Torino: aperto il collegamento ferroviario fra città, aeroporto e Provincia Granda Parterre delle grandi occasioni per l‘inaugurazione della linea ferroviaria Torino – Caselle – Ciriè, che dal 20 gennaio permette di raggiungere l’aeroporto torinese in 31 minuti dalla stazione di Torino Porta Susa. Una linea nuova ma in realtà storica, riprogettata da decenni e realizzata con un investimento di 235 milioni di euro, in parte finanziati dal Pnrr, che dal 1° gennaio è gestita da Rfi e Trenitalia. Cinquantotto i treni sulle due tratte da lunedì al venerdì, 62 il sabato e 36 nei giorni festivi. Primo arrivo in aeroporto alle ore 5.29, ultima partenza da Caselle alle 22.28 ( biglietto € 3,60 a tratta, disponibile anche sul sito di Trenitalia). La novità si inserisce in una rete di collegamenti sempre più allargata e che, grazie al prolungamento del Sfm 4 per Alba e la Sfm 7 per Fossano, consente di raggiungere senza cambi la Provincia Granda, in particolare località di Langhe, Roero e della pianura cuneese che si stanno affacciando al turismo. Primo test dell’appeal di un Piemonte sempre più connesso e competitivo sarà “Connect”, forum che dal 7 al 9 febbraio prossimi riunirà a Torino rappresentanti di compagnie aeree e della filiera del turismo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460207 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parterre delle grandi occasioni per l'inaugurazione della linea ferroviaria Torino - Caselle - Ciriè, che dal 20 gennaio permette di raggiungere l'aeroporto torinese in 31 minuti dalla stazione di Torino Porta Susa. Una linea nuova ma in realtà storica, riprogettata da decenni e realizzata con un investimento di 235 milioni di euro, in parte finanziati dal Pnrr, che dal 1° gennaio è gestita da Rfi e Trenitalia. Cinquantotto i treni sulle due tratte da lunedì al venerdì, 62 il sabato e 36 nei giorni festivi. Primo arrivo in aeroporto alle ore 5.29, ultima partenza da Caselle alle 22.28 ( biglietto € 3,60 a tratta, disponibile anche sul sito di Trenitalia). La novità si inserisce in una rete di collegamenti sempre più allargata e che, grazie al prolungamento del Sfm 4 per Alba e la Sfm 7 per Fossano, consente di raggiungere senza cambi la Provincia Granda, in particolare località di Langhe, Roero e della pianura cuneese che si stanno affacciando al turismo. Primo test dell'appeal di un Piemonte sempre più connesso e competitivo sarà "Connect", forum che dal 7 al 9 febbraio prossimi riunirà a Torino rappresentanti di compagnie aeree e della filiera del turismo. [post_title] => Torino: aperto il collegamento ferroviario fra città, aeroporto e Provincia Granda [post_date] => 2024-01-26T13:48:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706276904000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono oltre 200 le posizioni aperte durante il recruitment day che Hilton organizzerà live in contemporanea il prossimo 5 febbraio a Venezia, Sorrento, Como e Roma. “Siamo alla ricerca di persone motivate e appassionate da inserire nei principali reparti dei nostri hotel, quali food & beverage, front office, reservation e housekeeping - spiega lo human resources director Italy della compagnia, Fausto Ciarcia -. Inoltre, sono disponibili diverse posizioni di stage per i più giovani che cercano una prima esperienza professionale”. A Roma si terranno in particolare i colloqui per il Rome Cavalieri a Waldorf Astoria Hotel, l'Aleph Rome - Curio Collection, l'Hilton Rome Airport, il Garden Inn Rome Airport, l'Hilton Rome Eur La Lama e il Sulià House Porto Rotondo - Curio Collection. A Como gli incontri riguarderanno le proprietà lombarde: l'Hilton Milan, l'Hilton Lake Como, il Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto - Curio Collection, il Garden Inn Milan North e il DoubleTree Brescia. A Venezia ci saranno invece i colloqui per l'Hilton Molino Stucky Venice, mentre in Campania si svolgeranno quelli per l'Hilton Sorrento Palace. Per partecipare al recruitment day occorre consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato all’evento e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato. Dopo che lo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento, avrà esaminato le candidature, i profili più in linea saranno invitati a tenere un breve colloquio telefonico. Successivamente, i candidati che avranno superato questo primo momento potranno sostenere l'incontro in presenza, a seconda della struttura scelta. [post_title] => Il 5 febbraio in contemporanea a Venezia, Sorrento, Como e Roma il recruitment day di Hilton [post_date] => 2024-01-26T13:00:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706274027000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460201 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo alcuni anni di assenza, la Liguria torna a presentarsi in Spagna a FITUR, la Fiera internazionale del Turismo di Madrid. Sarà l'occasione per mettere in luce alcuni dei punti di forza del territorio, di particolare interesse per il mercato spagnolo: i grandi eventi del 2024, le