Tap Air Portugal potenzia la capacità verso Usa, Brasile e Venezuela Tap Air Portugal amplia l’operativo verso le Americhe per l’estate 2023, in particolare per le destinazioni fra Stati Uniti, Brasile e Venezuela che beneficeranno di frequenze aggiuntive da Lisbona. Nel dettaglio, Boston sarà servita due volte al giorno durante il picco estivo, rispetto alle 9 volte a settimana dell’estate 2022; Miami passerà da giornaliero a 10 volte a settimana e Washington Dulles da 8 volte a settimana a 10 volte a settimana. Ci sarà anche una frequenza aggiuntiva sia per Chicago O’Hare sia per San Francisco, portando ogni rotta a 5 collegamenti alla settimana. Complessivamente, la prossima estate, Tap volerà verso otto destinazioni negli Stati Uniti per un’offerta di 31.038 posti settimanali bidirezionali durante l’alta stagione. In Brasile, la compagnia aerea portoghese effettuerà un volo settimanale in più per Belém, Belo Horizonte, Brasília e Salvador, oltre a due viaggi di andata e ritorno supplementari per São Paulo Guarulhos. Saranno mantenute le frequenze esistenti per Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro. Infine, Caracas vedrà aumentare il numero di voli settimanali a tre la prossima estate, uno in più rispetto all’estate 2019.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 435927 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A sei mesi dall’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group, Sergio Testi, direttore generale del Gruppo Gattinoni, traccia un bilancio del percorso finora fatto per l’integrazione e delinea i piani di sviluppo del network. “L’integrazione tra Gattinoni Travel Network e Robintur è a buon punto – racconta – sia per quanto riguarda l’attività Business Travel che per integrazione relativa alla parte travel e turismo delle agenzie di viaggio dei network Gattinoni Mondo di Vacanze, My Network e Robintur”. La strategia e il percorso per arrivare alla completa integrazione è definito e strutturato in fasi e vedrà la sua conclusione nel corso del prossimo anno. “Come avvenuto per tutte le acquisizioni di altri network, realizzate dal Gruppo, si applica la stessa filosofia – continua il direttore generale – integrare e uniformare le diverse realtà valorizzando e confermando il meglio delle aziende coinvolte per arrivare ad un risultato di integrazione che premia le eccellenze presenti. Anche grazie all’acquisizione del Gruppo e delle agenzie Robintur i numeri delle agenzie affiliate, AIP e di proprietà, ci consente di avere una maggiore e ancor più forte capacità di indirizzare le vendite così come di poter collaborare e lavorare in modo più efficace e virtuoso con i nostri fornitori partner, interlocutori per noi fondamentali e preziosi”. L’acquisizione di Robintur ha permesso inoltre al Gruppo Gattinoni di arricchire l’offerta di prodotti interni, “che hanno il vantaggio di essere esclusivi per le agenzie di viaggio dei network del Gruppo – aggiunge Testi – e di essere presenti sulle nostre piattaforme per una più facile e veloce commercializzazione”. Attività organizzate quest’anno per incontrare le agenzie di viaggi Il 2022 è stato ancora un anno di assestamento, nonostante i numeri positivi. “Abbiamo comunque dovuto far fronte agli strascichi lasciati dai due anni precedenti. Non ci siamo però dimenticati che incontrare di persona le nostre agenzie di viaggio è fondamentale. Lo abbiamo fatto in occasione delle due principali fiere di settore (BIT e TTG Travel Experience) ma anche attraverso un road tour autunnale dal titolo ‘Better Together’ che ha percorso ben 15 tappe in tutta Italia, da nord a sud”. In attesa della grande convention prevista per l’anno prossimo, a ottobre è stato organizzato anche un momento di incontro con le agenzie di proprietà. Le tendenze in agenzia per l’inverno Il trend delle prenotazioni nelle agenzie del network evidenza un buon andamento per le destinazioni lungo raggio, sia per viaggi e itinerari ma soprattutto per vacanze mare. “Tra le mete più richieste l’Oceano Indiano e alcune isole dei Caraibi, in particolare Repubblica Dominicana. Gli Emirati Arabi continuano ad avere una buona richiesta mantenendo i numeri, già alti, realizzati lo scorso anno anche grazie ad Expo. La situazione Italia è ancora in fase di definizione. Da segnalare l’arrivo invece di richieste e conferme per l’estate 2023. Il cliente sta gradualmente recuperando le abitudini del passato con una tendenza al ritorno all’advance booking. Certamente il valore del dollaro, le alte tariffe aeree e altro, potrebbero portare nuovamente ad un’impennata delle prenotazioni sotto data ma l’arrivo di richieste per l’estate 2023 è, a nostro avviso, un segnale positivo”. Futuro e prospettive del network nel corso dei prossimi anni in Italia Secondo Sergio Testi, il valore del network è progressivamente cambiato nel tempo e riveste un ruolo crescente di supporto alle agenzie, offrendo e aggiornando costantemente strumenti, tecnologia, formazione, crm, comunicazione e molto altro. “Oggi, e ancor più nel futuro – spiega – dovrà continuare certamente a garantire e sviluppare le migliori condizioni economiche per le agenzie di viaggio, fondamentali per i buoni risultati finali, ma deve e dovrà sempre più contribuire a far aumentare i volumi e i clienti delle agenzie, aiutarle a conquistare nuove fette di mercato”. Il cliente/consumatore è cambiato e ha reso necessario un percorso di riposizionamento per essere