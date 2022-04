United Airlines, Cianciusi: “Ottimi segnali per la Milano-Chicago, anche dal bt”

È partito il conto alla rovescia per il debutto della nuova rotta Milano Malpensa-Chicago di United Airlines, che decollerà “il prossimo 7 maggio con frequenze giornaliere, per tutta la stagione estiva” sottolinea Walter Cianciusi, country sales manager del vettore in Italia.

Un collegamento che Sea auspica di vedere lungo tutto l’arco dell’anno e che probabilmente “ne avrebbe le potenzialità, ma ora è prematuro parlarne”. Quello che invece è certo sono gli indicatori positivi del booking “soprattutto dagli Stati Uniti, con un’elevata componente di passeggeri che viene dalla California e dal sud degli Stati Uniti e prendono poi le nostre connessioni dall’hub di Chicago verso Malpensa e altre destinazioni europee”.

Particolarmente significativo, ”in questo momento la componente cargo che rappresenta un supporto fondamentale anche per il lancio del nuovo volo”.

Quanto alle prenotazioni dall’Italia, “vediamo tanto booking leisure ma anche una bella ripartenza del business travel, con numerose aziende che riprendono a volare. Inoltre, notiamo tanti passeggeri leisure disposti a pagare tariffe più elevate per volare più comodi e – soprattutto in questo periodo – con più spazio a disposizione, garantito quindi dalle sistemazioni sia in business class che in premium economy”.

La ripresa estiva è ormai “tangibile” malgrado il contesto geopolitico instabile “segno che la propensione al viaggio rimasta sopita in questi anni, è rimasta”.