è il secondo mercato per Volotea e nel 2024, la compagnia aumenterà del 16% la sua capacità, offrendo, nel Paese, 4,5 milioni di posti, attivando nuove rotte, ma anche aprendo la sua ottava base italiana a Bari.","post_title":"Volotea presidia il nuovo scalo di Salerno con 4 rotte, in Italia e Francia","post_date":"2024-02-07T10:59:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1707303566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati preliminari sui flussi turistici in Sicilia presentati in occasione della Bit dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore al Turismo, Elvira Amata, mostrano un incremento del 10,8% rispetto al 2o22 con 16 milioni 462 mila presenze e una componente straniera in crescita del 24,8% (con 8.040.818 presenze). “I dati sull'andamento dei flussi turistici in Sicilia sono senz’altro incoraggianti e restituiscono l’immagine di un comparto vivo, dinamico e in costante crescita post-pandemica - ha sottolineato il presidente della Regione - . Un risultato che è frutto dell’efficacia delle politiche di settore poste in essere dall’amministrazione regionale e del lavoro fatto in termini di individuazione dei mercati-target e di azioni di promozione della destinazione. Seppur provvisori e verosimilmente sottostimati e suscettibili di variazioni al rialzo poiché in costante aggiornamento, i dati sulle presenze turistiche forniscono già elementi che concorrono a un clima di ottimismo e fanno intravedere buoni margini per un consuntivo migliore rispetto a quello degli anni più recenti. Il governo regionale metterà in campo politiche mirate alla destagionalizzazione dei flussi turistici, anche sulla base dei dati statistici che confermano nei periodi di bassa stagione un trend fortemente positivo di presenze turistiche”.\r

\r

Infatti, uno degli elementi chiave di questo trend è certamente l'allungamento della stagione turistica e la diversificazione dell'offerta, che determina un'attenzione alla destinazione non più concentrata solo nei mesi estivi, soprattutto per quanto riguarda i visitatori stranieri.\r

\r

Per quanto riguarda l'alberghiero il 2023 ha registrato oltre 11 milioni e 778 mila presenze, mentre il settore extra-alberghiero ha visto un incremento del 13,5% rispetto al 2022, con oltre 2 milioni e 370 mila visitatori stranieri (+36,5%). Il mercato straniero continua a caratterizzarsi per una forte presenza francese e tedesca, ma si sta assistendo a una decisa avanzata del mercato americano (+53,6%) e britannico (+20,7% ). \r

\r

Sul fronte del green tourism: “i viaggiatori cercano sempre più soluzioni di viaggi che sposino il valore della sostenibilità che va considerata sotto due diversi aspetti: quello della sostenibilità dell’uso/gestione delle risorse turistiche, cioè dei beni naturali e culturali e quello della sostenibilità del turismo in chiave di innovazione e di inclusione sociale, ampliando quanto più possibile le opportunità di accesso a pratiche di turismo inclusive rafforzando le filiere settoriali, dall’accoglienza, all’ospitalità e promozione” è il commento dell’assessore Elvira Amata.\r

\r

Il panorama culturale siciliano continua ad essere ricco e vivace, con eventi come il Sicilia Jazz Festival, i Treni Storici e la Coppa degli Assi, che contribuiscono a movimentare i flussi turistici e promuovere il territorio. Inoltre, il sostegno alle produzioni cinematografiche locali ha dimostrato di essere un efficace strumento di promozione turistica, con il successo di serie televisive come \"Il Commissario Montalbano\" e \"The White Lotus\", che hanno attratto numerosi turisti internazionali.\r

\r

La Sicilia si prepara ad accogliere una nuova stagione turistica con una vasta gamma di eventi culturali, musicali e artistici, oltre a offrire itinerari turistici unici e indimenticabili. La riapertura del Castello di Taormina, dopo 30 anni, e la programmazione di festival letterari internazionali come Taobuk sono solo alcuni degli appuntamenti che renderanno il 2024 un anno straordinario per il turismo siciliano.","post_title":"Sicilia: presenze in crescita del 10,8%. Turisti stranieri in aumento.","post_date":"2024-02-06T12:26:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707222368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’ente del turismo del Kerala è tornato a Milano per il consueto incontro con le agenzie di viaggio. Un aggiornamento sull'offerta turistica in collaborazione con i principali partner dell'industria turistica locale in un worshop alla presenza della console in Italia T. Ajungla Jamir.\r