in grado di rispondere alle sue necessità. “Ha esigenze completamente diverse – spiega Testi -. Dalla fine della pandemia si sente molto più autonomo e capace di organizzarsi le vacanze e ha aspettative diverse rispetto al passato in merito ai servizi, modalità e tempi di risposta. Inoltre si è passati da poche lunghe vacanze all’anno a diverse pause di vacanze più brevi durante tutto l’anno per vivere tante diverse tipologie di esperienza di break, vacanza, viaggio”. Le direttrici da seguire per il prossimo futuro sono l’innovazione e la velocità nella modalità di gestione dei clienti per quanto riguarda la consegna dei preventivi, fidelizzazione, la vendita e l’orientamento a nuovi cluster di clientela. “Il nostro network ha realizzato un forte piano di investimenti negli ultimi 10 anni e in particolare negli anni di pandemia e continuerà a farlo per permettere loro di diventare i referenti ideali per l’organizzazione delle vacanze di oggi e di domani per diverse tipologie di clienti”. [post_title] => Sergio Testi, Gattinoni: "Futuro e prospettive del network. Ecco come fidelizziamo il nuovo turista" [post_date] => 2022-12-21T16:05:08+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671638708000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alla fine di quest'anno, come avviene in molti paesi, il governo degli Stati Uniti approverà una legge che comprende un lungo elenco di questioni, generalmente fiscali, che devono essere autorizzate. In quelle 4.155 pagine c'è un provvedimento che consentirà a Boeing di certificare i suoi aerei 737 Max7 e Max10 entro il prossimo anno, salvando l'azienda dal disastro finanziario. Un provvedimento del Congresso aveva stabilito che, se questi due modelli di velivolo non fossero stati certificati entro il 27 dicembre, sicuramente non avrebbero potuto essere processati. Questa regola era stata approvata quando si erano appena verificati i due incidenti che hanno coinvolto i due incidenti Max e aveva lo scopo di cortocircuitare Boeing per risolvere i suoi problemi. Ora, questo accordo apre le porte in modo che l'azienda non debba dimenticarsi di questi modelli, una volta che ha speso molti soldi nella sua preparazione. Tuttavia, questa legge impone alcuni requisiti aggiuntivi a Boeing, ma questi sembrano essere più volti a salvare la faccia da questa eccezione che a forzare il produttore. La notizia ha portato ad un rialzo delle quote della compagnia in borsa, il che in qualche modo significa che la compagnia sta recuperando buona parte della sua normalità, accentuatasi soprattutto dopo le due massicce operazioni di vendita di B737 e B787 a United e Air India, che bilanciare nuovamente il loro portafoglio ordini [post_title] => Il governo Usa salva Boeing. Potrà certificare i modelli 737 Max7 e Max10 [post_date] => 2022-12-21T11:41:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671622863000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436350 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tap Air Portugal amplia l'operativo verso le Americhe per l'estate 2023, in particolare per le destinazioni fra Stati Uniti, Brasile e Venezuela che beneficeranno di frequenze aggiuntive da Lisbona. Nel dettaglio, Boston sarà servita due volte al giorno durante il picco estivo, rispetto alle 9 volte a settimana dell'estate 2022; Miami passerà da giornaliero a 10 volte a settimana e Washington Dulles da 8 volte a settimana a 10 volte a settimana. Ci sarà anche una frequenza aggiuntiva sia per Chicago O'Hare sia per San Francisco, portando ogni rotta a 5 collegamenti alla settimana. Complessivamente, la prossima estate, Tap volerà verso otto destinazioni negli Stati Uniti per un'offerta di 31.038 posti settimanali bidirezionali durante l'alta stagione. In Brasile, la compagnia aerea portoghese effettuerà un volo settimanale in più per Belém, Belo Horizonte, Brasília e Salvador, oltre a due viaggi di andata e ritorno supplementari per São Paulo Guarulhos. Saranno mantenute le frequenze esistenti per Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro. Infine, Caracas vedrà aumentare il numero di voli settimanali a tre la prossima estate, uno in più rispetto all'estate 2019. [post_title] => Tap Air Portugal potenzia la capacità verso Usa, Brasile e Venezuela [post_date] => 2022-12-21T11:17:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671621446000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436327 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates rafforza la capacità sulla Thailandia con l'introduzione di un quarto volo tra Bangkok e Dubai a partire dal 1° gennaio 2023. La frequenza aggiuntiva contribuirà a soddisfare l'aumento della domanda di viaggi internazionali da e per Bangkok, mentre il settore dei viaggi e del turismo della Thailandia è protagonista di una forte ripresa. Il volo aggiuntivo di Emirates sarà operato dall'Airbus A380 configurato in tre classi. Con 28 voli settimanali per la capitale thailandese e 14 voli settimanali per Phuket, Emirates offre ai viaggiatori collegamenti flessibili e migliorati tra la Thailandia e Dubai, oltre che verso 130 destinazioni in 6 continenti. La compagnia opera anche un volo diretto giornaliero per Hong Kong da Bangkok. [post_title] => Emirates: quarto volo giornaliero per Bangkok dal prossimo 1° gennaio [post_date] => 2022-12-21T10:01:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671616873000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa