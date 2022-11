Trasporto aereo: domanda forte a settembre, traffico passeggeri al 73,8% del 2019 La ripresa del traffico nel mese di settembre ha dato conferma di una domanda stabile e forte: i dati elaborati dalla Iata mettono in mosta un aumento del +57% rispetto a settembre 2021. A livello globale, il traffico è ora al 73,8% dei livelli di settembre 2019. Il segmento domestico è aumentato del 6,9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, raggiungendo l’81% del livello di settembre 2019. Il traffico internazionale è aumentato del 122,2% rispetto al 2021, salendo al 69,9% dei livelli di settembre 2019. Tutti i mercati hanno registrato una forte crescita, guidati dall’Asia-Pacifico. “Nonostante le incertezze economiche e geopolitiche, la domanda di trasporto aereo continua a recuperare terreno – ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale Iata -. Il dato anomalo è ancora la Cina con il suo perseguimento di una strategia zero Covid che mantiene i confini in gran parte chiusi, con settembre in calo del 46,4% rispetto all’anno precedente. Ciò è in netto contrasto con il resto dell’Asia-Pacifico che, nonostante la pessima performance cinese, ha registrato un aumento del 464,8% per il traffico internazionale rispetto allo stesso periodo di un anno fa”. In particolare, il traffico dei vettori europei a settembre è aumentato del 78,3% rispetto a settembre 2021; la capacità è aumentata del 43,8% e il load factor è salito di 16,3 punti percentuali, all’84,1%, il secondo più alto tra le regioni. Le compagnie del Nord America hanno registrato un aumento del traffico del 128,9% a settembre rispetto allo stesso periodo del 2021; la capacità è aumentata del 63% e il load factor è salito di 24,6 punti percentuali, all’85,4%, il valore più alto tra le regioni per il quarto mese consecutivo.

