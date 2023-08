Sky express amplia il network internazionale con un tris di nuove destinazioni Sky express allarga il network internazionale con il lancio di tre nuove destinazioni: Francoforte, Düsseldorf e Varsavia. Dopo la new entry già annunciata di Monaco, operativa da ottobre 2023, la compagnia aerea greca rilancia quindi sulla Germania con una doppietta su Francoforte e Düsseldorf. In parallelo aumentano i collegamenti con l’Europa centro-settentrionale grazie alla tratta per l’aeroporto di Varsavia “Frederic Chopin”. I biglietti per tutte le nuove destinazioni sono già in vendita, con i primi voli disponibili dal prossimo 29 ottobre. Con l’ingresso di queste tre nuove mete, Sky express raggiungerà 15 destinazioni internazionali, senza dimenticare il network domestico composto da 34 destinazioni. “L’espansione del nostro operativo verso tre aeroporti molto strategici in Europa conferma il nostro impegno a creare ancora più opportunità di connettività per il Paese, servendo i nostri passeggeri tutto l’anno sulle più condizioni competitive – ha dichiarato Gerasimos Skaltsas, chief commercial director del vettore -. L’aggiunta delle tre nuove destinazioni di Francoforte, Düsseldorf e Varsavia dà ulteriore slancio all’attuazione del nostro piano di espansione a lungo termine“. Nel dettaglio, l’Atene-Francoforte sarà servita da sei voli alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica); la Atene – Düsseldorf da quattro collegamenti settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica) e l’Atene-Varsavia con cinque voli (lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica). Gli obiettivi 2023 di Sky express puntano a operare un totale di 54.000 voli, trasportando 4.400.000 passeggeri con una flotta composta da 23 aeromobili (comprensivi dell’arrivo di due A321neo). Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450815 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sky express allarga il network internazionale con il lancio di tre nuove destinazioni: Francoforte, Düsseldorf e Varsavia. Dopo la new entry già annunciata di Monaco, operativa da ottobre 2023, la compagnia aerea greca rilancia quindi sulla Germania con una doppietta su Francoforte e Düsseldorf. In parallelo aumentano i collegamenti con l'Europa centro-settentrionale grazie alla tratta per l'aeroporto di Varsavia "Frederic Chopin". I biglietti per tutte le nuove destinazioni sono già in vendita, con i primi voli disponibili dal prossimo 29 ottobre. Con l'ingresso di queste tre nuove mete, Sky express raggiungerà 15 destinazioni internazionali, senza dimenticare il network domestico composto da 34 destinazioni. "L'espansione del nostro operativo verso tre aeroporti molto strategici in Europa conferma il nostro impegno a creare ancora più opportunità di connettività per il Paese, servendo i nostri passeggeri tutto l'anno sulle più condizioni competitive - ha dichiarato Gerasimos Skaltsas, chief commercial director del vettore -. L'aggiunta delle tre nuove destinazioni di Francoforte, Düsseldorf e Varsavia dà ulteriore slancio all'attuazione del nostro piano di espansione a lungo termine". Nel dettaglio, l'Atene-Francoforte sarà servita da sei voli alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica); la Atene - Düsseldorf da quattro collegamenti settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica) e l'Atene-Varsavia con cinque voli (lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica). Gli obiettivi 2023 di Sky express puntano a operare un totale di 54.000 voli, trasportando 4.400.000 passeggeri con una flotta composta da 23 aeromobili (comprensivi dell'arrivo di due A321neo). [post_title] => Sky express amplia il network internazionale con un tris di nuove destinazioni [post_date] => 2023-08-04T13:32:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691155978000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Dolomiti ha ottenuto il rinnovo della certificazione Iosa. Il programma Iata Operational Safety Audit è il sistema di valutazione delle strutture di gestione e controllo operativo delle compagnie aeree. L'audit Iosa crea uno standard comparabile a livello mondiale al quale tutti i membri devono rimanere registrati per mantenere l'appartenenza alla Iata. Air Dolomiti ha scelto l’audit organization Quali- Audit per la valutazione dei requisiti