riattiva da domani, 21 dicembre, i collegamenti tra Madrid e Salvador de Bahía: la rotta sarà operata due volte alla settimana, mercoledì e venerdì. L'operativo è ideale per garantire collegamenti veloci da Madrid verso varie destinazioni europee quali Barcellona, Porto, Lisbona, Vigo, Zurigo, Parigi, Francoforte, Monaco, Roma e Milano. Con il ritorno in quella che è stata la prima destinazione brasiliana collegata da Air Europa, la compagnia rafforza il posizionamento nell'hub di Madrid e amplia progressivamente l'offerta per rispondere all'incremento della domanda. Oltre al volo giornaliero su San Paolo, Air Europa aggiunge Salvador de Bahia al suo network operato con il Boeing 787 Dreamliner. La compagnia ha ampliato i collegamenti in Brasile anche grazie all'accordo di codeshare con Azul, che con voli da San Paolo e Salvador de Bahia raggiunge altre nove città del paese. Air Europa stima di offrire oltre 78.000 posti su questa rotta nel 2023, operando più di 250 voli, in un chiaro impegno a recuperare i livelli e le operazioni del 2019. [post_title] => Air Europa riattiva domani la rotta da Madrid a Salvador de Bahia [post_date] => 2022-12-20T12:12:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671538348000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cast stellare per il Capodanno di Genova: il grande concerto di piazza De Ferrari vedrà sul palco Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, in una serata condotta da Federica Panicucci: un appuntamento musicale imperdibile che va ad arricchire ulteriormente le festività natalizie della Liguria. «Un capodanno di festa e musica è la giusta chiusura di un anno splendido per il turismo ligure – spiega l’assessore al Turismo della Regione Augusto Sartori - La diretta su Canale 5 del capodanno in piazza De Ferrari a Genova, è per tutta la Liguria, uno spot straordinario per la prossima stagione. Mi auguro che, iniziando l'anno collegandosi con Genova faccia venire a tanti italiani il desiderio di venire da noi, in una Regione meravigliosa e sempre più attrattiva». E' partita in questi giorni, in onda sulle reti Mediaset e sui canali social di Regione Liguria, la campagna di promozione della Liguria per il periodo natalizio con lo spot, realizzato da Claudio Cabona con la regia di Yuri Dellacasa. Le previsioni relative alle presenze per Fine anno sono ottime. «Per capodanno - aggiunge il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - già prenotate più del 70% delle camere a disposizione dalle piattaforme on line. Promozione ed eventi trainano il settore». [post_title] => Liguria, promozione ed eventi trainano le prenotazioni per le Feste di Fine Anno [post_date] => 2022-12-20T10:30:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671532246000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Finnair potenzia per l'estate 2023 la capacità offerta dall'hub di Helsinki verso destinazioni strategiche in Asia. La compagnia finlandese riprende i voli tra Helsinki e Osaka con tre frequenze settimanali e ne aggiunge altre per l'aeroporto di Tokyo Narita. Più collegamenti anche per Hong Kong e Delhi, con voli quotidiani verso entrambe le città. La rotta Helsinki-Osaka è operata il mercoledì, il venerdì e la domenica e Osaka-Helsinki il lunedì, il giovedì e il sabato a partire dal 26 marzo. I voli Helsinki-Tokyo Narita sono operati il lunedì, martedì, giovedì e sabato e Tokyo Narita-Helsinki il martedì, mercoledì, venerdì e domenica a partire dal 27 marzo. Durante l'estate Finnair vola ogni giorno anche su Tokyo Haneda. "Nell'estate 2023, opereremo complessivamente 14 collegamenti settimanali tra la Finlandia e il Giappone e avremo collegamenti giornalieri con Delhi e Hong Kong - afferma Ole Orvér, chief commercial officer di Finnair -. L'aeroporto di Helsinki, con le sue nuove e spaziose strutture, offre un'esperienza eccellente sia per i passeggeri che visitano la Finlandia sia per quelli che proseguono verso una delle nostre numerose destinazioni europee". I voli tra Helsinki e il Giappone sono operati in codeshare con i partner Japan Airlines e British Airways, così da offrire maggiore scelta e flessibilità ai passeggeri che viaggiano tra Europa e Giappone. [post_title] => Finnair aumenta i voli verso il Giappone, Delhi e Hong Kong [post_date] => 2022-12-20T09:34:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671528850000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Filippine hanno accolto 2 milioni di visitatori da quando, a febbraio, sono state allentate le restrizioni di ingresso nel Paese. Secondo il Dipartimento del Turismo gli arrivi sono stati 2.025.421, di cui il 73,43%, cioè più di 1,48 milioni, provenienti dall'estero mentre oltre 538.000 (26,57%) sono filippini d'oltremare. Fra i turisti stranieri, il 19,01% proviene dagli Stati Uniti; a seguire la Corea del Sud con il 14,10% e l'Australia con il 4,75%. Canada, Regno Unito, Giappone, India, Singapore, Malesia e Vietnam completano la top 10 dei Paesi con il maggior numero di arrivi turistici nelle Filippine. Gli arrivi di visitatori da febbraio a settembre hanno portato oltre 100,7 miliardi di euro di entrate al settore turistico, con un'impennata del 1.938,14% rispetto ai 4,94 miliardi di euro registrati nello stesso periodo del 2021. Christina Garcia-Frasco, segretario al turismo del paese, ha sottolineato come i due milioni di arrivi abbiano superato le previsioni del Ministero del