Trainline e il primo anno del Frecciarossa sulla Milano-Parigi: boom di prenotazioni e tariffe più basse Balzo in avanti del numero delle prenotazioni e conseguente diminuzione del prezzo medio del biglietto: Trainline riassume così il bilancio a distanza di poco meno di un anno dall’introduzione del primo collegamento Frecciarossa tra la stazione di Milano Centrale e la Gare du Lyon di Parigi. Era il 18 dicembre 2021 e ad oggi i numeri testimoniano che sono stati molti gli italiani che hanno potuto beneficiare dell’offerta Trenitalia. I dati raccolti dalla piattaforma europea indipendente per la prenotazione di biglietti dei treni evidenziano infatti una crescita del 291% tra le prenotazioni effettuate durante l’ultimo trimestre 2021 (5 settembre – 4 dicembre 2021) e quelle effettuate negli ultimi tre mesi di quest’anno (4 settembre – 3 dicembre 2022) sulla tratta Milano-Parigi. Incremento che ha portato anche a un’evoluzione positiva nel prezzo dei biglietti: sulla tratta che collega il capoluogo milanese alla Ville Lumière, le tariffe si sono abbassate del 17%. Nel 2022 il prezzo medio è stato di 68 euro, mentre nel 2021 di 82 euro, con una ripartizione netta dei passeggeri viaggianti in classe Standard (79%) e in Prima classe (20%). Secondo i numeri raccolti da Trainline, non è solo l’intera tratta ad interessare i viaggiatori italiani, ma anche collegamenti interni come Lione-Parigi e Chambéry-Parigi, i quali risultano essere due tra le tratte più frequentate nel 2022. Quanto alla nazionalità dei passeggeri che viaggiano di più su questa tratta ci sono naturalmente italiani e francesi (rispettivamente il 53% e il 34%), ma anche una piccola parte di viaggiatori provenienti dal Regno Unito (6%) e dagli Stati Uniti (3%).

Solo per l'ultimo trimestre del 2022 potrebbero essere tra 55 e 60 mila i lavoratori \"mancanti\" nei due comparti.\r

\r

L'associazione segnala come una \"piaga\" i contratti 'pirata' che \"generano dumping e creano di fatto difficoltà occupazionali legate anche ad un Reddito di cittadinanza che sino ad ora ha fornito alternativa ai bassi salari determinati da questi contratti\". Per il settore turistico l'associazione vede una \"ripartenza\" ma \"ancora insufficiente\", avviata dalla scorsa primavera.\r

\r

«Nonostante la buona ripresa, tra gennaio e agosto di quest'anno - afferma - le presenze si sono fermate a 292 milioni: un aumento del 46% sul 2021, ma ancora l'11,5% in meno rispetto al 2019. A mancare soprattutto le presenze straniere, ferme al -15,5% dai livelli pre-pandemia. Neanche la domanda italiana è del tutto recuperata, con il 7,6% di presenze in meno rispetto al 2019». Dunque, si riparte ma - sottolinea Confesercenti - i livelli pre-pandemia sono ancora lontani.","post_title":"Confesercenti: mancano 300 mila figure professionali. La causa: i contratti pirata","post_date":"2022-12-14T10:30:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671013847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Balzo in avanti del numero delle prenotazioni e conseguente diminuzione del prezzo medio del biglietto: Trainline riassume così il bilancio a distanza di poco meno di un anno dall'introduzione del primo collegamento Frecciarossa tra la stazione di Milano Centrale e la Gare du Lyon di Parigi. Era il 18 dicembre 2021 e ad oggi i numeri testimoniano che sono stati molti gli italiani che hanno potuto beneficiare dell’offerta Trenitalia.\r

\r

I dati raccolti dalla piattaforma europea indipendente per la prenotazione di biglietti dei treni evidenziano infatti una crescita del 291% tra le prenotazioni effettuate durante l’ultimo trimestre 2021 (5 settembre - 4 dicembre 2021) e quelle effettuate negli ultimi tre mesi di quest’anno (4 settembre - 3 dicembre 2022) sulla tratta Milano-Parigi. Incremento che ha portato anche a un’evoluzione positiva nel prezzo dei biglietti: sulla tratta che collega il capoluogo milanese alla Ville Lumière, le tariffe si sono abbassate del 17%. Nel 2022 il prezzo medio è stato di 68 euro, mentre nel 2021 di 82 euro, con una ripartizione netta dei passeggeri viaggianti in classe Standard (79%) e in Prima classe (20%).\r