richiesti nelle aree tecnico-operative della compagnia: Maintenance, Crew Training, Flight Operations, Ground Operation, Cargo, Compliance Monitoring e Safety & Security. Un team di cinque esperti dell’aviazione per una settimana ha verificato la sicurezza e l’efficienza del vettore confermando il pieno rispetto degli standard prescritti dalla Iata. La compagnia aerea del gruppo Lufthansa ha ricevuto la certificazione nel 2005 e con cadenza biennale, sono stati effettuati i controlli per verificare il rispetto degli standard operativi. Il prossimo rinnovo è ora previsto per il 2025. “Siamo come sempre orgogliosi di aver rinnovato la nostra certificazione Iosa che ci propone come una compagnia aerea sicura ed affidabile a livello internazionale: su questi criteri abbiamo fondato la nostra storia e ci impegniamo a mantenerli con costanza, per essere sempre un vettore credibile per i nostri dipendenti, i passeggeri e gli stakeholder. Siamo convinti che formazione, addestramento e sicurezza vadano non solo perseguiti ma debbano essere puntualmente aggiornati e verificati dagli organi preposti per essere certi di garantire sempre il meglio.” commenta il ceo del vettore, Steffen Harbarth. [post_title] => Air Dolomiti ottiene il rinnovo della certificazione Iosa [post_date] => 2023-08-04T09:15:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691140538000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450756 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si svolgerà in Malesia tra il 18 e il 20 agosto prossimi l'Adex Sabah Ocean Partnership Summit 2023: nato a seguito della proclamazione da parte delle Nazioni Unite del "Decennio della scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile”, che coprirà il periodo tra il 2021 e il 2030, l'incontro presenterà esperti globali e pionieri provenienti da tutto il mondo per discutere ed esplorare temi legati a discipline subacquee, conservazione degli oceani e sostenibilità, offrendo al tempo stesso l'opportunità di connettere network legati al settore delle immersioni, all'industria del turismo, dell’ospitalità e del mondo delle crociere, della fotografia e dell'istruzione. La fase sostenibile di Adex accoglie tavole rotonde e dibattiti sull’economia blu che si riferisce allo sfruttamento, alla conservazione e alla rigenerazione dell'ambiente marino. Durante il summit l'attenzione sarà concentrata su come l'oceano possa essere protetto evitandone lo sfruttamento da parte delle industrie che dipendono dalle sue risorse, e sull'analisi critica dell’operato delle aziende. Mentre i partecipanti parleranno di economia verde e di "rinverdimento" del nostro pianeta, si apriranno anche momenti dedicati a tematiche che affliggono il processo di gestione e cura delle nostre acque e la nostra economia blu. Un'interessante opportunità per discutere dei benefici e delle sfide che dobbiamo affrontare, e di cosa si può fare per migliorare tutelando la salute finanziaria delle imprese in ambiente oceanico. [post_title] => La Malesia ospita dal 18 al 20 agosto il summit sulla conservazione degli oceani [post_date] => 2023-08-03T13:29:19+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691069359000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo, consistente investimento di Wizz Air per l'ampliamento della flotta: la low cost ha siglato un ordine fermo per 75 ulteriori aeromobili della Famiglia A321neo, portando il totale per il più grande aeromobile a corridoio singolo di Airbus a 434 e per la Famiglia A320 di Wizz Air a un totale 565 aeromobili. Ad oggi la low cost conta 180 gli aeromobili della Famiglia A320 in servizio. L'A321neo è il più grande aeromobile della Famiglia A320neo di Airbus e offre un'autonomia e prestazioni senza precedenti. Grazie ai motori di nuova generazione e agli sharklet, l'A321neo consente di ridurre del 50% la rumorosità e di ottenere un risparmio di carburante e di CO2 di oltre il 20% rispetto agli aeromobili a corridoio singolo della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella cabina a corridoio singolo più ampia oggi disponibile. A oggi sono stati ordinati quasi 5.200 A321neo da clienti di tutto il mondo. [post_title] => Wizz Air amplia la flotta: nuovo ordine per 75 Airbus della famiglia A321neo [post_date] => 2023-08-03T09:59:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691056745000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450708 