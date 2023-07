Umbria: l’aeroporto di Perugia supera per la prima volta i 60.000 passeggeri in un mese L’aeroporto internazionale dell’Umbria ha messo a segno un nuovo record di traffico a giugno quando, per la prima volta, è stata superata la soglia dei 60.000 passeggeri mensili, con una media di oltre 2.000 passeggeri al giorno Rispetto al giugno 2019 il traffico passeggeri da/per l’aeroporto dell’Umbria è cresciuto del +184%, con un +58% di movimenti aerei. Nella giornata di giovedì 29 giugno è stato inoltre registrato il nuovo record storico giornaliero, con 2.870 transiti. Con l’entrata a regime dell’intero network estivo – che vede programmate 16 rotte e oltre 100 voli di linea settimanali – i collegamenti che hanno riscosso maggior successo sono stati Cracovia, Londra e Barcellona per quanto riguarda i voli internazionali e Catania, Palermo e Cagliari per quanto riguarda i voli nazionali. In forte crescita anche il traffico di aviazione generale che a giugno ha registrato 350 movimenti aerei e più di 600 passeggeri. Il consuntivo del primo semestre 2023 vede 234.527 passeggeri e 2.755 movimenti, pari ad una crescita del +72% di passeggeri e del +14% di movimenti rispetto allo stesso periodo del 2022; e del +141% di passeggeri e +61% di movimenti rispetto al 2019. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una storia lunga 25 anni quella di Ryanair a Pisa, da dove nel giugno 1998 è decollato il primo volo per Londra Stansted. Da allora sono stati 48 milioni i passeggeri transitati dall'aeroporto Galileo Galilei. Oggi la low cost irlandese opera dallo scalo pisano un network di 54 rotte, incluse cinque nuove destinazioni per Birmingham, Copenaghen, Glasgow Prestwick, Kos e Stoccolma Arlanda. Un'offerta che consente a Ryanair di prevedere su Pisa una crescita del 14% rispetto al livello pre-covid, con otto aeromobili basati presso il Galilei (inclusi 3 Gamechanger). "Nell'ultimo quarto di secolo, Ryanair è cresciuta fino a trasportare 48 milioni di passeggeri da/per Pisa e ha investito per collegare le regioni italiane con voli nazionali, inclusi quelli per Bari, Catania, Palermo e Trapani, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Eindhoven, Ibiza e molte altre destinazioni popolari" sottolinea il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla. “Dal 1998 a oggi, il settore aereo è cambiato drasticamente e così anche la domanda da parte dei passeggeri - afferma Toscana Aeroporti -. Poter festeggiare questo lungo periodo insieme testimonia la validità della nostra collaborazione che ci ha permesso non solo di superare momenti di grande difficoltà, come la pandemia, ma addirittura di incrementare costantemente le destinazioni. Come dimostrano anche gli obiettivi per i prossimi anni, insieme a Ryanair siamo impegnati a garantire una connettività aerea sempre più ampia e di qualità, da una parte rendendo il nostro aeroporto una porta d'accesso privilegiata per i viaggiatori verso le destinazioni leisure e turistiche d'Europa, dall’altra promuovendo lo sviluppo turistico ed economico della nostra regione.” [post_title] => Ryanair a Pisa: 48 milioni di passeggeri in 25 anni e cinque nuove destinazioni per la summer [post_date] => 2023-07-05T13:01:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688562109000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449077 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' davvero un 'buon vento' quello che soffia sull'estate 2023 della Croazia, dove ad essere protagonista è il turismo nautico. Un segmento di mercato che, anzi, supera i confini della summer per allargarsi a tutto il resto dell'anno. «Quest'anno con 27 milioni di pernottamenti e 6,6 milioni di turisti, il turismo croato ha registrato oltre il 3% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, il charter e l'intera industria nautica hanno i risultati migliori con la potenzialità di un ulteriore sviluppo» ha sottolineato il ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia, Nikolina Brnjac. I risultati della ricerca "Tomas 2022" evidenziano come i noleggiatori più affezionati siano italiani, sloveni, americani, austriaci e tedeschi; gli armatori più fedeli sono tra gli italiani, sloveni, tedeschi, austriaci. La richiesta più recente per il charter nautico arriva dai paesi nordici (54%), dagli Usa (39%), dagli olandesi (39%) e inglesi (38%). Sulla mappa nautica del mondo la Croazia è una delle più popolari ed è riuscita a preservare la sua costa e le sue isole negli ultimi decenni. «Questo è il risultato di una buona infrastruttura, del mercato charter esistente e di un turismo nautico eccezionalmente forte», ha commentato Kristjan Staničić, direttore generale dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo. In particolare, i diportisti italiani sono affezionati all'Adriatico croato: poco meno del 40% di loro registra più di 7 visite. I tre motivi principali per visitare il Paese sono le caratteristiche naturali delle acque (50,6%), la qualità delle imbarcazioni per il charter (47%) e la conservazione dell'ambiente (36,1%). La spesa media giornaliera degli appassionati diportisti italiani ammonta a 279,54 euro, dato superiore alla media di tutti i mercati. Anche le spese medie giornaliere per i servizi di ristorazione sono superiori alla media (48,53 euro). «La bellezza della natura, l'atmosfera idilliaca delle isole, l’ospitalità e la fitta rete di marina turistici di ultima generazione sono validi motivi per scoprire la Croazia in barca e i diportisti italiani lo apprezzano e tornano ogni anno sempre più numerosi» ha ricordato Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia. [post_title] => L'estate della Croazia prende il largo: turismo nautico protagonista [post_date] => 2023-07-05T12:37:33+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688560653000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449053 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’aeroporto internazionale dell’Umbria ha messo a segno un nuovo record di traffico a giugno quando, per la prima volta, è stata superata la soglia dei 60.000 passeggeri mensili, con una media di oltre 2.000 passeggeri al giorno Rispetto al giugno 2019 il traffico passeggeri da/per l’aeroporto dell’Umbria è cresciuto del +184%, con un +58% di movimenti aerei. Nella giornata di giovedì 29 giugno è stato inoltre registrato il nuovo record storico giornaliero, con 2.870 transiti. Con l’entrata a regime dell’intero network estivo – che vede programmate 16 rotte e oltre 100 voli di linea settimanali – i collegamenti che hanno riscosso maggior successo sono stati Cracovia, Londra e