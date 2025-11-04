Tap Air Portugal allunga ancora sul Brasile con la rotta per Curitiba, da luglio 2026 Nuovo allungo di Tap Air Portugal sul Brasile con il lancio della rotta che collegherà Lisbona a Curitiba, capitale del Paraná. Il collegamento sarà attivo dal 2 luglio 2026, con tre voli settimanali – martedì, giovedì e sabato – operati con Airbus A330-200 da 269 passeggeri. Le vendite saranno aperte dal prossimo 11 novembre. «La nuova rotta di Tap valorizza il Paraná sulla scena internazionale: il collegamento diretto da Lisbona darà impulso al turismo, faciliterà l’arrivo di visitatori europei e amplierà le opportunità di business con l’Europa» ha dichiarato il Governatore dello Stato del Paraná, Ratinho Junior. Con l’aggiunta di Curitiba, il network brasiliano del vettore sale a quota 14 città, consolidando la posizione di leadership tra le compagnie aeree europee per ampiezza dell’offerta nel Paese. «Il Brasile è un mercato strategico di primaria importanza per la nostra rete globale – ha sottolineato Carlos Antunes, direttore Tap per le Americhe -. Con l’apertura della nuova rotta per Curitiba ampliamo ulteriormente la nostra presenza nel Paese, già servito da numerosi collegamenti tra capitali brasiliane e città europee via Lisbona e Porto. Questa espansione conferma l’impegno di Tap nel rafforzare i legami storici, culturali ed economici tra Portogallo e Brasile. Il nostro obiettivo è essere ancora più vicini ai passeggeri brasiliani, offrendo un’esperienza di viaggio differenziata, più opzioni di connettività, comfort ed efficienza verso l’Europa e oltre». Condividi