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' sbarcata anche in Italia la nuova campagna integrata di FlixBus “More life in real life”: prodotta da McCann Germany, e basate su un concetto globale, le prime tre campagne localizzate andranno in onda oltre che nel nostro Paese in Germania e Portogallo, dalla fine di luglio su tv, tv online, social, display e (D)ooh. In questo allargamento del media mix si riflette la consapevolezza, da parte di FlixBus, di un pubblico sempre più trasversale e composito, al cui interno convergono istanze fortemente digitalizzate, corrispondenti grosso modo alla fascia d’età fra i 18 e 45 anni, e altre meno avvezze all’uso dei nuovi media. “Puntiamo a mettere il cliente sempre più al centro. Ogni viaggio è una storia unica e Flix permette a tutti di vivere queste esperienze autentiche e reali. Mettiamo in contatto i nostri clienti con i loro cari e amici e consentiamo loro di scoprire destinazioni in tutto il mondo” ha dichiarato Max Zeumer, coo di Flix. Sul mercato Italia la campagna proseguirà fino a dicembre, per una durata complessiva di 20 settimane. In tutto saranno coinvolti quattro tipi di canali: in tv la programmazione della campagna coinvolgerà 26 canali dei gruppi Mediaset, Sky Italia e Discovery Italia. La messa in onda prevede un primo flight di due settimane fra luglio e agosto e un secondo, sempre di due settimane, a novembre. In tv, come anche sugli altri canali, saranno programmati tutti i quattro formati. Su Connected TV, la novità principale è costituita dal debutto su Netflix, che si affianca a Finecast e Infinity, oltre che a YouTube, fra le piattaforme su cui sarà pianificato lo spot. Una novità assoluta è rappresentata dall’esordio di FlixBus nella pianificazione OLV,: sui canali del Gruppo Mediamond, su quelli gestiti da Xaxis, e sulla piattaforma Twitch. A livello di Out of Home, la campagna si dividerà in non-programmatic Dooh, con una pianificazione di due settimane a Roma, Milano e Napoli, e programmatic Dooh, con una pianificazione suddivisa in due wave per un totale di sei settimane in tutto, e la programmazione di annunci digitali in dieci città italiane nei giorni di maggiore intensità per i flussi turistici. [post_title] => FlixBus: la nuova campagna “More life in real life” sbarca in Italia, Germania e Portogallo [post_date] => 2023-08-03T09:30:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691055044000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450713 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decolleranno il prossimo 15 settembre le nuove rotte di Aeroitalia dall'aeroporto di Ancona: si comincia con Barcellona, Vienna e Bucarest (Baneasa) mentre, dal 28 ottobre, sarà la volta della novità di Amsterdam. I collegamenti saranno operati con aeromobili Atr-72/600 da 68 posti. “L'attivazione delle nuove rotte a partire dal prossimo 15 settembre è un'altra pietra miliare che vogliamo posare nel percorso di ampliamento del nostro network - afferma Gaetano Intrieri, ad del vettore - con l’obiettivo di estendere sempre più il ventaglio di destinazioni disponibili per collegare sempre meglio il nostro Paese connettendolo con il resto dell’Europa e presto con altri continenti”. "La cooperazione con AeroItalia apre a mercati di grande interesse per l’aeroporto di Ancona e il suo bacino d’utenza - ha sottolineato Alexander D’Orsogna, ad dell'Ancona International Airport -. Questi nuovi importanti collegamenti soddisferanno diversi tipi di clientela: a partire da quella leisure, sia incoming che outgoing, per passare ad una clientela di tipo business e finire con una clientela di tipo etnico". [post_title] => Aeroitalia da Ancona: al via il 15 settembre i voli per Barcellona, Vienna e Bucarest [post_date] => 2023-08-02T14:00:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690984846000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450697 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un mese di agosto nel segno delle attrazioni acquatiche per Leolandia: un'opportunità in più per rinfrescarsi tra spruzzi, piscine e cascate nelle giornate più calde dell’anno e un tris di novità per i fan di cartoni animati, fumetti e videogame. Si comincia con Snoopy: tutti i sabati e le domeniche fino al 13 agosto e il giorno di Ferragosto grandi e piccoli potranno conoscerlo dal vivo alla Fontana d’Ingresso e scattare una foto ricordo. In programma anche nuovi appuntamenti con Super