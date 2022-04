Turkish Airlines celebra i primi 50 anni a Malpensa e punta ai quattro voli giornalieri

Turkish Airlines ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività a Milano Malpensa. Attualmente il vettore opera sulla rotta per Istanbul con tre frequenze al giorno che spera di riportare a quota quattro, come in epoca pre-pandemica, dalla metà di giugno.

“È un grande piacere per noi celebrare oggi il nostro 50° anniversario qui – ha dichiarato il direttore generale di Turkish Airlines a Milano, Fatih Temel -. Fino ad oggi abbiamo trasportato milioni di persone e speriamo di continuare a farlo incrementando questo numero in un prossimo futuro così come auspichiamo la fine della pandemia. In questa occasione, vorremmo ringraziare l’Autorità Civile Italiana, il Gestore dell’aeroporto di Malpensa, e tutti i nostri partner italiani che da decenni ci permettono di servire questo bel paese”.

“È stato per me un onore essere presente al 50esimo di Turkish Airlines, che si è svolto a Malpensa – ha aggiunto Aldo Schmid, head of Aviation Marketing & Traffic Rights di Sea Aeroporti di Milano – il momento della consegna della targa commemorativa a Fatih Atacan Temel, general manager di Turkish ha suggellato la storica partnership tra Sea e la compagnia aerea di bandiera della Turchia che opera da Malpensa collegamenti plurigiornalieri verso Istanbul”.