\r

Secondo i numeri raccolti da Trainline, non è solo l’intera tratta ad interessare i viaggiatori italiani, ma anche collegamenti interni come Lione-Parigi e Chambéry-Parigi, i quali risultano essere due tra le tratte più frequentate nel 2022.\r

\r

Quanto alla nazionalità dei passeggeri che viaggiano di più su questa tratta ci sono naturalmente italiani e francesi (rispettivamente il 53% e il 34%), ma anche una piccola parte di viaggiatori provenienti dal Regno Unito (6%) e dagli Stati Uniti (3%).","post_title":"Trainline e il primo anno del Frecciarossa sulla Milano-Parigi: boom di prenotazioni e tariffe più basse","post_date":"2022-12-14T10:30:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671013813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435864","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La Emirates Flight Training Academy ha dato il benvenuto a 53 nuovi piloti e, in occasione della cerimonia di qualche giorno fa, ha celebrato anche il superamento di tre traguardi: il riconoscimento di international cadets per la prima volta da quando l’accademia ha aperto le sue porte ai cadetti non emiratini alla fine del 2019; più di 50 cadetti (il doppio di quella degli eventi precedenti); più di 100 cadetti dai primi graduati nel 2020.\r

“Anni fa - ha commentato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo della compagnia aerea e del gruppo Emirates - ci siamo resi conto che ci sarebbe stata un'enorme richiesta di piloti addestrati per supportare le esigenze dell'aviazione commerciale e, in qualità di compagnia aerea globale e leader del settore, ci siamo sentiti obbligati ad agire. Questa cerimonia segna il raggiungimento della nostra visione a lungo termine per la creazione dell'Emirates Flight Training Academy, all'avanguardia per accogliere e coltivare giovani talenti non solo a livello locale, ma globale. La nostra prossima generazione di cadetti altamente qualificati e ben addestrati è una dimostrazione del contributo dell'Accademia all'industria aeronautica\".\r

Secondo l'ultima ricerca di Oliver Wyman, l'industria aeronautica sperimenterà un divario globale di 34.000 piloti entro il 2025, che potrebbe aumentare fino a 50.000 dato l'impatto di permessi e pensionamenti. Spinta da un forte aumento della domanda di viaggi aerei, la regione del Medio Oriente potrebbe affrontare una carenza di 3.000 piloti entro il 2023 e 18.000 entro il 2032. Boeing stima che entro il 2041 il divario si allargherà a 602.000 piloti a livello globale e 53.000 in Medio Oriente.","post_title":"Emirates: sono 53 i nuovi piloti formati alla Flight Training Academy di Dubai","post_date":"2022-12-14T09:20:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671009628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435829","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aer Lingus mette in campo un operativo ampliato per l'estate 2023, con voli verso 53 destinazioni europee, comprese tre nuove rotte estive che collegano Dublino con Olbia, Brindisi e Kos.\r

\r

Per il mercato italiano Aer Lingus collegherà Dublino con 9 aeroporti italiani: Brindisi (2 voli settimanali); Milano Linate (un volo giornaliero); Milano Malpensa (4 voli settimanali); Napoli (un volo giornaliero); Olbia (2 voli settimanali); Pisa (3 voli settimanali); Roma (due voli giornalieri); Venezia (un volo giornaliero) e Verona (3 voli settimanali).\r

\r

\r

''La domanda di destinazioni europee soleggiate è ai massimi storici dopo la pandemia e per questo Aer Lingus è lieta di annunciare un aumento della capacità sulle rotte più gettonate della programmazione estiva - ha osservato Susanne Carberry, chief customer officer del vettore irlandese -, Offriamo tre nuove destinazioni molto interessanti a tariffe vantaggiose - Olbia, Brindisi e Kos. Riscontriamo grande interesse per i viaggi e per questo la nostra ambiziosa espansione in Nord America prosegue con la partenza dei servizi per Cleveland e Hartford, un'offerta da record con ben 2,25 milioni di posti transatlantici.''\r

","post_title":"Aer Lingus aggiunge Olbia e Brindisi al network delle destinazioni estive 2023","post_date":"2022-12-14T08:55:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671008156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435841","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