Barcellona per quanto riguarda i voli internazionali e Catania, Palermo e Cagliari per quanto riguarda i voli nazionali. In forte crescita anche il traffico di aviazione generale che a giugno ha registrato 350 movimenti aerei e più di 600 passeggeri. Il consuntivo del primo semestre 2023 vede 234.527 passeggeri e 2.755 movimenti, pari ad una crescita del +72% di passeggeri e del +14% di movimenti rispetto allo stesso periodo del 2022; e del +141% di passeggeri e +61% di movimenti rispetto al 2019. [post_title] => Umbria: l'aeroporto di Perugia supera per la prima volta i 60.000 passeggeri in un mese [post_date] => 2023-07-05T11:10:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688555418000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Buone notizie sul turismo scolastico.Infatti dopo tre anni di limitazioni dovuti all'epidemia di Covid-19, il turismo scolastico registra una piena ripresa. Nell'anno scolastico 2022/23 docenti e alunni sono tornati a viaggiare a pieno ritmo, recuperando - e persino superando - i livelli pre-pandemici. A svelarlo è l'indagine "La ripresa del turismo scolastico. Dati e andamento del primo anno post pandemia" edizione 2023 svolta da Didatour, piattaforma online del Gruppo La Fabbrica che ha coinvolto più di 1.000 insegnanti di tutto il territorio nazionale di ogni ordine e grado, che solitamente organizzano e/o partecipano a viaggi di istruzione o uscite didattiche. Dall'indagine emerge infatti che durante l'anno scolastico 2022/23, quasi il 100% dei docenti (contro il 72% dell'a.s. 2021/22) ha svolto un viaggio o un'uscita didattica. Un dato non solo in netta risalita rispetto a quello registrato durante l'anno scolastico precedente, ma addirittura superiore rispetto ai periodi pre-covid, in cui la percentuale era circa dell'80%. Più giorni Rispetto al periodo pre-covid aumenta anche la propensione ai viaggi di più giorni, soprattutto per le scuole primarie: se nel 2019/20 solo un 8% aveva pianificato gite con pernottamento (poi disdette a causa dello scoppio della pandemia), nel 2022/23 la percentuale dei docenti delle primarie che ha svolto effettivamente viaggi di istruzione con almeno un pernottamento, sale inaspettatamente al 30%. L'indagine inoltre approfondisce diversi aspetti delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, oltre a illustrare le prospettive del turismo scolastico per l'anno 2023/24. Per le gite di più giorni, docenti e studenti preferiscono l'Italia. Nella top ten delle mete più battute anche alcune località meno note del Piemonte e del Lazio. La destinazione più quotata dai docenti per l'a. s. 2022/23 è stata Roma, seguita da Napoli, Firenze-Pisa, Palermo-Catania, Torino, Venezia-Verona. Hotel a 3 stelle e spostamenti in autobus, la maggioranza degli studenti spende intorno ai 300 euro. Il 76% ritiene che i viaggi del prossimo anno scolastico si svolgeranno tra marzo e maggio 2024. Le loro scelte su meta e tipologia di viaggio si baseranno su diversi fattori quali il prezzo, la pertinenza del viaggio con i programmi ministeriali, la sicurezza, la facilità nel raggiungere la destinazione, l'accessibilità per studenti con disabilità, la possibilità di svago, i materiali di approfondimento post visita. Il 62% dei docenti intervistati dichiara che il consiglio di classe discuterà delle prossime destinazioni scolastiche tra settembre e novembre (il 17% tra dicembre e febbraio). [post_title] => Il turismo scolastico supera nel 2023 i numeri del pre-Covid [post_date] => 2023-07-05T10:50:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688554211000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot Polish Airlines alza la posta su Roma Fiumicino che, dal prossimo 30 ottobre, sarà collegata anche all'aeroporto Chopin di Varsavia e al network dei voli che decollano dal principale hub del vettore. Il collegamento si aggiunge a quello già esistente tra Fiumicino e lo scalo di Varsavia-Radom, inaugurato lo scorso 28 aprile e che verrà mantenuto anche durante la stagione invernale. I nuovi voli decolleranno da Roma il lunedì alle 10:25 e alle 19:40 ogni martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Per il ritorno in Italia, il volo parte dall'aeroporto Chopin alle 7:15 ogni lunedì, martedì, giovedì e sabato; ogni mercoledì, venerdì e domenica, il volo parte alle 16:30. Sulla rotta sarà in servizio un Boeing 737 Max 8. "Essendo il vettore nazionale, lavoriamo fianco a fianco con le imprese polacche - ha spiegato Michał Fijoł, presidente della compagnia aerea polacca -. Negli ultimi due anni, i nostri esportatori hanno collocato in Italia merci per oltre 100 miliardi di zloty. Credo che un migliore collegamento con la capitale del grande partner economico della Polonia contribuirà a un'ulteriore crescita degli scambi. Roma è anche in testa alle città che i polacchi visitano più spesso. Questo fatto è confermato dalle classifiche dell'industria del turismo e si basa sull'elevata richiesta dei nostri voli per la Città Eterna da Radom". "Si tratta di uno sviluppo significativo che consolida la nostra partnership con Lot Polish Airlines - ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Dopo il lancio della Fiumicino-Radom all'inizio dell'attuale stagione estiva, questo sviluppo aumenta ulteriormente la scelta per i passeggeri. Roma-Varsavia è un importante collegamento europeo tra le due capitali in termini di flussi commerciali e turistici anche in vista del prossimo Giubileo che si terrà a Roma nel 2025". I nuovi voli da Roma Fiumicino arrivano all'Aeroporto Chopin di Varsavia alle 22:00 ogni giorno dal martedì alla domenica. Poiché l'aeroporto offre una connettività veloce e senza interruzioni, i viaggiatori possono comodamente collegarsi a molte interessanti destinazioni del network globale di Lot, ad esempio nella regione baltica, nell'Europa orientale e centrale, nell'Asia centrale e nell'Estremo Oriente. [post_title] => Lot raddoppia sulla Roma-Varsavia: dal 30 ottobre si vola anche sull'aeroporto Chopin [post_date] => 2023-07-05T10:00:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688551222000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448986 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroporti di Roma ha collocato con successo il nuovo Sustainability-Linked bond che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità effettivamente raggiunti. L'operazione - da 400 milioni di euro, con durata 10 anni e dedicata a investitori istituzionali - ha riscontrato un forte interesse a livello internazionale, con richieste di quasi cinque volte l'offerta e ordini complessivi per circa 1,9 miliardi di euro, per oltre il 95% riconducibili a investitori esteri. Con questa operazione, la quota di