Mario, che sarà al parco tutti i sabati e le domeniche fino al 27 agosto e nel giorno Ferragosto. Per i più piccoli, Leolandia ha confermato fino al termine della stagione (7 gennaio 2024) la presenza di Bluey, la divertente ed energica cucciola di Blue Heeler protagonista di una serie seguitissima in TV e sulle piattaforme online. Bluey salirà sul palco Minitalia tutti i giorni, per un mini-live show: un’occasione da non perdere per cantare e giocare a Keepy Uppy. In questo periodo ha decisamente raccolto grandi favori da parte dei visitatori il Golfo del Drago Marino, la nuova piscina per bambini con scivoli e giochi d’acqua, dove i piccoli possono divertirsi al cospetto di un grande drago avvolto da nuvole di vapore. Chi sceglie i pacchetti parco + hotel disponibili su leolandia.it e raggiunge Milano o Bergamo in aereo, da quest’anno può aggiungere 2 giorni di noleggio auto gratuito in collaborazione con Rent24 di ParkinGo; chi invece abita in Lombardia può approfittare dei pacchetti a data fissa di BusForFun, che comprendono il viaggio in treno in collaborazione con Trenord da tutte le stazioni a Treviglio, il bus navetta per il parco e l’ingresso a Leolandia. Previste, infine, partenze speciali in bus da Genova e Busalla, organizzate da Gerent Travel. [post_title] => L'estate di Leolandia fa perno sulle attrazioni acquatiche: ecco le novità [post_date] => 2023-08-02T12:53:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690980795000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450681 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Astana ha firmato un accordo di codeshare con Azerbaijan Airlines (Azal), in base al quale i due vettori operano voli congiunti sulla rotta Baku-Almaty-Baku cinque volte a settimana. L'intesa offre ai passeggeri di Air Astana maggiore flessibilità, convenienza e scelta di voli tra il Kazakistan e l'Azerbaigian. Combinando i voli su un unico biglietto, i passeggeri hanno accesso a un network più ampio di rotte e servizi delle compagnie aeree partner. Il primo accordo di interlinea è stato firmato da Air Astana nel 2005 e da allora la compagnia ha costantemente stretto legami con altri vettori internazionali in Asia e in Europa. Oltre ad Azal, Air Astana ha attualmente accordi di codeshare con Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, lm, Lufthansa e Turkish Airlines. [post_title] => Air Astana in codeshare con Azerbaijan Airlines sulla rotta tra Baku e Almaty [post_date] => 2023-08-02T11:11:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690974707000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della cerimonia di consegna del certificato di “Borgo più bello d’Italia” al Comune di Golferenzo (PV), il Ministro del turismo Daniela Santanchè ha ricordato l’importanza strategica dei piccoli borghi per il turismo italiano. Il dicastero ha infatti stanziato 34 milioni di euro in favore dei piccoli comuni a vocazione turistica – definiti dal ministro Santanchè “un’unicità strategica della nostra industria del turismo” –, per i quali è possibile trasmettere istanza fino al 9 settembre 2023 accedendo alla piattaforma appositamente realizzata. “Il Fondo ha lo scopo di favorire la valorizzazione dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, incentivando interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale” ha sottolineato il vertice del dicastero, nel corso della manifestazione. “D’altronde, i borghi italiani sono la culla di oltre il 90% delle specialità enogastronomiche italiane” ha proseguito il Ministro Santanchè. “Ma ovviamente l’Italia e i suoi borghi non sono soltanto cibo e vino, bensì anche storia, arte e cultura, nell’accezione più ampia del termine: in tal senso, lo splendido nucleo medievale di Golferenzo parla da sé, calamitando l’attenzione di turisti italiani e stranieri”. [post_title] => Santanchè: 34 milioni per i piccoli comuni a vocazione turistica [post_date] => 2023-08-02T10:29:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690972171000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "sky express amplia il network internazionale con un tris di nuove destinazioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":100,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1190,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sky express allarga il network internazionale con il lancio di tre nuove destinazioni: Francoforte, Düsseldorf e Varsavia. \r

