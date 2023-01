Tus Airways: decollerà il 26 marzo sulla rotta Roma-Tel Aviv con tre voli settimanali Tus Airways si appresta ad inaugurare, il prossimo 26 marzo, un nuovo collegamento diretto da Roma a Tel Aviv, che sarà operato tre volte alla settimana, ogni martedì, giovedì e domenica. “Con la consapevolezza di essere un operatore leader nella regione del Mediterraneo orientale, siamo lieti di avviare dei collegamenti diretti tra Roma e Tel Aviv, aggiungendo un’altra entusiasmante destinazione al nostro network in continua crescita – ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia aerea di Cipro, Ahmed Aly -. I nostri ospiti in Italia potranno ora viaggiare comodamente verso Tel Aviv dall’inizio della stagione estiva. La ripresa dei collegamenti su Roma è sempre stata in cima ai nostri piani, considerando la fama mondiale della città come meta turistica di grande richiamo. Guardando al 2023, prevediamo che molti viaggiatori, sia turisti sia businessmen, voleranno tra Roma e Tel Aviv, assicurandoci che i nostri ospiti provino il meglio dell’ospitalità cipriota quando volano con noi”. Tus Airways opera con una flotta di Airbus A320 e collega Israele e la Grecia a Cipro con destinazioni in Europa e Medio Oriente.