debito sustainable supera ormai il 60%. «Questa nuova emissione - ha dichiarato l'ad di Adr, Marco Troncone - riafferma la coerenza tra l'impegno di sviluppo sostenibile e la strategia di sustainable financing di Aeroporti di Roma. Lanciato per la prima volta nel 2021 da Adr - come primo gestore aeroportuale a livello mondiale - lo strumento del sustainability-linked bond rafforza i profili di credibilità e trasparenza che devono caratterizzare i piani di transizione ambientale del settore, e per questo saranno sempre più un riferimento a livello internazionale. Questa sarà una direttrice portante anche a sostegno del nostro piano di sviluppo di medio-lungo termine, per coniugare al meglio i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale con il rafforzamento della competitività di un settore strategico per il paese». L'emissione prevede il rimborso in un'unica soluzione in data 10 luglio 2033 e il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari al 4,875%. [post_title] => Adr: collocato il nuovo bond di sostenibilità aeroportuale per 400 milioni di euro [post_date] => 2023-07-04T14:19:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688480371000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448931 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => South African Airways è pronta a reintrodurre i voli a lungo raggio per la prima volta dopo oltre tre anni, con l'apertura di una nuova rotta che collegherà Città del Capo e San Paolo. Inoltre, la compagnia aerea riprenderà i servizi tra Johannesburg e la città brasiliana. Dal prossimo 31 ottobre, i voli dall'Aeroporto Internazionale di Città del Capo all'Aeroporto Internazionale Guarulhos di San Paolo (GRU) saranno operati due volte a settimana, il martedì e il sabato. Anche la rotta dall'Aeroporto Internazionale O.R. Tambo di Johannesburg avrà due viaggi settimanali di andata e ritorno il lunedì e il giovedì, a partire dal 6 novembre. Questi servizi segnano il ritorno del vettore ai voli intercontinentali dopo una ristrutturazione aziendale. La compagnia aerea, un tempo la più grande dell'Africa, prima della pandemia ha dovuto affrontare persistenti problemi finanziari per un lungo periodo di tempo, facendo molto affidamento sull'assistenza finanziaria del governo per rimanere operativa. Nel dicembre 2019, la compagnia è entrata in una fase di salvataggio, un processo simile alla procedura del Chapter 11 negli Stati Uniti. Dopo essere uscita da questa fase nel maggio 2021, Saa ha gradualmente ripristinato la sua flotta e ampliato il network. [post_title] => South African Airways prepara il ritorno sul lungo raggio con la Città del Capo-San Paolo [post_date] => 2023-07-04T10:29:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688466574000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto ufficiale oggi, 4 luglio, per la fermata San Babila della M4 di Milano, la la nuova linea metropolitana (colore blu) che collega il cuore della città con l'aeroporto di Linate: in soli 12 minuti. Una volta terminato l'intero tracciato, nel dicembre 2024, la linea (lunga 15 chilometri con 21 stazioni) permetterà di attraversare in soli 30 minuti il centro storico della città, collegando il quadrante est (Linate) con il quadrante ovest, fino alla stazione ferroviaria di San Cristoforo. La nuova linea è realizzata con tecnologia driverless ed è quindi interamente automatizzata, in modo da consentire una frequenza molto ravvicinata dei treni. Con il completamento di M4, la rete metropolitana di Milano raggiungerà 118 chilometri, divenendo così la sesta in Europa per estensione. Con il sistema a regime, il traffico in città potrebbe ridursi di circa 180mila veicoli al giorno, con una contrazione annuale delle emissioni di Co2 fino a 75mila tonnellate, trasportando 24mila persone all’ora per direzione di marcia per un totale previsto di 86 milioni di passeggeri all’anno. [post_title] => Milano inaugura la fermata San Babila della M4: 12 minuti da Linate al centro città [post_date] => 2023-07-04T09:36:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688463362000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448843 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turismo e stipendi. Che questa forma di capitalismo fosse una specie di machismo pervaso dall'ossessione del profitto era già assodato. Ma che le maglie di un sistema senza regole (se non quello del profitto anche ingiustificato) diventassero ancora più strette, relegando il lavoratore come una sorta di suppellettile fastidioso, ancora non l'avevamo visto. Certo l'avevamo previsto dalle colonne di questo giornale, ma ora le cose stanno peggiorando in modo quasi irrimediabile. In un bell'articolo di Repubblica.it, firmato da Rosaria Amato e Andrea Gatta, si analizza attraverso una breve indagine, il rapporto di lavoro nel settore. E nella fattispecie nell'albergo. Ne esce un quadro disperante. Il prezzo medio di una camera in Italia è passato da 100 a 300 euro nel giro di pochi giorni. La cameriera intervistata prende i suoi 8 euro all'ora dal 2019. Secondo la signora che vive ogni giorno questa situazione nel turismo ci sono mille forme di precariato. E ognuno applica la sua. Ma c'è un passaggio che mi preme riprendere per intero: "Se i datori di lavoro pagano poco, non rispettano i contratti, fanno fare gli straordinari e non li retribuiscono, perché un giovane dovrebbe scegliere questo lavoro?". Esattamente: perché dovrebbe scegliere un lavoro dove gli orari non contano, lo stipendio è sempre lo stesso e vira verso il basso, i contratti spesso non vengono rispettati? Il lavoro è una forma di pendolo economico che prevede un giusto rapporto fra il fare e il ricevere. Se questo rapporto è sbilanciato da una parte, cioè quella del fare, allora non è più lavoro: è sfruttamento. Giuseppe Aloe [post_title] => Nel turismo stipendi ancora troppo bassi. Anche durante il boom [post_date] => 2023-07-03T10:54:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688381662000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "umbria laeroporto di perugia supera per la prima volta i 60 000 passeggeri in un mese" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1662,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449080","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una storia lunga 25 anni quella di Ryanair a Pisa, da dove nel giugno 1998 è decollato il primo volo per Londra Stansted. Da allora sono stati 48 milioni i passeggeri transitati dall'aeroporto Galileo Galilei. Oggi la low cost irlandese opera dallo scalo pisano un network di 54 rotte, incluse cinque nuove destinazioni per Birmingham, Copenaghen, Glasgow Prestwick, Kos e Stoccolma Arlanda. \r