\r

Dopo la new entry già annunciata di Monaco, operativa da ottobre 2023, la compagnia aerea greca rilancia quindi sulla Germania con una doppietta su Francoforte e Düsseldorf. In parallelo aumentano i collegamenti con l'Europa centro-settentrionale grazie alla tratta per l'aeroporto di Varsavia \"Frederic Chopin\". I biglietti per tutte le nuove destinazioni sono già in vendita, con i primi voli disponibili dal prossimo 29 ottobre.\r

\r

Con l'ingresso di queste tre nuove mete, Sky express raggiungerà 15 destinazioni internazionali, senza dimenticare il network domestico composto da 34 destinazioni. \"L'espansione del nostro operativo verso tre aeroporti molto strategici in Europa conferma il nostro impegno a creare ancora più opportunità di connettività per il Paese, servendo i nostri passeggeri tutto l'anno sulle più condizioni competitive - ha dichiarato Gerasimos Skaltsas, chief commercial director del vettore -. L'aggiunta delle tre nuove destinazioni di Francoforte, Düsseldorf e Varsavia dà ulteriore slancio all'attuazione del nostro piano di espansione a lungo termine\".\r

\r

Nel dettaglio, l'Atene-Francoforte sarà servita da sei voli alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica); la Atene - Düsseldorf da quattro collegamenti settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì, domenica) e l'Atene-Varsavia con cinque voli (lunedì, martedì, giovedì, venerdì, domenica).\r

\r

Gli obiettivi 2023 di Sky express puntano a operare un totale di 54.000 voli, trasportando 4.400.000 passeggeri con una flotta composta da 23 aeromobili (comprensivi dell'arrivo di due A321neo).","post_title":"Sky express amplia il network internazionale con un tris di nuove destinazioni","post_date":"2023-08-04T13:32:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691155978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Dolomiti ha ottenuto il rinnovo della certificazione Iosa. Il programma Iata Operational Safety Audit è il sistema di valutazione delle strutture di gestione e controllo operativo delle compagnie aeree.\r

\r

L'audit Iosa crea uno standard comparabile a livello mondiale al quale tutti i membri devono rimanere registrati per mantenere l'appartenenza alla Iata.\r

\r

Air Dolomiti ha scelto l’audit organization Quali- Audit per la valutazione dei requisiti richiesti nelle aree tecnico-operative della compagnia: Maintenance, Crew Training, Flight Operations, Ground Operation, Cargo, Compliance Monitoring e Safety & Security. Un team di cinque esperti dell’aviazione per una settimana ha verificato la sicurezza e l’efficienza del vettore confermando il pieno rispetto degli standard prescritti dalla Iata.\r

\r

La compagnia aerea del gruppo Lufthansa ha ricevuto la certificazione nel 2005 e con cadenza biennale, sono stati effettuati i controlli per verificare il rispetto degli standard operativi. Il prossimo rinnovo è ora previsto per il 2025.\r

