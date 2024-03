Trapani Birgi: è tornato operativo lo scalo, con pista e terminal rinnovati L’aeroporto di Trapani è tornato operativo lo scorso sabato, 16 marzo dalle ore 8,00 del mattino, con il primo volo per Pantelleria, dopo che sono stati conclusi i lavori iniziati il 25 febbraio che hanno interessato la pista e il terminal. «Ringraziamo l’Aeronautica militare e tutti i lavoratori di Airgest che hanno contribuito al miglioramento dello scalo, riuscendo a mantenere l’impegno sui tempi di riapertura – ha affermato il presidente della società di gestione dello scalo Salvatore Ombra -. Sono stati completati, secondo i programmi i tanti lavori di riqualificazione della pista di volo, del piazzale e di altre infrastrutture dell’aeroporto. Sono stati sostituiti gli aiuti luminosi di pista con moderni sistemi a Led, sono stati rimossi i residui di gomma su 70 mila metri quadri di pista e sono stati riqualificati oltre 100 km di segnaletica orizzontale. Altri lavori di miglioramento sono stati effettuati nel terminal, dove ci ora ci sarà un’ampia e confortevole area accoglienza per le Prm, Persone a ridotta mobilità e per l’aviazione business, un nuovo gate di imbarco, una nuova biglietteria information point». Condividi