Un'offerta che consente a Ryanair di prevedere su Pisa una crescita del 14% rispetto al livello pre-covid, con otto aeromobili basati presso il Galilei (inclusi 3 Gamechanger). \r

\"Nell'ultimo quarto di secolo, Ryanair è cresciuta fino a trasportare 48 milioni di passeggeri da/per Pisa e ha investito per collegare le regioni italiane con voli nazionali, inclusi quelli per Bari, Catania, Palermo e Trapani, oltre a rotte internazionali, come Dublino, Londra, Eindhoven, Ibiza e molte altre destinazioni popolari\" sottolinea il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla.\r

“Dal 1998 a oggi, il settore aereo è cambiato drasticamente e così anche la domanda da parte dei passeggeri - afferma Toscana Aeroporti -. Poter festeggiare questo lungo periodo insieme testimonia la validità della nostra collaborazione che ci ha permesso non solo di superare momenti di grande difficoltà, come la pandemia, ma addirittura di incrementare costantemente le destinazioni. Come dimostrano anche gli obiettivi per i prossimi anni, insieme a Ryanair siamo impegnati a garantire una connettività aerea sempre più ampia e di qualità, da una parte rendendo il nostro aeroporto una porta d'accesso privilegiata per i viaggiatori verso le destinazioni leisure e turistiche d'Europa, dall’altra promuovendo lo sviluppo turistico ed economico della nostra regione.”","post_title":"Ryanair a Pisa: 48 milioni di passeggeri in 25 anni e cinque nuove destinazioni per la summer","post_date":"2023-07-05T13:01:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688562109000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' davvero un 'buon vento' quello che soffia sull'estate 2023 della Croazia, dove ad essere protagonista è il turismo nautico. Un segmento di mercato che, anzi, supera i confini della summer per allargarsi a tutto il resto dell'anno.\r