grandi mostre di Palazzo Ducale, la finale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, il calendario dei concerti estivi. In generale, secondo uno studio di ENIT, Agenzia nazionale del turismo italiano, è infatti la visita alle città d’arte la principale motivazione che spinge i turisti spagnoli a fare una vacanza in Italia. Tra gli altri prodotti, cresce l’interesse per il balneare, spesso abbinato alla vacanza culturale, la montagna da vivere soprattutto in estate, lo sport. Di tendenza per il mercato spagnolo anche il turismo enogastronomico e il turismo rurale/natura. L'edizione 2024 prevede la presenza di offerte turistiche provenienti da oltre 130 Paesi, con oltre 8.500 esibitori. Lo scorso anno si sono registrate più di 85.000 presenze di pubblico generico. «Dopo la presenza ad Utrecht ad inizio mese, proseguiamo il 2024 facendo promozione della Liguria a Fitur di Madrid, un'altra importantissima fiera internazionale del turismo - spiega l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori -. Quello spagnolo è un mercato in espansione in Liguria: nel periodo gennaio-novembre 2023 abbiamo infatti registrato la presenza di circa 150 mila turisti dalla Spagna con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, quei turisti hanno visitato soprattutto Genova e tutti i siti facenti riferimento a Cristoforo Colombo, personaggio storico che unisce la Liguria alla Spagna. Inoltre, Fitur di Madrid è un punto di riferimento per tanti operatori del Sudamerica, altra fetta di mercato che ci interessa moltissimo in relazione al 'Turismo delle radici': in America Latina vivono infatti tantissimi discendenti dei liguri emigrati nel secolo scorso che vogliamo portare in Liguria per far riscoprire le loro origini». [post_title] => La Liguria a Fitur per promuovere il territorio ed i punti di forza dell'offerta [post_date] => 2024-01-26T12:37:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706272670000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460199 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un ritorno in grande stile quello dell'industria turistica di New York City nel 2023: entrate per 74 miliardi di dollari, di cui oltre 48 miliardi provenienti da spese dirette, 61,8 milioni di viaggiatori, pari ad un recupero del 93% sul record di visite del 2019. E una crescita di 380.000 posti di lavoro nel settore turistico e dell'ospitalità. "Nel corso del 2023, New York City ha visto un continuo ritorno ai ritmi precedenti alla pandemia, riaffermando il ruolo del turismo come motore dell'economia della città, con un impatto economico di 74 miliardi di dollari - ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. La città è dinamica come non mai: nuove attrazioni, cultura, ristoranti, accoglienza straordinaria e tanto altro ancora hanno permesso a New York di rimanere una delle destinazioni preferite dai viaggiatori nazionali e internazionali". L'analisi dei flussi in entrata evidenzia che il turismo internazionale, che rappresenta quasi la metà della spesa dei visitatori, ha portato in città 10,8 milioni di visitatori nel 2023, con un aumento del 14,9% rispetto all'anno precedente. A dicembre 2023, in particolare, il numero di viaggiatori internazionali in possesso di un visto valido per gli Stati Uniti è risultato superiore a qualsiasi periodo storico. I cinque maggiori mercati internazionali per New York City sono Regno Unito (974.000 visitatori), Canada (864.000 visitatori), Francia (728.000 visitatori), Brasile (589.000 visitatori) e Germania (554.000 visitatori). I paesi dell'Europa occidentale riconquistano la loro posizione di mercati principali per i viaggi internazionali. Da sottolineare, inoltre, come il traffico aereo nei tre aeroporti di New York - La Guardia, Jfk e Newark - superi attualmente i livelli pre-pandemia e siano in corso investimenti per oltre 20 miliardi di dollari al fine di migliorare l'esperienza dei viaggiatori. Il futuro Mentre la città si appresta ad accogliere quest'anno 64,5 milioni di visitatori, all'orizzonte ci sono già i traguardi 2026 di 'America 250', anniversario dei 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti; New York City commemorerà il suo ruolo di prima capitale, di luogo di nascita del governo americano e di città in cui è stato scritto il Bill of Rights. E la Coppa del Mondo Fifa 2026 che sarà ospitata da New York/New Jersey [post_title] => New York riconquista la scena internazionale da protagonista. E punta ai 64,5 mln di visitatori [post_date] => 2024-01-26T12:22:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706271721000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo mini-boutique hotel da cinque camere a Milano: il Fontana16 Rooms ha aperto i propri battenti lo scorso 1° gennaio, grazie all'iniziativa dei due suoi fondatori Alberto Chessa e Mauro Lamera, che si sono ispirati ai loro viaggi intorno al mondo. La proprietà è ubicato nel cuore della città, all'interno di un suggestivo edificio risalente agli anni '20. Il progetto di rifunzionalizzazione dello