Tap si avvicina alla privatizzazione: la competizione fra i tre big europei Nuovi passi in avanti per l’iter di privatizzazione di Tap Air Portugal, che si appresta a compiere 80 anni il prossimo 14 marzo: proprio entro la metà del mese il governo portoghese attende i rapporti elaborati in modo indipendente da Ernst & Young e Banco Finantia, per arrivare ad attestare il valore di mercato della compagnia aerea. Il governo lusitano starebbe valutando la vendita di almeno il 49% del pacchetto azionario di Tap. Le manifestazioni di interesse sono arrivate da Air France-Klm e Gruppo Iag e Lufthansa, in forza dell’interesse per i collegamenti con il Sud America. Proprio in questi giorni Ben Smith, ceo di Air France-Klm, è al seguito della delegazione ufficiale che accompagna il presidente francese Emmanuel Macron nella sua visita di Stato di due giorni in Portogallo. Il gruppo franco-olandese è interessato a una posizione di minoranza o di maggioranza in Tap ed è disposto a soddisfare le richieste del governo per mantenere il brand e l’hub di Lisbona. E se attualmente è ancora presto per capire quale compagnia sia in vantaggio rispetto ai competitor, per certo c’è un reale interesse e una grande volontà da parte del gruppo francese di primeggiare nella gara. Condividi