\r

“Siamo come sempre orgogliosi di aver rinnovato la nostra certificazione Iosa che ci propone come una compagnia aerea sicura ed affidabile a livello internazionale: su questi criteri abbiamo fondato la nostra storia e ci impegniamo a mantenerli con costanza, per essere sempre un vettore credibile per i nostri dipendenti, i passeggeri e gli stakeholder. Siamo convinti che formazione, addestramento e sicurezza vadano non solo perseguiti ma debbano essere puntualmente aggiornati e verificati dagli organi preposti per essere certi di garantire sempre il meglio.” commenta il ceo del vettore, Steffen Harbarth.","post_title":"Air Dolomiti ottiene il rinnovo della certificazione Iosa","post_date":"2023-08-04T09:15:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691140538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450756","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà in Malesia tra il 18 e il 20 agosto prossimi l'Adex Sabah Ocean Partnership Summit 2023: nato a seguito della proclamazione da parte delle Nazioni Unite del \"Decennio della scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile”, che coprirà il periodo tra il 2021 e il 2030, l'incontro presenterà esperti globali e pionieri provenienti da tutto il mondo per discutere ed esplorare temi legati a discipline subacquee, conservazione degli oceani e sostenibilità, offrendo al tempo stesso l'opportunità di connettere network legati al settore delle immersioni, all'industria del turismo, dell’ospitalità e del mondo delle crociere, della fotografia e dell'istruzione.\r

La fase sostenibile di Adex accoglie tavole rotonde e dibattiti sull’economia blu che si riferisce allo sfruttamento, alla conservazione e alla rigenerazione dell'ambiente marino.\r

Durante il summit l'attenzione sarà concentrata su come l'oceano possa essere protetto evitandone lo sfruttamento da parte delle industrie che dipendono dalle sue risorse, e sull'analisi critica dell’operato delle aziende.\r

Mentre i partecipanti parleranno di economia verde e di \"rinverdimento\" del nostro pianeta, si apriranno anche momenti dedicati a tematiche che affliggono il processo di gestione e cura delle nostre acque e la nostra economia blu. Un'interessante opportunità per discutere dei benefici e delle sfide che dobbiamo affrontare, e di cosa si può fare per migliorare tutelando la salute finanziaria delle imprese in ambiente oceanico.","post_title":"La Malesia ospita dal 18 al 20 agosto il summit sulla conservazione degli oceani","post_date":"2023-08-03T13:29:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1691069359000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo, consistente investimento di Wizz Air per l'ampliamento della flotta: la low cost ha siglato un ordine fermo per 75 ulteriori aeromobili della Famiglia A321neo, portando il totale per il più grande aeromobile a corridoio singolo di Airbus a 434 e per la Famiglia A320 di Wizz Air a un totale 565 aeromobili. \r

\r

Ad oggi la low cost conta 180 gli aeromobili della Famiglia A320 in servizio.\r

\r

L'A321neo è il più grande aeromobile della Famiglia A320neo di Airbus e offre un'autonomia e prestazioni senza precedenti. Grazie ai motori di nuova generazione e agli sharklet, l'A321neo consente di ridurre del 50% la rumorosità e di ottenere un risparmio di carburante e di CO2 di oltre il 20% rispetto agli aeromobili a corridoio singolo della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella cabina a corridoio singolo più ampia oggi disponibile. A oggi sono stati ordinati quasi 5.200 A321neo da clienti di tutto il mondo.","post_title":"Wizz Air amplia la flotta: nuovo ordine per 75 Airbus della famiglia A321neo","post_date":"2023-08-03T09:59:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691056745000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' sbarcata anche in Italia la nuova campagna integrata di FlixBus “More life in real life”: prodotta da McCann Germany, e basate su un concetto globale, le prime tre campagne localizzate andranno in onda oltre che nel nostro Paese in Germania e Portogallo, dalla fine di luglio su tv, tv online, social, display e (D)ooh.\r

\r

In questo allargamento del media mix si riflette la consapevolezza, da parte di FlixBus, di un pubblico sempre più trasversale e composito, al cui interno convergono istanze fortemente digitalizzate, corrispondenti grosso modo alla fascia d’età fra i 18 e 45 anni, e altre meno avvezze all’uso dei nuovi media.\r

