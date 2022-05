South African Airways sarà ceduta al consorzio Takatso per 3 euro

South African Airways sarà venduta al consorzio Takatso per 51 rand (3 euro circa), se l’accordo sarà approvato. Il governo sudafricano aveva annunciato nei mesi scorsi di aver concluso la vendita del 51% del capitale della compagnia al consorzio e l’importo della vendita è ora noto: 51 rand, pari a 3,03 euro.

Takatso ha dichiarato in una nota che “strutture di questo tipo sono generalmente caratterizzate da un basso prezzo di acquisto e da significativi impegni di finanziamento futuro, e sono generalmente utilizzate per attività in difficoltà come Saa, che richiedono una significativa ristrutturazione e ricapitalizzazione per garantire un modello aziendale sostenibile”.

Di fatto il consorzio – joint venture tra Global Aviation Operations (che possiede, tra l’altro, la compagnia aerea low-cost Lift) e il gestore di fondi Harith General Partners (e dell’aeroporto di Lanseria, vicino a Johannesburg) – si è impegnato a investire circa 178,5 milioni di euro in South African Airways nell’arco di due anni (anziché tre come indicato inizialmente). L’intera operazione non è ancora stata approvata in via definitiva.

Il governo aggiungerà altri R1,8 miliardi (107 milioni di euro) nel corso di quest’anno fiscale, in particolare per pagare alcuni dei debiti del vettore. Le filiali di Saa – la low cost Mango, Saa Technical e AirChefs – sono escluse dal processo di salvataggio.