Sold out per il Travel Open Day Christmas Party che si è svolto a Roma all'Ellington Club, noto locale dedicato alla musica anni 20 e al burlesque, con oltre 150 partecipanti tra partner, sponsor, tour operator e agenti di viaggio di Roma e Lazio.\r

\r

Il Christmas Party più paillettato e luminoso dell'anno ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del settore e rappresentanti delle imprese del travel e degli Enti del Turismo a cui è stato dedicato il nuovo calendario Travel Quotidiano 2023 come Sandro Botticcelli, marketing manager Ente Turismo Thailandese, Sara Bonacucina direttore consorzio Frasassi, Alessio Macrì, Italia & Albania sales manager, Grandi Navi Veloci, Rosario Piscitelli line manager SNAV, Massimo Diana, direttore commerciale OTA Viaggi, Loredana Bonuglia, responsabile Ente Spagnolo per il Turismo, Hyeoktae Kim, country manager Asiana Airlines, Enrico Bernasconi, rappresentante Ferrovia Retica-Trenino Rosso, Piccarda Frulli, direttore Svizzera Turismo Centro Sud Italia, Pierluigi Oliva e Annarita Lambiase di Aeroporti di Roma ed infine Francesco Paradisi, senior BDM Italy, France, Malta, North Africa, Cyprus di Norwegian Cruise Line (ndr assente nel corso della serata).\r

\r

«Questa sera è un'occasione per ringraziare tutti voi del lavoro svolto insieme anche da parte del nostro Editore Daniela Battaglioni che non ha potuto partecipare alla serata - ha commentato Barbara Battaglioni, direttore commerciale del Gruppo Travel Quotidiano - non ci siamo mai fermati e abbiamo dato slancio al settore con le nostre iniziative anche nei momenti più difficili come gli ultimi due anni, oggi abbiamo la conferma che è stata la scelta giusta. Continueremo ad ideare progetti nuovi, per il 2023 abbiamo già il calendario degli eventi b2b, proseguiamo anche il progetto dedicato all'incoming con il nostro hub digitale ItaliAbsolutely e con il Tove - Travel Open Village Evolution a Milano il 12 e 13 febbraio».\r

Rinnovato clima di fiducia\r

Il clima di fiducia e di ripresa è stato confermato anche dalle tendenze emerse e dai commenti sull'andamento della stagione, da parte di alcuni partner. Sandro Botticelli ha ribadito che «la Thailandia ha registrato oltre 75mila italiani segnando così il recupero e risultati importanti, al momento ci sono ancora pochi voli a disposizione e il mercato sta soffrendo il rincaro tariffe, contiamo di ritornare entro il 2023 all'obiettivo di 300mila italiani, appena il volato garantisce frequenze e prezzi più competitivi, ma la richiesta c'è e la destinazione è completamente aperta».\r

\r

Fa da eco anche la Spagna confermando il successo della destinazione e il pieno recupero dei flussi, Loredana Bonuglia ha annunciato le strategie volte alla sostenibilità. La Svizzera anche incassa risultati positivi, cresce l'appeal delle città e il Trenino Rosso si conferma un best seller.\r

\r

Anche sul fronte incoming ottimi risultati per le Grotte di Frasassi «vogliamo ampliare la collaborazione con il turismo organizzato leisure e le adv» ha annunciato Bonacucina. Ottimismo anche sul fronte trasporti con Snav e Grandi Navi Veloci, entrambe hanno annunciato risultati incoraggianti su tutte le tratte. Per il mare Italia di Ota «registriamo una delle migliori stagioni- ha spiegato il management - siamo soddisfatti e crediamo nel prodotto famiglia che ci sta dando ottimi riscontri». Infine, sul lungo raggio arrivano segnali positivi per Asiana Airlines con i suoi collegamenti in Korea a Seoul 2 volte a settimana e il network in Asia e Thailandia, importante il mercato italiano. \r

\r

[gallery ids=\"435881,435884,435883,435882,435880,435879\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sold out per il Christmas Party organizzato dal Gruppo Travel","post_date":"2022-12-13T13:19:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1670937595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435819","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"American Airlines affina ulteriormente network e capacità in vista dell'estate 2023. La compagnia ha deciso di aumentare la frequenza dei voli da Dallas Fort Worth a Roma Fiumicino che, dal prossimo aprile, decolleranno due volte al giorno; medesima crescita anche per la rotta su Parigi. Entrambe le rotte saranno servite con i Boeing 787.\r