Turismo: "Dobbiamo quindi far fronte a questa situazione con l'implementazione continua di meccanismi di abilitazione che trasmettano non solo l'apertura del Paese ad accogliere un maggior numero di turisti, ma anche la capacità di favorire le attività turistiche e le opportunità di sostentamento per i nostri connazionali". "Ora, la nostra sfida più grande non è solo quella di far tornare il settore ai livelli precedenti alla pandemia, quando il turismo rappresentava più del 12% del Pil del Paese, ma anche quella di superare la nostra posizione precedente e di assumere un ruolo di primo piano nel turismo dell'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e a livello globale". [post_title] => Le Filippine puntano a un ruolo turistico di primo piano all'interno dell'Asean [post_date] => 2022-12-19T13:25:42+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671456342000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_402293" align="alignleft" width="300"] Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti[/caption] Il turismo italiano accelera per le feste, anche grazie al ritorno dei viaggiatori stranieri. Ad una settimana dal Natale, le previsioni delle imprese ricettive sui flussi turistici sono positive: tra Natale, Capodanno ed Epifania sono attese 13,8 milioni di presenze nelle strutture ufficiali, il +8,1% rispetto al 2021. Una crescita trainata dall’incremento delle presenze estere (+19,5%), che in alcune città d’arte sono tornate ai livelli del 2019. A stimarlo per Assoturismo Confesercenti è il Centro Studi Turistici di Firenze, sulla base di un’indagine condotta su un campione di 1.334 imprenditori della ricettività. Una buona notizia per il comparto che, dopo una buona estate, ha attraversato un autunno non privo di difficoltà e condizionato dal caro-energia: alcune imprese sono state costrette ad anticipare la chiusura stagionale o a sospendere l’attività nei periodi di bassa stagione per l’aumento dei costi di gestione. Sui mercati turistici, però, la voglia di partire non manca e per le prossime feste le imprese segnalano un aumento delle prenotazioni, soprattutto degli stranieri, anche se l’inflazione e le incertezze della fase economica incideranno sulla durata dei soggiorni e sulla capacità di spesa dei turisti. «Previsioni positive, che fanno sperare che la ripresa prosegua anche nel 2023 - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. Il turismo si conferma tra i comparti più capaci di cogliere le occasioni di ripartenza, nonostante la fase difficile a livello nazionale e internazionale. Per accelerare la ripresa, però, bisogna risolvere nuove e vecchie criticità, dal caro-energia alla destagionalizzazione, così come promozione e infrastrutture: le regioni del Sud e delle Isole sono considerate ancora, soprattutto agli occhi della domanda estera, destinazioni principalmente balneari, nonostante la ricchezza culturali del territorio. Dobbiamo fare uno sforzo in più per rendere l’intero Paese una meta attrattiva 365 giorni l’anno, ne abbiamo le potenzialità”. Italiani e stranieri La domanda italiana resta maggioritaria: complessivamente, nelle strutture sono attese 8,6 milioni di presenze di nostri concittadini, il 62,3% del totale, con una crescita del +2,2% rispetto allo scorso anno. Ma l’incremento più alto è segnato dai visitatori stranieri: I flussi dall’estero sono stimati in crescita del +19,5% per queste feste, per un totale di oltre 5,2 milioni di presenze. Ad aumentare soprattutto le presenze di tedeschi e francesi, ma anche svizzeri, britannici, olandesi e belgi. Tra i mercati extraeuropei, invece, le segnalazioni di aumento più significative sono per il mercato statunitense, con un gran ritorno dei turisti USA soprattutto nelle città d’arte. Qualche primo segnale di ripresa anche per i mercati di Canada, Brasile e Cina. Le mete In particolare, le città e i centri d’arte dovrebbero registrare un incremento del +11%, mentre per le località di montagna la stima di aumento è del +8,4%. Buone aspettative anche per le località di collina/campagna e dei laghi, con un incremento rispettivamente del +7,2% e del +6,2%. Aumenti più contenuti, ma comunque rilevanti, per località termali (+5,3%), marine (+5%) e le località ad Altro Interesse (+3,1%). In generale, la tendenza risulterebbe leggermente migliore per le strutture extralberghiere (+9,1%) che per le alberghiere (+7,7%) Le aree Dall’indagine emerge un andamento abbastanza uniforme tra le diverse aree del Paese: le previsioni migliori sono delle imprese del Centro (+9,1%) e del Nord Ovest (+8,2%), ma un trend positivo è atteso anche nel Nord Est (+7,9%) e nelle regioni del Sud e delle Isole (+6,7%). Una certa differenziazione si rileva, invece, in merito alla presenza degli stranieri: nelle aree del Nord Est e del Nord Ovest la quota della domanda estera è stata segnalata rispettivamente al 42% e al 40%. Nelle regioni del Centro dovrebbe attestarsi al 33%, mentre al Sud e Isole scenderebbe al 19%. [post_title] => Assoturismo: per le festività attese 13,8 milioni di presenze [post_date] => 2022-12-19T12:16:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671452217000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tap air portugal potenzia la capacita verso usa brasile e venezuela" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":106,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1763,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