spazio ha preservato il layout originale, mantenendo il fascino storico delle stanze che in passato hanno ospitato residenze, uffici e studi medici. Il design è del giovane architetto siciliano, Giorgio Clemenza. Seguendo il principio del Kintsugi, tecnica di restauro giapponese che prevede l'utilizzo della foglia oro per ricomporre i frammenti di un oggetto di ceramica rotto, in Fontana 16 Rooms è stato scelto di lasciare in evidenza le cicatrici ed i segni del tempo, valorizzandoli con un’elegante vernice blu: Gli spazi comuni, arricchiti da una selezione di libri e oggetti d'epoca che narrano la storia di Milano, conducono all'ampia terrazza verde: un'oasi di relax con una varietà di piante e una serra curiosa. Il Fontana16 Rooms offre servizi come il noleggio con conducente (Ncc), consulenze di stile con la coach Laura Paganini Martinez, servizi di beauty & wellness direttamente in camera, sessioni fotografiche professionali e altro ancora. [post_title] => Ha aperto a Milano il nuovo mini-boutique hotel da cinque camere Fontana16 Rooms [post_date] => 2024-01-26T11:35:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706268905000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates potenzia i collegamenti verso l'Australia con un secondo volo giornaliero tra Dubai e Brisbane che sarà operato dall’A380 dal 1° ottobre, oltre ad un secondo servizio, sempre giornaliero, tra Dubai e Perth operato da un Boeing 777-300Er, dal prossimo 1° dicembre. In pratica il vettore aumenterà la capacità settimanale verso l'Australia di ulteriori 6.900 posti, servendo ulteriormente la crescente domanda di viaggi internazionali attraverso Dubai e verso il network globale di oltre 140 destinazioni della compagnia aerea. "Questa crescita è una dimostrazione dell'importanza di entrambi i gateway per il turismo e il commercio, e dell'impegno di Emirates nel garantire orari convenienti e connessioni confortevoli da e per Dubai - ha dichiarato Barry Brown, Divisional Vice President Australasia della compagnia aerea -. Sia che si tratti del vantaggio di connessioni pomeridiane senza interruzioni da Dubai verso un gran numero di destinazioni in Europa con il secondo volo da Perth, sia che si tratti di un'esperienza completa con l'A380 da e per Brisbane verso quasi 50 città servite dalla nostra ammiraglia, stiamo creando maggiori opportunità per gli affari, il tempo libero, la cultura e molto altro ancora. Il potenziamento delle operazioni è anche una testimonianza del nostro impegno nel migliorare la connettività globale verso i nostri gateway australiani e nel sostenere le opportunità di crescita del turismo e del commercio”. Emirates serve attualmente l'Australia con 63 voli settimanali per Brisbane, Perth, Sydney e Melbourne, operati da un mix di A380 e Boeing 777 che trasportano 56.000 passeggeri a settimana da e per queste grandi città. La compagnia ha recentemente annunciato il raddoppio dell'offerta di Premium Economy sui voli per Melbourne a partire dal 1° febbraio, che si aggiunge ai due servizi giornalieri per Sydney in quattro classi operati con A380. [post_title] => Emirates aggiunge capacità sull'Australia: 6.900 posti in più alla settimana su Brisbane e Perth [post_date] => 2024-01-26T11:34:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706268896000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460176 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Allora il governo Meloni ha ripreso la vendita dei gioielli di Stato. Nel mirino Poste Italiane, Eni e Ferrovie dello Stato. Ora sebbene gli altri due enti hanno poco a che fare con il turismo, debbo dire che questo gioco al massacro di vendere o svendere il patrimonio dello Stato e quindi di tutti noi non mi pace per niente. Se poi vai a vedere dentro i bilanci ti accorgi che sono tutte aziende in profitto. Ma come si fa a vendere qualcosa che porta profitto allo Stato e ai cittadini? Privatizzare è una delle grandi sciagure dei nostri tempi. Basta ricordare la fine di Telecom e il ponte Morandi di Genova. I privati mirano al profitto, un ente pubblico mira al benessere dei cittadini. Sono due impostazioni diametralmente opposte. FS Passiamo a Ferrovie dello Stato. Il governo vuole cedere quote anche del Gruppo FS. Ma perché? è una società profittevole, con margini ampi, che sta operando da almeno quindici anni in modo innovativo e redditizio. In questi gangli vitali del nostro Paese non vogliamo che entrino interessi privati. Naturalmente il governo fa questo perché segue la dottrina del neoliberismo che ha combinato più disastri di Bertoldo in Francia. E' il momento di fermarsi con queste ipotesi. Giuseppe Aloe [post_title] => Il governo vuole vendere quote di Poste, Eni e Ferrovie. E' una follia [post_date] => 2024-01-26T10:54:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706266483000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460166 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Grotte di Frasassi è partner istituzionale di Casa Sanremo, la casa del Festival della Canzone Italiana