Ukraine International Airlines amplia la collaborazione con Hahn Air per garantire il pagamento dei voli con carta di credito in Bsp/Arc nei mercati esteri, a partire da oggi, 1° luglio.

In base all’accordo, “Ukraine Airlines passerà la vendita dei suoi voli con pagamento con carta di credito Visa e MasterCard sui moduli Hahn Air (HR-169) – spiega una nota coingiunta -. Questa opzione è disponibile da oggi nei seguenti territori: Usa, Paesi Bassi, Italia, Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, Canada, Norvegia, Svezia, Russia, Turchia, Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca, Australia, Polonia, Irlanda. Sullo stock di biglietti PS 566 in questi paesi, saranno disponibili solo i moduli di pagamento in contanti, UATP e EasyPay. La biglietteria Hahn Air (HR-169) sarà disponibile per la vendita di voli PS e di voli in codesharing operati da vettori partners 7W, BT, KL, AF”.

Il modulo Hahn Air HR-169 non potrà essere usato per la vendita di voli operati da altri vettori e per biglietti con tariffa con accordo speciale di prorata tra PS e i suoi partner Interline.

La compagnia sottolinea inoltre che “I rimborsi dei biglietti emessi prima del 30 giugno 2021 su piastrina PS (566) con pagamento con carta di credito, saranno possibili tramite il sistema di prenotazione o utilizzando la funzione di richiesta rimborso Bsp/Arc. La riemissione di tali biglietti con differenza tariffaria potrà essere effettuata solo con pagamento della differenza esclusivamente in cash, Uatp/EasyPay.

Non appena saranno completate le procedure per l’introduzione del nuovo partner d’acquisto, Ukraine International Airlines darà immediata comunicazione del ripristino della possibilità di emissione di biglietti con pagamento con carta di credito su piastrina PS (566) in Arc / Bsp.