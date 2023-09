SkyTeam Italia festeggia un’altra edizione del torneo Land On The Sand a Igea Marina Come ormai da tradizione è arrivata, a chiusura dell’estate, la finale del torneo Land On The Sand (per tutti Lots) organizzato da SkyTeam Italia. Nel weekend del 16 e 17 settembre la storica location di Igea Marina ha accolto i partecipanti della dodicesima edizione della competizione (ben 11 si sono volte proprio nella località della costa romagnola) con la ollaborazione di Kiklos; quest’anno anche il sindaco della cittadina ha voluto presenziare e dare il suo benvenuto a tutti i presenti. Una due giorni di beach volley che punta principalmente al divertimento, all’amicizia, all’allegria, al networking, il tutto sotto l’insegna della grande alleanza che conta 19 compagnie aeree tra le più importanti del mondo. Ad aggiudicarsi la finale del torneo quest’anno è stata la compagine di LastMinute.com affrontando la squadra di Trip.com, per la prima volta arrivata a tale traguardo. «L’impegno è tanto, lavoriamo in team per mesi per preparare al meglio e nei minimi dettagli questo happening – ha commentato Andrea Funes (direttore commerciale in Italia di Air Europa) -. Voglio dire un grazie a tutti i partecipanti, a SkyTeam Central che crede in noi (Mcc Italy), a chi ci segue da anni e non ha potuto partecipare, ma soprattutto a chi mette l’anima per far funzionare questa magnifica macchina organizzativa. Alla base di questo successo c’è il grande spirito di collaborazione tra tutti i colleghi che lavorano nelle compagnie alleate». Appuntamento, quindi, al 2024. Condividi