A sei mesi dall’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group, Sergio Testi, direttore generale del Gruppo Gattinoni, traccia un bilancio del percorso finora fatto per l’integrazione e delinea i piani di sviluppo del network.\r

\r

“L’integrazione tra Gattinoni Travel Network e Robintur è a buon punto – racconta – sia per quanto riguarda l’attività Business Travel che per integrazione relativa alla parte travel e turismo delle agenzie di viaggio dei network Gattinoni Mondo di Vacanze, My Network e Robintur”.\r

\r

La strategia e il percorso per arrivare alla completa integrazione è definito e strutturato in fasi e vedrà la sua conclusione nel corso del prossimo anno.\r

\r

“Come avvenuto per tutte le acquisizioni di altri network, realizzate dal Gruppo, si applica la stessa filosofia – continua il direttore generale – integrare e uniformare le diverse realtà valorizzando e confermando il meglio delle aziende coinvolte per arrivare ad un risultato di integrazione che premia le eccellenze presenti. Anche grazie all’acquisizione del Gruppo e delle agenzie Robintur i numeri delle agenzie affiliate, AIP e di proprietà, ci consente di avere una maggiore e ancor più forte capacità di indirizzare le vendite così come di poter collaborare e lavorare in modo più efficace e virtuoso con i nostri fornitori partner, interlocutori per noi fondamentali e preziosi”.\r

\r

L’acquisizione di Robintur ha permesso inoltre al Gruppo Gattinoni di arricchire l’offerta di prodotti interni, “che hanno il vantaggio di essere esclusivi per le agenzie di viaggio dei network del Gruppo – aggiunge Testi – e di essere presenti sulle nostre piattaforme per una più facile e veloce commercializzazione”.\r

\r

Attività organizzate quest’anno per incontrare le agenzie di viaggi\r

\r

Il 2022 è stato ancora un anno di assestamento, nonostante i numeri positivi. “Abbiamo comunque dovuto far fronte agli strascichi lasciati dai due anni precedenti. Non ci siamo però dimenticati che incontrare di persona le nostre agenzie di viaggio è fondamentale. Lo abbiamo fatto in occasione delle due principali fiere di settore (BIT e TTG Travel Experience) ma anche attraverso un road tour autunnale dal titolo ‘Better Together’ che ha percorso ben 15 tappe in tutta Italia, da nord a sud”.\r

\r

In attesa della grande convention prevista per l’anno prossimo, a ottobre è stato organizzato anche un momento di incontro con le agenzie di proprietà.\r

\r

Le tendenze in agenzia per l’inverno\r

\r

Il trend delle prenotazioni nelle agenzie del network evidenza un buon andamento per le destinazioni lungo raggio, sia per viaggi e itinerari ma soprattutto per vacanze mare.\r

\r

“Tra le mete più richieste l’Oceano Indiano e alcune isole dei Caraibi, in particolare Repubblica Dominicana. Gli Emirati Arabi continuano ad avere una buona richiesta mantenendo i numeri, già alti, realizzati lo scorso anno anche grazie ad Expo. La situazione Italia è ancora in fase di definizione. Da segnalare l’arrivo invece di richieste e conferme per l’estate 2023. Il cliente sta gradualmente recuperando le abitudini del passato con una tendenza al ritorno all’advance booking. Certamente il valore del dollaro, le alte tariffe aeree e altro, potrebbero portare nuovamente ad un’impennata delle prenotazioni sotto data ma l’arrivo di richieste per l’estate 2023 è, a nostro avviso, un segnale positivo”.\r

\r

Futuro e prospettive del network nel corso dei prossimi anni in Italia\r

\r

Secondo Sergio Testi, il valore del network è progressivamente cambiato nel tempo e riveste un ruolo crescente di supporto alle agenzie, offrendo e aggiornando costantemente strumenti, tecnologia, formazione, crm, comunicazione e molto altro. “Oggi, e ancor più nel futuro – spiega – dovrà continuare certamente a garantire e sviluppare le migliori condizioni economiche per le agenzie di viaggio, fondamentali per i buoni risultati finali, ma deve e dovrà sempre più contribuire a far aumentare i volumi e i clienti delle agenzie, aiutarle a conquistare nuove fette di mercato”.\r

\r

Il cliente/consumatore è cambiato e ha reso necessario un percorso di riposizionamento per essere in grado di rispondere alle sue necessità. “Ha esigenze completamente diverse – spiega Testi -. Dalla fine della pandemia si sente molto più autonomo e capace di organizzarsi le vacanze e ha aspettative diverse rispetto al passato in merito ai servizi, modalità e tempi di risposta. Inoltre si è passati da poche lunghe vacanze all’anno a diverse pause di vacanze più brevi durante tutto l’anno per vivere tante diverse tipologie di esperienza di break, vacanza, viaggio”.\r