\r

«Quest'anno con 27 milioni di pernottamenti e 6,6 milioni di turisti, il turismo croato ha registrato oltre il 3% in più rispetto allo stesso periodo del 2019, il charter e l'intera industria nautica hanno i risultati migliori con la potenzialità di un ulteriore sviluppo» ha sottolineato il ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia, Nikolina Brnjac.\r

\r

I risultati della ricerca \"Tomas 2022\" evidenziano come i noleggiatori più affezionati siano italiani, sloveni, americani, austriaci e tedeschi; gli armatori più fedeli sono tra gli italiani, sloveni, tedeschi, austriaci. La richiesta più recente per il charter nautico arriva dai paesi nordici (54%), dagli Usa (39%), dagli olandesi (39%) e inglesi (38%). Sulla mappa nautica del mondo la Croazia è una delle più popolari ed è riuscita a preservare la sua costa e le sue isole negli ultimi decenni. «Questo è il risultato di una buona infrastruttura, del mercato charter esistente e di un turismo nautico eccezionalmente forte», ha commentato Kristjan Staničić, direttore generale dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo.\r

\r

In particolare, i diportisti italiani sono affezionati all'Adriatico croato: poco meno del 40% di loro registra più di 7 visite. I tre motivi principali per visitare il Paese sono le caratteristiche naturali delle acque (50,6%), la qualità delle imbarcazioni per il charter (47%) e la conservazione dell'ambiente (36,1%). La spesa media giornaliera degli appassionati diportisti italiani ammonta a 279,54 euro, dato superiore alla media di tutti i mercati. Anche le spese medie giornaliere per i servizi di ristorazione sono superiori alla media (48,53 euro).\r