nel cuore della città ligure dal 2 al 10 febbraio 2024. Lo straordinario complesso ipogeo è presente alla 74esima edizione del Festival di Sanremo insieme alla nuova grande produzione internazionale “Gormiti -The New Era” la nuova serie live action girata nei mesi scorsi in Italia e all’interno delle Grotte di Frasassi, prodotta dalla Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi. Con un ampio e scenografico allestimento a Casa Sanremo, le Grotte di Frasassi ricreeranno le suggestive e gigantesche stalattiti e stalagmiti presenti nel meraviglioso percorso sotterraneo, tra i più affascinanti e visitati d’Europa e che hanno fatto da cornice alla nuova serie televisiva “Gormiti -The New Era”. Una grande area, ubicata nella hall del Palafiori, dove i visitatori potranno immergersi tra i tesori nascosti del ventre della terra marchigiano e vivere le storie e le animazioni dei Gormiti, grazie a schermi e visori in 3D. Gestito dal Consorzio Frasassi, l’importante sito naturalistico è da sempre vicino al mondo della musica e del cinema, come suggestiva location di numerosi eventi di risonanza internazionale, tra gli ultimi tenutisi all’interno delle Grotte ricordiamo i concerti dei tenori de Il Volo, di Andrea Bocelli e la creazione dell’ultima opera cinematografica diretta dal Premio Oscar Vittorio Storaro, premiata al Festival di Venezia. Grandi eventi “Grazie ai grandi eventi organizzati in questi anni le Grotte di Frasassi sono vicine al mondo del cinema e della musica e tra i principali testimonial internazionali della bellezza del sito carsico ricordiamo tra gli ultimi proprio i ragazzi de Il Volo in gara quest’anno a Sanremo. –Ha affermato il sindaco di Genga Marco Filipponi - Il Festival con i suoi grandi riflettori e potenti media ci è sembrata la cornice più adatta per la promozione delle Grotte e della nuova serie live action “Gormiti -The New Era”. Le Grotte di Frasassi sono un vero gioiello d'Italia e meritano di essere scoperte e apprezzate sempre da un più ampio pubblico e siamo certi che l’operazione che abbiamo messo in campo porterà ancora più visitatori e notorietà alle Marche”. La serie “Gormiti -The New Era”, attualmente in produzione, è stata girata in Italia, tra cui all’interno del favoloso sito carsico e nel territorio di Frasassi ricco di storia e di arte. In particolare, tra le location più importanti scelte dalla produzione ci sono il suggestivo Santuario Madonna di Frasassi incastonato nella roccia e più conosciuto come il Tempio del Valadier, la maestosa Abbazia romanica di San Vittore delle Chiuse e l’incantevole Valle Scappuccia. La nuova serie televisiva si rivolge ad un pubblico kids/preteen e oltre a rappresentare un’importante vetrina per la promozione e la valorizzazione dell’immenso patrimonio naturalistico di Frasassi, punta a sensibilizzare i giovani sui temi della tutela dell’ambiente con messaggi positivi e valori educativi, da sempre uno dei principali obiettivi delle attività messe in campo dal Comune di Genga e dal Consorzio Frasassi. [post_title] => Le Grotte di Frasassi presenti al 74° Festival di Sanremo [post_date] => 2024-01-26T10:37:29+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706265449000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460163 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_416031" align="alignleft" width="300"] Paolo Barletta[/caption] E' stato siglato ieri l'accordo definitivo per la costruzione del primo Dream of the Desert: il progetto voluto dal gruppo Arsenale e da Saudia Arabia Railways sulle orme dell'Orient Express, la Dolce Vita: il treno che presto si muoverà lungo le linee ferrate della nostra Penisola. La firma segue il memorandum of understanding dello scorso 15 marzo ed è stata apportata dai ceo di Sar e Arseale, Bashar bin Khalid Al Malik e Paolo Barletta, alla presenza del ministro dei Trasporti saudita, nonché presidente del cda di Sar, Saleh bin Nasser Al-Jasser. Dalla capitale Riyadh a Qurayyat al confine settentrionale con la Giordania, il Dream of the Desert viaggerà con 40 cabine di lusso made in Italy: dagli splendidi paesaggi desertici all'area più verde del Paese, nei territori settentrionali, passando per la città di Hail e i suoi monumenti architettonici costruiti sulle montagne. Le prenotazioni apriranno dalla fine dell’anno in corso. [post_title] => Prende corpo il progetto Dream of the Desert di Arsenale e Saudi Arabia Railways [post_date] => 2024-01-26T10:33:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706265204000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "torino aperto il collegamento ferroviario fra citta aeroporto e provincia granda" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4410,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460207","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parterre delle grandi occasioni per l'inaugurazione della linea ferroviaria Torino - Caselle - Ciriè, che dal 20 gennaio permette di raggiungere l'aeroporto torinese in 31 minuti dalla stazione di Torino Porta Susa.\r