\r

Le direttrici da seguire per il prossimo futuro sono l’innovazione e la velocità nella modalità di gestione dei clienti per quanto riguarda la consegna dei preventivi, fidelizzazione, la vendita e l’orientamento a nuovi cluster di clientela. “Il nostro network ha realizzato un forte piano di investimenti negli ultimi 10 anni e in particolare negli anni di pandemia e continuerà a farlo per permettere loro di diventare i referenti ideali per l’organizzazione delle vacanze di oggi e di domani per diverse tipologie di clienti”.","post_title":"Sergio Testi, Gattinoni: \"Futuro e prospettive del network. Ecco come fidelizziamo il nuovo turista\"","post_date":"2022-12-21T16:05:08+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1671638708000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alla fine di quest'anno, come avviene in molti paesi, il governo degli Stati Uniti approverà una legge che comprende un lungo elenco di questioni, generalmente fiscali, che devono essere autorizzate. In quelle 4.155 pagine c'è un provvedimento che consentirà a Boeing di certificare i suoi aerei 737 Max7 e Max10 entro il prossimo anno, salvando l'azienda dal disastro finanziario.\r

\r

Un provvedimento del Congresso aveva stabilito che, se questi due modelli di velivolo non fossero stati certificati entro il 27 dicembre, sicuramente non avrebbero potuto essere processati. Questa regola era stata approvata quando si erano appena verificati i due incidenti che hanno coinvolto i due incidenti Max e aveva lo scopo di cortocircuitare Boeing per risolvere i suoi problemi.\r

\r

Ora, questo accordo apre le porte in modo che l'azienda non debba dimenticarsi di questi modelli, una volta che ha speso molti soldi nella sua preparazione. Tuttavia, questa legge impone alcuni requisiti aggiuntivi a Boeing, ma questi sembrano essere più volti a salvare la faccia da questa eccezione che a forzare il produttore.\r

\r

La notizia ha portato ad un rialzo delle quote della compagnia in borsa, il che in qualche modo significa che la compagnia sta recuperando buona parte della sua normalità, accentuatasi soprattutto dopo le due massicce operazioni di vendita di B737 e B787 a United e Air India, che bilanciare nuovamente il loro portafoglio ordini ","post_title":"Il governo Usa salva Boeing. Potrà certificare i modelli 737 Max7 e Max10","post_date":"2022-12-21T11:41:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671622863000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal amplia l'operativo verso le Americhe per l'estate 2023, in particolare per le destinazioni fra Stati Uniti, Brasile e Venezuela che beneficeranno di frequenze aggiuntive da Lisbona.\r

\r

Nel dettaglio, Boston sarà servita due volte al giorno durante il picco estivo, rispetto alle 9 volte a settimana dell'estate 2022; Miami passerà da giornaliero a 10 volte a settimana e Washington Dulles da 8 volte a settimana a 10 volte a settimana. Ci sarà anche una frequenza aggiuntiva sia per Chicago O'Hare sia per San Francisco, portando ogni rotta a 5 collegamenti alla settimana.\r

\r

Complessivamente, la prossima estate, Tap volerà verso otto destinazioni negli Stati Uniti per un'offerta di 31.038 posti settimanali bidirezionali durante l'alta stagione.\r

\r

In Brasile, la compagnia aerea portoghese effettuerà un volo settimanale in più per Belém, Belo Horizonte, Brasília e Salvador, oltre a due viaggi di andata e ritorno supplementari per São Paulo Guarulhos. Saranno mantenute le frequenze esistenti per Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro.\r

\r

Infine, Caracas vedrà aumentare il numero di voli settimanali a tre la prossima estate, uno in più rispetto all'estate 2019.","post_title":"Tap Air Portugal potenzia la capacità verso Usa, Brasile e Venezuela","post_date":"2022-12-21T11:17:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671621446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436327","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates rafforza la capacità sulla Thailandia con l'introduzione di un quarto volo tra Bangkok e Dubai a partire dal 1° gennaio 2023. La frequenza aggiuntiva contribuirà a soddisfare l'aumento della domanda di viaggi internazionali da e per Bangkok, mentre il settore dei viaggi e del turismo della Thailandia è protagonista di una forte ripresa.\r

\r

Il volo aggiuntivo di Emirates sarà operato dall'Airbus A380 configurato in tre classi.\r

\r

Con 28 voli settimanali per la capitale thailandese e 14 voli settimanali per Phuket, Emirates offre ai viaggiatori collegamenti flessibili e migliorati tra la Thailandia e Dubai, oltre che verso 130 destinazioni in 6 continenti. La compagnia opera anche un volo diretto giornaliero per Hong Kong da Bangkok.","post_title":"Emirates: quarto volo giornaliero per Bangkok dal prossimo 1° gennaio","post_date":"2022-12-21T10:01:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671616873000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa riattiva da domani, 21 dicembre, i collegamenti tra Madrid e Salvador de Bahía: la rotta sarà operata due volte alla settimana, mercoledì e venerdì. L'operativo è ideale per garantire collegamenti veloci da Madrid verso varie destinazioni europee quali Barcellona, Porto, Lisbona, Vigo, Zurigo, Parigi, Francoforte, Monaco, Roma e Milano. Con il ritorno in quella che è stata la prima destinazione brasiliana collegata da Air Europa, la compagnia rafforza il posizionamento nell'hub di Madrid e amplia progressivamente l'offerta per rispondere all'incremento della domanda.\r