\r

Inoltre, la compagnia statunitense ha ufficializzato il ripristino dei voli diretti da Dallas a Tokyo Haneda, tre anni dopo la sospensione del collegamento a causa della pandemia. Anche in questo caso la rotta sarà operata da un Boeing 787 a partire da quest'estate. Il volo di 13 ore verso il Giappone era stato effettuato per l'ultima volta nell'estate del 2020.","post_title":"American Airlines: doppio volo giornaliero sulla Roma-Dallas per l'estate","post_date":"2022-12-13T11:33:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670931180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_435821\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gabriella Aires, presidente Fiavet Piemonte[/caption]\r

\r

Fiavet Piemonte festeggia il Natale il 19 dicembre con un evento straordinario dedicato a tutti gli agenti di viaggi piemontesi, associati e non. Interverranno i rappresentanti di vertice delle istituzioni locali, dalla Regione ai comuni, coinvolti negli ultimi tre anni dall’intensa attività di promozione del territorio avviata da Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte e consigliere di amministrazione di Visit Piemonte.\r

La Rocca di Arignano, e altri 120 castelli\r

L’invito è per tutti alla Rocca di Arignano, maniero medievale ai confini del Monferrato che Luca Veronelli e Elsa Panini hanno riportato in vita dopo un sonno di sette secoli con un importante investimento, per farne un piccolo e raffinato relais top di gamma, nel più assoluto rispetto della struttura originaria.\r

\r

All’ingresso della Rocca l’importante opera intitolata \"Soglia: a Eduardo Chillida”, del grande scultore contemporaneo Arnaldo Pomodoro. \r

\r

“In Piemonte abbiamo un patrimonio straordinario di bellezza, paesaggio, di storia e di grande gusto da valorizzare – afferma Aires – più che mai ora che l’Italia è meta di tendenza sui grandi mercati. Noi professionisti del turismo abbiamo gli strumenti per farlo, e li offriamo alle istituzioni impegnate in questa direzione. Ad esempio con progetti come OroMonferrato, che mette a sistema 47 Comuni dal Moncalvese alla Valle Versa nel Nord Astigiano, una zona disseminata di decine di piccole pievi romaniche e decine di castelli. Com’è appunto la bella Rocca di Arignano, con la sua tavola gourmet e i suoi pregiatissimi vini, tutto dal nostro territorio”.\r

2023: quota ridotta per nuovi associati, cena inclusa\r

Nel contempo Fiavet Piemonte riduce la quota 2023 per i nuovi iscritti, incluso quest’ultimo scorcio del 2022, da 250 a 200 euro per azienda. La cifra include anche il costo della cena alla Rocca di Arignano per una persona per agenzia, per gli accompagnatori c’è una quota quasi simbolica di 40 euro per persona.\r

\r

Anticipa inoltre Aires: “Coglieremo l’occasione per presentare tutti gli importanti servizi che offriamo ai nostri associati, tra gratuiti e a prezzo ‘politico’. Sono servizi al top, anche grazie ai professionisti che supportano Fiavet Nazionale, per la fiscalità e con il servizio legale che ci assicura l’avvocato Federico Lucarelli. Noi stiamo aggiungendo anche un servizio di supporto alla comunicazione dei nostri associati con i media locali, grazie ai giornalisti e ai blogger che ci seguono”.\r

\r

Dopo la visita della Rocca – solo sette camere in stile medievale e perfino una ’microspa medievale’ per solo due persone – si va a tavola alla Locanda della Rocca, dove la carta è firmata da Ugo Alciati, chef 1 stella Michelin di Guido ristorante, affidata nella quotidianità all’executive chef Fabio Sgrò. Frutto di studi e indagini che risalgono fino al Medioevo, la proposta singolare della Locanda si gioca creativamente tra il passato e la contemporaneità, e sulla scelta di materia prima locale, stagionale ed etica, in continuità con il territorio e in sintonia con il panorama naturale.\r

\r

Dunque in tavola a Natale con Fiavet Piemonte solo specialità del Monferrato: dall’antipasto con la Robiola di Cocconato, cosparsa di granella di nocciole di Marentino al Salame cotto del Monferrato ai grissini di Andezeno, tutto sarà abbinato con sapienza ai migliori vini della ‘terra dei Santi’ (qui sono nati San Giovanni Bosco, San Domenico Savio, i Cafasso). Portata dopo portata sfileranno\r

