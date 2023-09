United Airlines: ecco le prime rotte servite dall’A321neo da Chicago United Airlines accende i riflettori sul network che vedrà il debutto dell’Airbus A321neo, che includerà collegamenti verso cinque destinazioni dall’aeroporto internazionale O’Hare di Chicago. Il primo volo del vettore con questo tipo di aeromobile collegherà l’hub dell’Illinois con l’aeroporto internazionale Sky Harbor di Phoenix il 14 dicembre, con due frequenze al giorno che diverranno giornaliere a gennaio. Il 14 dicembre inizierà anche una seconda rotta, secondo i dati forniti da Oag Schedules Analyser, che collegherà Chicago a Fort Lauderdale, in Florida. Successivamente, il 9 gennaio 2024 è previsto il lancio di altre tre rotte, per Las Vegas, Fort Myers e Orlando; ciascuna sarà servita da un volo giornaliero. United ha ordinato 70 A321neo nel giugno 2021, come parte di un ordine più ampio per 270 aeromobili progettato per migliorare la connettività e ridurre i costi unitari in tutta l’azienda. La mossa fa seguito a un ordine fermo per 50 A321XLR a più lungo raggio effettuato nel dicembre 2019. L’introduzione dell’A321neo da 200 posti sulle rotte da Chicago andrà ad aumentare la capacità su ciascuna delle tratte esistenti, dove oggi volano Boeing 737-800 da 166 posti. Condividi