\r

\r

Nel mentre, si strizza l’occhio al mercato italiano, che se pur posizionato al tredicesimo posto per arrivi internazionali, attrae per il suo potenziale di crescita. Nel 2023 gli italiani in Kerala sono stati 11 mila contro i 28 mila del 2019, ma in rapida ripresa grazie anche a una buona connessione di voli dall’Italia garantiti da Qatar Airways e Etihad Airways, partner della serata.\r

\r

Il New York Times ha definito il Kerala una delle destinazioni al mondo più visitata nel 2023. “Un mercato turistico destinato a crescere dopo la battuta di arresto dovuta alla pandemia. Il 2023 ha registrato 6 milioni di viaggiatori internazionali. L’obiettivo al momento è superare i 10 milioni. Il nostro prodotto turistico è ben conosciuto e apprezzato in Europa grazie a prodotti di valore: mare, entroterra, natura, cultura millenaria, cucina per un turismo balneare, sportivo, esperienziale e culturale unici, come unici sono l’ayurveda, le spezie, il tea. Il tutto facilitato da connessioni su 4 aeroporti principali, infrastrutture e ricettivo di ottimo livello che soddisfano tutte le esigenze, fino al luxury.”, ha spiegato Mr. P.B Nooh, direttore del Kerala Tourism.\r

\r

Perché viaggiare nel Kerala? Per una serie di unicità. “perché è un Paese unico, (God’s own country il claim della promozione turistica, il Paese di Dio) come unica è l’ayurveda, le spezie di alta qualità, le foreste tropicali, le Backwaters e le spiagge tropicali”.\r

\r

Vacanze all’insegna del benessere, molto richiesta in Europa grazie all’ayurveda con i suoi resort e centri medici specializzati. Una tradizione millenaria unica per il clima, il territorio e la biodiversità come unici sono gli effetti benefici della medicina olistica, l’ampia offerta di centri di benessere ayurveda, ottime infrastrutture e centri di rigorosa formazione scientifica.\r

\r

Le spezie sono parte integrante della storia. La cucina offre una varietà di piatti vegetariani, di pesce o carne in grado di soddisfare le preferenze di tutti i viaggiatori. \r

\r

Un Paese tropicale con 580 chilometri di costa per una vacanza balneare rilassante su spiagge come Kovalam e Varkala, contornate da palme di cocco e resort e la possibilità di praticare attività e sport acquatici. \r

\r

Un mondo affascinante, tutto da scoprire è quello delle Backwaters, la rete di canali, laghi, estuari e delta che si estendono per tutto il Kerala e che sfociano nel mar Arabico; flora e fauna unici da unire all’esperienza delle case galleggianti, le Kettuvallam.\r

\r

Per una vacanza full immersion nella natura una soluzione interessante è quella del caravan: Caravan Parks verranno sviluppati come parchi privati e resort ibridi. \r

\r

Tra le alture del Kerala ci sono numerosi patrimoni Unesco, spezie pregiate, piantagioni di tea, foreste spettacolari e 15 santuari di fauna selvatica, 2 riserve di tigri e 5 parchi nazionali.\r

\r

L’Eliturismo è tra i nuovi pacchetti escursionistici offerti per vivere un’esperienza in elicottero da un punto di vista diverso sulle bellezze della destinazione.\r

\r

[gallery columns=\"2\" size=\"medium\" ids=\"460684,460683\"]\r

\r

","post_title":"Il Kerala scommette sul potenziale ancora inespresso del mercato Italia","post_date":"2024-02-06T11:13:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ayurveda","eliturismo","ente-del-turismo","kerala"],"post_tag_name":["ayurveda","eliturismo","Ente del Turismo","Kerala"]},"sort":[1707217987000]}]}}