\r

“Puntiamo a mettere il cliente sempre più al centro. Ogni viaggio è una storia unica e Flix permette a tutti di vivere queste esperienze autentiche e reali. Mettiamo in contatto i nostri clienti con i loro cari e amici e consentiamo loro di scoprire destinazioni in tutto il mondo” ha dichiarato Max Zeumer, coo di Flix.\r

\r

Sul mercato Italia la campagna proseguirà fino a dicembre, per una durata complessiva di 20 settimane. In tutto saranno coinvolti quattro tipi di canali: in tv la programmazione della campagna coinvolgerà 26 canali dei gruppi Mediaset, Sky Italia e Discovery Italia. La messa in onda prevede un primo flight di due settimane fra luglio e agosto e un secondo, sempre di due settimane, a novembre. In tv, come anche sugli altri canali, saranno programmati tutti i quattro formati.\r

\r

Su Connected TV, la novità principale è costituita dal debutto su Netflix, che si affianca a Finecast e Infinity, oltre che a YouTube, fra le piattaforme su cui sarà pianificato lo spot. Una novità assoluta è rappresentata dall’esordio di FlixBus nella pianificazione OLV,: sui canali del Gruppo Mediamond, su quelli gestiti da Xaxis, e sulla piattaforma Twitch.\r

\r

A livello di Out of Home, la campagna si dividerà in non-programmatic Dooh, con una pianificazione di due settimane a Roma, Milano e Napoli, e programmatic Dooh, con una pianificazione suddivisa in due wave per un totale di sei settimane in tutto, e la programmazione di annunci digitali in dieci città italiane nei giorni di maggiore intensità per i flussi turistici.\r

\r

","post_title":"FlixBus: la nuova campagna “More life in real life” sbarca in Italia, Germania e Portogallo","post_date":"2023-08-03T09:30:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1691055044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450713","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decolleranno il prossimo 15 settembre le nuove rotte di Aeroitalia dall'aeroporto di Ancona: si comincia con Barcellona, Vienna e Bucarest (Baneasa) mentre, dal 28 ottobre, sarà la volta della novità di Amsterdam. I collegamenti saranno operati con aeromobili Atr-72/600 da 68 posti.\r

\r

“L'attivazione delle nuove rotte a partire dal prossimo 15 settembre è un'altra pietra miliare che vogliamo posare nel percorso di ampliamento del nostro network - afferma Gaetano Intrieri, ad del vettore - con l’obiettivo di estendere sempre più il ventaglio di destinazioni disponibili per collegare sempre meglio il nostro Paese connettendolo con il resto dell’Europa e presto con altri continenti”.\r

\r

\"La cooperazione con AeroItalia apre a mercati di grande interesse per l’aeroporto di Ancona e il suo bacino d’utenza - ha sottolineato Alexander D’Orsogna, ad dell'Ancona International Airport -. Questi nuovi importanti collegamenti soddisferanno diversi tipi di clientela: a partire da quella leisure, sia incoming che outgoing, per passare ad una clientela di tipo business e finire con una clientela di tipo etnico\".\r

\r

","post_title":"Aeroitalia da Ancona: al via il 15 settembre i voli per Barcellona, Vienna e Bucarest","post_date":"2023-08-02T14:00:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690984846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un mese di agosto nel segno delle attrazioni acquatiche per Leolandia: un'opportunità in più per rinfrescarsi tra spruzzi, piscine e cascate nelle giornate più calde dell’anno e un tris di novità per i fan di cartoni animati, fumetti e videogame.\r

\r

Si comincia con Snoopy: tutti i sabati e le domeniche fino al 13 agosto e il giorno di Ferragosto grandi e piccoli potranno conoscerlo dal vivo alla Fontana d’Ingresso e scattare una foto ricordo. In programma anche nuovi appuntamenti con Super Mario, che sarà al parco tutti i sabati e le domeniche fino al 27 agosto e nel giorno Ferragosto. \r

