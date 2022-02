Trainline sbarca su Travelport con l’offerta dei principali operatori ferroviari europei

Trainline sbarca su Travelport con un accordo pluriennale strategico: la vasta gamma di contenuti aggregati di Trainline, che raggruppa i principali operatori ferroviari in Europa, sarà quindi integrata in Travelport+ attraverso l’interfaccia utente desktop di Travelport, Smartpoint, e le Api di nuova generazione.

La nuova collaborazione si concretizza mentre le opzioni ferroviarie multinazionali diventano una modalità di trasporto sempre più popolare in tutta Europa sia per i viaggi leisure sia per quelli business. “Con la crescita della domanda di modalità di viaggio efficienti dal punto di vista ambientale – spiega una nota congiunta delle due società – gli agenti globali connessi alla piattaforma di nuova generazione di Travelport, Travelport+, saranno ora in grado di gestire e prenotare offerte ferroviarie transeuropee senza soluzione di continuità come fanno con i contenuti di compagnie aeree e hotel”.

“La nostra collaborazione con Trainline Partner Solutions si basa sull’obiettivo comune di essere game changer nel settore dei viaggi, fornendo ai clienti soluzioni affidabili e agili che rimuovono la complessità e migliorano l’esperienza di viaggio complessiva – ha dichiarato Jason Clarke, chief commercial officer, Travel Partners di Travelport -. La nostra capacità di Travelport+ integrerà rapidamente la piattaforma tecnologica di Trainline, portando a migliori capacità di vendita al dettaglio per il nostro network di agenti di viaggio e alla più interessante gamma di contenuti ferroviari europei per i viaggiatori di oggi.”

“Rendere i nostri contenuti ferroviari accessibili attraverso la piattaforma Travelport – ha aggiunto Champa Magesh, presidente di Trainline Partner Solutions – migliorerà ulteriormente la nostra portata globale e permetterà alla nostra offerta unica di essere ricercata e prenotata insieme ai contenuti di aerei e hotel, incoraggiando viaggi più green”.