\r

Oltre al volo giornaliero su San Paolo, Air Europa aggiunge Salvador de Bahia al suo network operato con il Boeing 787 Dreamliner. La compagnia ha ampliato i collegamenti in Brasile anche grazie all'accordo di codeshare con Azul, che con voli da San Paolo e Salvador de Bahia raggiunge altre nove città del paese. Air Europa stima di offrire oltre 78.000 posti su questa rotta nel 2023, operando più di 250 voli, in un chiaro impegno a recuperare i livelli e le operazioni del 2019.","post_title":"Air Europa riattiva domani la rotta da Madrid a Salvador de Bahia","post_date":"2022-12-20T12:12:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671538348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cast stellare per il Capodanno di Genova: il grande concerto di piazza De Ferrari vedrà sul palco Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, in una serata condotta da Federica Panicucci: un appuntamento musicale imperdibile che va ad arricchire ulteriormente le festività natalizie della Liguria.\r

\r

«Un capodanno di festa e musica è la giusta chiusura di un anno splendido per il turismo ligure – spiega l’assessore al Turismo della Regione Augusto Sartori - La diretta su Canale 5 del capodanno in piazza De Ferrari a Genova, è per tutta la Liguria, uno spot straordinario per la prossima stagione. Mi auguro che, iniziando l'anno collegandosi con Genova faccia venire a tanti italiani il desiderio di venire da noi, in una Regione meravigliosa e sempre più attrattiva».\r

\r

E' partita in questi giorni, in onda sulle reti Mediaset e sui canali social di Regione Liguria, la campagna di promozione della Liguria per il periodo natalizio con lo spot, realizzato da Claudio Cabona con la regia di Yuri Dellacasa.\r

\r

Le previsioni relative alle presenze per Fine anno sono ottime. «Per capodanno - aggiunge il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - già prenotate più del 70% delle camere a disposizione dalle piattaforme on line. Promozione ed eventi trainano il settore».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Liguria, promozione ed eventi trainano le prenotazioni per le Feste di Fine Anno","post_date":"2022-12-20T10:30:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671532246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Finnair potenzia per l'estate 2023 la capacità offerta dall'hub di Helsinki verso destinazioni strategiche in Asia. La compagnia finlandese riprende i voli tra Helsinki e Osaka con tre frequenze settimanali e ne aggiunge altre per l'aeroporto di Tokyo Narita. Più collegamenti anche per Hong Kong e Delhi, con voli quotidiani verso entrambe le città.\r

\r

La rotta Helsinki-Osaka è operata il mercoledì, il venerdì e la domenica e Osaka-Helsinki il lunedì, il giovedì e il sabato a partire dal 26 marzo. I voli Helsinki-Tokyo Narita sono operati il lunedì, martedì, giovedì e sabato e Tokyo Narita-Helsinki il martedì, mercoledì, venerdì e domenica a partire dal 27 marzo. Durante l'estate Finnair vola ogni giorno anche su Tokyo Haneda.\r

\r

\"Nell'estate 2023, opereremo complessivamente 14 collegamenti settimanali tra la Finlandia e il Giappone e avremo collegamenti giornalieri con Delhi e Hong Kong - afferma Ole Orvér, chief commercial officer di Finnair -. L'aeroporto di Helsinki, con le sue nuove e spaziose strutture, offre un'esperienza eccellente sia per i passeggeri che visitano la Finlandia sia per quelli che proseguono verso una delle nostre numerose destinazioni europee\".\r

\r

I voli tra Helsinki e il Giappone sono operati in codeshare con i partner Japan Airlines e British Airways, così da offrire maggiore scelta e flessibilità ai passeggeri che viaggiano tra Europa e Giappone.","post_title":"Finnair aumenta i voli verso il Giappone, Delhi e Hong Kong","post_date":"2022-12-20T09:34:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671528850000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Filippine hanno accolto 2 milioni di visitatori da quando, a febbraio, sono state allentate le restrizioni di ingresso nel Paese. Secondo il Dipartimento del Turismo gli arrivi sono stati 2.025.421, di cui il 73,43%, cioè più di 1,48 milioni, provenienti dall'estero mentre oltre 538.000 (26,57%) sono filippini d'oltremare.\r

\r

Fra i turisti stranieri, il 19,01% proviene dagli Stati Uniti; a seguire la Corea del Sud con il 14,10% e l'Australia con il 4,75%. Canada, Regno Unito, Giappone, India, Singapore, Malesia e Vietnam completano la top 10 dei Paesi con il maggior numero di arrivi turistici nelle Filippine.\r

Gli arrivi di visitatori da febbraio a settembre hanno portato oltre 100,7 miliardi di euro di entrate al settore turistico, con un'impennata del 1.938,14% rispetto ai 4,94 miliardi di euro registrati nello stesso periodo del 2021.\r