\r

Una linea nuova ma in realtà storica, riprogettata da decenni e realizzata con un investimento di 235 milioni di euro, in parte finanziati dal Pnrr, che dal 1° gennaio è gestita da Rfi e Trenitalia.\r

\r

Cinquantotto i treni sulle due tratte da lunedì al venerdì, 62 il sabato e 36 nei giorni festivi. Primo arrivo in aeroporto alle ore 5.29, ultima partenza da Caselle alle 22.28 ( biglietto € 3,60 a tratta, disponibile anche sul sito di Trenitalia).\r

\r

La novità si inserisce in una rete di collegamenti sempre più allargata e che, grazie al prolungamento del Sfm 4 per Alba e la Sfm 7 per Fossano, consente di raggiungere senza cambi la Provincia Granda, in particolare località di Langhe, Roero e della pianura cuneese che si stanno affacciando al turismo.\r

\r

Primo test dell'appeal di un Piemonte sempre più connesso e competitivo sarà \"Connect\", forum che dal 7 al 9 febbraio prossimi riunirà a Torino rappresentanti di compagnie aeree e della filiera del turismo.","post_title":"Torino: aperto il collegamento ferroviario fra città, aeroporto e Provincia Granda","post_date":"2024-01-26T13:48:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706276904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono oltre 200 le posizioni aperte durante il recruitment day che Hilton organizzerà live in contemporanea il prossimo 5 febbraio a Venezia, Sorrento, Como e Roma. “Siamo alla ricerca di persone motivate e appassionate da inserire nei principali reparti dei nostri hotel, quali food & beverage, front office, reservation e housekeeping - spiega lo human resources director Italy della compagnia, Fausto Ciarcia -. Inoltre, sono disponibili diverse posizioni di stage per i più giovani che cercano una prima esperienza professionale”.\r

\r

A Roma si terranno in particolare i colloqui per il Rome Cavalieri a Waldorf Astoria Hotel, l'Aleph Rome - Curio Collection, l'Hilton Rome Airport, il Garden Inn Rome Airport, l'Hilton Rome Eur La Lama e il Sulià House Porto Rotondo - Curio Collection. A Como gli incontri riguarderanno le proprietà lombarde: l'Hilton Milan, l'Hilton Lake Como, il Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto - Curio Collection, il Garden Inn Milan North e il DoubleTree Brescia. A Venezia ci saranno invece i colloqui per l'Hilton Molino Stucky Venice, mentre in Campania si svolgeranno quelli per l'Hilton Sorrento Palace.\r

\r

Per partecipare al recruitment day occorre consultare le posizioni disponibili sul portale dedicato all’evento e candidarsi a quelle di proprio interesse, allegando il curriculum aggiornato. Dopo che lo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento, avrà esaminato le candidature, i profili più in linea saranno invitati a tenere un breve colloquio telefonico. Successivamente, i candidati che avranno superato questo primo momento potranno sostenere l'incontro in presenza, a seconda della struttura scelta.","post_title":"Il 5 febbraio in contemporanea a Venezia, Sorrento, Como e Roma il recruitment day di Hilton","post_date":"2024-01-26T13:00:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706274027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460201","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo alcuni anni di assenza, la Liguria torna a presentarsi in Spagna a FITUR, la Fiera internazionale del Turismo di Madrid.\r

\r

Sarà l'occasione per mettere in luce alcuni dei punti di forza del territorio, di particolare interesse per il mercato spagnolo: i grandi eventi del 2024, le grandi mostre di Palazzo Ducale, la finale del Campionato Mondiale di Pesto al Mortaio, il calendario dei concerti estivi.\r

\r

In generale, secondo uno studio di ENIT, Agenzia nazionale del turismo italiano, è infatti la visita alle città d’arte la principale motivazione che spinge i turisti spagnoli a fare una vacanza in Italia. Tra gli altri prodotti, cresce l’interesse per il balneare, spesso abbinato alla vacanza culturale, la montagna da vivere soprattutto in estate, lo sport. Di tendenza per il mercato spagnolo anche il turismo enogastronomico e il turismo rurale/natura.\r

