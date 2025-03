Tap Air Portugal centra l’utile anche nel 2024, è il terzo anno consecutivo Terzo anno consecutivo di utili per il bilancio di Tap Air Portugal, che archivia il 2024 con profitti netti per 53,7 milioni di euro. Un risultato influenzato principalmente da accantonamenti straordinari per il personale e perdite sui cambi. Rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia, i risultati mostrano un incremento di 149,4 milioni di euro. Quello scorso è stato un anno che ha segnato livelli storici anche per i ricavi, saliti a 4,24 miliardi di euro, con un aumento dello 0,7% rispetto al 2023 e del 28,6% rispetto al 2019. I ricavi da passeggeri sono rimasti positivi, trainati dall’aumento della capacità (+1,6%) e dal miglioramento del load factor (+1,5 punti percentuali). La compagnia aerea lusitana ha trasportato 16,1 milioni di passeggeri, con un aumento dell’1,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 94% dei livelli del 2019. “I risultati del 2024 confermano il percorso di ripresa avviato negli ultimi anni – commenta Luís Rodrigues, presidente esecutivo del vettore -. Per il terzo anno consecutivo, Tap ha registrato un utile netto positivo, sostenuto dall’aumento dei ricavi e dalla stabilizzazione dei risultati operativi. Inoltre, il continuo miglioramento della puntualità e della regolarità conferma un’operazione più solida e resiliente, riconosciuta dai nostri clienti attraverso il significativo aumento dell’Nps (indice di soddisfazione del cliente) rispetto al 2023.” “Questi risultati sono stati raggiunti in un anno molto sfidante, segnato da un aumento rilevante della concorrenza nei nostri principali mercati, forti svalutazioni valutarie, sfide operative – in particolare nel controllo del traffico aereo – ed eventi meteorologici avversi, oltre a vincoli strutturali come il limite del numero di aeromobili.” “Anche il 2025 sarà un anno impegnativo, ma sarà anche l’ultimo anno del piano di ristrutturazione, durante il quale continueremo a concentrarci sulla trasformazione di Tap in un’azienda sostenibilmente redditizia e tra le più attraenti del settore£. Condividi

Come ha commentato Chris Heywood, eventi come ‘The Great Usa Road Trip Roadshow’, permettono di offrire ai professionisti del settore e ai viaggiatori italiani l’opportunità di scoprire gli angoli più suggestivi e meno conosciuti degli Stati Uniti, rafforzando la visione di un turismo sostenibile, inclusivo e sempre più esperienziale.” [post_title] => Brand Usa celebra anche in Italia The Great Usa Road Trip [post_date] => 2025-03-27T10:06:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => brand-usa [1] => road-trip [2] => stati-uniti ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Brand Usa [1] => road trip [2] => Stati Uniti ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743070019000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487497 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Terzo anno consecutivo di utili per il bilancio di Tap Air Portugal, che archivia il 2024 con profitti netti per 53,7 milioni di euro. Un risultato influenzato principalmente da accantonamenti straordinari per il personale e perdite sui cambi. Rispetto al 2019, ultimo anno prima della pandemia, i risultati mostrano un incremento di 149,4 milioni di euro. Quello scorso è stato un anno che ha segnato livelli storici anche per i ricavi, saliti a 4,24 miliardi di euro, con un aumento dello 0,7% rispetto al 2023 e del 28,6% rispetto al 2019. I ricavi da passeggeri sono rimasti positivi, trainati dall’aumento della capacità (+1,6%) e dal miglioramento del load factor (+1,5 punti percentuali). La compagnia aerea lusitana ha trasportato 16,1 milioni di passeggeri, con un aumento dell’1,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 94% dei livelli del 2019. "I risultati del 2024 confermano il percorso di ripresa avviato negli ultimi anni - commenta Luís Rodrigues, presidente esecutivo del vettore -. Per il terzo anno consecutivo, Tap ha registrato un utile netto positivo, sostenuto dall’aumento dei ricavi e dalla stabilizzazione dei risultati operativi. Inoltre, il continuo miglioramento della puntualità e della regolarità conferma un’operazione più solida e resiliente, riconosciuta dai nostri clienti attraverso il significativo aumento dell’Nps (indice di soddisfazione del cliente) rispetto al 2023." "Questi risultati sono stati raggiunti in un anno molto sfidante, segnato da un aumento rilevante della concorrenza nei nostri principali mercati, forti svalutazioni valutarie, sfide operative – in particolare nel controllo del traffico aereo – ed eventi meteorologici avversi, oltre a vincoli strutturali come il limite del numero di aeromobili." "Anche il 2025 sarà un anno impegnativo, ma sarà anche l’ultimo anno del piano di ristrutturazione, durante il quale continueremo a concentrarci sulla trasformazione di Tap in un’azienda sostenibilmente redditizia e tra le più attraenti del settore£. [post_title] => Tap Air Portugal centra l'utile anche nel 2024, è il terzo anno consecutivo [post_date] => 2025-03-27T09:49:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743068986000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487479 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Roma Fiumicino compie un nuovo e significativo passo verso un'esperienza aeroportuale più accessibile e sicura, con il lancio di un servizio a guida autonoma dedicato ai passeggeri a ridotta mobilità. 