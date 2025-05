Tel Aviv: sospensione dei voli di alcune compagnie aeree, dopo l’attacco all’aeroporto Ritardi e voli cancellati all’aeroporto di Tel Aviv, dopo l’attacco missilistico lanciato dagli Houthi contro lo scalo israeliano. Benché il ‘Ben Gurion’ ribadisca sulla propria pagina web che “l’aeroporto è operativo come programmato per i voli in arrivo e partenza”, più di una compagnia aerea ha deciso di sospendere i collegamento verso Tel Aviv, almeno in questi giorni- Ita Airways, spiega che “alla luce delle circostanze attuali” il vettore “ha deciso di sospendere tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 6 maggio, inclusi i voli AZ809 e AZ815 del 7 maggio. La situazione è in continua evoluzione. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”. Anche Swiss fa sapere che, “a causa della situazione attuale, sospenderà i voli da e per Tel Aviv fino al 6 maggio compreso. I passeggeri interessati saranno informati e prenotati su altri voli, a seconda della disponibilità. In alternativa, verrà offerta loro una nuova prenotazione gratuita in una data successiva o un rimborso completo. Siamo in contatto con il nostro personale a Tel Aviv, che sta bene ed è al sicuro». Condividi