\r

L'edizione 2024 prevede la presenza di offerte turistiche provenienti da oltre 130 Paesi, con oltre 8.500 esibitori. Lo scorso anno si sono registrate più di 85.000 presenze di pubblico generico.\r

\r

«Dopo la presenza ad Utrecht ad inizio mese, proseguiamo il 2024 facendo promozione della Liguria a Fitur di Madrid, un'altra importantissima fiera internazionale del turismo - spiega l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori -. Quello spagnolo è un mercato in espansione in Liguria: nel periodo gennaio-novembre 2023 abbiamo infatti registrato la presenza di circa 150 mila turisti dalla Spagna con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2022. In particolare, quei turisti hanno visitato soprattutto Genova e tutti i siti facenti riferimento a Cristoforo Colombo, personaggio storico che unisce la Liguria alla Spagna. Inoltre, Fitur di Madrid è un punto di riferimento per tanti operatori del Sudamerica, altra fetta di mercato che ci interessa moltissimo in relazione al 'Turismo delle radici': in America Latina vivono infatti tantissimi discendenti dei liguri emigrati nel secolo scorso che vogliamo portare in Liguria per far riscoprire le loro origini».\r

\r

","post_title":"La Liguria a Fitur per promuovere il territorio ed i punti di forza dell'offerta","post_date":"2024-01-26T12:37:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706272670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ritorno in grande stile quello dell'industria turistica di New York City nel 2023: entrate per 74 miliardi di dollari, di cui oltre 48 miliardi provenienti da spese dirette, 61,8 milioni di viaggiatori, pari ad un recupero del 93% sul record di visite del 2019. E una crescita di 380.000 posti di lavoro nel settore turistico e dell'ospitalità.\r

\r

\"Nel corso del 2023, New York City ha visto un continuo ritorno ai ritmi precedenti alla pandemia, riaffermando il ruolo del turismo come motore dell'economia della città, con un impatto economico di 74 miliardi di dollari - ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. La città è dinamica come non mai: nuove attrazioni, cultura, ristoranti, accoglienza straordinaria e tanto altro ancora hanno permesso a New York di rimanere una delle destinazioni preferite dai viaggiatori nazionali e internazionali\".\r

\r

L'analisi dei flussi in entrata evidenzia che il turismo internazionale, che rappresenta quasi la metà della spesa dei visitatori, ha portato in città 10,8 milioni di visitatori nel 2023, con un aumento del 14,9% rispetto all'anno precedente. A dicembre 2023, in particolare, il numero di viaggiatori internazionali in possesso di un visto valido per gli Stati Uniti è risultato superiore a qualsiasi periodo storico.\r

\r

I cinque maggiori mercati internazionali per New York City sono Regno Unito (974.000 visitatori), Canada (864.000 visitatori), Francia (728.000 visitatori), Brasile (589.000 visitatori) e Germania (554.000 visitatori). I paesi dell'Europa occidentale riconquistano la loro posizione di mercati principali per i viaggi internazionali.\r

\r

Da sottolineare, inoltre, come il traffico aereo nei tre aeroporti di New York - La Guardia, Jfk e Newark - superi attualmente i livelli pre-pandemia e siano in corso investimenti per oltre 20 miliardi di dollari al fine di migliorare l'esperienza dei viaggiatori.\r

\r

Il futuro\r

\r

Mentre la città si appresta ad accogliere quest'anno 64,5 milioni di visitatori, all'orizzonte ci sono già i traguardi 2026 di 'America 250', anniversario dei 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti; New York City commemorerà il suo ruolo di prima capitale, di luogo di nascita del governo americano e di città in cui è stato scritto il Bill of Rights. E la Coppa del Mondo Fifa 2026 che sarà ospitata da New York/New Jersey","post_title":"New York riconquista la scena internazionale da protagonista. E punta ai 64,5 mln di visitatori","post_date":"2024-01-26T12:22:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1706271721000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo mini-boutique hotel da cinque camere a Milano: il Fontana16 Rooms ha aperto i propri battenti lo scorso 1° gennaio, grazie all'iniziativa dei due suoi fondatori Alberto Chessa e Mauro Lamera, che si sono ispirati ai loro viaggi intorno al mondo. La proprietà è ubicato nel cuore della città, all'interno di un suggestivo edificio risalente agli anni '20. Il progetto di rifunzionalizzazione dello spazio ha preservato il layout originale, mantenendo il fascino storico delle stanze che in passato hanno ospitato residenze, uffici e studi medici. Il design è del giovane architetto siciliano, Giorgio Clemenza. Seguendo il principio del Kintsugi, tecnica di restauro giapponese che prevede l'utilizzo della foglia oro per ricomporre i frammenti di un oggetto di ceramica rotto, in Fontana 16 Rooms è stato scelto di lasciare in evidenza le cicatrici ed i segni del tempo, valorizzandoli con un’elegante vernice blu:\r

