Snav: già aperto il booking prenotazioni per l’estate del 2023 Il booking Snav per le prenotazioni per l’estate 2023 è già aperto. Nelle agenzie di viaggi e sul sito della compagnia è già possibile acquistare i biglietti per tutte le linee servite dai mezzi veloci e dai traghetti, sia per i collegamenti Ancona- Spalato fra Italia e Croazia che per le tratte Napoli-Isole Eolie, Napoli-Isole Pontine e per i collegamenti veloci per le Isole del Golfo di Napoli. Anche per l’estate 2023 la compagnia offre la possibilità di prenotare i suoi collegamenti con grande anticipo e con la massima serenità con la possibilità di annullare la prenotazione fino a 30 giorni dalla data di partenza con il rimborso del 100% del prezzo, esclusi i diritti. Durante il Ttg Travel Exprerience che si svolgerà a Rimini dal 12 al 14 ottobre, Snav svelerà le novità per la prossima stagione. Alcune di queste saranno dedicate agli agenti di viaggio con un piano di incentivazioni e regimi commissionali di sicuro interesse. Il trade rappresenta per la compagnia un canale privilegiato per la vendita dei suoi servizi ed è per questo che è stata programmata la partecipazione al Ttg come alle altre borse del turismo che garantiscono il contatto con la rete di distribuzione. Estate 2022 a livelli quasi record Quella che è appena conclusa è stata per Snav un’estate di grande ripresa dopo due anni condizionati dalla pandemia e dall’aumento dei carburanti. I numeri si sono avvicinati ai livelli del 2019, quella che non solo nel comparto dei trasporti marittimi era andata in archivio come stagione di grandi record. Le linee sulle quali viaggiano le unità Snav hanno registrato un ottimo load factor, in particolare sulle tratte per Ischia-Casamicciola e Procida per quanto riguarda il Golfo di Napoli dove anche i collegamenti per Capri hanno confermato il loro tradizionale successo. Lo stesso può dirsi per le Isole Eolie e le Isole Pontine e per le vendite sulla Croazia, destinazione che ha risposto bene fino alle ultime partenze di ottobre.

Sulla linea adriatica Snav raccoglie i frutti della campagna vendita con tante tariffe promozionali senza dimenticare l’ottimo rapporto e collaborazione con l’Ente croato del turismo nella proposizione del territorio sul mercato italiano attraverso campagne stampa e radio.

