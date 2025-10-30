Trasporto aereo: a settembre la domada globale è cresciuta del +3,6% Una domanda internazionale «solida, che ha trainato il 90% della crescita complessiva del 3,6% registrata a settembre»: Willie Walsh, direttore generale della Iata, commenta così i risultati dello scorso mese, sottolineando che «l’espansione della capacità ha leggermente superato la crescita della domanda, attestandosi al 3,7%. Il load factor è comunque rimasto molto elevato, all’83,4%». Le cifre indicano infatti che la domanda internazionale è aumentata del 5,1% rispetto a settembre 2024; la capacità è aumentata del 5,2% su base annua e il coefficiente di riempimento è stato dell’83,6% (-0,1 ppt rispetto a settembre 2024). Sul fronte della domanda interna, la crescita è stata dello 0,9% rispetto a settembre 2024; la capacità è aumentata dell’1,1% su base annua. Il load factor è stato dell’83,0% (-0,1 ppt rispetto a settembre 2024). «Con gli operativi di novembre che indicano un’espansione del 3% rispetto all’anno precedente, le compagnie aeree si stanno preparando per una crescita continua fino alla stagione delle festività di fine anno. Ciò nonostante i gravi vincoli legati alle questioni irrisolte della catena di approvvigionamento». Condividi

","post_title":"Airbus: utili oltre le attese nel terzo trimestre, ma l'azienda riduce il target di produzione dell'A220","post_date":"2025-10-30T10:03:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761818606000]}]}}