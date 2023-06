SunExpress è operativa sulla rotta da Venezia a Smirne con due voli settimanali SunExpress ha inaugurato lo scorso 4 giugno la nuova rotta fra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e la città di Smirne, con due voli settimanali (mercoledì e domenica). A Smirne è poi possibile usufruire dei voli in collegamento su nove destinazioni in Turchia: Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Mardin, Samsun, Van. «È difficile superare l’Italia per la raffinatezza della cucina e il patrimonio culturale, ma i nostri ospiti dall’Italia possono ora cogliere le opportunità che Smirne, definita la “’Perla dell’Egeo”, ha da offrire – ha dichiarato Peter Glade, direttore commerciale di SunExpress. -. E possono arrivarci direttamente con la migliore compagnia aerea leisure del mondo». Nell’attuale stagione estiva la compagnia – joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines e premiata da Skytrax come “World’s Best Leisure Airline” – ha realizzato la sua più grande espansione di rotte e di network, con 26 nuovi collegamenti e cinque nuove destinazioni, tra le quali Venezia. Città ricca di storia, Smirne deve la sua fama anche al sito archeologico di Efeso, Patrimonio dell’Umanità. Per conoscere le attrazioni e le offerte della città, l’applicazione Visit Izmir, sviluppata con il supporto di SunExpress, propone itinerari turistici e culturali.

