Trainline: +486% di passeggeri per il ponte del 2 giugno. Rimini e Parigi le mete predilette

Tutti in treno per il ponte del 2 giugno: Trainline, la piattaforma europea indipendente per la prenotazione di biglietti di treni, segnala un aumento del 486% nel numero di passeggeri rispetto ai giorni tra il 2 e 6 giugno del 2021 (quando la festività cadeva di mercoledì rispetto a quest’anno). I numeri evidenziano inoltre un incremento del 56% nel numero dei passeggeri rispetto alla settimana precedente (25-29 maggio 2022).

La classifica delle 10 destinazioni che vedranno la crescita maggiore in termini di passeggeri rispetto alla settimana precedente vede alla ribalta Rimini dove, tra giovedì 2 e domenica 5 si svolgerà il Rimini Wellness, la più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere e sport. La top 10 completa include: Rimini (+244%), Parigi (+152%), Reggio Emilia (+143%), Salerno (+117%), Napoli (+80%), Venezia (+78%), Verona (+57%), Milano (+56%), Firenze (+45%) e La Spezia (+45%).

I dati raccolti da Trainline hanno messo in risalto come gli italiani per questo weekend lungo abbiano optato per l’acquisto in anticipo dei propri biglietti del treno rispetto alla settimana precedente: risulta infatti che il 45% dei passeggeri ha effettuato la prenotazione almeno 29 giorni in anticipo rispetto alla data di partenza.