\r

Freisa D’Asti e Malvasia, entrambi vinificati in spumante, Barbera d’Asti per il primo e Nebbiolo del basso Monferrato che qui si chiama Albugnano doc, infine la Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, celebre vino rosso ‘da signore’, mosso e dolce, abbinato alla torta di nocciole con zabaione.\r

\r

\r

\r

Un pullman di Bus Company sarà a disposizione degli agenti di viaggi per raggiungere la Rocca di Arignano, in partenza da Torino alle ore 17.50 da Corso San Martino angolo piazza 18 dicembre, e alle ore 18,10 da Piazzale Caio Mario, lato caffè Royal.\r

\r

Per confermare la propria presenza si scrive a segreteria@fiavet.piemonte.it.","post_title":"Fiavet Piemonte: festa di Natale il 19 dicembre alla Rocca di Arignano","post_date":"2022-12-13T11:27:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1670930878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Malta potenzia l'operativo per l'estate 2023 che vedrà una crescita media del 20% nel numero di voli effettuati alla settimana, per il periodo aprile-ottobre 2023. La compagnia prevede di operare fino a 157 voli settimanali durante il picco estivo.\r

\r

Quattro le nuove rotte della summer: si tratta di tre voli settimanali per Tel Aviv, due collegamenti settimanali per Nizza, quattro voli settimanali per Palermo e tre voli settimanali per Napoli. Inoltre, ci sarà un aumento delle frequenze su alcuni mercati chiave, come Ginevra, che passerà a tre voli settimanali; Parigi Charles de Gaulle, che salirà a nove servizi settimanali; Monaco di Baviera, che passerà a 13 voli settimanali, Roma Fiumicino, che avrà 15 voli settimanali e Catania, che a sua volta ne conterà 16 a settimana.\r

\r

Londra continuerà a essere servita con ventidue voli settimanali, con quindici voli su Heathrow e sette voli su Gatwick.\r

\r

Con queste novità il network di Air Malta arriverà a contare 22 destinazioni e precisamente: Amsterdam Schiphol, Berlino, Bruxelles, Catania, Dusseldorf, Ginevra, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Lione, Madrid, Milano Linate, Monaco, Napoli, Nizza, Palermo, Parigi Charles de Gaulle, Parigi Orly, Praga, Roma Fiumicino, Tel Aviv, Vienna e Zurigo.","post_title":"Air Malta: Napoli e Palermo sono due delle quattro novità dell'estate 2023","post_date":"2022-12-13T09:36:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1670924183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435757","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Virgin Gorda ha ottenuto un nuovo riconoscimento dalla rivista Forbes che l'ha inserita, all’ottavo posto, nella lista delle migliori destinazioni da visitare nel 2023. L'isola è la sola caraibica ad essere stata selezionata. Nell'articolo “Here They Are: The 23 Best Places To Travel In 2023”, la prestigiosa testata americana ha descritto l'isola delle British Virgin Islands come \"una destinazione dalle acque limpide e calme che offre esperienze di snorkeling eccellenti\". L'isola è un luogo di vacanza ricercato da coppie, famiglie, appassionati di snorkeling e amanti della spiaggia.\r

\r

“The 23 Best Places to Travel In 2023” è stato creato sulla base delle raccomandazioni dei migliori consulenti di viaggio.\r

\r

\"Virgin Gorda si è guadagnata l'ottavo posto tra le migliori destinazioni al mondo, ed è stata anche l'unica destinazione caraibica menzionata e noi non potremmo esserne più orgogliosi - ha commentato il direttore del Turismo delle Isole Vergini Britanniche, Clive McCoy -. Questo riflette il duro lavoro dei nostri partner industriali, delle parti interessate e della British Virgin Islands Tourist Board and Film Commission\". McCoy rimane ottimista sul futuro dei viaggi nelle Bvi. Ha sottolineato che sono in programma diversi viaggi stampa per scoprire l’isola. \"Queste esperienze coinvolgenti daranno alla stampa, influencer, consulenti di viaggio e partner commerciali una conoscenza approfondita di ciò che la destinazione offre\".","post_title":"Bvi: Virgin Gorda nell'elenco delle destinazioni da visitare nel 2023 secondo Forbes","post_date":"2022-12-12T14:10:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1670854253000]}]}}