\r

«La bellezza della natura, l'atmosfera idilliaca delle isole, l’ospitalità e la fitta rete di marina turistici di ultima generazione sono validi motivi per scoprire la Croazia in barca e i diportisti italiani lo apprezzano e tornano ogni anno sempre più numerosi» ha ricordato Viviana Vukelic, direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia.","post_title":"L'estate della Croazia prende il largo: turismo nautico protagonista","post_date":"2023-07-05T12:37:33+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688560653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449053","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L’aeroporto internazionale dell’Umbria ha messo a segno un nuovo record di traffico a giugno quando, per la prima volta, è stata superata la soglia dei 60.000 passeggeri mensili, con una media di oltre 2.000 passeggeri al giorno\r

\r

Rispetto al giugno 2019 il traffico passeggeri da/per l’aeroporto dell’Umbria è cresciuto del +184%, con un +58% di movimenti aerei. Nella giornata di giovedì 29 giugno è stato inoltre registrato il nuovo record storico giornaliero, con 2.870 transiti.\r

\r

Con l’entrata a regime dell’intero network estivo – che vede programmate 16 rotte e oltre 100 voli di linea settimanali – i collegamenti che hanno riscosso maggior successo sono stati Cracovia, Londra e Barcellona per quanto riguarda i voli internazionali e Catania, Palermo e Cagliari per quanto riguarda i voli nazionali. In forte crescita anche il traffico di aviazione generale che a giugno ha registrato 350 movimenti aerei e più di 600 passeggeri.\r

\r

Il consuntivo del primo semestre 2023 vede 234.527 passeggeri e 2.755 movimenti, pari ad una crescita del +72% di passeggeri e del +14% di movimenti rispetto allo stesso periodo del 2022; e del +141% di passeggeri e +61% di movimenti rispetto al 2019.\r

\r

","post_title":"Umbria: l'aeroporto di Perugia supera per la prima volta i 60.000 passeggeri in un mese","post_date":"2023-07-05T11:10:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688555418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Buone notizie sul turismo scolastico.Infatti dopo tre anni di limitazioni dovuti all'epidemia di Covid-19, il turismo scolastico registra una piena ripresa. Nell'anno scolastico 2022/23 docenti e alunni sono tornati a viaggiare a pieno ritmo, recuperando - e persino superando - i livelli pre-pandemici.\r

\r

A svelarlo è l'indagine \"La ripresa del turismo scolastico. Dati e andamento del primo anno post pandemia\" edizione 2023 svolta da Didatour, piattaforma online del Gruppo La Fabbrica che ha coinvolto più di 1.000 insegnanti di tutto il territorio nazionale di ogni ordine e grado, che solitamente organizzano e/o partecipano a viaggi di istruzione o uscite didattiche.\r

\r

Dall'indagine emerge infatti che durante l'anno scolastico 2022/23, quasi il 100% dei docenti (contro il 72% dell'a.s. 2021/22) ha svolto un viaggio o un'uscita didattica. Un dato non solo in netta risalita rispetto a quello registrato durante l'anno scolastico precedente, ma addirittura superiore rispetto ai periodi pre-covid, in cui la percentuale era circa dell'80%.\r

Più giorni\r

Rispetto al periodo pre-covid aumenta anche la propensione ai viaggi di più giorni, soprattutto per le scuole primarie: se nel 2019/20 solo un 8% aveva pianificato gite con pernottamento (poi disdette a causa dello scoppio della pandemia), nel 2022/23 la percentuale dei docenti delle primarie che ha svolto effettivamente viaggi di istruzione con almeno un pernottamento, sale inaspettatamente al 30%. L'indagine inoltre approfondisce diversi aspetti delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione, oltre a illustrare le prospettive del turismo scolastico per l'anno 2023/24.\r

\r

Per le gite di più giorni, docenti e studenti preferiscono l'Italia. Nella top ten delle mete più battute anche alcune località meno note del Piemonte e del Lazio. La destinazione più quotata dai docenti per l'a. s. 2022/23 è stata Roma, seguita da Napoli, Firenze-Pisa, Palermo-Catania, Torino, Venezia-Verona.\r

