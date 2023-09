Sea Prime: il Gran Premio certifica la parabola ascendente, con oltre 750 movimenti di business aviation Arriva dall’edizione 2023 del Gran Premio d’Italia un’ulteriore conferma al trend positivo che contraddistingue la performance si Sea Prime, che con il brand Milano Prime è il primo operatore di aeroporti di business aviation in Italia e tra i primi in Europa. Tra l’1 e il 4 settembre la società ha gestito un totale di circa 750 movimenti di business aviation a Linate e Malpensa Prime, con un picco di 300 movimenti registrato domenica 3 settembre. Durante il weekend del Gran Premio le operazioni di Sea Prime, con il supporto di Enav ed Enac, hanno gestito con una procedura speciale la navetta elicotteristica – operata da Elilombarda – per permettere ai passeggeri di raggiungere facilmente il circuito direttamente dal piazzale aeromobili, con un totale di 134 rotazioni degli elicotteri. Dall’aeroporto di Linate sono decollati anche l’aereo della Presidenza della Repubblica Italiana e le iconiche Frecce Tricolori, per la tradizionale esibizione prima della partenza del Gran Premio. Condividi

