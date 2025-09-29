Turkish Airlines piazza un nuovo ordine per 75 Boeing 787-9 e -10 Turkish Airlines ha siglato un nuovo accordo con Boeing per l’acquisto di 75 Boeing 787-9 e 787-10 tra il 2029 e il 2034, di cui 50 ordini fermi e 25 opzioni. Sul fronte motori la compagnia sta proseguendo le trattative con i produttori Rolls-Royce e Ge Aerospace. Nell’ambito di questa acquisizione strategica, sono state completate le trattative tra Turkish Airlines e Boeing relative all’acquisto di un totale di 150 aeromobili, di cui 100 ordini fermi e 50 opzioni per i modelli 737-8/10 Max. Subordinatamente alla conclusione positiva delle discussioni in corso con il produttore di motori Cfm International, saranno effettuati gli ordini per gli aeromobili 737-8/10 Max. La “Vision 2033” del vettore punta a superare gli 800 aeromobili in flotta aumentando al contempo la percentuale di aeromobili di nuova generazione al 90% entro il 2033 e al 100% entro il 2035. Ciò rafforzerà ulteriormente l’efficienza operativa, mantenendo un tasso di crescita medio annuo del 6%. «Questo accordo storico rappresenta molto più di una semplice crescita della flotta – commenta Ahmet Bolat, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airlines -. È il riflesso della nostra leadership nel settore e della nostra dedizione all’innovazione e all’eccellenza operativa. L’aggiunta di questi avanzati aeromobili Boeing alla nostra flotta non solo migliorerà le nostre capacità operative ma diventerà anche un elemento significativo a sostegno della ‘Vision 2033’ di Turkish Airlines di espandere la nostra flotta a 800 aeromobili. Offrendo una maggiore connettività e un numero più elevato di destinazioni a lungo raggio, questi aeromobili contribuiranno ad attirare un maggior numero di visitatori alla scoperta del patrimonio culturale unico e delle bellezze naturali del nostro Paese, rafforzando ulteriormente il settore turistico turco». Condividi