\r

Hotel a 3 stelle e spostamenti in autobus, la maggioranza degli studenti spende intorno ai 300 euro. Il 76% ritiene che i viaggi del prossimo anno scolastico si svolgeranno tra marzo e maggio 2024. Le loro scelte su meta e tipologia di viaggio si baseranno su diversi fattori quali il prezzo, la pertinenza del viaggio con i programmi ministeriali, la sicurezza, la facilità nel raggiungere la destinazione, l'accessibilità per studenti con disabilità, la possibilità di svago, i materiali di approfondimento post visita. Il 62% dei docenti intervistati dichiara che il consiglio di classe discuterà delle prossime destinazioni scolastiche tra settembre e novembre (il 17% tra dicembre e febbraio).","post_title":"Il turismo scolastico supera nel 2023 i numeri del pre-Covid","post_date":"2023-07-05T10:50:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1688554211000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot Polish Airlines alza la posta su Roma Fiumicino che, dal prossimo 30 ottobre, sarà collegata anche all'aeroporto Chopin di Varsavia e al network dei voli che decollano dal principale hub del vettore. Il collegamento si aggiunge a quello già esistente tra Fiumicino e lo scalo di Varsavia-Radom, inaugurato lo scorso 28 aprile e che verrà mantenuto anche durante la stagione invernale.\r

\r

I nuovi voli decolleranno da Roma il lunedì alle 10:25 e alle 19:40 ogni martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Per il ritorno in Italia, il volo parte dall'aeroporto Chopin alle 7:15 ogni lunedì, martedì, giovedì e sabato; ogni mercoledì, venerdì e domenica, il volo parte alle 16:30. Sulla rotta sarà in servizio un Boeing 737 Max 8.\r

\r

\"Essendo il vettore nazionale, lavoriamo fianco a fianco con le imprese polacche - ha spiegato Michał Fijoł, presidente della compagnia aerea polacca -. Negli ultimi due anni, i nostri esportatori hanno collocato in Italia merci per oltre 100 miliardi di zloty. Credo che un migliore collegamento con la capitale del grande partner economico della Polonia contribuirà a un'ulteriore crescita degli scambi. Roma è anche in testa alle città che i polacchi visitano più spesso. Questo fatto è confermato dalle classifiche dell'industria del turismo e si basa sull'elevata richiesta dei nostri voli per la Città Eterna da Radom\".\r

\r

\"Si tratta di uno sviluppo significativo che consolida la nostra partnership con Lot Polish Airlines - ha aggiunto Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma -. Dopo il lancio della Fiumicino-Radom all'inizio dell'attuale stagione estiva, questo sviluppo aumenta ulteriormente la scelta per i passeggeri. Roma-Varsavia è un importante collegamento europeo tra le due capitali in termini di flussi commerciali e turistici anche in vista del prossimo Giubileo che si terrà a Roma nel 2025\".\r

\r

I nuovi voli da Roma Fiumicino arrivano all'Aeroporto Chopin di Varsavia alle 22:00 ogni giorno dal martedì alla domenica. Poiché l'aeroporto offre una connettività veloce e senza interruzioni, i viaggiatori possono comodamente collegarsi a molte interessanti destinazioni del network globale di Lot, ad esempio nella regione baltica, nell'Europa orientale e centrale, nell'Asia centrale e nell'Estremo Oriente.","post_title":"Lot raddoppia sulla Roma-Varsavia: dal 30 ottobre si vola anche sull'aeroporto Chopin","post_date":"2023-07-05T10:00:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688551222000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporti di Roma ha collocato con successo il nuovo Sustainability-Linked bond che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità effettivamente raggiunti. L'operazione - da 400 milioni di euro, con durata 10 anni e dedicata a investitori istituzionali - ha riscontrato un forte interesse a livello internazionale, con richieste di quasi cinque volte l'offerta e ordini complessivi per circa 1,9 miliardi di euro, per oltre il 95% riconducibili a investitori esteri.\r

\r

Con questa operazione, la quota di debito sustainable supera ormai il 60%. «Questa nuova emissione - ha dichiarato l'ad di Adr, Marco Troncone - riafferma la coerenza tra l'impegno di sviluppo sostenibile e la strategia di sustainable financing di Aeroporti di Roma. Lanciato per la prima volta nel 2021 da Adr - come primo gestore aeroportuale a livello mondiale - lo strumento del sustainability-linked bond rafforza i profili di credibilità e trasparenza che devono caratterizzare i piani di transizione ambientale del settore, e per questo saranno sempre più un riferimento a livello internazionale. Questa sarà una direttrice portante anche a sostegno del nostro piano di sviluppo di medio-lungo termine, per coniugare al meglio i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale con il rafforzamento della competitività di un settore strategico per il paese».\r

\r

L'emissione prevede il rimborso in un'unica soluzione in data 10 luglio 2033 e il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari al 4,875%.","post_title":"Adr: collocato il nuovo bond di sostenibilità aeroportuale per 400 milioni di euro","post_date":"2023-07-04T14:19:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1688480371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448931","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"South African Airways è pronta a reintrodurre i voli a lungo raggio per la prima volta dopo oltre tre anni, con l'apertura di una nuova rotta che collegherà Città del Capo e San Paolo. Inoltre, la compagnia aerea riprenderà i servizi tra Johannesburg e la città brasiliana.\r