\r

Christina Garcia-Frasco, segretario al turismo del paese, ha sottolineato come i due milioni di arrivi abbiano superato le previsioni del Ministero del Turismo: \"Dobbiamo quindi far fronte a questa situazione con l'implementazione continua di meccanismi di abilitazione che trasmettano non solo l'apertura del Paese ad accogliere un maggior numero di turisti, ma anche la capacità di favorire le attività turistiche e le opportunità di sostentamento per i nostri connazionali\".\r

\r

\"Ora, la nostra sfida più grande non è solo quella di far tornare il settore ai livelli precedenti alla pandemia, quando il turismo rappresentava più del 12% del Pil del Paese, ma anche quella di superare la nostra posizione precedente e di assumere un ruolo di primo piano nel turismo dell'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) e a livello globale\".","post_title":"Le Filippine puntano a un ruolo turistico di primo piano all'interno dell'Asean","post_date":"2022-12-19T13:25:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671456342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_402293\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti[/caption]\r

Il turismo italiano accelera per le feste, anche grazie al ritorno dei viaggiatori stranieri. Ad una settimana dal Natale, le previsioni delle imprese ricettive sui flussi turistici sono positive: tra Natale, Capodanno ed Epifania sono attese 13,8 milioni di presenze nelle strutture ufficiali, il +8,1% rispetto al 2021. Una crescita trainata dall’incremento delle presenze estere (+19,5%), che in alcune città d’arte sono tornate ai livelli del 2019. \r

A stimarlo per Assoturismo Confesercenti è il Centro Studi Turistici di Firenze, sulla base di un’indagine condotta su un campione di 1.334 imprenditori della ricettività. \r

Una buona notizia per il comparto che, dopo una buona estate, ha attraversato un autunno non privo di difficoltà e condizionato dal caro-energia: alcune imprese sono state costrette ad anticipare la chiusura stagionale o a sospendere l’attività nei periodi di bassa stagione per l’aumento dei costi di gestione. Sui mercati turistici, però, la voglia di partire non manca e per le prossime feste le imprese segnalano un aumento delle prenotazioni, soprattutto degli stranieri, anche se l’inflazione e le incertezze della fase economica incideranno sulla durata dei soggiorni e sulla capacità di spesa dei turisti. \r

«Previsioni positive, che fanno sperare che la ripresa prosegua anche nel 2023 - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. Il turismo si conferma tra i comparti più capaci di cogliere le occasioni di ripartenza, nonostante la fase difficile a livello nazionale e internazionale. Per accelerare la ripresa, però, bisogna risolvere nuove e vecchie criticità, dal caro-energia alla destagionalizzazione, così come promozione e infrastrutture: le regioni del Sud e delle Isole sono considerate ancora, soprattutto agli occhi della domanda estera, destinazioni principalmente balneari, nonostante la ricchezza culturali del territorio. Dobbiamo fare uno sforzo in più per rendere l’intero Paese una meta attrattiva 365 giorni l’anno, ne abbiamo le potenzialità”.\r

Italiani e stranieri \r

La domanda italiana resta maggioritaria: complessivamente, nelle strutture sono attese 8,6 milioni di presenze di nostri concittadini, il 62,3% del totale, con una crescita del +2,2% rispetto allo scorso anno. Ma l’incremento più alto è segnato dai visitatori stranieri: I flussi dall’estero sono stimati in crescita del +19,5% per queste feste, per un totale di oltre 5,2 milioni di presenze. Ad aumentare soprattutto le presenze di tedeschi e francesi, ma anche svizzeri, britannici, olandesi e belgi. Tra i mercati extraeuropei, invece, le segnalazioni di aumento più significative sono per il mercato statunitense, con un gran ritorno dei turisti USA soprattutto nelle città d’arte. Qualche primo segnale di ripresa anche per i mercati di Canada, Brasile e Cina. \r

\r

Le mete \r

In particolare, le città e i centri d’arte dovrebbero registrare un incremento del +11%, mentre per le località di montagna la stima di aumento è del +8,4%. Buone aspettative anche per le località di collina/campagna e dei laghi, con un incremento rispettivamente del +7,2% e del +6,2%. Aumenti più contenuti, ma comunque rilevanti, per località termali (+5,3%), marine (+5%) e le località ad Altro Interesse (+3,1%). In generale, la tendenza risulterebbe leggermente migliore per le strutture extralberghiere (+9,1%) che per le alberghiere (+7,7%) \r

\r

Le aree\r

Dall’indagine emerge un andamento abbastanza uniforme tra le diverse aree del Paese: le previsioni migliori sono delle imprese del Centro (+9,1%) e del Nord Ovest (+8,2%), ma un trend positivo è atteso anche nel Nord Est (+7,9%) e nelle regioni del Sud e delle Isole (+6,7%). Una certa differenziazione si rileva, invece, in merito alla presenza degli stranieri: nelle aree del Nord Est e del Nord Ovest la quota della domanda estera è stata segnalata rispettivamente al 42% e al 40%. Nelle regioni del Centro dovrebbe attestarsi al 33%, mentre al Sud e Isole scenderebbe al 19%. \r

","post_title":"Assoturismo: per le festività attese 13,8 milioni di presenze","post_date":"2022-12-19T12:16:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1671452217000]}]}}