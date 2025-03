Toscana Aeroporti: traffico da record nel febbraio di Firenze e Pisa, +14,1% Toscana Aeroporti vola oltre quota 500.000 passeggeri a febbraio 2025: sono infatti 506.000 i passeggeri transitati dagli aeroporti di Firenze e Pisa, pari ad una crescita del 14,1% sul 2024 e con una solida crescita del traffico sia domestico (+21,9%) sia internazionale (+11,8%). Grazie ai record mensili registrati nei primi due mesi dell’anno, il Sistema Aeroportuale Toscano raggiunge i 992.000 passeggeri complessivamente transitati, con un incremento del +9,8% sul 2024. Febbraio dalle cifre record per entrambi gli scali: il Vespucci di Firenze supera per la prima volta la soglia dei 200.000 passeggeri, +6% rispetto a febbraio 2024. Nel mese si registra una crescita significativa del traffico domestico (+11,8%) e del traffico internazionale (+5,0%). Con i record mensili registrati nei primi due mesi dell’anno, lo scalo fiorentino raggiunge i 405.000 passeggeri, +4,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il Galilei di Pisa oltrepassa per la prima volta i 300.000 passeggeri e con una forte crescita del +20,4% sullo stesso mese del 2024. In crescita entrambi i segmenti di traffico, internazionale e domestico, rispettivamente del 18,1% e del 25,5%. Pisa, con 587.000 passeggeri consuntivati nei primi due mesi dell’anno, segna il miglior risultato di sempre nel periodo, con un incremento del 13,6% sul primo bimestre 2024. Condividi