\r

Dal prossimo 31 ottobre, i voli dall'Aeroporto Internazionale di Città del Capo all'Aeroporto Internazionale Guarulhos di San Paolo (GRU) saranno operati due volte a settimana, il martedì e il sabato. Anche la rotta dall'Aeroporto Internazionale O.R. Tambo di Johannesburg avrà due viaggi settimanali di andata e ritorno il lunedì e il giovedì, a partire dal 6 novembre.\r

\r

Questi servizi segnano il ritorno del vettore ai voli intercontinentali dopo una ristrutturazione aziendale. La compagnia aerea, un tempo la più grande dell'Africa, prima della pandemia ha dovuto affrontare persistenti problemi finanziari per un lungo periodo di tempo, facendo molto affidamento sull'assistenza finanziaria del governo per rimanere operativa.\r

\r

Nel dicembre 2019, la compagnia è entrata in una fase di salvataggio, un processo simile alla procedura del Chapter 11 negli Stati Uniti. Dopo essere uscita da questa fase nel maggio 2021, Saa ha gradualmente ripristinato la sua flotta e ampliato il network.","post_title":"South African Airways prepara il ritorno sul lungo raggio con la Città del Capo-San Paolo","post_date":"2023-07-04T10:29:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688466574000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto ufficiale oggi, 4 luglio, per la fermata San Babila della M4 di Milano, la la nuova linea metropolitana (colore blu) che collega il cuore della città con l'aeroporto di Linate: in soli 12 minuti.\r

Una volta terminato l'intero tracciato, nel dicembre 2024, la linea (lunga 15 chilometri con 21 stazioni) permetterà di attraversare in soli 30 minuti il centro storico della città, collegando il quadrante est (Linate) con il quadrante ovest, fino alla stazione ferroviaria di San Cristoforo. La nuova linea è realizzata con tecnologia driverless ed è quindi interamente automatizzata, in modo da consentire una frequenza molto ravvicinata dei treni. Con il completamento di M4, la rete metropolitana di Milano raggiungerà 118 chilometri, divenendo così la sesta in Europa per estensione.\r

Con il sistema a regime, il traffico in città potrebbe ridursi di circa 180mila veicoli al giorno, con una contrazione annuale delle emissioni di Co2 fino a 75mila tonnellate, trasportando 24mila persone all’ora per direzione di marcia per un totale previsto di 86 milioni di passeggeri all’anno.","post_title":"Milano inaugura la fermata San Babila della M4: 12 minuti da Linate al centro città","post_date":"2023-07-04T09:36:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1688463362000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo e stipendi. Che questa forma di capitalismo fosse una specie di machismo pervaso dall'ossessione del profitto era già assodato. Ma che le maglie di un sistema senza regole (se non quello del profitto anche ingiustificato) diventassero ancora più strette, relegando il lavoratore come una sorta di suppellettile fastidioso, ancora non l'avevamo visto. Certo l'avevamo previsto dalle colonne di questo giornale, ma ora le cose stanno peggiorando in modo quasi irrimediabile.\r

\r

In un bell'articolo di Repubblica.it, firmato da Rosaria Amato e Andrea Gatta, si analizza attraverso una breve indagine, il rapporto di lavoro nel settore. E nella fattispecie nell'albergo. Ne esce un quadro disperante. Il prezzo medio di una camera in Italia è passato da 100 a 300 euro nel giro di pochi giorni. La cameriera intervistata prende i suoi 8 euro all'ora dal 2019. Secondo la signora che vive ogni giorno questa situazione nel turismo ci sono mille forme di precariato. E ognuno applica la sua.\r

\r

Ma c'è un passaggio che mi preme riprendere per intero: \"Se i datori di lavoro pagano poco, non rispettano i contratti, fanno fare gli straordinari e non li retribuiscono, perché un giovane dovrebbe scegliere questo lavoro?\". Esattamente: perché dovrebbe scegliere un lavoro dove gli orari non contano, lo stipendio è sempre lo stesso e vira verso il basso, i contratti spesso non vengono rispettati? Il lavoro è una forma di pendolo economico che prevede un giusto rapporto fra il fare e il ricevere. Se questo rapporto è sbilanciato da una parte, cioè quella del fare, allora non è più lavoro: è sfruttamento.\r

\r

Giuseppe Aloe\r

\r

","post_title":"Nel turismo stipendi ancora troppo bassi. Anche durante il boom","post_date":"2023-07-03T10:54:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688381662000]}]}}