\r

Gli spazi comuni, arricchiti da una selezione di libri e oggetti d'epoca che narrano la storia di Milano, conducono all'ampia terrazza verde: un'oasi di relax con una varietà di piante e una serra curiosa. Il Fontana16 Rooms offre servizi come il noleggio con conducente (Ncc), consulenze di stile con la coach Laura Paganini Martinez, servizi di beauty & wellness direttamente in camera, sessioni fotografiche professionali e altro ancora.","post_title":"Ha aperto a Milano il nuovo mini-boutique hotel da cinque camere Fontana16 Rooms","post_date":"2024-01-26T11:35:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706268905000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates potenzia i collegamenti verso l'Australia con un secondo volo giornaliero tra Dubai e Brisbane che sarà operato dall’A380 dal 1° ottobre, oltre ad un secondo servizio, sempre giornaliero, tra Dubai e Perth operato da un Boeing 777-300Er, dal prossimo 1° dicembre. \r

In pratica il vettore aumenterà la capacità settimanale verso l'Australia di ulteriori 6.900 posti, servendo ulteriormente la crescente domanda di viaggi internazionali attraverso Dubai e verso il network globale di oltre 140 destinazioni della compagnia aerea. \r

\"Questa crescita è una dimostrazione dell'importanza di entrambi i gateway per il turismo e il commercio, e dell'impegno di Emirates nel garantire orari convenienti e connessioni confortevoli da e per Dubai - ha dichiarato Barry Brown, Divisional Vice President Australasia della compagnia aerea -. Sia che si tratti del vantaggio di connessioni pomeridiane senza interruzioni da Dubai verso un gran numero di destinazioni in Europa con il secondo volo da Perth, sia che si tratti di un'esperienza completa con l'A380 da e per Brisbane verso quasi 50 città servite dalla nostra ammiraglia, stiamo creando maggiori opportunità per gli affari, il tempo libero, la cultura e molto altro ancora. Il potenziamento delle operazioni è anche una testimonianza del nostro impegno nel migliorare la connettività globale verso i nostri gateway australiani e nel sostenere le opportunità di crescita del turismo e del commercio”.\r

Emirates serve attualmente l'Australia con 63 voli settimanali per Brisbane, Perth, Sydney e Melbourne, operati da un mix di A380 e Boeing 777 che trasportano 56.000 passeggeri a settimana da e per queste grandi città. La compagnia ha recentemente annunciato il raddoppio dell'offerta di Premium Economy sui voli per Melbourne a partire dal 1° febbraio, che si aggiunge ai due servizi giornalieri per Sydney in quattro classi operati con A380. ","post_title":"Emirates aggiunge capacità sull'Australia: 6.900 posti in più alla settimana su Brisbane e Perth","post_date":"2024-01-26T11:34:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1706268896000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460176","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allora il governo Meloni ha ripreso la vendita dei gioielli di Stato. Nel mirino Poste Italiane, Eni e Ferrovie dello Stato. Ora sebbene gli altri due enti hanno poco a che fare con il turismo, debbo dire che questo gioco al massacro di vendere o svendere il patrimonio dello Stato e quindi di tutti noi non mi pace per niente.\r

\r

Se poi vai a vedere dentro i bilanci ti accorgi che sono tutte aziende in profitto. Ma come si fa a vendere qualcosa che porta profitto allo Stato e ai cittadini? Privatizzare è una delle grandi sciagure dei nostri tempi. Basta ricordare la fine di Telecom e il ponte Morandi di Genova. I privati mirano al profitto, un ente pubblico mira al benessere dei cittadini. Sono due impostazioni diametralmente opposte.\r

FS\r

Passiamo a Ferrovie dello Stato. Il governo vuole cedere quote anche del Gruppo FS. Ma perché? è una società profittevole, con margini ampi, che sta operando da almeno quindici anni in modo innovativo e redditizio. In questi gangli vitali del nostro Paese non vogliamo che entrino interessi privati. Naturalmente il governo fa questo perché segue la dottrina del neoliberismo che ha combinato più disastri di Bertoldo in Francia.\r

\r

E' il momento di fermarsi con queste ipotesi.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Il governo vuole vendere quote di Poste, Eni e Ferrovie. E' una follia","post_date":"2024-01-26T10:54:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1706266483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460166","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Grotte di Frasassi è partner istituzionale di Casa Sanremo, la casa del Festival della Canzone Italiana nel cuore della città ligure dal 2 al 10 febbraio 2024.\r