\r

Per i più piccoli, Leolandia ha confermato fino al termine della stagione (7 gennaio 2024) la presenza di Bluey, la divertente ed energica cucciola di Blue Heeler protagonista di una serie seguitissima in TV e sulle piattaforme online. Bluey salirà sul palco Minitalia tutti i giorni, per un mini-live show: un’occasione da non perdere per cantare e giocare a Keepy Uppy.\r

\r

In questo periodo ha decisamente raccolto grandi favori da parte dei visitatori il Golfo del Drago Marino, la nuova piscina per bambini con scivoli e giochi d’acqua, dove i piccoli possono divertirsi al cospetto di un grande drago avvolto da nuvole di vapore.\r

\r

Chi sceglie i pacchetti parco + hotel disponibili su leolandia.it e raggiunge Milano o Bergamo in aereo, da quest’anno può aggiungere 2 giorni di noleggio auto gratuito in collaborazione con Rent24 di ParkinGo; chi invece abita in Lombardia può approfittare dei pacchetti a data fissa di BusForFun, che comprendono il viaggio in treno in collaborazione con Trenord da tutte le stazioni a Treviglio, il bus navetta per il parco e l’ingresso a Leolandia. Previste, infine, partenze speciali in bus da Genova e Busalla, organizzate da Gerent Travel.","post_title":"L'estate di Leolandia fa perno sulle attrazioni acquatiche: ecco le novità","post_date":"2023-08-02T12:53:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690980795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Astana ha firmato un accordo di codeshare con Azerbaijan Airlines (Azal), in base al quale i due vettori operano voli congiunti sulla rotta Baku-Almaty-Baku cinque volte a settimana.\r

\r

L'intesa offre ai passeggeri di Air Astana maggiore flessibilità, convenienza e scelta di voli tra il Kazakistan e l'Azerbaigian. Combinando i voli su un unico biglietto, i passeggeri hanno accesso a un network più ampio di rotte e servizi delle compagnie aeree partner.\r

\r

Il primo accordo di interlinea è stato firmato da Air Astana nel 2005 e da allora la compagnia ha costantemente stretto legami con altri vettori internazionali in Asia e in Europa. Oltre ad Azal, Air Astana ha attualmente accordi di codeshare con Asiana Airlines, Bangkok Airways, Cathay Pacific, lm, Lufthansa e Turkish Airlines. ","post_title":"Air Astana in codeshare con Azerbaijan Airlines sulla rotta tra Baku e Almaty","post_date":"2023-08-02T11:11:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690974707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della cerimonia di consegna del certificato di “Borgo più bello d’Italia” al Comune di Golferenzo (PV), il Ministro del turismo Daniela Santanchè ha ricordato l’importanza strategica dei piccoli borghi per il turismo italiano.\r

\r

Il dicastero ha infatti stanziato 34 milioni di euro in favore dei piccoli comuni a vocazione turistica – definiti dal ministro Santanchè “un’unicità strategica della nostra industria del turismo” –, per i quali è possibile trasmettere istanza fino al 9 settembre 2023 accedendo alla piattaforma appositamente realizzata.\r

\r

“Il Fondo ha lo scopo di favorire la valorizzazione dei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, incentivando interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale” ha sottolineato il vertice del dicastero, nel corso della manifestazione. “D’altronde, i borghi italiani sono la culla di oltre il 90% delle specialità enogastronomiche italiane” ha proseguito il Ministro Santanchè. “Ma ovviamente l’Italia e i suoi borghi non sono soltanto cibo e vino, bensì anche storia, arte e cultura, nell’accezione più ampia del termine: in tal senso, lo splendido nucleo medievale di Golferenzo parla da sé, calamitando l’attenzione di turisti italiani e stranieri”.","post_title":"Santanchè: 34 milioni per i piccoli comuni a vocazione turistica","post_date":"2023-08-02T10:29:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690972171000]}]}}