\r

Lo straordinario complesso ipogeo è presente alla 74esima edizione del Festival di Sanremo insieme alla nuova grande produzione internazionale “Gormiti -The New Era” la nuova serie live action girata nei mesi scorsi in Italia e all’interno delle Grotte di Frasassi, prodotta dalla Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi.\r

\r

Con un ampio e scenografico allestimento a Casa Sanremo, le Grotte di Frasassi ricreeranno le suggestive e gigantesche stalattiti e stalagmiti presenti nel meraviglioso percorso sotterraneo, tra i più affascinanti e visitati d’Europa e che hanno fatto da cornice alla nuova serie televisiva “Gormiti -The New Era”.\r

\r

Una grande area, ubicata nella hall del Palafiori, dove i visitatori potranno immergersi tra i tesori nascosti del ventre della terra marchigiano e vivere le storie e le animazioni dei Gormiti, grazie a schermi e visori in 3D.\r

\r

Gestito dal Consorzio Frasassi, l’importante sito naturalistico è da sempre vicino al mondo della musica e del cinema, come suggestiva location di numerosi eventi di risonanza internazionale, tra gli ultimi tenutisi all’interno delle Grotte ricordiamo i concerti dei tenori de Il Volo, di Andrea Bocelli e la creazione dell’ultima opera cinematografica diretta dal Premio Oscar Vittorio Storaro, premiata al Festival di Venezia.\r

Grandi eventi\r

“Grazie ai grandi eventi organizzati in questi anni le Grotte di Frasassi sono vicine al mondo del cinema e della musica e tra i principali testimonial internazionali della bellezza del sito carsico ricordiamo tra gli ultimi proprio i ragazzi de Il Volo in gara quest’anno a Sanremo. –Ha affermato il sindaco di Genga Marco Filipponi - Il Festival con i suoi grandi riflettori e potenti media ci è sembrata la cornice più adatta per la promozione delle Grotte e della nuova serie live action “Gormiti -The New Era”. Le Grotte di Frasassi sono un vero gioiello d'Italia e meritano di essere scoperte e apprezzate sempre da un più ampio pubblico e siamo certi che l’operazione che abbiamo messo in campo porterà ancora più visitatori e notorietà alle Marche”.\r

\r

La serie “Gormiti -The New Era”, attualmente in produzione, è stata girata in Italia, tra cui all’interno del favoloso sito carsico e nel territorio di Frasassi ricco di storia e di arte. In particolare, tra le location più importanti scelte dalla produzione ci sono il suggestivo Santuario Madonna di Frasassi incastonato nella roccia e più conosciuto come il Tempio del Valadier, la maestosa Abbazia romanica di San Vittore delle Chiuse e l’incantevole Valle Scappuccia.\r

\r

La nuova serie televisiva si rivolge ad un pubblico kids/preteen e oltre a rappresentare un’importante vetrina per la promozione e la valorizzazione dell’immenso patrimonio naturalistico di Frasassi, punta a sensibilizzare i giovani sui temi della tutela dell’ambiente con messaggi positivi e valori educativi, da sempre uno dei principali obiettivi delle attività messe in campo dal Comune di Genga e dal Consorzio Frasassi.\r

\r

","post_title":"Le Grotte di Frasassi presenti al 74° Festival di Sanremo","post_date":"2024-01-26T10:37:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706265449000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460163","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_416031\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Paolo Barletta[/caption]\r

\r

E' stato siglato ieri l'accordo definitivo per la costruzione del primo Dream of the Desert: il progetto voluto dal gruppo Arsenale e da Saudia Arabia Railways sulle orme dell'Orient Express, la Dolce Vita: il treno che presto si muoverà lungo le linee ferrate della nostra Penisola. La firma segue il memorandum of understanding dello scorso 15 marzo ed è stata apportata dai ceo di Sar e Arseale, Bashar bin Khalid Al Malik e Paolo Barletta, alla presenza del ministro dei Trasporti saudita, nonché presidente del cda di Sar, Saleh bin Nasser Al-Jasser.\r

\r

Dalla capitale Riyadh a Qurayyat al confine settentrionale con la Giordania, il Dream of the Desert viaggerà con 40 cabine di lusso made in Italy: dagli splendidi paesaggi desertici all'area più verde del Paese, nei territori settentrionali, passando per la città di Hail e i suoi monumenti architettonici costruiti sulle montagne. Le prenotazioni apriranno dalla fine dell’anno in corso.","post_title":"Prende corpo il progetto Dream of the Desert di Arsenale e Saudi Arabia Railways","post_date":"2024-01-26T10:33:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706265204000]}]}}